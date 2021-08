Szép csendben elképesztő szuperfegyver-arzenált fejlesztett Kína

Amellett, hogy Kína globális gazdasági nagyhatalommá nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben, a 2010-es évek során rengeteg erőforrást öltek a hadseregük modernizációjába is, számos vélekedés szerint azért, hogy geopolitikai ambícióiknak fegyveresen is érvényt tudjanak szerezni. Nem túlzás azt mondani, hogy a kínaiak a mai napig ontják magukból az újabbnál újabb katonai technológiákat, némely ezek közül még az Egyesült Államok fegyverrendszereinek színvonalát is meghaladja.

Új rakéták

Repülőgép-hordozók semlegesítésére specializálódott DF-21D rakétarendszerek egy kínai katonai parádén. Fotó: Andy Wong - Pool /Getty Images

A legnagyobb áttörést talán rakétatechnológiák terén érte el a Kínai Népköztársaság az elmúlt évtizedben, hiszen számos olyan korszerű rakétarendszert is fejlesztettek, amely viszonylag egyedinek mondható a világon.

2014 óta kísérletezik Kína hiperszonikus fegyverek fejlesztésén, e projekt legismertebb terméke a DF-ZF nevű fegyverrendszer, melyet egy ballisztikus rakéta segítségével juttatnának célba kezelői. Az orosz Kindzsal, Avangárd és Cirkon rendszerek mellett mellett ez jelenleg az egyetlen ismert, működőképes hiperszonikus fegyver a világon, az Egyesült Államok saját hiperszonikus projektje még csak fejlesztési szakaszban áll.

Ezen kívül a kínaiak készítettek egy kifejezetten repülőgép-hordozók semlegesítésére használatos rakétarendszert is, a DF-21D-t; amerikai katonai források sokáig úgy nyilatkoztak a fegyverrendszerről, hogy „kivédhetetlen."

Jelentős médiafigyelmet kapott mostanában a „Guamgyilkos” néven is emlegetett DF-26 ballisztikus rakéta is, melyet a kínaiak kifejezetten az Egyesült Államok fontos katonai állomáshelyeként szolgáló Guam támadására fejleszthettek. Technológiai téren ez a rakétarendszer nem képvisel jelentős áttörést, de kétség kívül az egyik legveszélyesebb rakétarendszer az Egyesült Államok térségben állomásozó csapataira és infrastruktúrára nézve.

A legnagyobb hatótávolságú kínai interkontinentális ballisztikus rakéta egyébként a DF-5B: ezzel a fegyverrendszerrel akár a kontinentális Egyesült Államokat is célba tudja venni a Kínai Népköztársaság. Mi több, a 2010-es évek során MIRV-upgradet is kapott, ami azt jelenti, hogy a rakéta egyszerre több, különböző célpontokra irányítható, akár nukleáris képességekkel is rendelkező robbanófejet is képes célba juttatni.

Fontos persze megjegyezni, hogy az Egyesült Államok és régiós szövetségeseik csöppet sem védtelenek a konvencionális ballisztikus rakétatámadásokkal szemben, hiszen számos statikus és mobil rakétavédelmi rendszert telepítettek a régióba, a hiperszonikus rakéták elleni védekezési képességek fejlesztése viszont még igencsak gyerekcipőben jár.

Tengeralattjárók

094B típusú tengeralattjáró. Fotó: Artyom Ivanov\TASS via Getty Images

Jelentős mennyiségű erőforrást fektettek az elmúlt években a kommunista kínaiak tengeralattjáró-flottájuk korszerűsítésébe is, hiszen ezekkel az eszközökkel akár (szinte) teljesen észrevétlenül is csapást tudnak mérni rivális nagyhatalmak stratégiai fontosságú területeire, tehát például a kontinentális Egyesült Államokra.

A kínai tengeralattjáró-fejlesztési projektek legújabb terméke az úgynevezett 094-es típusú tengeralattjáró (külföldi forrásokban Type 094), melyet először 2006-ban azonosítottak kereskedelmi műholdak segítségével, ahogy építés alatt állt a Hsziaopingado Tengeralattjáró Bázison. Nincs pontos információ arról, hány ilyen tengeralattjárót készített Kína: eltérő források 6-8 darabról szólnak. Pontos képességeik nem ismertek, viszont egészen biztosan képesek JL-2-es, nukleáris robbanófejekkel felszerelt interkontinentális rakéták célba juttatására.

A 094-esekkel párhuzamosan zajlik egy kisebb, második generációs tengerlattjáró-osztály fejlesztése is, ez 093-as típusnév alatt fut és elsősorban szuperszonikus meghajtású, vízi célpontok semlegesítésére való rakéták, illetve cirkálórakéták célba juttatására használatos. Ilyen tengeralattjárók „gyakorolták” a napokban a legnagyobb brit hadihajó, a HMS Queen Elizabeth repülőgép-hordozó likvidálását is.

Bár még hadrendbe sem állt a teljes lerendelt 094-es, 093-as állomány, amerikai források szerint már zajlik a következő generációs tengeralattjárók fejlesztése, 095-ös és 096-os típusjel alatt.

Drón- és robottechnológia

Mint minden modern haderő, Kína is gőzerővel foglalkozik a robotizált, önműködő szárazföldi, illetve repülő katonai járművek fejlesztésén; amellett, hogy lemásolták az Egyesült Államok ismert MQ-9 „Reaper” drónját, számos zöldmezős projektet is indítottak az elmúlt években.

Tavaly decemberben repült az első kínai katonai célú robot-helikopter, az AR-500B. Papíron a helikopter csak felderítési célokat szolgál, viszont egyes források szerint fel lehet szerelni két darab irányított páncéltörő rakétával is. Az AR-500B elsősorban hajóról indítható forgószárnyas jármű, a haditengerészet és a parti őrség használja.

