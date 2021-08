Ismét előkerültek a macheték – Puskaporos helyzet alakulhat ki a mai zambiai elnökválasztás után

Akár súlyos zavaragások is kitörhetnek a mai zambiai elnökválasztás után, miután a halálos összecsapásokkal kísért kampányt követően várhatóan igen szoros választási eredmény alakul majd ki. A választás alapvetően a gazdaságról szól, miután az elszálló infláció és az elértéktelenedő helyi valuta miatt az utóbbi időszakban jelentősen nőtt a kormányzattal szembeni elégedetlenség. A harmadik elnöki ciklusáért induló jelenlegi államfőnek az elnöki posztért hatodszor versenybe szálló riválissal kell megküzdenie. Bármelyikük is nyeri a választást, a másik fél tábora várhatóan nem fogja egykönnyen elfogadni az eredményt. A feszült helyzetet jelzi, hogy a 18 milliós dél-afrikai ország történetében most először fordult elő, hogy a választás előtti napokban kivezényelték a hadsereget az utcára.

2000 óta a hivatalban lévő afrikai államfők háromnegyede megnyerte az újraválasztásukról szóló voksolásokat – derül ki az Economist mai zambiai elnökválasztást beharangozó összeállításából. Ennek ellenére korántsem biztos, hogy az államfői posztot 2015 óta betöltő Edgar Lungunak majd sikerül megőriznie posztját a mai elnök- és parlamenti választás után. Ennek legfőbb oka, hogy elnöksége alatt a gazdaság makromutatói jelentősen romlottak, ami az átlagemberek megélhetésére is közvetlenül kihatott.

Recesszió, elszálló infláció, bezuhanó valuta

Az elmúlt hat évben a zambiai GDP átlagban lassabban növekedett, mint az ország lakosságszáma. Tavaly recesszióba süllyedt a gazdaság, amire 1998 óta nem volt példa. Az IMF várakozása szerint idén a zambiai lesz az egyik legrosszabbul teljesítő afrikai gazdaság azzal, hogy a GDP csak 0,6 százalékkal nő majd. Az infláció pedig 19 éve nem látott szinten áll: júliusban az élelmiszerárak közel harmadával voltak magasabbak, mint egy évvel ezelőtt. A munkanélküliség mértéke tavaly 10 éves csúcsra nőtt az ILO számításai szerint, míg a helyi valuta 2020 januárja óta 40 százalékkal ér kevesebbet. Az alapvető cikkek átlagos havi kosara egy öttagú városi családra vetítve 436 dollárnak megfelelő helyi valutába került az év elején, ami nyolcszorosa a minimálbérnek. A Világbank felmérése szerint az ország 18 milliós lakosságának közel 60 százaléka a szegénységi küszöböt jelentő napi 1,9 dollárnál kevesebb jövedelemmel rendelkezik. Összehasonlításképpen, a szubszaharai afrikai államokban ez az arány 41 százalékot tesz ki.

Abban, hogy az elmúlt két évtizedben a hivatalban lévő afrikai államfők háromnegyedének sikerült elérnie az újraválasztást, nagy szerepet játszott az, hogy az újrázásra törekvő politikusok jellemzően minden lehetséges eszközt, köztük a választóik állami forrásokból történő lekenyerezését is bevetettek a hatalmuk megőrzéséhez. A zambiai államfő pártja, az országot 2011 óta kormányzó Hazafias Front (PF) sem volt tétlen e téren: tavaly a tízszeresére növelte a vetőmag- és műtrágyabeszerzésre vonatkozó állami támogatások keretét a gazdák megnyerése érdekében. Júliusban pedig a kormányzat azt közölte, hogy újra fogja strukturálni a közalkalmazottak által felvett hiteleket, három hónapos moratóriumot bevezetésével, illetve a hitelek állami bankhoz történő átcsoportosításával.

Miközben a kormányzat bőkezű támogatást hirdetett meg a hitellel rendelkező közalkalmazottaknak, a saját maga által felvett hitelével (egy dollárkötvénnyel) kapcsolatban tavaly novemberben csődöt jelentett, amivel Zambia lett az első afrikai ország, amely a koronavírus-járvány időszakában fizetésképtelenné vált. A csődöt a Covid okozta megnövekedett egészségügyi kiadásokkal és a gazdaság bezuhanásával indokolta a kormányzat, azonban az államadósság elszállása a Lungu-kormányzat régebbre visszanyúló költekező politikájának eredménye volt. Lungu elnöksége alatt az államadósság mértéke a GDP 34 százalékáról 120 százalékra nőtt, ami az egyik legmagasabb a feltörekvő piacok körében.

