Öt végzetes hiba vezethet el Angela Merkel lehetséges utódjának bukásához

Armin Laschet, a CDU jelöltje nem igazán találja a helyét a német választási kampányban. A politikus és pártjának népszerűsége még mindig nem tudott elmozdulni a mélypontról, az SPD-s Olaf Scholz pedig továbbra is vezet a méréseken. Laschet bízott abban, hogy legalább a televíziós vitákkal képes lesz javítani pozícióján, de csalódnia kellett. De mi állhat az enervált kampány hátterében? A Spiegel csapata egy hónapon keresztül követte Laschetet, a látottak alapján pedig öt olyan tényezőt nevezett meg, amelyek hozzájárultak az eddig nem túl sikeres szerepléshez.

Korábbi módszert másolt

Az elemzés szerint az első hiba Laschet vezetési stílusából adódik. Laschet ugyanis Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnökeként sokkal inkább viselkedett egy reprezentatív szerepkörrel bíró köztársasági elnökként, semmint kormányfőként. Ez leginkább abban jelentkezett, hogy Laschet személyesen mindig is igyekezett távol tartani magát a konfliktusoktól és inkább minisztereire hagyta azok rendezését. Laschet ezekbe a konfliktusokba csak akkor avatkozott be, ha az már feltétlen szükséges volt.

Laschet valójában ugyanazt a kormányzati technikát alkalmazta, amelyet Angela Merkel 16 éven keresztül. Ebben rejlik a CDU-s jelölt egyik hibája a Spiegel szerint, azaz, hogy egy az egyben másolni kívánta a Merkel-féle modellt.

A probléma azonban abból adódott, hogy Laschetet kancellárjelöltsége előtt viszonylag kevesen ismerték Észak-Rajna-Vesztfálián kívül, amit pedig tudtak róla, az főleg a koronavírus-járvány kezelésének minimum kérdéses eredményével volt kapcsolatos.

Armin Laschet észak-rajna-vesztfáliai tartományi miniszterelnöknek, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnökének, a CDU-CSU pártszövetség kancellárjelöltjének (b) és Olaf Scholznak, a Német Szociáldemokrata Párt kancellárjelöltjének választási plakátja Frankfurtban 2021. szeptember 13-án. A feliratok jelentése: Eltökélten Németországért (b), illetve kancellár Németországnak – aki Scholzot akarja, az SPD-re szavaz. A parlamenti választásokat szeptember 26-án tartják Németországban. Fotó: MTI/AP/Michael Probst

Közben azonban nem tudott saját üzeneteire építeni. Amikor egy riporter egy kampányeseményen megkérdezte Laschettől, hogy mit tenne elsőként egy győzelem esetén, a kancellárjelölt a digitalizáció felpörgetését nevezte meg. Ezt követően megjegyezte, hogy úgy kell elérni a klímacélokat, hogy Németország emellett ipari hatalom maradjon, amelynek érdekében szerinte le kell építeni a bürokráciát és a különböző szabályzó előírásokat. Ezután a riporter rákérdezett, hogy van-e egy harmadik dolog, ami az eszébe jut, de Laschet nem tudott válaszolni. Végül közölte, hogy pártja hamarosan letesz az asztalra egy 100 napra szóló programot, amelyet a politikus először hibásan 100 pontos programnak nevezett.

Ez azóta meg is történt, a CDU éppen tegnap mutatta be vonatkozó programját, amelyben kiemelt szerepet szántak, például a családtámogatás kiterjesztésének. Emellett létrehoznának egy új biztonsági tanácsot, amely válsághelyzetek hatékony kezelését lenne hivatott szolgálni és közvetlenül a kancellári hivatalhoz tartozna. A program alapján a CDU további 1000 köztéri kamerát helyezne el az országban a bűncselekmények megelőzése végett.

Nincs saját üzenet

Laschet kicsit úgy viselkedett, mintha megörökölne egy kancellárságot, így kevésbé fókuszált a saját népszerűségi mutatóira vagy a választók meggyőzésére.

Laschet második hibája az volt, hogy úgy vélte, sikeres lehet akkor, ha egy korábbi politikai narratívára épít.

Pedig lett volna alternatív jelölt a CDU-nál Markus Söder személyében, akit a CDU-tagság egy jelentős része is támogatott volna. A CDU pártvezetése azonban inkább Laschet mellett tette le a garast, a CDU-elnök és bajor miniszterelnök helyett.

Laschet nagyjából a következőképpen számolt: először meg kell szereznie a CDU elnöki székét, amely vélekedése szerint automatikusan biztosította volna neki a kancellárjelöltséget az uniópártok színeiben. Ha pedig már megvan a jelöltség, gyakorlatilag semmi nem akadályozza meg Laschetet, hogy kancellár legyen, elvégre a CDU/CSU-szövetség vezetett a közvélemény-kutatásokon, az SPD a padlón volt, a Zöldek pedig a második helyen.

Bár a pártelnöki széket viszonylag zökkenőmentesen sikerült megszereznie, a kancellárjelöltségről ez már korántsem volt elmondható. Nem beszélve a kancellári hivatalról, amely átvételének valószínűsége napról napra halványul.

LASCHET VALÓJÁBAN TÚLSÁGOSAN IS ÉPÍTETT SAJÁT PÁRTJÁNAK NÉPSZERŰSÉGÉRE, AMELY MÉG MŰKÖDHETETT VOLNA IS, HA A NÉMET POLITIKA DINAMIKÁJÁT TOVÁBBRA IS A NAGY NÉPPÁRTOK HATÁROZNÁK MEG.

