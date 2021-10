Magyar kézbe került a híres katonai repülőgépgyár – Nézzük, milyen gépek készülnek az új üzemben!

A múlt héten magyar befektetők többségi tulajdonába került az Aero Vodochody, a legnagyobb cseh repülőgépgyártó vállalat. A nagymúltú cég a Vasfüggöny leomlása előtt élte legszebb napjait, amikor több ezer kiképzőgépet gyártottak a keleti blokk országainak, de még vadászgépek is százával „gurultak ki” a cseh vállalat üzemeiből. Az új tulajdonosok vélhetően a modern vadászgépek pilótáinak kiképzésére specializálódott L-39NG sugárhajtású kiképzőgépektől várják a vállalat értékesítési számainak felfutását, de hamarosan valószínűleg sor kerül majd könnyű csapásmérő repülőgépek gyártására is az Aeronál. Az akvizíció egyébként beleillik a kormány abbéli stratégiájába is, hogy modern repülőgép-ipari ökoszisztémát alakítsanak ki Magyarország vonzáskörzetében.

Magyar tulajdonban a legnagyobb cseh repülőgépgyártó

A múlt héten jelentették be, hogy többségi magyar tulajdonba került az Aero Vodochody, a legnagyobb cseh repülőgépgyártó vállalat. A szeptember 30-án zárult tranzakció alapján az új tulajdonos egy HSC Aerojet nevű cég lett, melyet 80%-ban Szalay-Bobrovniczky Kristóf, volt londoni nagykövet, 20%-ban pedig a cseh Omnipol társaság birtokol.

Korábban arról lehetett olvasni a magyar sajtóban, hogy magyar oldalról a Tombor András által képviselt Aero Investment Partners Zrt. lesz a többségi tulajdonos, amely 51%-ban birtokolta volna a vállalatot, cseh oldalról a vállalat tulajdonosa pedig Richard Háva által képviselt AERO International s.r.o, az Omnipol leánya lesz 49%-os részesedéssel.

A tranzakcióval vezetőcsere is történt a cégnél és magyar többségi tulajdonba került az Aero reptere is. Az eladó a Penta Group volt, amely 2007 óta volt az Aero tulajdonosa. Korábban az amerikai Boeing tulajdonában állt a cég, akik azért értékesítették a vállalatot, mert az a csőd szélére került.

Már augusztusban hallottunk róla, hogy az akvizició lezáráshoz közelít, ekkor már csak finanszírozási kérdések tisztázása volt hátra:

A legendás kiképzőgép

Az Aero Vodochody megvásárlásával egy igencsak diverz repülőgép- és repülőgép-alkatrészgyártó portfólió került magyar tulajdonba. A vállalat fő profilja a sugárhajtású katonai kisgépek gyártása, elsősorban kiképzési, másodsorban pedig csapásmérő célokra is.

Az 1919 óta létező vállalat szovjet időkben élte fénykorát: az L-29 Delfin, majd az L-39 Albatrosz kiképzőgépük olyan sikeres lett, hogy a teljes szovjet blokk használta ezeket a merevszárnyasokat, de számos harmadik világbeli országban a mai napig rendszerben vannak még ezek az eszközök. Előbbiből több mint 3500, utóbbiból közel 3000 darab készült. Érdekesség, hogy Elon Musk sokat emlegetett „orosz vadászgépe” is egy L-39-es kiképzőgép volt.

Jelenlegi húzótermékük az L-39NG, egy sugárhajtású könnyű kiképzőgép, az Aero legismertebb termékének, az L-39-esnek korszerűsített változata. Kétféle altípusa van: az „1-es szakaszú” (Stage 1) gép egy modernizált, átépített L-39-es, míg az újabb, 2-es típusjelű (Stage 2) gép már egy teljesen újonnan legyártott merevszárnyas.

