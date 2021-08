Hatalmas durranással tér vissza az EFOTT, két év után újra több ezer ember bulizhat együtt

Kedden elrajtolt az EFOTT, azon kevés nagy fesztivál egyike, amelyet egy év kihagyás után idén ismét megtartanak. A fesztivál ezzel 2019 nyara óta az első igazán nagy hazai zenés rendezvény lesz, amelyet ismét több ezer résztvevővel rendeznek meg. A szervezés során számos probléma felmerült: a járványhelyzet bizonytalansága mellett még az elszálló költségek és a velencei önkormányzattal történő nézeteltérés is nehezítette a szervezők munkáját. Sokáig mintha a fesztiválozók sem hitték volna el, hogy idén újra megrendezik az eseményt, de a nyitáshoz közeledve egyre többen váltanak jegyet, hétvégén pedig ismét több ezer ember előtt zenélhetnek a hazai és külföldi előadók. A szervezők is készültek a megváltozott helyzetre - a nagyobb sátrak mellett több fertőtlenítő pontot is kihelyeztek. A helyszín is megújult, idén Velence helyett Sukoró ad otthont az EFOTT-nak, és jövőre is ezen a helyszínen lesz a fesztivál, de a fesztiválterület némileg változni fog. A szervezők azt várják, hogy az idei esemény az újranyitás élménye miatt felülmúlhatja a korábbi éveket, így összességében megérte vállalni a kockázatot. Maszlavér Gáborral, a fesztivál főszervezőjével beszélgettünk.

Tavaly nyáron a járvány miatt elmaradtak a fesztiválok, és idén nyáron is kevés rendezvényt tartanak meg. Mikor dőlt el az, hogy ti végül megtartjátok idén az EFOTT-ot?

Mi már ősszel arra számítottunk, hogy idén meg lehet tartani a nagy rendezvényeket, de aztán jött a harmadik, legkomolyabb járványhullám, így abban bíztunk, hogy majd nyárra ismét visszaszorul a járvány, mint tavaly, hiszen ezúttal már lesznek vakcinák is. Bíztunk benne, hogy a tömeges oltás gyorsan lezajlik, és azt prognosztizáltuk, hogy már akár júliusban meg lehet tartani a fesztivált, de augusztusban biztosan. Ezért mi már a tömeges oltások kezdetén elkezdtük a szervezést - egyeztettünk fellépőkkel, alvállalkozókkal stb. Persze ekkor még sok volt a bizonytalanság, és csak akkor dőlt el véglegesen a dolog, amikor megjelent az erre vonatkozó jogszabály, és akkor be is jelentettük, hogy idén lesz EFOTT.

Készültetek vészforgatókönyvvel, hogy esetleg le kell mondani a fesztivált, mert időközben változik a jogszabályi környezet, vagy ekkor már mindent egy lapra tettetek fel, felvállalva a kockázatot?

Is-is. Bár minden szerződésünket úgy kötöttük meg, hogy lemondható legyen, de például a külföldi előadóknál az elmúlt két hónapban már ezt nem tehettük volna meg, és őket előre ki is kellett fizetni. Szóval ott már nem volt mese, döntenünk kellett, mert ez egy all in helyzet. De látva a járványügyi helyzetet, akkor már azt gondoltuk, hogy vélhetően meg lehet majd rendezni a fesztivált. Most pedig már nyitva vagyunk, tehát utólag visszagondolva már nem is tűnik ez nagy kockázatnak.

A külföldi előadókat mennyire volt nehéz leszervezni idén?

A legnagyobb probléma az volt, hogy a nagy előadók nem tudnak úgy menni turnézni, mint egy normális évben, vagyis nincs meg nekik az a fix időpont, hogy mikor mennek Európába és mikor Amerikába. Például Scooternek lett volna fellépése ugyanekkor Németországban is, így sokáig bizonytalan volt, hogy tud-e jönni. De amikor mi bejelentettük őt, akkor már világossá vált, hogy a német szabályok miatt ott nem tud majd fellépni. Leginkább ilyen jellegű nehézségek voltak.

