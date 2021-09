Megelevenedett a földi pokol: a világ veszélyesebb hellyé vált

A Nyugat afganisztáni kivonulása egy húsz éve zajló történet katasztrofális lezárásának látszik, azonban ez még nem a történet vége, csak egy olyan fejezet utolsó sora, amely – a vietnami háború óta nem látott képsorok után – könnyen lehet, hogy veszélyesebb hellyé tette a világot. Nem nevezhetjük azonban teljes kudarcnak a mögöttünk álló két évtizedet, hiszen a terroristák meggyengítése működött, amivel megbecsülni sem lehet, hogy hány merényletet sikerült megakadályozni. Az afganisztáni nemzetépítés azonban valójában teljesen irreális elképzelés volt. Amerikának újfent be kell látnia, hogy egy ország intézményi környezete – normák, tradíciók, szokások – csak évszázadok alatt alakíthatóak át, és a legkevésbé sem megy akkor, ha a közösség nem akarja. A nemzetépítés bukása után a tálibok felemelkedésével a nyugati országokat fenyegető terrorszervezetek ismét megerősödhetnek.

Véres kivonulás

Szinte mindenki biztos volt abban, hogy a szövetségesek kivonulása után valamikor bekövetkezik a tálib hatalomátvétel Afganisztánban. Az viszont meglepte az amerikai hírszerzést, hogy ez nem egy év alatt történt meg, hanem a kivonulás megkezdése után azonnal. Mindez reményt ad a térségbeli terroristasejteknek, hiszen a nyugati hatalmak gyengeségét és a tálibok erejét mutatja, még akkor is, ha az összeomlásban kulcsszerepe volt az afgán vezetésnek. Most mindenki a szövetségesek bukásáról beszélhet, a NATO-országok és afgán segítőik fejvesztett menekülését láthatták a kabuli reptéren, akik ellen sikeres terrortámadást hajtott végre az Iszlám Állam. Mindez a NATO fennállásának eddigi egyik legsötétebb időszakaként és legsúlyosabb kudarcaként vonul be a történelembe.

Ennek ellenére a szövetségesek 20 éves afganisztáni misszióját nem tekinthetjük teljes bukásnak. Az al-Kaida 2001. szeptember 11-ei terrortámadása után a terroristákat bújtató tálibok fennhatósága alá került ország elleni támadás volt az egyetlen olyan lépés, amivel Amerika egyszerre tudott példát statuálni, és megakadályozni az egyre erősebb, egyre fejlettebb, egyre felkészültebb terrorszervezetek újabb és újabb támadásait. Az afganisztáni misszió 20. évének végén rengeteg áldozat és dollármilliárdok elköltése van a mérleg egyik oldalán, miközben a világ veszélyes terrorszervezeteinek meggyengítése és folyamatos sakkban tartása van a másik oldalán, ami vélhetően rengeteg terrorcselekményt előzött meg.

Hogy lehetett volna jobban vagy rosszabbul végrehajtani az amerikai kivonulást, arról még sokat vitáznak majd a szakértők, mindenesetre annyi biztos, hogy az USA még el sem hagyta Afganisztánt, állampolgárai és afgán segítőik az Iszlám Állam által elkövetett terrortámadás áldozataivá váltak a kabuli repülőtér kapujában. Jóllehet, ez könnyű terep a terrorszervezeteknek akkor, amikor az afgán főváros már nem a NATO erőinek fennhatósága alatt volt. Az amerikai kimenekítési akció közepette Joe Biden elnök fenyegetése – miszerint megfizetnek az elkövetők – és vérszegény válaszcsapása egyetlen terrorszervezetet sem fog elbizonytalanítani, sőt, a sikeres terrorakció újabb lendületet adhat nekik. Mindenesetre a kivonulás végül olyan képsorokat hozott, amelyek azonnali, erőteljes válaszcsapásokra késztetik az Egyesült Államokat.

Forrás: Shamsia Hassani. "Explosion at Kabul airport broke my heart, they killed people who wanted to save themselves from Taliban... nightmare never ends..."

