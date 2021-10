Asztalhoz ülnek Európa nagyjai – Véget érhet a hétéves vérengzés Magyarország szomszédjában?

Több eredménytelen megállapodás után ismét a tárgyalóasztalhoz ülhet Ukrajna, Oroszország, Franciaország és Németország politikai vezetése, hogy rendezzék a 2014 óta húzódó orosz-ukrán konfliktust. Az előkészítő telefonhívások már lezajlottak, hamarosan egy személyes csúcstalálkozó szervezése is megkezdődhet. Korábban mind tűzszünetről, mind pedig a konfliktus végleges rendezéséről születtek már megállapodások a szembenálló felek közt, viszont Ukrajna lakossága nem elégedett a rendezésről szóló megállapodással, Oroszország viszont köti az ebet a karóhoz, hiszen a szakadárok számára igencsak kedvező alku született.

Folytatódnak a béketárgyalások

Telefonon egyeztetett egymással hétfőn Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnök, illetve Angela Merkel német kancellár az orosz-ukrán konfliktus esetleges lezárásáról. A nap folyamán a nyugat-európai vezetők Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is beszéltek. A felek abban is megállapodtak, hogy újabb csúcstalálkozót rendeznek a Donyec-medencei helyzet rendezéséről.

A béketárgyalások folytatása nagy előrelépést jelent az év eleji helyzethez képest, ekkor ugyanis laikusok és szakértők egyaránt aggódni kezdtek amiatt, hogy nyílt háborúra kerül sor Oroszország és Ukrajna közt. A félelmek azért éledtek fel, mert áprilisban Oroszország jelentős volumenű csapatösszevonást hajtott végre az ukrán határ mentén, miközben a diplomáciai kommunikáció is rég nem látott ellenséges hangnemet ütött meg az oroszok és az ukránok részéről egyaránt.

A Portfolio ekkor azt írta, hogy nincs reális esély a nyílt háborúra, a csapatösszevonással Putyin elnök csupán erődemonstrációt akart végezni, mellyel elsősorban az ukránbarát Biden-kormánynak és a Zelenszkij-kormánynak akart üzenni, hogy eszükbe se jusson szorosabbra fonni az együttműködést. Ez a helyzetértékelés helyesnek bizonyult, néhány héten belül lezárult a mozgósítás és de-eszkalálódott a helyzet:

A „normandiai négyek” egyelőre még nem állapodtak meg a tárgyalások folytatásának konkrét menetrendjéről vagy helyszínéről. Az eddigi találkozók többnyire Franciaországban voltak (kettő Párizsban és egy Normandiában), de tárgyaltak már a felek Berlinben, Minszkben és Milánóban is. Minszk aligha ad majd otthont a csúcstalálkozónak az ország romló belpolitikai stabilitása és külpolitikai kapcsolatai miatt, 2020-ban Berlinben lett volna találkozó, de a koronavírus-pandémia miatt nem került rá sor.

Az eseményen valószínűleg nem az országok kancellárjai és elnökei, hanem külügyminiszterei vesznek majd részt.

Már majdnem sikerült megállapodni

A Donyec-medencében 2014 óta kisebb-nagyobb intenzitású fegyveres konfliktus zajlik az ukrán kormányerők és a többnyire orosz nemzetiségű szakadárok által ellenőrzött területek, a Donyeci és Luanszki népköztársaságok közt. A körülbelül 13-14 ezer halálos áldozattal zajló, kezdetben nagy intenzitású háború frontvonalai lényegében 2015 óta be vannak fagyva, azóta kisebb összecsapások, mesterlövész-párbajok és tüzérségi támadások zajlanak a térségben.

Eddig 28 tűzszüneti megállapodás és hat „normandiai formátum” szerint zajló béketárgyalás történt a konfliktus megoldására, ezek közül a legtöbb reménnyel egy 2019 októberi egyezmény kecsegtetett, amely nagyon úgy tűnt, hogy véget tud venni az akkor már öt éve húzódó konfliktusnak.

A legutóbbi egyezmény fejében a szakadárok és az ukrán kormány megállapodtak arról, hogy a Donyec- és Luhanszk-régió Ukrajna része maradna, viszont autonóm régióként önálló kormányzattal rendelkeznének, melyeknek kialakítását az ukrán kormány ellenőrizné.

