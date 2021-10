Anglia megroppan, pedig nem kellett volna így történnie

Senkit sem kell, hogy meglepjenek Nagy-Britannia uniós kilépésnek negatív gazdasági és társadalmi hatásai. Borítékolható volt, hogy rosszabb gazdasági teljesítmény és valamelyest alacsonyabb életszínvonal jellemzi majd az országot ahhoz képest, mintha az EU tagja maradt volna. De mivel nincs két párhuzamos világ, ezért a Brexit-párti politikusok bíztak abban, hogy mindez rejtve marad. A 100 ezer kamionsofőr hiánya miatt bekövetkező látványos zűrzavar intő jel kell, hogy legyen minden populista politikus számára, akinek megfordul a fejében az EU-s kilépés. Az unió elhagyását ugyanis még a világ egyik legfejlettebb országa sem tudta néhány karcolással átvészelni, legjobb esetben is mély, lassan gyógyuló, és olykor még fájdalmasabbá váló sebek emlékeztetik őket a kilépésre.

Együttérzést váltottak ki az emberekből azok a képsorok, amelyek a Brexit hatásai miatt problémákkal küzdő Nagy-Britanniából érkeztek az elmúlt hetekben. Senki sem tud kárörvendőn mosolyogni azon, hogy a bevándorlókra épülő ágazatokban fellépő munkaerőhiány miatt egyszer csak élelmiszer- és üzemanyaghiány lép fel. Pedig végső soron mindenki tudta – beleértve a Brexit mellett kampányoló elitet –, hogy alacsonyabb gazdasági teljesítmény, romló életszínvonal jellemzi majd az országot, és benne volt a pakliban, hogy ellátási zűrök lesznek azután, hogy elhagyják az Európai Uniót. Még akkor is borítékolható volt mindez, ha nem a hard Brexit forgatókönyv valósul meg. A rendezetlen kilépéssel azonnali szabadesés vette volna kezdetét, de nem volt kétséges, hogy a puhább Brexitet is megszenvedi a gazdaság, hiszen egész egyszerűen lehetetlen felkészülni arra, hogy egy ország egyik pillanatról a másikra szembe megy azzal a globalizációval, amelynek ő maga is fontos építőkockája.

Le az olcsó munkaerővel! Tűnés, bevándorlók!

Boris Johnson miniszterelnök legutóbbi nyilatkozata pedig újabb olajat öntött a tűzre. Johnson azt mondta, hogy azért nincsenek kamionosok, mert a kelet-közép-európai EU-országokból érkező sofőrök hajlandók voltak rossz munkakörülmények között és alacsony bérezésért is dolgozni. „A brit közúti fuvarozó vállalatok évtizedekig nem fejlesztették a kamionos pihenőhelyeket, nem javították a munkakörülményeket és nem emelték a béreket” – mondta Johnson, aki szerint ez az olcsó importált munkaerő miatt volt.

Johnsonnak kétségtelenül igaza van abban, hogy a kelet-közép-európaiak sokkal alacsonyabb bérért hajlandók dolgozni, mint az angolok, de az angliai fizetés is a többszöröse annak, amit otthon keresnének. Éppen ezért vállalták azt az áldozatot, amelyet a külföldi munkavállalás igényel. Arról azonban nem ejtett szót, hogy kizárólag a szabályozó hatóság hibája, ha embertelen körülmények között dolgoztathatják a munkavállalókat egy országban. Ráadásul ezek az emberek azokban a pozíciókban helyezkedtek el – jobbára kékgallérosok –, amelyeket a britek egyáltalán nem akartak elvállalni. Vagyis érdemben csökkentették a munkaerőhiányt ezekben a szektorokban. A fehérgalléros állásokra viszont még a képzett kelet-európaiaknak is kevés esélyük volt bekerülni, vagyis tévedés lenne azt mondani, hogy elvették a munkát a bevándorlók. Ettől függetlenül kétségtelen, hogy a kelet-közép-európai dolgozók lenyomják a béreket a kékgalléros munkakörökben, érkezésükből azonban az elöregedés és a munkaerőhiány miatt, illetve az alacsonyabb árak oldalán a britek is profitáltak.