L-39NG kiképzőgép a kecskeméti repülőnapokon. Fotó: Portfolio

Az új L-39NG-ket kifejezetten negyedik, ötödik generációs vadászgépek pilótáinak kiképzéséhez tervezték. Úgy rakták össze a gépet, hogy elődjénél strapabíróbb legyen: egyes források szerint a gép sárkányszerkezete 15 ezer óra repülést elbír. A gépet egy Williams International FJ44-4M sugárhajtású hajtómű hajtja, képes akár 775 km / óra végsebesség elérésére 6000 méter magasságában, de akár 11,5 kilométer magasságban is képes üzemelni. Hatótávolsága közel 2600 kilométer. A repülőgép összesen öt fegyver-felfüggesztési ponttal rendelkezik, felszerelhető légiharc-rakétákkal, levegő-föld rakétákkal, bombákkal és 12,7 vagy 20 milliméteres géppuska/gépágyú-konténerekkel is.

Az új tulajdonosok vélhetően arra számítanak, hogy az L-39-es sikereire építve fel tudják futtatni a nemzetközi piacon az L-39NG-t is. Már mutatkozik a gép felé némi érdeklődés: Vietnam például már rendelt 12 darabot a kiképzőgépekből, illetve vásárolt a gépekből már Ghána és Szenegál is.

A Magyar Honvédség pilótái is repültek az L-39NG-kkel tavaly, illetve feltűnt a gép az idei kecskeméti repülőnapokon is, melynek kapcsán többen is arra a következtetésre jutottak, hogy hamarosan a magyar légierőben is megjelenhet az eszköz, mint a honvédség új kiképzőgépe.

Úgy tudjuk, hivatalos megállapodás az L-39NG-k honvédségi beszerzéséről még nincsen, de abszolút reális eshetőség, hogy 1-2 éven belül sikerül nyélbe ütni a dealt, ami a kisgépek nemzetközi piaci kilátásaira is kedvezően hathat.

Mi a helyzet a harci repülőgépekkel?

Bár az L-39-es is felfegyverezhető, az Aero Vodochody anno gyártott dedikált vadászgépeket és csapásmérő-repülőgépeket is; az utóbbi repülőgép-osztályból most készül egy új típus.

Az F/A-259 Striker névre hallgató könnyű támadó repülőgépet az izraeli Israel Aerospace Industries-szal (IAI) közösen fejlesztik, 2018-ban mutatták be egy brit Farnboroughban tartott légi bemutatón. Az izraeli vállalat korábban, a ’80-as, ’90-es években foglalkozott vadászgépekkel, manapság már elsősorban önvezető katonai járműveket, műholdakat, rakétarendszereket, drónokat gyártanak.

A Striker a 2000-es évek elején, majd a 2010-es évek második felében gyártott L-159 Alca továbbfejlesztett változata lesz, viszont mind teljesítményét, mind repülési elektronikáját, mind fegyverzetét tekintve korszerűbb és ütőképesebb eszköz lesz elődjénél. Az F/A-259-est egy Honeywell F124 sugárhajtású hajtómű röpteti majd, mellyel akár 1000 km/óra sebesség elérése is képes lesz. A gép maximum repülési magassága 13 kilométer lesz. Hatótávolságáról nem lelhető fel egyelőre nyilvános információ, csak annyi, hogy jóval nagyobb lesz ez, mint az Alca 1590 kilométeres távolsága. A Striker felszerelhető lesz majd 20 milliméteres gépágyú-konténerekkel, irányított légiharc-rakétákkal, levegő-föld rakétákkal, illetve irányított és nem irányított bombákkal is.

Az ilyen gépek piacát jellemzően azok a kisebb, kevésbé vagyonos országok teszik ki, melyek nem feltétlen tudnak fenntartani egy modern vadászgép-flottát vagy régebbi vadászgépekkel rendelkeznek, melyeket ki akarnak egészíteni levegő-föld csapásmérő képességekkel. A Striker elődjét, az L-159-est például az iraki kormány használja csapásmérő célokra, éles bevetést is láttak a gépek az Iszlám Állam elleni harcban.

A csapásmérő gépek piacát egyébként jelenleg elsősorban az Embraer A-29 Super Tucanója uralja, melyet számos ország használ gerilla-ellenes műveletekre. Legutóbb a kabuli reptér eleste körül kaptak jelentős nemzetközi médiafigyelmet ezek a gépek, hiszen az afgán légierő körülbelül egy tucat Super Tucanót tartott rendszerben.

