Rejtélyes betegség támadja Amerika befolyásos embereit – Már a Fehér Ház is retteg a Havanna-szindrómától

Több mint 200 amerikai diplomata, hírszerző, katona és külügyminisztériumi alkalmazott vált már a rejtélyes Havanna-szindróma áldozatává a világ minden részén, legutóbb egy olyan személy, aki nagyon közel állt a CIA igazgatójához, Bill Burnshöz. Az ismeretlen eredetű tünetegyüttessel hányás, szédülés, fejfájás lép fel és általában hetekig, hónapokig tart a tünetek kikezelése, de van, aki örökre halláskárosodást vagy agykárosodást szenvedett. Már mind a 18 amerikai hírszerzési szervezet próbálja kinyomozni, hogy mi okozhatja a szinte kizárólag fontos feladatokat ellátó amerikai szövetségi alkalmazottakat támadó szindrómát; vannak, akik az orosz hírszerzés mikrohullámú fegyverét gyanítják a háttérben.

A rejtélyes Havanna-szindróma

A Havanna-szindróma tüneteit észlelték Bill Burns, a CIA igazgatójának egyik közvetlen beosztottján, miután a hírszerzési szervezet vezetői Indiában jártak. Az incidens kisebb pánikot okozott a Fehér Házban, hiszen a rejtélyes tünet együttes már sokadik fontos amerikai tisztségviselőnél bukkant fel és a mostani eset azt bizonyítja, hogy Amerika legbefolyásosabb vezetői is veszélyben vannak.

A Havanna-szindróma több tulajdonsága miatt is aggasztja az amerikai vezetést. Egy olyan tünetegyüttesről van szó, amely elsősorban fejfájást, hányingert, émelygést és érzékszervi károsodást okoz, de a legnagyobb enigma az egésszel kapcsolatosan az, hogy

a Havanna-szindróma kifejezetten amerikai diplomatákat és hírszerzőket támad és fogalma sincs az Egyesült Államoknak, hogy mi okozza.

A Havanna-szindróma – ahogy neve is sugallja – először Kubában ütötte fel a fejét, 2017-18-ban. Az amerikai, illetve kanadai nagykövetségek dolgozói furcsa zajokat kezdtek el hallani, majd rosszul lettek. Jellemzően az áldozatok egy halk zajt, majd hangos, gépies kattogást hallanak és aztán nyomást érzékelnek a fejükben, majd szédelegni kezdenek és hányingert, fejfájást, ájulást tapasztalnak. Az érintettekkel egy helyiségben tartózkodók semmit nem hallanak, nem éreznek az említett tünetekből.

Egyes tünetek akár hónapokig, évekig is eltarthatnak, de egy amerikai diplomata permanens halláskárosodást is szenvedett.

Olyan sokan estek áldozatul ennek a rejtélyes tünet együttesnek, hogy az Egyesült Államok kormánya leépítette szinte teljesen a kubai nagykövetségét és hazaküldött mindenkit, aki nem létfontosságú dolgozó. Hasonlóan járt el Kanada is, ahol több mint egy tucat diplomatát ért utol a szindróma; közülük van, aki agykárosodást szenvedett.

A szindróma a következő években már Kubán kívül is felbukkant. Kínából, Vietnamból, Oroszországból, de még Tajvanból és Ausztriából is szállítottak haza Amerikába kezelésre diplomatákat, hírszerzőket, katonákat és külügyminisztériumi alkalmazottakat. Korábban Kalama Harris, az Egyesült Államok alelnöke is átidőzített egy Vietnamba tervezett látogatást, hiszen Vietnamban jelenlévő amerikai tisztségviselőknél is kimutatták a Havanna-szindróma tüneteit.

Összesen körülbelül 200 esetről tudni, halálos áldozatról még nincs hír.

Szándékos támadás áll a háttérben?

Kiszivárgott információk alapján

az amerikai hírszerzők közül a legtöbben szándékos támadásra gyanakszanak, ami elsősorban abból következik, hogy a váratlanul jelentkező tünetegyüttes gyakorlatilag csak amerikai állami tisztségviselőknél, hírszerzőknél és katonáknál jelentkezik.

A következő teóriák léteznek:

A legvalószínűbb hipotézis, hogy egy ultrahang-alapú vagy egy mikrohullámú fegyverrel támadták meg tisztségviselőiket. Tudományos kutatások rámutatnak: vannak olyan hangfrekvenciák, melyek folyamatos sugárzásával ártani lehet az agyszövetnek, illetve más belső szerveknek is, az előidézett tünetek egy ilyen támadásnál pedig hasonlóak, mint amelyek a Havanna-szindrómánál tapasztalhatók. Elvi síkon egy ilyen fegyverrel nagy távolságból, akár közel egy kilométerről is támadni lehetne a kiszemelt célpontokat, illetve egy jármű segítségével észrevétlenül mozgatni lehetne az eszközt anélkül, hogy a kezelőt a lebukás veszélyeztetné, különösen városi környezetben, ahol egy civil gépjármű gyanútlanul mozogni tud. A világ nagyhatalmai - az Egyesült Államok, Oroszország és Kína - évtizedek óta kísérleteznek hangalapú, mikrohullámú, illetve közvetlen energiasugárzó fegyverekkel, így nem kizárható, hogy tényleg létezik egy ilyen eszköz, melyet Amerika ellenlábasai az Egyesült Államok ellen használnak. Így működik elvi síkon egy ilyen fegyver:

Vannak, akik mérgezést gyanítanak, legyen ez szándékos, vagy véletlen esemény eredménye. Kanadában például született egy tanulmány, amely azt gyanította, hogy egy rovarirtó szer használata lehet összefüggésben a kanadai diplomaták tüneteivel.

Egy elmélet szerint nincs semmilyen fertőzés, mérgezés vagy támadás a dolog mögött, egyszerűen csak túl sokat stresszelnek az amerikai állami alkalmazottak, amely kiválthatja a fellépő tüneteket is.

A szándékos támadás hipotézisével a hírszerzők eddig többnyire Oroszországot kötötték össze.

Többnyire olyan országokban történtek az incidensek, melyekkel igyekezett az Egyesült Államok javítani historikusan rossz kapcsolatát, ilyen Vietnam vagy Kuba. A diplomáciai stáb kiesése azonban csavart dobhat a tárgyalások gépezetébe, amely az Egyesült Államok ellenségeinek malmára hajthatja a vizet.

Emellett ráadásul már volt korábban példa arra, hogy lebuktak az oroszok azzal, hogy mikrohullámú energiával „támadtak” amerikai diplomáciai épületeket.

A ma már „Moszkvai jelként” emlegetett incidens során a Szovjetunió vezetése több mint 20 éven keresztül tartott a moszkvai amerikai nagykövetségre egy 2,5-4 gigaherzes mikrohullámú sugarat. Az Egyesült Államok már 1953-ban felfedezte a dolgot, de egészen 1964-ig nem installáltak semmilyen védelmet a nagykövetség dolgozói számára. A sugárzást valamikor a '70-es években állították le.

A mai napig nem tudni, hogy a szovjetek pontosan mit akartak elérni az amerikai követség "sugarazásával," egy népszerű teória az volt, hogy kémeszközök aktiválásához használták a mikrohullámú sugarakat. Voltak viszont már akkor is, akik azt gyanították, hogy "csendes támadást" hajtanak végre a kommunisták a moszkvai követség ellen, amit egyesek szerint igazol az is, hogy sokan a személyzetből rákban haltak meg a későbbiekben.

Mit lép a Fehér Ház?

A Havanna-szindróma áldozatai többször is azzal vádolták meg a 2017 és 2021 között regnáló Trump-kormányt, hogy nem voltak hajlandók érdemben foglalkozni az incidensekkel és nem raktak megfelelő mennyiségű erőforrást az esetek kivizsgálásába. Ez egy szinten tényleg igaz: az első komolyabb vizsgálat-sorozatra csak az elnök terminusának vége felé került sor: a CIA és a külügyminisztérium például 2020 decemberében, 2021 elején hozott csak létre külön akciócsoportot a Havanna-szindróma kivizsgálására. A külügyminisztérium persze 2018-ban lefolytatott egy saját vizsgálatot, viszont állítólag ez igencsak kaotikusan folyt és közel sem hozott értelmezhető eredményt.

Most már a szenátus és a Fehér Ház teljes támogatásával mind a 18 amerikai hírszerzési szervezet vizsgálódik, hogy kiderítsék, mi lehet a havanna-szindróma forrása.

Közben a szenátus 2021 júniusában elfogadott egy törvényjavaslatot, amely kompenzációt kínált azoknak a szövetségi alkalmazottaknak, akik munkájuk teljesítése közben belső szervi- és agykárosodást szenvedtek el.

Jelenleg nincs ismert védekezési metódus a Havanna-szindrómával szemben, sem konkrét gyógymód, az áldozatul esett hírszerzők pedig általában akupunktúrás kezelést kapnak, meditációra utasítják őket, illetve légző gyakorlatokat végeznek.

Érdemes megjegyezni, hogy ha beigazolódik az orosz interferencia, ez valószínűleg nagyon súlyos következményekkel járhat Oroszország számára. Külföldi országok hírszerzőinek, diplomatáinak támadása olyan eszközökkel, amelyek fizikai sérülést okoznak, egyes vélemények szerint lényegében egyenértékű egy kinetikus támadással – háborús cselekménnyel, melyre kénytelen lesz az Egyesült Államok kormánya valamilyen válaszcsapást adni. Ezen a véleményen van Marc Polymeropoulos is, egy volt CIA-ügynök, aki szintén a Havanna-szindróma áldozatává vált.

Címlapkép: Getty Images