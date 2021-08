Terrorhullám, migráció, politikai feszültség – Európára is veszélyes a tálib dzsihád győzelme?

Afganisztánban győzött a dzsihád. A tálibok bebizonyították: igenis képes egy lerongyolt kézifegyverekkel felszerelt milícia elsöpörni az Egyesült Államok által felszerelt és kiképzett haderőt, sőt, számos vélemény szerint ezzel Amerika is vereséget szenvedett. Sok politikai elemző kezdte el vizsgálni, hogy milyen kockázatokkal jár majd az Afganisztánból meginduló menekülthullám, a valós veszélyt viszont nem biztos, hogy épp a saría elől menekülő emberek jelentik, hanem azok a már fejlett országokban élő szélsőségesek, akiket inspirálhat a tálibok győzelme – legyen szó iszlamistákról vagy más radikális mozgalmakról.

Jöhet az újabb menekültválság?

Győztek a tálibok Afganisztánban, a várható szigorú saría-törvénykezés elől pedig ezrek menekülnek a kabuli reptéren, katonai repülőgépeken és a még nyitva lévő határátkelőkön keresztül az országból.

Egyes politikai elemzők azt vizionálják, hogy emiatt megismétlődhetnek azok a képsorok, melyeket a 2014-2016-os években láthattunk: hömpölygő tömegek, akik Európába tartanak, hogy akár konfliktus elől, akár csak egy jobb élet reményében új életet kezdjenek az öreg kontinensen.

Az már most látszik, hogy még ha engedik is a tálibok, hogy elhagyják az emberek Afganisztánt,

biztosan lesz újabb migrációs hullám, de valószínűleg nem lesz ez olyan intenzitású, mint a 2010-es évek közepén.

Ennek okai a következők:

A 2013-14-es években számos országban alakult ki vagy eszkalálódott egyszerre háborús konfliktus. Csak hogy néhány példát említsünk: Irakban és Szíriában az Iszlám Állam hódította a területeket, a szír polgárháborúban átbillentette a kormány oldalára a mérleget az orosz beavatkozás, átfogó támadásba lendültek a tálibok Afganisztánban, újraindult a polgárháború Líbiában. Most ezzel szemben „csak” Afganisztánban alakult ki krízishelyzet (persze tény, hogy a szír, líbiai, jemeni, stb. konfliktusok a mai napig tartanak, de intenzitásuk jóval alacsonyabb).

Csak hogy néhány példát említsünk: Irakban és Szíriában az Iszlám Állam hódította a területeket, a szír polgárháborúban átbillentette a kormány oldalára a mérleget az orosz beavatkozás, átfogó támadásba lendültek a tálibok Afganisztánban, újraindult a polgárháború Líbiában. Most ezzel szemben „csak” Afganisztánban alakult ki krízishelyzet (persze tény, hogy a szír, líbiai, jemeni, stb. konfliktusok a mai napig tartanak, de intenzitásuk jóval alacsonyabb). Úgy tűnik, Afganisztánban nem most kezdődnek, hanem lezárulnak a harcok a tálib hatalomátvétellel. Még nem látszik, hogy ez mit jelent pontosan a lakosság számára, de az iszlamisták azt ígérték, nem fognak kegyetlenkedni az afgán néppel, nem lesznek olyan brutálisak, mint 1996 és 2001 közt. Ha tartják a szavukat, még az is lehet, hogy stabilabb lesz az ország, mint a gyakorlatilag 1978 óta folyamatosan, valamilyen formában zajló polgárháború kezdete óta bármikor. Ez persze pusztán egy ígéret, melyet közel sem biztos, hogy betartanak a tálibok.

Még nem látszik, hogy ez mit jelent pontosan a lakosság számára, de az iszlamisták azt ígérték, nem fognak kegyetlenkedni az afgán néppel, nem lesznek olyan brutálisak, mint 1996 és 2001 közt. Ha tartják a szavukat, még az is lehet, hogy stabilabb lesz az ország, mint a gyakorlatilag 1978 óta folyamatosan, valamilyen formában zajló polgárháború kezdete óta bármikor. Ez persze pusztán egy ígéret, melyet közel sem biztos, hogy betartanak a tálibok. Változott az európai vezetők menekültekhez való hozzáállása is. A „Wilkommenskultur” számos regnáló kormánypártot szorított komoly politikai krízisbe, megerősítette a (szélső-)jobboldali mozgalmakat és sokan úgy látják, a terrorfenyegetettséget is növelte. A mostani politikai nyilatkozatok az európai vezetők részéről szoldaritásra sarkallnak – elsősorban azzal a néhány ezer emberrel, akik a NATO-erőket segítették missziójuk során – de nem tapasztalható az a bevándorlókkal kapcsolatos felhőtlen pozitivizmus, melyet a 2010-es évek közepén, az előző migrációs válság során láthattunk.