Hasonló cipőben jár a hivatalosan csak felderítési célokra használatos CH-805 lopakodó drón, melyet egyes források szerint Kína ötödik generációs harci repülőgépeinek pilóta-fülkéiből is irányítani lehet, illetve állítólag képes szuperszonikushoz közeli sebesség elérésére is. Az eszköz kísérleti jellegű, rendszeresítésének ütemezéséről nincs nyilvános információ.

Arról is föllelhetők információk, hogy az egyik legnagyobb kínai hadiipari konglomerátum, a Norinco szárazföldi katonai robotokat is fejleszt, ennek a projektnek lánctalpas és „póklábú” változata is van. Ezen kívül Kína kísérletezik úgynevezett "drónrajok" használatán is, mely technológia keretein belül egyszerre tucatnyi öngyilkos drón támad meg egy kijelölt célpontot, jelentősen csökkentve annak túlélési esélyeit.

Katonai repülőgépek

Csengdu J-20-as egy légi bemutatón. Fotó: Alert5 via Commons

A kínai rakétatechnológia mellett számottevő figyelmet kapnak az új generációs kínai katonai repülőgépek is, ezen belül is az ötödik generációs Csengdu J-20-as vadászgép és a Hszian H-20-as lopakodó bombázó. A kettő közül egyelőre még csak a J-20-as röpképes.

A Csengdu J-20-as rendszeresítését 2018-ban kezdték meg a kínai légierőben, egészen 2016-ig még csak azt sem lehetett tudni, hogy egyáltalán létezik, pedig állítólag a '90-es évek óta dolgoznak a fejlesztésén. Az ötödik generációs lopakodó vadászt a legtöbb elemző hatalmas áttörésnek nevezte az eddig használatos orosz-kópiákhoz képest és jelentős fenyegetésnek tartja az amerikai légierővel szemben, hiszen az általános konszenzus szerint ütőképesebb, mint a legtöbb jelenleg használt amerikai repülőgép, egyedül a szintén ötödik generációs F-22-es és F-35-ös vadászgépek színvonalát nem éri el.

A Hszian H-20-as lopakodó bombázó még nem röpképes, viszont a tervek szerint 12 ezer kilométeres hatótávolsággal rendelkezik majd és képes lesz nukleáris robbanófejjel felszerelt rakéták célba juttatására is. A típus közvetve konkurál az amerikai B-21 Raider és az orosz PAK DA kódnevű lopakodó bombázó-projekttel is; mivel még mindegyik igencsak korai fejlesztési fázisban jár, nem látszik, melyik lesz közülük a legütőképesebb bombázótípus.

Lézer

Lézerfegyver a USS Ponce fedélzetén. Ezt a fegyverrendszert másolta le Kína is. Fotó: U.S. Navy photo by John F. Williams via Commons

A lézerfegyverek még keresik a helyüket a világban; számos fejlesztés folyik globálisan a technológia lehetőségeinek felfedezése végett. A jelenleg domináns irány elsősorban defenzív jellegű, hiszen a lézerfegyverek rakéta- és drónvédelmi célokra hatékony megoldásnak tűnnek.

Rövidesen azután, hogy az Egyesült Államok felszerelte kísérleti jelleggel a USS Ponce hadihajót egy AN/SEQ-3 Laser Weapon System (LaWS) névre hallgató lézerrendszerrel, Kína is bemutatta saját lézertechnológiáját, melyet úgyszintén hadihajókon terveznek alkalmazni.

A kínai lézertechnológia pontos képességei ismeretlenek, de vélhetően hasonlók, mint az amerikai vetélytársé, egyes források szerint pedig folyik jelenleg a szárazföldi, elsősorban harcjárművek védelmére való alkalmazás fejlesztése is.

A szárazföldi harcjárművekre szerelt lézerfegyver-rendszerek fejlesztésén egyébként számos katonai nagyhatalmat érdekelnek a világon, erre irányuló projekt vélhetően Magyarországon is folyni fog a Rheinmetall-lal való együttműködés keretein belül.

Repülőgép-hordozók

A 003-as típusú repülőgép-hordozó digitalizált körvonala. Fotó: Twitter

Mi sem mutatja jobban egy ország globális katonai ambícióit, mint az, hogy saját repülőgép-hordozókat működtetnek, hiszen ezekkel a de facto mobil katonai bázisokkal bárhol a világon végre tudnak hajtani hadműveleteket.

Jelenleg a harmadik kínai repülőgép-hordozó építése folyik, melyet egyelőre csak 003-as típus néven emlegetnek. Pontos (tervezett) képességei eddig nem ismertek, viszont műholdas és lesifotós felvételek alapján már nagyjából tudni lehet azt, hogy fog kinézni. Elemzők szerint a „3-as típus” Kína egyik legmodernebb (ha nem *a* legmodernebb) hadihajója lesz, lényeges áttörést jelent Kína első két hordozójához képest, melyből az első, a Liaoning lényegében egy átépített szovjet hordozó.

A 003-as típus valószínűleg egy CATOBAR-hordozó lesz, vagyis gőzkatapultos kilövésre és ugyanoda érkező, fékezőkötéllel lassított, fékhoroggal felszerelt repülőgépek befogadására lesz alkalmas. Ezen kívül jóval nagyobb lesz, mint két elődje, így repülőgépek szélesebb palettáját tudja majd hordozni.

Már tervezik a következő, "4-es típust” is a kínaiak, egyelőre a kivitelezési munkálatok még nem kezdődtek meg. Kína 2012-ig egyáltalán nem rendelkezett repülőgép-hordozókkal, ehhez képest bő 10 év alatt bő három hordozót terveznek szolgálatba állítani.

