Repülőgép-szerencsétlenségek és klímakatasztrófa - Mire kell figyelnünk valójában?

A média túlzott figyelmet szentel a repülőgép-szerencsétlenségekre. Az ezekről szóló beszámolók azonban nem adnak megfelelő betekintést a légi közlekedés biztonságára vonatkozóan. Statisztikai adatokra van szükség ahhoz, hogy felismerjük: a repülőgépek jóval biztonságosabbak az autóknál.

A klímaváltozással kapcsolatos vészjósló híradások ugyanezt a problémát okozzák a szélsőséges hőhullámokról, áradásokról és bozóttüzekről egyre nagyobb számban megjelenő beszámolókkal. A szörnyű tragédiákról szóló hírözön azt állítja, hogy a kontrollálatlan klímaváltozás egyre pusztítóbb természeti csapásokat okoz. Ezt a narratívát azonban cáfolják az adatok.

A globális felmelegedés egyik legjobban dokumentált hatásának a hőhullámok számának növekedése számít, ami idén nyáron szerte a világban az újságok címlapjára került. Miközben erről ritkán számolnak be, az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete által ugyanolyan jól dokumentált jelenség az is, hogy a klímaváltozás a hideghullámok számát is csökkenti. Ez pedig igen fontos jelenség, hiszen világszerte több mint 4,5 millió ember hal meg a hideg időjárás miatt szemben a hőség miatt elhunytak kevesebb mint 600 ezres számával.

A Lancetben megjelent friss tanulmány szerint az elmúlt két évtizedben tapasztalható hőmérséklet-emelkedés miatt az USA-ban és Kanadában évente 7200, hőség miatt bekövetkező plusz haláleset történik – ami sokkal több az idei nyár hőhulláma által okozott, és széles körben megjelent 624 halálesethez képest. A tanulmány arra is rámutat azonban, hogy a felmelegedés azt is jelenti, hogy évente 21 ezer, hideg időjárás miatti haláleset nem következik be. Nem vagyunk megfelelően tájékozottak, ha ugyanazon történet mindkét oldalát nem ismerjük.

Sustainable World 2021 A fenntartható vállalati megoldásokról és a klímacélokról is szó lesz a szeptember 7-ei Sustainable World konferencián. A programért kattintson!

A tragikus németországi és belgiumi áradások kapcsán is a klímaváltozást kiáltották ki felelősnek. Az adatok azonban nem támasztják alá azt az állítást, miszerint a folyók áradása terén növekvő tendencia lenne látható. Egy globális szintű, 9000 folyóra kiterjedő átfogó tanulmány szerint miközben néhány folyó esetében növekvő trend tapasztalható az áradások terén, addig sok más folyó esetében csökkenő trend mutatható ki.

Az áradó folyókról szóló beszámolók elkerülhetetlenül dominálni fogják a híreket, azonban ez nem segít abban, hogy megfelelő képet kapjunk a globális helyzetről. A németországi áradások miatt bekövetkező legtöbb haláleset az Ahr folyóhoz köthető. Miközben annak szintje igen magas volt 2021. július 14-én, az még mindig jóval elmaradt az 1804-ben és 1910-ben bekövetkezett árvizekhez képest. Ami leginkább számít a folyók áradásánál az az, hogy egyre többen építkeznek árterületre, és így a víz nem tud, hol elfolyni. Ez kihangsúlyozza a jól működő riasztási rendszerek szükségességét.

Ebben a tekintetben Németország látványosan kudarcot vallott. A 2002-es utolsó halálos áradások óta Németország kiterjedt riasztási rendszert épített ki, azonban tavaly szeptemberben egy „országos riasztási napon” a legtöbb riasztó eszköz nem működött. A modellek kilenc napra előre figyelmeztettek az áradásokra, azonban a legtöbb ember erről nem értesült. Az Európai Árvíz-előrejelző Rendszert létrehozó hidrológus a „rendszer hatalmas kudarcáról” beszélt. Természetesen azonban kényelmes megoldás azon politikusok számára a klímaváltozást bűnbakká tenni a halálos áradásokért, akik felelősek az időben történő riasztások elmaradásáért.