Bukásra ítélt nemzetépítés

Miközben az USA igyekezett megtisztítani a térséget a terroristáktól – és többek között jobb belátásra bírni a tálib dzsihádistákat –, közel két évtizeden keresztül épített egy olyan társadalmi berendezkedést az országban, amire az emberek egyáltalán nem voltak felkészülve, és amit a társadalom nagyobb része nem tudott teljes mellszélességgel támogatni. Kétségtelen, hogy hatalmas előrelépés és áttörés következett be a nők jogait illetően, az oktatás hozzáférhetősége javult, új alkotmány született, az afgánok számára egyre inkább kinyílt a világ és egyre több hiteles információhoz jutottak, hiszen a sajtótermékek is megerősödtek, amelyeket korábbi uralmuk alatt betiltottak a tálibok. Ez a berendezkedés azonban nem volt több, mint egy nyugatias, demokratikus intézményrendszerrel felruházott korrupt, hibrid rezsim, amelynek a működését nyugati katonákkal biztosították. Az országra mindvégig az autoriter rezsimekre hajazó, mélyen gyökeredző korrupció volt jellemző.

Miután a politikusok nem igazán igyekeztek a nép érdekében dolgozni, így nem is csoda, hogy az afgán gazdaság az elmúlt években kifejezetten gyengén teljesített. Asraf Gáni, a 2014 és 2021 között hatalmon lévő afgán elnök – aki a tálibok elől menekült el az országból – hatalomra kerülése előtt világosan leírta, hogy miért bukik el az építkezés a korrupt és a társadalom akaratát figyelmen kívül hagyó rezsimekben, majd amikor ő lett Afganisztán vezetője, éppen ott folytatta, ahol az elődei abbahagyták. Egy olyan szegény országnak, mint Afganisztán, évente átlagosan 10% körüli reálnövekedést gond nélkül hoznia kellene akkor is, ha nincs semmiféle reform az országban. Az országnak ugyanis olyan nagy a gazdasági lemaradása, hogy minimális stabilitással és a nemzetközi kereskedelembe való apró beágyazottsággal is kimagasló fejlődés érhető el. Ehhez képest 2-3%-os GDP-növekedéseket tudtak felmutatni a 2020-as koronavírus-válság előtti években is, amivel évszázadok alatt sem tudtak volna kitörni az alacsony jövedelmi szintből.

Vagyis az az intézményrendszer, amelyet az amerikaiak felépítettek, nem igazán működött, márpedig a gazdaságok fejlődésében kulcsszerepe van az intézményeknek. Miután a szokások, a normák, a kultúra csak évszázadok alatt változnak meg egy országban, így nem igazán lepődhetünk meg azon, hogy egy külföldi nyomásra átalakított berendezkedés 20 év alatt nem hozta el a Kánaánt. Amikor nem egy társadalom szeretne változást elérni, akkor hiába van meg a lehetősége arra egy országnak, hogy akár évtizedeket vagy évszázadokat lépjenek át egyszerre – gondoljunk csak a nők jogaira, a demokratikus intézményekre, a független bíróságokra, a sajtó létezésére és működésére –, a legtöbbször mégis szinte garantált a bukás. Egyáltalán nem biztos ugyanis, hogy a tárasadalom nagyobb része készen áll a változásra, és ugyanazokat az értékeket tekinti követendőnek, amelyet a Nyugat felkínál számukra.

A nemzetépítés Afganisztánban Daron Acemoglu, az MIT professzora szerint is eleve kudarcra volt ítélve. Az amerikaiakat ugyanis nem úgy fogadták az afgánok, mint akik egy jobb társadalmat építenének fel, sokkal inkább olyan megszállókként, akik gyengíteni akarták őket. A nemzetépítés általában akkor sikeres, ha a társadalom maga szeretné a változást, nem akkor, ha egy külső erő arra készteti őket. Egy mélyen heterogén társadalomban, amely a helyi szokások és normák köré szerveződik, és ahol az állami intézmények régóta hiányoznak, nem működik ez a megközelítés. Acemoglu szerint az USA-nak jobban együtt kellett volna működnie a helyi szervezetekkel, ahelyett, hogy egy végtelenül korrupt és a társadalom által nem elfogadott elitet támogat. Acemoglu úgy véli, az USA 20 évnyi erőfeszítés után nem vonulhatott volna ki úgy Afganisztánból, hogy egy stabil, törvényen alapuló társadalmat hagyjon hátra.