Már az utcán a hadsereg

A hatalom megőrzése érdekében a mézesmadzag mellett az ostor eszközét is igénybe veszi a kormányzó párt. Az Amnesty International júliusban jelentést adott ki a PF által alkalmazott „megfélemlítő és elnyomó” eszközökről. Zambia az első országok között volt Afrikában, amely a kilencvenes évek elején többpárti demokráciát vezetett be. Mára azonban a kormányzat bírálóival szemben az emberi jogi szervezet szerint egyre brutálisabb módokon lépnek fel. 2016-ban egy független napilap, 2020-ban pedig egy tv-csatorna bezárást kényszerítette ki a Lungu-kormányzat. 2020 márciusában pedig a rendőrség őrizetbe vett egy 15 éves fiút, aki az államfőt gúnyoló posztot tett ki a Facebookra. A járvány elleni védekezésre hivatkozva korlátozták az ellenzéki jelöltek gyűléseit a választási kampány során. Az is megtörtént, hogy az államfő legfőbb kihívójának számító Hakainde Hichilema kampánystábjának konvojára rálőtt a rendőrség.

Elemzők a Lungu-kormányzat megfélemlítési eszközei közé sorolják azt is, hogy az államfő augusztus 1-jén elrendelte a hadsereg utcára vezénylését. A brit gyarmati uralom alól 1964-ben függetlenné váló (gyarmatként az Észak-Rhodesia nevet viselő) Zambia történetében most először fordul elő, hogy a választások előtti napokban a rend fenntartása érdekében bevetik a katonaságot. Lungu közvetlenül azután jelentette be a hadsereg kivezénylését, hogy hívei, illetve legfőbb kihívója, Hakainde Hichilema vezette Egyesült Párt a Nemzeti Fejlődésért (UPND) támogatói közötti összetűzésekben az ország fővárosában, Lusakában két ember is meghalt. A két politikus hívei a választási kampány májusi kezdete óta rendszeresen egymásnak esnek: a rendőrség tájékoztatása szerint a machetékkel, fejszékkel megvívott összecsapásokban eddig legalább három ember veszítette életét. Hasonló összecsapások kísérték a 2016-os választás kampányát is, igaz akkor a hivatalos közlések nem számoltak be halálesetekről.

Most is pár tízezer szavazat dönthet?

Elemzők szerint az elnökválasztáson már hatodszorra elinduló Hichilemának talán most van az utolsó, és legnagyobb esélye arra, hogy az elnöki székbe jusson kihasználva a közvélemény gazdasági helyzet miatti széleskörű elégedetlenséget. Az előző két elnökválasztáson is csak hajszállal nyert Lungu Hichilemával szemben: 2015 januárjában az akkori államfő, a Hazafias Frontot megalapító Michael Sata halála miatt megtartott rendkívüli elnökválasztáson csupán mintegy 30 ezer vokssal (a szavazatok 1,66 százalékával), míg a 2016. augusztusi választáson 100 ezer szavazattal (a voksok 2,72 százalékával) előzte meg riválisát. A 2016-os választáson Lungu a szavazatok 50,32 százalékát kapta, vagyis csak néhány pár ezer vokson múlt, hogy sikerült-e megszereznie a szavazatok több mint 50 százalékát, ami ahhoz szükséges, hogy már az első fordulóban eldőljön a választás, és ne kelljen újabb fordulót tartani. A fokvárosi egyetem szakértőinek elemzése szerint előfordulhat, hogy a mostani választás első fordulójában Hichilema lesz az, aki megszerzi a szavazatok több mint 50 százalékát, vagyis már az első fordulóban megnyeri a választást.

Az államfő mellett parlamenti képviselőket is választanak ma Zambiában, amelynek eredménye várhatóan szintén igen szoros lesz. A legutóbbi, 2016-os parlamenti választáson a PF csupán fél százalékponttal szerzett több szavazatot Hichilema pártjával szemben. A többségi választási rendszer miatt azonban ez is elég volt a kormánytöbbség eléréséhez.

A pártját 2006 óta vezető, politikai karrierje előtt komoly üzleti karriert befutó Hichilemát eddig 15-ször vették őrizetbe, 2017 tavaszán pedig négy hónapot töltött börtönben. Lungu múlt héten egy kampánykörútja során azt mondta, ha újraválasztják, újra őrizetbe veszik Hichilemát. Az államfő ugyanis azzal vádolja riválisát, hogy a zambiai bányák 1990-es évekbeli privatizációjakor korrupciós ügybe keveredett. Ebben az időszakban Hichilema egy könyvvizsgáló cég vezetőjeként dolgozott, amelyet a kormányzat azzal bízott meg, hogy mérje fel a magánosításra szánt állami eszközök értékét. Lungu szerint a rézbányáknak otthont adó Copperbelt (rézövezet) tartomány lakóit Hichilema megrövidítette azzal, hogy a privatizáció során saját magát gazdagította ahelyett, hogy az állam számára jobb alkupozíciót segített volna elő. Az elnök bírálói szerint, ha Lungunak valóban vannak érdemi bizonyítékai riválisával szemben, akkor már régóta eljárást kellet volna kezdeményeznie ellene.