Érdemes megjegyezni, hogy a cseh vállalat szovjet licencre MiG-15-ös, 17-es, 19-es és 21-es vadászgépeket is gyártott a 60-as, 70-es, 80-as években, ezek a gépek S-102-től 106-os típusjelig üzemeltek a keleti blokk országaiban. Jelenleg nincs a cég részéről nyilvános terv vadászgépek fejlesztésére, de elképzelhető, hogy a közép-európai repülési ökoszisztéma fejlődésével bekapcsolódnak majd ilyen projektbe is – ha lesz ilyen.

Indiai gyártmányú és felségjelű MiG-21-es. Ezeket a gépeket a Szovjetunión kívül Indiában, illetve az Aero üzemeiben gyártották. Fotó: Wikimedia Commons

A vadászgépek fejlesztése és gyártása a ’60-es, ’80-as évekhez képest ma már egy jóval költségesebb, komplikáltabb és időigényesebb folyamat, így egy közép-európai vállalat aligha lesz erre egymagában képes, a katonai kisgépek piacán viszont bőven van mozgásterük.

Beleillik egy nagyobb képbe

Az elmúlt hónapok során több repülőgép-ipari vállalat is együttműködést alakított ki a magyar kormánnyal vagy kormányközeli befektetőkkel. Csak hogy néhányat említsünk ezek közül:

a francia-német Airbus Helicopters alkatrészgyárat hoz létre Gyulán,

alkatrészgyárat hoz létre Gyulán, a brazil Embraer irodát nyitott Budapesten és K+F tevékenységet hoznak Magyarországra,

irodát nyitott Budapesten és K+F tevékenységet hoznak Magyarországra, a szlovén Pipistrel a Genevation jakabszállási üzemében hoz létre új egységet, ahol SW 121-es kisgépeket gyártanak majd,

a Genevation jakabszállási üzemében hoz létre új egységet, ahol SW 121-es kisgépeket gyártanak majd, a SAAB együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a magyar kormánnyal K+F tevékenységben való közös részvételről,

együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a magyar kormánnyal K+F tevékenységben való közös részvételről, illetve ugye sor került az Aero Vodochody megvásárlására is.

Az látszik, hogy a magyar kormány döntéshozói részéről egyértelmű szándék mutatkozik arra, hogy egyfajta (katonai) repülőgépgyártási, fejlesztési ökoszisztéma kialakítására sor kerüljön Magyarország vonzáskörzetében és jó irányba haladnak e projekt megvalósítása felé.

Az Aero Vodochody és az Embraer között már most is van alkatrész-beszállítási együttműködés, nem kizárt, hogy később ez a továbbiakban bővülni fog, esetleg más vállalatokat is bevonnak az ökoszisztémába.

A brazil légierõ KC-390 típusú teherszállító repülõgépe a kecskeméti Nemzetközi Repülõnap és Haditechnikai Bemutatón. Az Embraertől két ilyen gépet vásárol Magyarország. Fotó: MTI Fotó/Faludi Imre

Néhány hete, amikor a SAAB-bal kötött megállapodást bejelentették, Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos azt mondta a Portfolio-nak, hogy nem kezdeményezhetik a cégek közti együttműködést, viszont örülnek, ha kialakul ilyen. A szakember hozzátette, hogy nem teljesen légből kapott ötlet a több vállalat együttműködéséből létrejövő iparági szinergia, első körben ez a tehetségek területén valósulhat meg, hosszabb távon pedig ennél átfogóbb ökoszisztéma is kialakulhat.

Vannak, akik arról spekulálnak, hogy akár új repülőgép-típusok fejlesztésére is sor kerülhet a vállalatok együttműködéséből. Ezzel kapcsolatosan azt érdemes megjegyezni, hogy elképzelhető, hogy informális beszélgetéseken elhangzanak ilyen elképzelések, de hivatalos együttműködésről nemhogy bejelentés, de valószínűleg papíron létező tervek sincsenek. Még hosszú évek, ha nem évtizedek kérdése, hogy kialakuljon az ilyen projektek megvalósításához szükséges iparági ökoszisztéma Magyarországon.

Ettől függetlenül érdemes megjegyezni, hogy egy közös európai helikopter-fejlesztési programba már behívták Magyarországot, ami igencsak kedvező előjele lehet a merevszárnyasokkal kapcsolatos elképzelések megvalósulása felé is:

Címlapkép: L-159-esek az Aero üzemében. Fotó: Vladimir Weiss/Bloomberg via Getty Images