A nemzetépítésben biztosan nem segített az sem – ahogy Jeffrey Sachs, a Columbia tanára rámutatott –, hogy habár dollármilliárdokat emésztett fel az afganisztáni misszió, a pénzből szinte semmit sem láttak a helyiek. Az összes elköltött pénz kevesebb mint 2%-a jutott az afgán emberekhez, az ország infrastruktúrájának fejlesztésére vagy a szegénység csökkentésére. Mindez pedig bizonyára nem győzte meg a társadalmat arról, hogy az új berendezkedés elhozza nekik azt az életet, amit szeretnének.

Vagyis egy szegény, a fejlődés jeleit alig mutató országból vonultak ki a nyugati hatalmak, ahol a politikusok egy velejéig korrupt rendszert építettek, így pedig egyre jobban érhető az ország gyors összeomlása. Az afgán haderő harc nélkül adta át a területeket a táliboknak, akik most sokkal erősebbek, mint valaha, hiszen olyan amerikai haditechnológiát kaparintottak meg, amelyről korábban álmodni sem mertek – bár kérdéses, hogy tudják-e használni és fenntartani.

Tálib hatalomátvétel

Most, hogy újra a tálibok uralják az országot, azonnal leépítik azokat az intézményeket, amelyeket az amerikaiak létrehoztak, mi több, a kollaboránsokra – akik nem menekültek el – megtorlás vár. Sokakat nem sikerült kimenekíteni a szövetségeseknek, ők most végtelenül nehéz helyzetben vannak Afganisztánban, és az életük forog kockán. Az országban az elmúlt években a külső katonai erők fenntartottak egy viszonylagos rendet, amely a jog uralmán alapult, azonban nem lehet kétséges, hogy a tálibok pillanatok alatt rögtön ítélő bíróságokkal szilárdítják meg hatalmukat. Nyugati szemmel nézve, visszalépnek néhány száz évet a történelemben. A tálibok a törvénykezést tekintve újjáélesztik a saríát, vagyis visszatérhetnek a csonkítások és megkövezések. Habár azt ígérték, hogy nem tér vissza a 20 évvel ezelőtti elnyomás, valójában a nők jogai abban a pillanatban váltak semmissé, amikor bevonultak egy-egy városba.

Forrás: Shamsia Hassani. "Nightmare / Afghanistan 2021"

Shamsia Hassani – a kabuli egyetem docense, az első afgán graffiti- és képzőművész nő – jelképe annak, ahogy Afganisztánban az elmúlt években alapvetően változott meg az emberek, és különösen a nők helyzete. Olyan előrelépés történt néhány év alatt a nők jogait illetően, ami soha nem következett volna be, ha a tálibok 2001. után is hatalmon maradnak. Ma azonban éppúgy a tálibok uralják Afganisztánt, mint az amerikai intervenció előtt. Ugyanazok, akik az al-Kaidával működtek szorosan együtt, és azok, akikre a világ számos országa terrorszervezetként tekint. Mégis miért gondolhatnánk azt, hogy az amerikai kivonulás után a következő évek nem a terrorszervezetek építkezéséről fognak majd szólni az országban? Afganisztán új vezetői olyan harcosokból állnak, akik megjárták Guantanámót, a kegyetlenségéről híres amerikai fogolytábort. Az amerikai kivonulás bejelentése után pedig pillanatok alatt szervezték magukat újra a különböző terrorszervezetek, és borítékolható, hogy tovább erősödnek, hiszen a tálibok ha akarnák se biztos, hogy vissza tudnák őket szorítani. És persze az is kétséges, hogy akarják-e – habár az Iszlám Állammal nem ápolnak túlságosan jó viszonyt.