Volt olyan külföldi előadó, akit a járvány és a korlátozások miatt nem tudtatok elhívni?

Ilyen nem volt. Azt folyamatosan vizsgáltuk, hogy a külföldi előadók milyen módon tudnak majd bejönni, és ezzel most is van elég sok munka, hogy pontosan milyen szabályok is vonatkoznak rájuk. Ez főleg az amerikai előadókra igaz, mert az európai országok rendelkeznek egységes szabályozással. De például Flo Rida Amerikából jön, ő egy fokkal nehezebb eset, mert Amerikában más a szabályozás. Nincs is például mindenkinek feltétlenül arcképes igazolványa. És nem is csak a főhősre kell gondolni ilyenkor, hiszen ott van mellette a vokál és a stáb többi tagja. De ez is megoldódott, végül két negatív PCR-teszttel tudnak majd bejönni Amerikából.

A pénzügyi feltételek mennyit változtak 2019-hez képest? A fellépők például többet kértek, mint akkor?

A fellépők nem kértek többet az eddig megszokott díjukhoz képest, sem a magyaroknál, sem a külföldieknél, talán csak egy picivel. Flo Ridát például már 2019-ben szerződettük, így ott ez adott volt. Technikai oldalon viszont vannak bőven áremelkedések. Ugyanis nagyon sok olyan alvállalkozó van, akik az építőiparban is dolgoznak, és ott rendkívül elszálltak az árak. Ez a bérleti díjaknál is így van. Például a konténerek, amiket mi is használunk, mind építkezéseken is használt eszközök. De a humánerőforrás is, akik nálunk az elektromos hálózatot és a vízvezetéket építik, ők egyébként nyilván építkezéseken is dolgoznak, és nagy rájuk a kereslet.

Ezeken a területeken megfigyelhető volt egy 20-25%-os áremelkedés.

Problematikus az is, hogy a tavalyi évben elmaradt fesztiválok után idén a fogyasztói bizalom is csak a fesztivál kezdetéhez közelítve állt helyre, amikor már elhiszik az emberek, hogy tényleg meg lesz tartva. Így arra számítunk, hogy a legtöbben a helyszínen veszik meg a jegyet. Őket arra kérjük, vegyék meg előre a jegyet online, akár útközben is, mert ezzel is időt spórolnak. Nem mindegy, hogy 3000 embert tudunk beléptetni óránként, vagy 5000-et. Az online jegyvásárlási opció végig nyitva lesz a fesztivál ideje alatt.

Mennyi emberre számítotok nagyjából? Több vagy kevesebb fesztiválozó lesz, mint 2019-ben?

Valamekkora visszaesés biztosan lesz, főleg az átoltottság miatt. A kutatásokból azt látjuk, hogy a mi célcsoportunkban azért az átoltottság nem olyan erős, és a rendezvényre csak oltásigazolással lehet belépni, illetve 18 év alatt elég az is, ha az illetőt egy védett személy kíséri el. Arra számítunk, hogy a hétvégi napjaink lesznek kiemelkedően erősek, és ennek a dinamikája hasonlóan alakul az előző évekhez képest. Az első napokon családiasabb hangulattal számoltunk, de ez nem is baj. A fesztiválterületet is úgy alakítottuk ki, hogy ne legyen akkora tumultus. A sátorlétesítmények is nagyobbak, az eddigi 1300 négyzetméterhez képest most 1800 négyzetméter körüli méretűek a sátrak. Nem azért, mert ennyivel több emberre számítunk, hanem hogy a fesztiválozók komfortosabban érezzék magukat.

A fesztiválozók milyen különbségeket érezhetnek majd az előző évek fesztiváljaihoz képest?

