Titkos tervek a harmadik világháborúról: a magyar hadsereg foglalta volna el a nukleáris sivataggá bombázott Bécset

Néhány hete írtunk az Operation Unthinkable -ről, Winston Churchill abbéli terveiről, hogy a legyőzött Wehrmacht-katonákat újrafegyverezve megtámadja a Szovjetuniót. A későbbi Vasfüggöny túloldalán is ötleteltek arról, hogy lehetne gyorsan legyőzni a Nyugat hadseregeit, az erre vonatkozó haditerveket viszont a Kreml a mai napig hétpecsétes titokként kezeli. Szerencsére a rendszerváltás után néhány volt kommunista ország közlékenyebb lett: lengyel politikusoknak köszönhetően a világ tudomást szerezhetett pár éve a „Hét nap alatt a Rajnáig” fedőnevű, a NATO-elleni katonai akció terveiről. A kommunista vezetés elképzelése az volt, hogy nukleáris sivataggá változtatják Nyugat-Európa nagyvárosait, majd összfegyvernemi invázióval meghódítják Ausztriát és Németországot. A tervek kivitelezésében a Magyar Néphadseregnek is kulcsfontosságú szerep jutott volna.

A „Hét nap alatt a Rajnáig” fedőnevű akciót 2005-ben hozta nyilvánosságra a lengyel kormány, sok más korábban titkosított szovjet inváziós tervvel együtt, mint például a Duna-hadművelet, melynek keretein belül a Varsói Szerződés országai (köztük Magyarország) lerohanta Csehszlovákiát a prágai tavaszt követően.

A haditerv 1979-ben készült el, egy olyan fiktív szcenáriót tartalmaz, melyben az robbantja ki a harmadik világháborút, hogy a NATO nukleáris csapást indít a Varsói Szerződés országai ellen. Ellentétben tehát a korábban említett Operation Unthinkable-lel, a szovjet vezetés a védekezés fontosságával ideologizálta meg az egyébként kifejezetten offenzív jellegű hadművelet létrehozását.

Lengyelországban a kommunista vezetés arra számított, hogy Gdansk kikötővárost és Varsót, a fővárost veszi célba a rivális katonai szövetség atomfegyverekkel, de támadásra számítottak Csehszlovákiában is. Ezt azzal magyarázták, hogy a NATO logikusan először megpróbálja elvágni a Kelet-Németországban állomásozó szovjet, illetve NDK-s haderők utánpótlási vonalait, majd utána hagyományos fegyverekkel indít támadást a térségben. Lengyelországban a kommunista vezetés körülbelül 2 millió civil áldozattal – ez az akkori lengyel lakosság kb. 6-8%-a volt -, és a hadsereg jelentős részének megsemmisülésével számolt.

Ezután megindult volna a szovjet blokk ellenakciója. A „Hét nap alatt a Rajnáig” fedőnevű hadművelet első szakasza egy nukleáris támadás megindítása lett volna, mely során a szovjetek sűrűn lakott nagyvárosokat vettek volna célba nukleáris arzenáljukkal. Ekkor a Szovjetunió körülbelül 30 ezer nukleáris robbanófejjel rendelkezett, ami nagyobb mennyiségű atomtöltetet jelentett, mint a világ többi részének arzenálja összesen, beleértve az Egyesült Államokat.

A szovjet vezetés atomfegyvereivel elsősorban Nyugat-Németországot, Belgiumot, Dániát, Olaszországot és Hollandiát vette volna célba.

Azt tervezték, hogy nukleáris fegyverek alkalmazásával teljesen megsemmisítik Stuttgartot, Münchent, Nürnberget, Brüsszelt, Antwerpent, Amszterdamot, Vicenzát, Padovát és Veronát is.

Ezen kívül kisebb atomfegyverekkel támadták volna Bécset is, illetve a dán Sjælland szigetét is, annak kulturális fontossága miatt. A pusztítással azt akarták elérni, hogy a NATO-országok haderőit demoralizálják, illetve kifejezetten Brüsszel megsemmisítésével a NATO-vezérkart akarták lefejezni.

Ezután megindult volna a szárazföldi támadás, melyben kulcsfontosságot játszott volna a Cseh Néphadsereg (CSLA), illetve a Magyar Néphadsereg (MN) is. A kommunista vezetés azt tervezte, hogy a magyar haderő gyorsan meg tudja hódítani majd az atomcsapást elszenvedett Ausztriát, melynek katonai és politikai vezetése megsemmisülne a Bécset ért atomcsapások során. Az osztrák fővárost a szovjetek két darab 500 kilotonnás atombombával akarták megtámadni – egy ilyen detonáció körülbelül 40 négyzetkilométernyi területet tarol le, illetve durván 275 négyzetkilométeres körzetben okozhat egyéb sérüléseket, így vélhetően Bécs nagy része is lakhatatlanná válna.

