Lengyelország forrong, Csehország új irányt vehet – Mi lesz a V4-szövetséggel?

Kiss Csaba Cikk mentése Megosztás

A lengyel alkotmánybíróság múlt heti, az EU-ban nagy felhördülést kiváltó döntése, illetve a hétvégi csehországi választások után a Visegrádi Együttműködés két országában is kiszámíthatatlan politikai folyamatok indultak be, amelyek hatással lehetnek a V4-ek kooperációjára is. Csehországban valószínűleg új kormány alakul, amellyel vélhetően nehezebb lesz együttműködnie a magyar kormánynak, mint Andrej Babis kabinetjével, amely mellett Orbán Viktor is letette a garast. Ha pedig Lengyelország kilépne az EU-ból – amire egyelőre kicsi az esély, de vannak, akik már komoly eshetőségként beszélnek róla –, az valóban jelentős változásokat indíthatna el a visegrádi országok együttműködésében.