A megállapodás a Steinmeier-formula nevet kapta. Az egyezmény aláírását tüntetések kísérték Ukrajnában, hiszen az ukrán lakosság jelentős része úgy látta, hogy de facto elismeri vele az ukrán kormány a lázadók uralmát a térség felett, így fölöslegesen halt meg több ezer ukrán katona az ország integrációjának védelmében.

Bár nemzetközi szinten jelentős optimizmus övezte a megállapodást, az implementációjára a mai napig nem került teljesen sor. Hiába született meg a kvázi-szándéknyilatkozat, az ukrán kormány és a lázadók arról nem állapodtak meg, hogy pontosan milyen törvényességi keretek mentén zajlana az irányítási mechanizmus kialakítása. Így tehát, amíg erre vonatkozóan nem születik konkrét megállapodás, a Steinmeier-formula csak egyfajta iránymutatás, mintsem konkrét, a polgárháborút lezáró szerződés.

Ettől függetlenül tavaly elindult a de-eszkaláció: az ukrán és szeparatista katonák is kivonultak Zolotye városából, mely település ellenőrzését éveken át megosztották a szemben álló felek. A kezdeti sikerek ellenére az összecsapások mégis kiújultak 2020 elején, folytatódott a mesterlövész-harc, illetve a tüzérségi támadások sorozata.

Aligha születik kompromisszum

A békekötés iránti szándék ellenére sajnos kevésbé valószínű, hogy a következő tárgyalás véget vet az „alvóháborúként” is jellemzett, hét éve zajló konfliktusnak. Hiába sikerült korábban megállapodni egy fairnek ítélt kompromisszumról,

az ukrán fél álláspontja a közhangulatra reflektálva látszólag változott, Oroszország viszont ragaszkodik a minszki formula implementációjához.

Vagyis a Putyin-kormány nyilván jó dealnek lát egy olyan megállapodást, amely lényegében megvalósítja a szakadárok legfőbb célját: Donyec de facto önálló régióvá válna saját politikai berendezkedéssel, választásokkal és akár külügyi kapcsolatokkal, orosz nemzetiségi uralom alatt. Az orosz elnök vagy megbízottja szinte biztosan ragaszkodik majd ehhez a megállapodáshoz, arra hivatkozva, hogy egyszer már kialakították a „kompromisszumot,” nincs joga a feleknek felülvizsgálni ezt, hiszen ez a későbbi megállapodásokat is megbízhatatlanná teszi.

A 2019-ben elképesztően magas, 73%-os szavazati aránnyal megválasztott Volodimir Zelenszkij elnök viszont aligha akarja azzal kockára tenni politikai karrierjét, hogy belemegy egy olyan megállapodásba, amely egyértelműen népszerűtlen Ukrajna lakosainak körében. Zelenszkij 2019 októberében még úgy nyilatkozott, hogy támogatja a Steinmeier-formula implementációját; nagyon úgy tűnt akkor, hogy a politikus azzal akar bevonulni a történelembe, hogy ő lesz az az ukrán vezető, akinek a nevéhez kötődik majd a donyeci béke.

Látván a megállapodással kapcsolatos belpolitikai visszhangot, úgy tűnik, Zelenszkij visszatáncolt, ami abból is látható, hogy a megállapodás ukrán törvényekbe való implementációja a mai napig még csak meg sem kezdődött. Ukrajna első embere (pontosabban külügyminisztere) valószínűleg el akarja majd érni a tárgyalásokon a korábbi egyezmények felülvizsgálatát, ha pedig ez nem lehetséges, jó eséllyel az időhúzás eszközéhez nyúl.

Sokan úgy látják, hogy az idő Ukrajnának kedvez, hiszen minden múló perccel közelebb kerül az ország a Nyugathoz és a NATO / EU csatlakozáshoz. Ettől a kimeneteltől – bármennyire is valószínűtlen még ezen a ponton – a Kreml is tart, jó eséllyel ezért is láthattuk áprilisban azt a katonai nyomásgyakorlást, amely kis híján nyílt háborúhoz vezetett a két ország közt.

Mindebből pedig az következik, hogy valószínűleg egyhamar még nem számíthat békére Ukrajna lakossága.

Címlapkép: Spencer Platt/Getty Images