A Magyar Néphadsereg Ausztria meghódítása után a csehekkel együttműködve benyomult volna a Német Szövetségi Köztársaság déli részére, elfoglalva Münchent, Stuttgartot és Nürnberget is.

Északon pedig a Szovjetunió Német Demokratikus Köztársaságban állomásozó csapatai, illetve az NDK hadereje, a Nemzeti Néphadsereg (NVA) döntő ütközetet vívtak volna a NATO NSZK-ban állomásozó alakulatai ellen. A Varsói Szerződés hagyományos szárazföldi csapatai egészen a Rajnáig nyomultak volna előre, elfoglalva ezzel Németország stratégiai fontosságú területeit.

A különleges egységek, a szovjet haditengerészet, illetve a Varsói Szerződés országainak légiereje közben mindent megtenne azért, hogy megsemmisítse az Egyesült Államok csapásmérő képességeit Németországon kívül. A szovjet vezetés számított arra, hogy az Egyesült Államok nem nézne ölbe tett kézzel egy ilyen inváziót, viszont azt tervezték, hogy különleges műveleti egységek bevetésével le tudnák szerelni az amerikai nukleáris arzenál egy részét, illetve a haditengerészet és a légierő segítségével használhatatlanná tudnák tenni az amerikai repülőgép-hordozókat, illetve a szárazföldi repülőterek egy részét.

A szovjet vezetés azt remélte, hogy az egész akció hét nap alatt sikerrel jár, majd miután elfoglalják Németországot, a NATO-erők inkább visszavonulót fújnak és kapva kapnak az alkalmon, hogy beszüntessék a harcokat.

Remélték azt is, hogy bár Franciaország és Nagy-Britannia is NATO-tagországok, sikerül elkerülni azt, hogy ők is bevessék nukleáris arzenáljukat. Ezért is nem szerepelnek a nukleáris csapások célpontjai közt brit és francia városok.

Az ambiciózus tervek megvalósítására szerencsére nem került sor, valószínűleg azért is, mert több sebből véreznek. A legnagyobb probléma az egésszel kapcsolatosan talán az hadműveleti szempontból, hogy az egy héten át tartó nukleáris adok-kapokban megsemmisülne egész Európa, beleértve valószínűleg a szovjet nagyvárosokat is. A szovjet nukleáris csapások ugyanis szinte biztosan válaszcsapást váltanának ki a NATO-tól, még akkor is, ha ők az agresszorok.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy a tervek megalkotása során a szovjet vezetés látszólag túlértékelte saját nukleáris képességeinek demoralizáló hatását és alulértékelte ugyanezt az ellenséges oldalról. Nem esik szó arról sem, hogy verné vissza a Szovjetunió a NATO által indított konvencionális támadást, miután Lengyelországot megsemmisítették – ismét fontos hangsúlyozni, hogy a tervekben a NATO-erők az agresszorok, tehát várható, hogy nekik is van valamilyen tervük egy elsöprő offenzíva lebonyolítására.

Szintén kérdés, hogy harcoltak volna a szovjet, német, cseh és magyar katonák a radioaktív sivatagban, melyet az offenzíva során a kommunista országok atomcsapásai teremtenek. Bár Bécs, Nürnberg és Stuttgart magyar kézre kerülése egyes politikai köröket biztos büszkeséggel töltene el, az már kevésbé, hogy a radioaktív csapadékon keresztülmasírozó magyar katonák rövid időn belül szörnyű kínok közt halának meg megfelelő sugárzásvédelmi felszerelés nélkül. Ilyen pedig aligha volt elég a Néphadsereg állományában ahhoz, hogy több hadosztályt felszereljenek vele. Ha még azt is feltételezzük, hogy volt; 70M gázálarcban és a 75M vegyvédelmi egyenruhában nem éppen a legkényelmesebb dolog napokon keresztül harcolni, így az offenzívában résztvevő VSZ csapatok harcértéke valószínűleg gyorsan leromlott volna.

Érdemes megjegyezni végül, hogy egyes vélekedések szerint a "Hét nap alatt a Rajnáig" fedőnevű akció inkább csak egyfajta keretrendszer volt a későbbi Varsói Szerződés által lebonyolított hadgyakorlatok kivitelezéséhez, sem mint valós terv egy nukleáris háborúra vonatkozóan, ami megmagyarázza a látszólag kevésbé átgondolt döntéshozatali struktúra hiányosságait is.

Felhasznált források: National Interest, Telegraph, Wikipedia. Címlapkép: szovjet hadgyakorlat a '80-as években. Fotó: TASS via Getty Images