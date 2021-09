A sivatag közepén akarja felhúzni a jövő fenntartható ökovárosát egy különc milliárdos

A múlt héten fedte fel Telosa terveit Marc Lore, a Walmart volt vezérigazgatója, aki saját maga körülbelül 4 milliárd dolláros vagyonnal bír. Lore úgy látja, hogy az amerikai várostervezés fenntarthatatlan, túl nagy az urbánus közösségek környezet-szennyezése, drágák az ingatlanok és nem elérhető mindenki számára elfogadható áron minőségi egészségügyi és oktatási szolgáltatás.

A jelenlegi városok újraépítése helyett Lore inkább egyfajta „példát” állítana a jövő városainak arról, hogy néz ki egy fenntartható, élhető és fair közösség. A milliárdos elmondása szerint nem „utópiát” akar építeni, hiszen aligha lesz a projekt hibátlan, de reméli, hogy élhető és humáncentrikus közösséget tud majd teremteni.

A projektnek saját Twitter-oldala is van, ahol képeket is közöltek róla:

If you really want to go after a moonshot — you have to start with a big, bold vision, you need to raise the required capital, and surround yourself with the very best people in the world. If you get those three things right you can do incredible, magical things. — @MarcLore