Valószínű tehát, hogy az európai vezetők a 2010-es évek közepén megélt krízis miatt igyekszenek majd rendezettebben lefolytatni annak a néhány ezer afgánnak a betelepítését, akik a NATO-erőket segítették és úgy kommunikálni, hogy lehetőleg ne induljanak útnak Európába ismét milliós tömegek.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy úgy néz ki, az európai vezetők már most tárgyalnak a térségbeli országokkal – Pakisztánnal, Törökországgal elsősorban -, hogy az afgán menekülteket elhelyezzék és elsősorban ezeknek az országoknak az anyagi, logisztikai és szellemi segítségét akarják majd előnyben részesíteni a bevándorlók tömeges Európába telepítése helyett.

Mindent boríthat persze az, ha a táliboknak nem sikerül stabilizálniuk Afganisztánt és folytatódnak a harcok az országban, sőt még tovább ronthatja a helyzetet, ha a konfliktus átterjed a környező országokra is.

Ennek a forgatókönyvnek is van esélye, hiszen már szerveződik a tálibokkal szembeni fegyveres ellenállás az országban. Ha ismét felhevülnek a harcok és / vagy a tálibok megint kegyetlenkedni kezdenek, netán terrorszervezeteket is fogadnak, természetesen a térségből menekülő emberek száma is jelentősen növekedhet.

Növelheti a terrort az újabb migrációs hullám?

Számos politikai vélemény köti össze a migrációt a terrorfenyegetettség növekedésével, ezért érdemes ezzel a kérdéssel is foglalkozni.

A várható afgán exodusszal kapcsolatosan annyit fontos elöljáróban megjegyezni, hogy olyan emberek jönnek majd Európába, akik a szélsőséges iszlamista tálibok által bevezetett saría-törvénykezés elől menekülnek majd és / vagy kifejezetten világi életet éltek Afganisztánban és / vagy segítették még a NATO-erőket is abban, hogy a kudarcos „nyugati demokráciát” kiépítsék az országban.

Könnyen elképzelhető persze, hogy ahogy ezt láthattuk az Iszlám Állam előretörésekor, a menekülő tömeggel jönnek olyan szélsőségesek is, akik kifejezetten azért érkeznek Európába, hogy merényleteket hajtsanak végre az ellenségesnek ítélt nyugati világrend képviselőivel szemben.

A menekültekkel beszivárgó terroristák lehetősége nem teljesen kizárható, viszont a jelentős részben az Iszlám Állam miatt kiváltott 2013-14-es krízishez képest most több fontos dolog is változott.

Ezek a következők:

a tálibok nem globális kalifátust akarnak létrehozni, mint az Iszlám Állam , hanem azt ígérik, Afganisztán stabilizálásával és az ottani iszlám törvénykezéssel foglalkoznak majd. Nem vállalt céljuk tehát, hogy nyugaton koordináljanak terrortámadásokat, az persze nem zárható ki továbbra sem, hogy ahogy 1996 és 2001 közt láthattuk, menedéket adnak majd olyan terrorszervezeteknek, akik a Nyugat ellen viselnek dzsihádot. Mint ismert, a tálibok „vendége” volt Oszama bin Laden is, aki az Al-Kaida élén a 2001. szeptember 11-ei, World Trade Center elleni merényletet koordinálta. A tálibok azt ígérik, hogy ezúttal nem lesznek menedék a terrorszervezetek számára, de ez egy újabb ígéret, amit nehéz elhinni egy olyan szélsőséges iszlamista formációnak, melyet számos ország szintén terrorszervezetként tart nyilván és egyik első lépése volt az Al-Kaida és az Iszlám Állam harcosainak szabadon bocsátása az afgán börtönökből.