A célunk az, hogy semmilyen különbséget ne érezzenek. Azért lesznek újítások, a fesztiválterület teljesen máshol van, ezúttal Sukorón tartjuk a rendezvényt. Viszont sikerült kibérelnünk egy olyan területet, ahol sokkal több a zöldterület, több a fa, sokkal ligetesebb az egész. Még az egyik sátrunkban is van két fa, ami egyébként egy külön izgalmas látványelem, szépen feldíszítve. Persze elkerítjük őket, hogy a fesztiválozók ne tudjanak kárt tenni bennük, mert mi mindig figyeltünk arra, hogy óvjuk a környezetet. Illetve az sem mindegy, hogy a sok fa miatt a 30 fok feletti hőség sem lesz olyan elviselhetetlen. Különbséget jelent még, hogy a belépéshez az arcképes igazolvány mellett kell majd védettségi igazolás oltásról, vagy arról, hogy a fesztiválozó átesett a betegségen. Külföldi fesztiválozók esetén pedig az európai védettségi igazolványt kérjük majd.

Sukoró tud olyan lehetőségeket nyújtani, mint Velence, például strandolás szempontjából?

A területtel rengeteg munka volt. Az idei évben az evezőspálya központjában van a rendezvény helyszíne, és ennek a másik felén alakítottuk ki a strandot, röplabdapályát. A két terület között pedig egy kisvonat fogja szállítani a parton a fesztiválozókat, ez ingyenes lesz. Ez is egy plusz élmény, ahogy a parton 7-8 perc alatt végigmegy a vonat, és közben fúj a szél, szép a kilátás. A kisvonat végállomása pedig a strandnál van, így könnyű az eljutás egyik területről a másikra.

A jogszabályokon kívül milyen plusz járványügyi óvintézkedéssel készültök?

A területen ötven fertőtlenítőpont lesz kihelyezve, amelyeket folyamatosan újratöltünk. Ez nem volt előírás egyébként, de mi ezt egyeztettük le az ÁNTSZ-szel. Sokkal több szaniterkonténert rendeltünk, mint amennyi indokolt lenne a nézőszámhoz képest, hogy ezek a létesítmények ne legyenek túlterhelve.

Korábban vándorfesztivál volt az EFOTT. Miért döntöttetek úgy, hogy letelepedtek Velencén?

2012-ben volt itt rendezvény, utána még voltunk Zánkán és Miskolcon is, majd itt maradtunk. A letelepedés egyedüli oka az utazás költsége volt. 2015-ös árszínvonalon számolva 20-25 millió forintba került nekünk, hogy minden évben más helyszínre megyünk. Emellett nehézkes volt megszervezni minden évben új szereplőkkel, hogy hogyan lesznek a részletek, hol lesz a strand stb. Nyilván volt a költözésnek egy bája, de költségek szempontjából nem tudtuk volna tartani a lépést más fesztiválokkal. Mert akárhol járt az EFOTT, ott mindig kinőtt egy új fesztivál. Például kevesen tudják, hogy 2006-ban Zamárdiban volt EFOTT, azóta pedig ott a Sound és a Strand is.

Nem akarjuk folyamatosan megteremteni a saját konkurenciánkat.

Idén elég kevés nagy fesztivált tartanak meg, ez sok lehetőséget jelent az EFOTT számára is. Éltek ezzel a lehetőséggel?

Mi elsősorban a saját célcsoportunkat akarjuk kiszolgálni. Valamelyest tágítottuk a hirdetési célcsoportunkat kor szempontjából, de alapvetően számunkra nagy előny más rendezvényekhez képest, hogy eddig is kifejezetten nyitott volt a közeg. A résztvevők 60%-a korábban is egyetemista volt. Mi ezt az összetartó közösséget meg akarjuk őrizni, és nekik akarunk programokat nyújtani. A közösségi élmény mellett továbbá a zenésztársadalomnak is szeretnénk egy katarzisélményt nyújtani, hiszen ők is be voltak zárva velünk együtt több mint egy évig.

Végre offline módon is tudunk találkozni, és ezt nem tudjuk virtuálisan visszaadni.

A kampányban részben építettünk is az újranyitás élményére, de elsősorban a programokat emeltük ki, mert több programmal várjuk a fesztiválozókat idén is, a zene mellett több sportágat is ki lehet próbálni nálunk.