A táliboknak az ország középkori viszonyok közé való visszavezetése után a következő években sem lesz elegendő forrásuk arra, hogy egy működőképes országot építsenek fel. A szövetségesek segítőire váró megtorlások, a terrorizmus megerősödése és a szegénység még inkább összeroppantja majd a már most is szétzilált társadalmat, ami a polgárháború szélére sodorhatja Afganisztánt. Egyre többen csatlakozhatnak a Pandzsir ellenálláshoz, vagy új mozgalmakat indíthatnak azok, akik már most is zsigeri gyűlöletet éreznek a tálibok uralma iránt, és azok, akik a megtorlás és a nők újbóli elnyomása után ábrándulnak ki belőlük.

De képzeljük el egy pillanatra, hogy mégis egy békésebb országot szeretnének. Ehhez meg kellene erősíteniük a gazdaságot, ám az afgán gazdaságnak a következő évek semmiképp nem lesznek egyszerűek. A Nemzetközi Valutaalap az afgán kormány bukása után elzárta a pénzcsapokat, így az ország már nem fér hozzá azokhoz a szükséges forrásokhoz, amelyek fent tudnák tartani a gazdaság működését. Az IMF a tálib hatalomátvételt követően már nem látott garanciát arra, hogy a folyósított pénzeket valaha is visszakapja. A Világbank szintén azt közölte, hogy felfüggesztette az Afganisztánnak nyújtandó segélyeket és fejlesztési projekteket az ország destabilizálódása miatt. A szervezet nagyon aggódik a romló helyzet miatt, és úgy véli, ennek hatása lesz az afgán gazdaságra nézve is. A Világbank már korábban előrevetítette – jóval a tálib hatalomátvétel előtt –, hogy ha megkérdőjeleződik az ország stabilitása, akkor a tőke menekülőre fogja és visszaesnek a beruházások.

Afganisztánnak pedig egy új IMF-hitelre egy ideig még biztosan nem lesz kilátása. A Valutaalap támogatási keretrendszere ugyanis éppen attól függ, hogy a nemzetközi közösség miképp viszonyul egy országhoz. Vagyis attól, hogy elfogadja-e az ország vezetését legitim hatalomnak, ami a tálibok esetében egyelőre erősen kétséges. Ebben a környezetben a táliboknak nem lesz könnyű megerősíteniük az ország gazdaságát, még akkor sem, ha ez lenne a céljuk. A szövetségesek kivonulása nemcsak az afgán állampolgárok millióinak jelent majd katasztrófát, hanem könnyen az egész régió a destabilizálódását is elindíthatja. A terroristák megerősödése még akkor is borítékolható, ha a tálibok merőben más hozzáállást tanúsítanának velük szemben, mint a 2001. előtti időszakban.

Hassani csak békét szeretne, ahogy afgánok millióinak is az az egyetlen vágyuk, hogy Afganisztán ne váljon a terroristák martalékává. De ahogy a dolgok ma állnak, könnyen lehet, hogy a művész már soha nem élhet olyan szabadon, mint az elmúlt 20 évben. Végül több millió afgán gondolkodhat el azon, hogy érdemes-e útra kelni egy jobb élet (vagy pusztán az élet) reményében. A legnagyobb kérdés most a Nyugat számára az, hogy mekkora menekülthullám indul el és milyen gyorsan erősödnek meg a terroristák a térségben. Miután az afgán kormány hamarabb omlott össze, mint ahogy bárki várta, ezért a szövetségeseknek így vagy úgy, de minden bizonnyal hamarabb kell újra cselekedniük, és több dolguk is lesz az afgán fiaskó nyomán, mint ahogy azt Kabul villámgyors eleste előtt gondolni lehetett.

Címlapkép: Mir Ahmad Firooz Mashoof/Anadolu Agency via Getty Images