A német nagypolitikai patkó azonban jelentősen elaprózódott az utóbbi években, a nagy pártok, mint a CDU/CSU-szövetség vagy az SPD népszerűsége elolvadt, de felemelkedtek például a Zöldek, illetve képbe került az AfD is.

Hiányzik a fantázia

Laschet valójában nem is akart egy külön választási csapatot bemutatni, végül azonban mégis úgy döntött az utolsó pillanatban, hogy szükséges egy ilyen lépés.

A nyolc fős csapat nevei azonban nemigen tekinthetők fajsúlyosnak, a legismertebb figura az a Friedrich Merz, aki a CDU frakcióvezetője volt 2000 és 2002 között, illetve ő volt Laschet legfontosabb kihívója is a pártelnökválasztáson.

Laschet csapata a Spiegel szerint nélkülözi a fantáziát, azonban tény, hogy a tagok nagyon körültekintő módon lettek kiválasztva. Egyenlő számban képviseltetik magukat férfiak és nők, helyet kaptak tagok az egykori Kelet- és Nyugat-Németországból is, van olyan személy is, aki bevándorlócsaládból származik, illetve északnémet, valamint bajor politikus is meghívásban részesült.

A Spiegel a fentiek alapján azt rója fel hibaként Laschetnek, hogy lemondott arról, hogy az eredetiség fontos tényező egy kampányban.

Éppen ezért megismétlődni látszik az a trend, amely az elmúlt választásokat is meghatározta, azaz, hogy már jó előre vesztesként könyvelik el az egyik indulót. Ez történt négy évvel ezelőtt Martin Schulz-cal is, de egy másik SPD-s kancellárjelölt, Peer Steinbrück is így járt 2013-ban.

Az már most látszik, hogy bizonyos választási körzetekben a CDU mintha igyekezne függetleníteni magát Laschettől. Több helyen volt példa arra, hogy egyéniben induló CDU-jelölt plakátjai mellé nem teszik fel azokat, amelyeken Laschet is szerepel. A beszámolók szerint a CDU pártközpontjában is szokatlan csend honol, nyoma sincs a választás miatti izgalomnak.

Alábecsülte a kampány nehézségeit

Laschet minden bizonnyal alábecsülte a kampány nehézségeit, miután sikerrel nyerte el a CDU elnöki és kancellárjelölti címét. A kancellári pozíció jár ugyanis a legnagyobb hatalommal és felelősséggel a német politikában, amelyért folytatott versenyben a jelölteknek fel kell készülniük arra, hogy minden mozdulatukat figyelik majd és ebből fakadóan támadásoknak is ki lesznek téve.

Laschet ezeket a kihívásokat legalább annyira alábecsülte, mint a Zöldek jelöltje, Annalena Bearbock, aki a német politika megújításának ígéretével érkezett és tört gyorsan a mérések élére. Ezt követően azonban sorozatos hibákat követett el a kampány során, plágiummal vádolták meg, ellentmondásokat fedeztek fel az önéletrajzában, illetve kiderült, hogy nem vallott be a Bundestagnak képviselői fizetésén felül járó összegeket. Ezek mind a saját, mind pedig pártja népszerűségét megtépázták.

Laschet is hasonlóképpen járt. Nagy botrányt okozott azzal, hogy éppen akkor kaptáknevetgélésen, amikor Frank-Walter Steinmeier a nagy júliusi német áradások kárvallottjai irányába fejezte ki együttérzését.



Angela Merkel német kancellár (b) Armin Laschet észak-rajna-vesztfáliai tartományi miniszterelnök, a CDU-CSU pártszövetség kancellárjelöltje (k) Sabine Preiser-Marian polgármesternõ (j) kíséretében felméri az Erft folyó árvíze okozta károkat Bad Münstereifelben 2021. július 20-án. Az áradások következtében legalább 164 ember életét vesztette Németországban. Fotó: MTI/EPA pool/Sascha Steinbach

Nem a megfelelő emberek veszik körül

Laschet ötödik hibájának a Spiegel azt látja, hogy a CDU-s politikus nem a megfelelő emberekkel veszi körül magát a kampány során, azaz olyanokkal, akiket nem, vagy csak nem régóta ismer.

Pár hónapja például felvette csapatába Tanit Kochot, a Bild című német lap korábbi vezetőjét, remélve, hogy majd ő képes lesz lendíteni a kampányán, azonban éppen az ellenkezője történt.

Túlzás lenne azonban azt mondani, hogy Laschetnek egyáltalán nem állnak rendelkezésére alkalmas emberek. Elég csak kabinetfőnökét Nathanael Liminiskit említeni. Liminski gyakorlatilag Laschet jobbkeze és számos helyzetben segítette már ki a CDU-s politikust.

Emlékezetes volt ebből a szempontból egy nyári esemény, ahol egy diákszálló vezetője arról kérdezte, hogy iskolai osztályok mikortól szervezhetnek újra osztálykirándulásokat. Laschet nem tudott érdemben válaszolni a kérdésre, de gyorsan odahívta Liminskit, aki közölte a kérdezővel, hogy a tartományi kormány nem sokkal korábban oldotta fel az erre vonatkozó korlátozásokat.

LIMINSKI AZONBAN NEM TAGJA LASCHET KAMPÁNYCSAPATÁNAK, FŐNÖKE TÁVOLLÉTÉBEN FŐLEG RÁ HÁRUL ÉSZAK-RAJNA-VESZTFÁLIA TARTOMÁNY PROBLÉMÁINAK KEZELÉSE.

Címlapkép forrása: Christian Marquardt-Pool/Getty Images