Idén volt egy jelentős jegyár-emelés 2019-hez képest. Ez a költségek miatt van, vagy épp amiatt, mert az EFOTT a kevés fesztivál közül az egyik, és emiatt jobb helyzetben vagytok a piacon?

Ez nagymértékben az áremelkedésnek tudható be. A technikai háttér megteremtése ennyivel kerül többe, és nekünk ezt be kellett árazni. Ez teszi ki az áremelkedés nagyjából háromnegyedét, a negyede pedig a kockázati felár, amivel ilyen bizonytalan helyzetben számolni kell. Ilyen évünk még nem volt, nem tudjuk, mi várható a fesztiválon. Egyébként mi örülnénk a legjobban, ha olcsóbban tudnánk adni a jegyet, mert nincs profitelvárás a tulajdonos részéről. De sajnálatos módon olyan mértékben drágultak a kivitelezési költségek, hogy azt érvényesíteni kell az eladási árakban is.

És akkor arra számíthatnak a fesztiválozók, hogy jövőre már ilyen drágák lesznek a belépőjegyek?

Ez nem csak a fesztiválokra igaz, nézzük meg a vendéglátószektor árait, azok sokkal jelentősebb mértékben nőttek. Nem tudjuk egyelőre, mi lesz jövőre, de ha rendeződne valamelyest a helyzet, akkor lehetne némileg csökkenteni a jegyárat. De ahogy már mondtam is, mi alapvetően a saját költségeink alapján árazunk, nem az egyéb rendezvényekhez viszonyítunk, mivel nincs profitelvárásunk.

De most azt látjuk, hogy egy ilyen zenei felhozatal mellett ezek az árak indokoltak.

A fesztiválozókra visszatérve: mennyi külföldi fesztiválozóra számítotok?

Nem lesz sok külföldi fesztiválozó, néhány ezer főre számítunk, de ők is elsősorban határon túli magyarok, vagy külföldön élő magyar állampolgárok. Például volt amerikai jegyvásárlónk is, de ő is magyar állampolgár. Az EFOTT egyébként mindig a magyar célközönségnek szólt, és ezen nem is akarunk változtatni, idén sem volt célunk külföldi fesztiválozókat tömegesen bevonzani.

Beszéljünk még egy kicsit a helyszínről. Hogy esett a választásotok Sukoróra? Egyébként is tervezett volt a váltás, vagy ennek köze volt a Velence és az EFOTT közti nézeteltéréshez?

Mi nem terveztünk váltani. Az önkormányzati választás után kerestük a kapcsolatot az új velencei városvezetéssel, de ők nem igazán akartak együttműködni. Emellett a strandnál is üzemeltetőváltás volt, és a tárgyalások egyik féllel sem vezettek eredményre. Sukoró ekkor jelezte, hogy ők szívesen látnának minket, és hosszú távon együttműködnének velünk. A kiszámíthatóság egy ilyen rendezvény szempontjából nagyon fontos. Ez önmagában is egy szponzorációnak tekinthető, és a tervezhetőség is nagyon fontos szempont – bár ez különösen hangzik a pandémia idején. Ez volt az oka, hogy végül 300 méterrel arrébb költöztünk.

Ez a következő évekre is így marad? Ugyanott lesz az EFOTT ezentúl, ahol most van?

Jövőre is egy kicsit átalakul a fesztiválterület, mert a jelenlegi területen lesz az új úszóközpont, és ennek az építése idén ősszel elindul. De a mostani terület egy részét a jövőben is használni tervezzük majd, és erre van nyitottság a többi fél részéről is. A strandra mi építtettük ki a magasfeszültségű infrastruktúrát és az informatikai összeköttetést is, a szennyvízhálózat idén még ideiglenesen van telepítve, de ezt állandósítani tervezzük, és azzal gyakorlatilag megvannak azok a feltételek, hogy jövőre is megtartható legyen a fesztivál. Velencével is sikerült megegyeznünk az útzár kapcsán, így ez sem jelent akadályt, de mivel jövőre úgyis más lesz a fesztiválterület kissé, így a bejutási útvonalat majd újra kell gondolni.