Lungu a kampány során nem véletlenül hozta fel a privatizációs ügyet, mivel a korában a PF erős bázisának számító rézövezetben, illetve a fővárosban Hichilema pártja a felmérések szerint jelentősen előretört. Az UPND támogatottságának nagyságát jelzi, hogy párt gyűlésein jelentős tömegek verődnek össze még azután is, hogy a választási bizottság júniusban felfüggesztette a kampánygyűléseket a járvány miatti korlátozásokra hivatkozva. Mind Lungu, mind Hichilema pártja úgy kerülte meg a választási gyűlésekre vonatkozó tiltásokat, hogy maszkokat kiosztó eseményként jelentették be rendezvényeiket.

Összecsapásokkal kísért elhúzódó jogviták követhetik a választást

Szoros választási eredmény esetén várhatóan a vesztes fél majd nem ismeri el a másik győzelmét, és elhúzódó jogvitákra kerülhet sor, amit elemzők szerint akár a két tábor közötti utcai összecsapások kísérhetnek. O’Brien Kaaba, a University of Zambia kutatója az AFP-nek kiemelte: ha a választások eredménye vitatott lesz, és tüntetések törtnek ki, akkor az elnök feltehetően nem fog hezitálni, hogy elrendelje a már most is az utcán lévő hadsereg bevetését.

Hichilema az előző két szoros választás után sem fogadta el azok eredményét. 2016-ban a választás elcsalására hivatkozva az alkotmánybírósághoz fordult, azonban keresetét a testület elutasította. Az UPND most is attól tart, hogy egy jogvita esetén a kormányzó párt a Lungu szövetségeseivel telepakolt alkotmánybíróságot fogja felhasználni a jelenlegi államfő hatalomban tartásához. A taláros testület júniusban már hozott egy Lungunak kedvező döntést, amikor kimondta, hogy a jelenlegi államfő indulhat a mostani választáson. Az alkotmány ugyanis elvileg tiltja az államfői poszt három cikluson át tartó betöltését. Az ellenzék erre hivatkozva azt állította, hogy Lungunak nem is lehetett volna elindulnia a választáson. A kormányzó párt viszont azzal érvel, hogy Lungu első elnöki megbízatása – amelyet az elődje, Michael Sata halála miatt kiírt rendkívüli választás megnyerésével szerzett meg – nem teljes ciklusra szólt, és csak most száll ringbe a második teljes elnöki ciklusáért.

Hichilema győzelmének örülnének a piacok

Zambia Afrika második legnagyobb rézkitermelő országának számít, amivel az ipari fém hetedik legnagyobb termelője a világon. Az ország fő kiviteli cikkét előállító rézbányászat az ország exportbevételeinek mintegy 70 százalékát biztosítja. A magas nyersanyagárak miatt a mostani időszaknak így kedvező periódusnak kellene lennie Zambia számára, azonban az ország gazdasága nem tudta kellő mértékben kiaknázni a réz iránti kereslet megugrását, mivel elemzők szerint a kormányzat kiszámíthatatlan, magas adókkal sújtott, államosításokkal kísért üzleti környezetet hozott létre a bányászati szektorban.

Afrika egyik legeladósodottabb országának számító Zambia a külföldi hitelezőknek 12 milliárd dollárral tartozik. Az S&P számításai szerint az ország bevételeinek mintegy 30-40 százalékát az adósságai utáni kamatok törlesztésére költi – számolt be a Reuters. Elemzők szerint azonban a piacbarátnak tartott Hichilema győzelme esetén a zambiai eszközök hozama kedvező irányba indulhat el. Az ellenzéki politikus győzelme várhatóan jelentősen elősegítené az ország adósságának újrastrukturálásáról szóló tárgyalások felgyorsítását, illetve az IMF mentőcsomagjának, valamint az ahhoz szükséges makrogazdasági, fiskális vállalások elfogadását.

A PF 2011-ben történt hatalomra kerülésekor Zambia külső adóssága 1,9 milliárd dollárt tett ki, ami 2020 decemberére 12,74 milliárd dollárra nőtt. A kormányzat szerint a felvett hitelek – amelyek között kínai kölcsönök is voltak – széleskörű infrastrukturális beruházásokat, út-, kórház- és iskolaépítéseket tettek lehetővé. Az ellenzék szerint azonban a források jó részét a korrupció szívta el. Azt szakértők is elismerik, hogy Lungu 2015-ös hatalomra kerülése óta átfogó fejlesztések valósultak meg a főváros úthálózatában, amelynek keretében jelentős útfelújítások történtek, illetve felüljárók épültek a zsúfolt körfogalmak helyett. „Sose lehetett olyan jól közlekedni autóval Lusakában, mint most, azonban az emberek utat nem ehetnek” – jegyezte meg Grieve Chelwa lusakai közgazdász az AFP-nek. Továbbá szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy hiába épültek fel kórházak, iskolák, ha azok a rendelkezésre álló elégtelen források miatt nem tudnak kellő számban orvosokat, tanárokat alkalmazni.

Címlapkép: Gideon Mendel/Corbis via Getty Images