, hanem azt ígérik, Afganisztán stabilizálásával és az ottani iszlám törvénykezéssel foglalkoznak majd. Nem vállalt céljuk tehát, hogy nyugaton koordináljanak terrortámadásokat, az persze nem zárható ki továbbra sem, hogy ahogy 1996 és 2001 közt láthattuk, menedéket adnak majd olyan terrorszervezeteknek, akik a Nyugat ellen viselnek dzsihádot. Mint ismert, a tálibok „vendége” volt Oszama bin Laden is, aki az Al-Kaida élén a 2001. szeptember 11-ei, World Trade Center elleni merényletet koordinálta. A tálibok azt ígérik, hogy ezúttal nem lesznek menedék a terrorszervezetek számára, de ez egy újabb ígéret, amit nehéz elhinni egy olyan szélsőséges iszlamista formációnak, melyet számos ország szintén terrorszervezetként tart nyilván és egyik első lépése volt az Al-Kaida és az Iszlám Állam harcosainak szabadon bocsátása az afgán börtönökből. Tanulva a 2014-16-os menekültválságból, az európai országok számos területen szigorítottak a terror- és a bűnözés-átvilágítási mechanizmusaikon. Nem valószínű, hogy sor kerül most arra, hogy tömegesen engednek majd be az európai államok papírok nélküli, ellenőrizhetetlen hátterű, olykor a valós identitásukról hazudó menekülteket, hanem koncentráltan olyan embereket és családjukat fogadják majd be, akikről tudják, hogy segítették az afganisztáni NATO-műveleteket.

Ebben az eszmefuttatásban persze sok a „ha” és a bizonytalan ígérgetés, de talán annyit összességében el lehet mondani, hogy az európai országok felkészültebben várják most a menekülteket és egyelőre a táliboknak sem célja, hogy teljesen elszigeteljék Afganisztánt politikailag és gazdaságilag a világ többi részétől egy újabb látványos terrorállam koordinálásával.

A tálib dzsihád inspiráló győzelme

Ha el is hisszük, hogy a tálib vezetők nem akarnak globális dzsihádot irányítani, mint az Iszlám Állam, az afganisztáni győzelmük inspirálhat a fejlett és feltörekvő országokban már régebb óta élő vagy akár "őslakos" szélsőségeseket is arra, hogy feljebb tekerjék az ideológiájuk megvalósításához szükséges destabilizáló tevékenység intenzitását.

A tálib győzelem azt üzeni a világ szélsőséges mozgalmainak, hogy egy rosszul felszerelt és kiképzett milícia is képes akár a világ legerősebb haderejével rendelkező Egyesült Államokat is legyőzni, ha elég kitartó.

Ez pedig nem csupán az Európában élő iszlamista radikálisokat inspirálhatja, hanem szélsőbaloldali és szélsőjobboldali forradalmárokat – anarchistákat, forradalmi marxistákat, nemzetiszocialistákat, radikális fajvédőket, stb. -, is tettekre sarkallhat.

A közösségi médiában az látható, hogy az olyan szervezetek mellett, mint a Hamász, az Iszlám Állam vagy éppen Irán, a fejlett országok szélsőséges szervezetei vagy szélsőséges ideológiákat követő magánszemélyei is örülnek a tálib győzelemnek – legyen szó szélsőjobboldali vagy szélsőbaloldali aktivistákról.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 08. 16. Amerika ellenségei ujjongnak, szövetségesei keseregnek az elsöprő tálib győzelem miatt

Ez például egy szélsőbaloldali körökben terjedő mém:

Az olvasható rajta, hogy

a tálibok többet tettek az amerikai imperializmus bukásáért, mint az Egyesült Államok teljes baloldala az elmúlt 20 évben.

Ezt a képregényt pedig Stonetoss készítette, a világ talán legismertebb szélsőjobboldali képregény-rajzolója:

A kormánynak tankjai és vadászgépei vannak, hogy győzöd le azokat?

– kérdezi egy sztereotip amerikai baloldali figura a fegyveres libertariánus figurától, a következő képen pedig a tálibok láthatók, ahogy integetnek a távozó amerikai haderőnek.

Nem lenne meglepő tehát, ha szélsőségesek a politikai spektrum minden oldalán akcióba lendülnének, azzal a feltételezéssel, hogy ők is sikerrel járhatnak.

A legnagyobb veszélynek persze a feltörekvő országok vannak kitéve – az Iszlám Állam gyors előretörése nyomán például sorra alakultak meg a terrorszervezetet másoló radikális iszlamista mozgalmak Afrikában, Délkelet-Ázsiában és a Közel-Keleten.

Ezek a szervezetek volt, hogy pár nap alatt komplett városokat meghódítottak, még olyan viszonylag stabil országokban is, mint a Fülöp-szigetek, ahol 2017-ben öt hónapon keresztül harcoltak a hadsereg katonái az Iszlám Állam helyi szervezete által hirtelen megszerzett Marawi városának visszaszerzéséért.

Bár az Iszlám Állam Szíriában és Irakban elvesztette az összes városi területét, más országokban a mai napig jelentős fenyegetéssel bírnak a szervezet által inspirált mozgalmak, elsősorban instabil afrikai országokban.

Címlapkép: Jeff J Mitchell/Getty Images