A velencei önkormányzatnak tulajdonképpen mi volt a legfőbb problémája a fesztivállal?

Régen a főbejáratnál volt a parkoló, de oda már 2019-ben sem nagyon engedtük a fesztiválozókat, mert kialakítottunk egy másik parkolót, amit viszont a fesztiválozók nem nagyon használtak, így végül beparkoltak az utcába a látogatók, és ez kellemetlen volt a helyeiknek. Ez volt a legfőbb probléma. Idén ezt plusz harminc parkolást segítő munkatárssal és a rendőrséggel együtt fogjuk ellenőrizni, és gyakorlatilag csak gyalogosan, valamint kerékpárral lehet majd a főbejáratot megközelíteni. A személygépjármű-forgalom Pákozd felől javasolt, onnan behajthatnak a tóparti úton. Ott ingyen tudnak parkolni, és a parkolóból ingyenes busz viszi be őket a főbejárathoz. Aki vonattal érkezik, annak pedig Kápolnásnyéken érdemes leszállnia, és onnan fesztiválbusz hozza be őket a főbejárathoz. Ez már nem ingyenes, mert itt azért van egy 10 kilométeres távolság. Ezek a buszok éjszaka is járnak folyamatosan, rugalmasan. Ha kell, plusz buszokat tudunk beállítani.

Azt merem mondani, hogy idén szervezettebb és könnyebb lesz a bejutás a fesztiválra, mint 2019-ben volt.

A velencei önkormányzat nagyon hajthatatlannak tűnt. Hogyan sikerült végül megállapodni velük?

Azt kérték, hogy helyezzünk ki egy vonulási útvonalat és ott helyezzünk el mobil-illemhelyiségeket nyolc helyszínre, helyezzünk ki szemeteseket, valamint a hulladékot szedjük össze a rendezvény után. De remélhetőleg ezek idén nem jelentenek problémát, mert teljesen máshonnan érdemes megközelíteni a fesztivált. Feltétel volt még a parkolás megszervezése, és hogy megfelelően kommunikáljuk, hogy a fesztiválozók ne parkoljanak az utcákba, mert megbüntetik őket. Ebben diákmunkások és a rendőrség is közreműködik. Valamint a hanghatásokra is figyelünk.

Tehát halkabb a fesztivál idén, mint korábban?

A zajszintet be lehet állítani határértéknek megfelelően, és mi ezt vállaltuk. Van egy zajmérő kollégánk, akinek az elérhetőségét közzétettük a weboldalunkon, lehet őt hívni akár éjszakai is, és ha problémát észlel, akkor szól a helyszínen, hogy javítani kell a beállításokon. De egyébként a mai technika már lehetővé teszi, hogy a hanghatások főleg a fesztivál területére koncentrálódjanak. De persze előfordulhat, hogy ha megfordul a széljárás, akkor a hanghatások egészen máshol okoznak majd problémát. De mi vállaltuk, hogy ezt folyamatosan monitorozzuk. Ezen felül kezdeményezni fogjuk a velencei önkormányzatnál, hogy az idei év után átbeszéljük a tapasztalatokat, megnézzük, hol kell majd javítani, és ezt már sokkal korábban egyeztessük le. Most úgy látjuk, hogy van nyitottság erre velencei oldalról is.

Nagyon különleges év az idei. Utolsó kérdésként arra vagyok kíváncsi, hogy ha csak egy dolgot emelhetsz ki, hogy miben más ez az év a fesztivál szempontjából, mint a korábbiak, akkor mi az az egy dolog?

Ez most csak egy prekoncepció, de én azt gondolom, hogy abban lesz más, hogy az emberek másfél év után olyan helyzetben találják magukat, amiben korábban még soha, és ez egy jelentős pluszt ad majd a hangulathoz.

Én úgy gondolom, hogy a közösségi élményben lesz az eddigi fesztivál sokkal erősebb, mint a korábbiak.