Cherry picking? Nem jött be

Az új bevándorlási rendszer borítékolta a még súlyosabb problémákat azokban a szektorokban, ahol döntően külföldi dolgozókra támaszkodik a brit gazdaság a kékgalléros munkavállalók tekintetében. Hiszen az biztos volt, hogy a britek nem mennek vissza ezekbe a munkakörökbe. Az új brit, Brexit utáni bevándorláspolitika lényege mégis a cherry picking volt. Ennek az a lényege, hogy ők ugyan nem hajlandóak egyetlen fontot sem fizetni a szegény országoknak azért, hogy felzárkózzanak, de a jól képzett, nagy tudással rendelkező, a fejlődő ország pénzén kiképzett munkavállalókat – az agyelszívás keretében – nagyon szívesen fogadják a pontrendszer-alapú bevándorlási stratégiájukon keresztül. Az egészségügyi dolgozókat és a legmagasabban képzett munkavállalókat például tárt karokkal várják, de nagyon úgy néz ki, hogy a cherry pickinggel belesétáltak a saját csapdájukba. Az új bevándorlási rendszerük ugyanis annyira kontraproduktív, hogy éppen azok az alacsonyan-közepesen képzett, a nyelvet nem igazán jól beszélő munkavállalók kerülnek hátrányba, akik a brit gazdaság fogaskerekei voltak az elmúlt években is. Persze a mostani problémák nemcsak a Brexit miatt alakultak ki, már korábban is jellemzőek voltak, de kétségtelenül ez hozta el azt a pillanatot, amikor a bevándorlásra építő szektorok egyszerűen nem bírták tovább a nyomást.

A Brexit-párti politikusok nem igazán fogadták el, hogy a kilépés után a brit társadalom tagjai számára hirtelen nem lesz vonzó kamiont vezetni, mint ahogy a mezőgazdasági munka, a mosogatás, a WC-pucolás vagy a pizzafutárkodás sem lesz a kedvencük, még akkor sem, ha duplázzák a fizetéseket. Természetesen létezik olyan gazdasági modell, amely nem támogatja a bevándorlást, éppen azért, hogy ne alakuljon ki káros bérverseny, de Nagy-Britanniában lasszóval sem lehet helyieket fogni, akik elvégeznék ezeket a munkákat. Egészen egyszerűen az elmúlt évtizedek társadalomfejlődése nem ebbe az irányba ment. Persze ha olyan jól sikerül a Brexit, hogy a fehérgalléros munkákat kínáló vállalatok tömegei hagyják el az országot a következő időszakban, akkor a megugró munkanélküliség majd megszeretteti a britekkel a kékgalléros munkákat is. Egyelőre azonban nem ez a helyzet. Akik akartak, vagy akiknek muszáj volt (mert uniós központtal kell rendelkezniük vagy mert kiszámíthatatlannak látták az üzleti környezetet), azok már összecsomagoltak vagy elkezdték az áttelepülést, a kérdés így most leginkább az, hogy milyen hamar sikerül visszanyerni a stabilitást és a kiszámíthatóságot az országban.

Gyertek mégis! Késő bánat…

A katonaság bevetése nem hozta el a megváltást a fuvarozási szektorban, és az sem, hogy Johnson néhány hónapra, fél évre visszaengedné a külföldi kamionsofőröket az országba, hogy megszűnjenek az ellátási problémák a benzinkutakon és az üzletekben. Ahogy azonban várható volt, ez nem egy visszautasíthatatlan ajánlat, így a miniszterelnök kénytelen volt elismerni, hogy alig jelentkeztek külföldi kamionsofőrök az ajánlatára, pedig 5000 főt vennének fel, hogy enyhítsék a problémát. Nem csoda, hogy ezzel az ajánlattal nem igazán sikerült visszacsábítani a dolgozókat az országba, hiszen nem elég, hogy Nagy-Britannia elárulta őket a Brexit időszakában, most is a nyílt kizsákmányolás útján járna tovább. Miért is menne vissza bárki is Angliába dolgozni, és miért adná fel az állását, ha tudja, hogy néhány hónap múlva úgyis elküldik? Miért menne vissza bárki, ha Johnson azt hangoztatja, nem akarnak visszatérni a bevándorláshoz és az alacsony bérekhez?

A kormány kétségbeesett levélben hívja most vissza a már nyugdíjba ment, 80 éves (!) kamionsofőröket, hogy velük enyhítse a munkaerőhiányt, és írt levelet azoknak, akik már régen más munka után néztek. Johnson előbb tette meg mindezt, minthogy elismerje a Brexit miatti problémákat, pedig azóta kamionosok tízezrei hagyták el az országot. Johnson természetesen kristálytiszta logikával vezette le azt is, hogy miért nem lehet a Brexit a probléma oka. Szerinte ugyanis

Kínában és Amerikában is hiány van teherautósofőrökből, márpedig legjobb tudomásom szerint Kína és Amerika nem tagja az Európai Uniónak.

Mondja ezt akkor, amikor a szűkülő kínálat miatt egyre több angolnak jelent egyre nagyobb problémát már az élelmiszerek beszerzése is. A britek hatodával fordult elő az elmúlt hetekben, hogy az ellátási hiányok miatt nem tudott alapvető élelmiszereket vásárolni, 15% benzinhiányra panaszkodott, negyedük pedig a nem alapvető cikkek hiányára. Talán ideje lenne szembenézni azzal, hogy nem volt túl jó ötlet a nemzetközi kereskedelembe mélyen integrált országot kiszakítani a közös európai piacból. Johnson saját bevallása szerint „alacsony képzettségű, alacsony fizetésű és jelentős bevándorlású” mixből a „magas képzettségű, magas fizetésű, és alacsony bevándorlású” országgá szeretné tenni Nagy-Britanniát. És bár a migrációkutatók valóban szokták hangsúlyozni, hogy a fogadó ország számára a képzett munkaerő bevándorlása az előnyös, látható, a hogy a belső munkaerőpiaci rugalmasságot segíti a kevésbé képzettek bevándorlása is. Lehet más úton is menni, de hirtelen visszafordulni nagyon fájdalmas.