Hasonlóképpen az amerikai erdőtüzek esetében is gyakran a klímaváltozást teszik meg felelősként, azonban azok valódi oka a nem megfelelő erdőgazdálkodás. Továbbá az amerikai kormányzat saját statisztikái rácáfolnak erre a hájpra: a tüzek által ebben az évben eddig érintett területek nagysága alapján az idei év a hetedik legalacsonyabb mutatóval bír az elmúlt 20 esztendő közül. 2020-ban az 1900-as évek elején leégett területek éves átlagának csupán 11 százaléka vált a tűz martalékává. A klímaváltozással kapcsolatban hangoztatott közhelyekkel ellentétben a leégett területek nagysága globális szinten jelentősen csökkent 1900 óta. Továbbá a műholdak bevezetése óta folyamatos csökkenés mutatható ki e téren.

A világ hatalmas, és miután mindenütt kamerák vannak, az új erdőtüzekről, hőhullámokról és árvizekről szóló híradások áradata naponta verseng a figyelemért. A hírportálok kattintásokat vadásznak, a politikusok a kompetenségüket bizonyíthatják, míg a klímavédelmi kampányszervezetek ezen katasztrófákra hivatkozva pénzt gyűjthetnek. Ahogy azonban a repülőgép-szerencsétlenségeknél is látható, a rossz hírek folyamatos áradata nem megfelelő tájékoztatást nyújt az emberek számára.

Az éghajlattal kapcsolatos összes időjárási katasztrófával, így az árvizekkel, aszályokkal, viharokkal és erdőtüzekkel kapcsolatosan globális statisztikák állnak rendelkezésre a Nemzetközi Katasztrófa-adatbázisban (International Disaster Database). Az 1920-as években ezek a katasztrófák évente átlagosan közel félmillió ember halálát okozták.

A klímaváltozással kapcsolatos jelenlegi vészjósló narratíva azt sugallja, hogy az éghajlat okozta katasztrófák halálosabbak, azonban ez nem igaz. Az elmúlt évszázadban az éghajlattal kapcsolatos halálesetek száma elképesztő mértékben, 96 százalékkal csökkent mintegy 18 ezerre egy átlagos évre vetítve. Miután a világ népessége megnégyszereződött, az éghajlat okozta globális halálozási kockázat a 2010-es évekre több mint 99 százalékkal csökkent.

Ennek ellenére a klímaváltozás valódi problémát jelent, amit okosan kellene kezelnünk. A jelenlegi narratívával szemben a klímaváltozáshoz alkalmazkodó kapacitásunk jóval nagyobb a változó éghajlat okozta kockázatokhoz képest.

Vizsgáljuk meg az idei évet, amelyet úgy tűnik, a klímakatasztrófák évének neveztek el. Ha számításba vesszük az észak-amerikai hőhullám 624 halálos áldozatát, a németországi és belgiumi áradások 358 halálesetét, valamint az éghajlattal kapcsolatos indiai katasztrófák 559 halálesetét (amiről a széles közvélemény talán nem is hallott), illetve több mint 200 más katasztrófa 1378 halálos áldozatát, akkor az adatokat a teljes évre kiigazítva azt látjuk, hogy az éghajlattal kapcsolatos időjárási katasztrófák idén várhatóan mintegy 6000 ember halálát okozzák majd.

Minden haláleset természetesen tragédia, mégis elmondható, hogy sokkal több tragédiát sikerült megelőzni. A Lancet tanulmánya szerint globálisan a klímaváltozás jelenleg évente 116 ezer, hőség miatt bekövetkező plusz halálesetet okoz, azonban közel 283 ezer, hideg időjárás miatti halálozás nem következik be. Minden évben a felmelegedés 166 ezer ember életét menti meg. Jelenleg már nem látunk félmillió vagy 18 ezer halálesetet az éghajlattal kapcsolatos időjárási katasztrófák miatt, hanem 6000 ilyen halálozásról tudunk. Idén pedig megvalósulhat az, hogy egy évszázadra visszatekintve az éghajlattal kapcsolatos halálozási kockázat 99,7 százalékkal csökken. A klímaváltozásról szóló ésszerű viták során ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a diskurzus minden adatot figyelembe vegyen.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images