Béremelés? Áremelés!

A téves helyzetértékelésre – Nagy-Britannia a világ egyik legfejlettebb országa, vezető ipari hatalma még ma is – adott hibás válasz következménye egyelőre az, hogy a munkaerőhiány miatt ellátási fennakadások velük maradhatnak, amelyek áremeléshez vezetnek. A sofőrök mellett mezőgazdasági dolgozók és hentesek tízezrei hiányoznak, ami miatt már a karácsony zökkenőmentessége is veszélyben van. Ha pedig a Johnson által várt gyors béremelés megvalósul, akkor az még nagyobb áremelkedést vált ki. A brit gazdaság korábban sokat profitált abból, hogy a szolgálató szektorban a kelet-közép-európai dolgozók sokkal alacsonyabb bérért dolgoztak, fékezve az árnyomást.

Ha viszont most nagyot kell emelni a béreken, hogy legyen valaki, aki elvégezze ezeket a munkákat, akkor a magasabb bérű dolgozókat viszont ki is kell majd fizetni, ezek pedig nem a vállalkozások, hanem a brit háztartások lesznek. Azt ugyanis senki sem gondolhatja komolyan, hogy a cégek magukra vállalják a bérköltségek elszállását, a gazdasági kilábalás időszakában az emberek lesznek azok, akik a kasszáknál, az éttermekben, a strandokon és mindenhol máshol megfizetik ezt az árat. A magas bérű és alacsony bevándorlású ország ígérete tehát pontosan az a populizmus, mint amire a Brexit-kampányt is építették.

Köszi a zűrzavart!

Hiába akart az EU-ban maradni a fiatalok döntő többsége – akiknek a jövőjét érintette a népszavazás – és hiába voksoltak a tagság fennmaradására a magasan képzett emberek, az idősek és az alacsony képzettségűek voltak többségben, akik eldöntötték Nagy-Britannia jövőjét. Miközben az ország számára az lett volna a legjobb, ha az EU-ban marad.

Most viszont szembe kell nézni a súlyos következményekkel. Ha megúszták volna a kilépést annyival, hogy a GDP valamivel lassabban növekszik, az életszínvonal átmenetileg némiképp visszaesik, akkor az unió elhagyásának ügye könnyen lehet, hogy napirenden maradhatna több országban is. A brit kilépés sikertelensége viszont nem maradt meg a közgazdászok és a statisztikusok világában, akik elvont modellekkel és bonyolult számításokkal mérik a hatásokat. Nemcsak az elefántcsonttornyokban foglalkoznak a kérdéssel, nem kell tudományegyetemek és kutatóintézetek honlapjain keresgélni, hogy vajon milyen hatása van a Brexitnek.

Most az európai társadalom a saját szemével látja, hogy a demagóg és populista politika eredményeképp létrejött szakítás még egy olyan erős országnak sem könnyű, mint Nagy-Britannia. Ehhez persze az is kellett, hogy az EU - egy nyert helyzetből - keményen tárgyaljon a britekkel a kilépésről, és a jó hír az, hogy a hosszú egyeztetések során sosem remegett meg. Még akkor sem, amikor a hard Brexit volt terítéken, hiszen Brüsszel tudta, hogy a britek többet veszítenek.

Megerősítést nyert, hogy az Európai Uniós csatlakozás a brit példa alapján egy egyirányú utca, ha nem akar egy ország komoly megrázkódtatáson átmenni. A belépés kétségtelenül egy olyan út, ahol a munka, a tőke és az áruk szabad áramlásának pozitív és negatív hatásaival egyaránt együtt kell élni. Ebből sokat profitálhat mindenki: a gazdag, elöregedő társadalmak némi pénzért cserébe olcsó(bb) munkaerőhöz és piachoz jutnak, míg a szegényebbek a felzárkózás reményében használhatják fel az uniós forrásokat és a tagsággal járó dereguláció előnyeit. Hogy a kilépésnek milyen előnyei vannak hosszú távon, azt ma még nem tudjuk, de a hátrányok kezdenek kirajzolódni, amitől azonnal elmegy a kedve a kilépéstől a legtöbb politikusnak és uniós polgárnak. És ez így van jól.

Címlapkép: "Elnézést, átmenetileg nincs üzemanyag" tábla október 7-én, Berkshire-ben. Steve Parsons/PA Images via Getty Images