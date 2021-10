Gyűlnek a kihívók az Európa sorsát eldöntő mérkőzésre – Vajon ki ugorja meg a lécet Macron mellett?

Németország mellett Franciaország az Európai Unió másik vezető hatalma: míg előbbiben nemrég zajlottak le a választások, és úgy néz ki, bár vége a Merkel-korszaknak, a német Európa-politikában nem lesz gyökeres változás, addig Franciaországban fél év múlva jön az elnökválasztás, és akár olyan jelölteknek is esélyük van győzni, akik teljesen más irányba fordíthatják az ország és ezzel részben Európa szekerét. Egyre több jelölt jelenti be indulását, miközben Emmanuel Macron regnáló államfő még hivatalosan nem szállt ringbe, ahogy egyelőre a jobboldali Republikánusok sem döntötték el, kit indítanak. Bár a közvélemény-kutatások sokáig azt mutatták, hogy 2017 után újra Macron és a jobboldali radikális Marine Le Pen csaphatnak össze a második fordulóban, időközben feltűnt az elnökválasztás sötét lova, Eric Zemmour publicista, aki bevándorlás-ellenességével és erőteljes kijelentéseivel máris felkavarta az állóvizet, és egyes kutatások szerint Le Pent megelőzve esélye lehet a második helyre – már amennyiben tényleg elindul. A baloldali jelöltek jelen állás szerint nem tudnak majd érdemben beleszólni a versenybe, viszont egy republikánus jelölt komoly kihívást intézhet Macron ellen. Persze erre már az elnök is készül.

Biztos és bizonytalan indulók

Bár Emmanuel Macron francia elnök eddig még hivatalosan nem jelentette be, hogy újrázni kíván az államfői poszton, mindenkit meglepetésként érne, ha végül nem indulna el az elnökválasztáson. Az V. Francia Köztársaság történetében először és utoljára 2017-ben fordult elő, hogy első ciklusa után az elnök nem indult versenybe a másodikért: François Hollande szocialista államfő döntött úgy, hogy rossz népszerűségi mutatói mellett inkább nem kockáztatja a vesztesnek látszó küzdelmet. Az is igaz azonban, hogy utoljára a két éve elhunyt Jacques Chiracnak sikerült két teljes elnöki ciklust kitöltenie, miután a mostanában börtönnel fenyegetett Nicolas Sarkozy kikapott Hollande ellen 2012-ben, majd 2017-ben már az elnökjelöltségig sem jutott el. Macron tehát hosszú idő után az első elnök lenne, aki két ciklusra is esélyt kapna.

A jelöltek mindenesetre már elkezdtek felsorakozni Macron ellen. A radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés ismét elnökét, Marine Le Pent indítja az elnökválasztáson, aki 2017-ben már megküzdött Macronnal a második fordulóban, de akkor 66:34 arányban alulmaradt a győztessel szemben. Le Pen évek óta igyekszik szalonképessé tenni pártját: előbb édesapja, Jean-Marie Le Pen antiszemitizmusától tisztította meg – az idősebb Le Pent 2015-ben ki is zárta –, majd a harcias nevű Nemzeti Frontból 2018-ra átkeresztelte Nemzeti Tömörüléssé, hogy aztán az EU-ból való kilépés programját is feladja. Ha ugyanis egy nagyon radikális párt jelöltje be is kerül a második fordulóba – mint Jean-Marie Le Pen 2002-ben, vagy lánya 2017-ben –, a mérsékelt jelölttel szemben bizonyosan alulmarad, mert utóbbi mögé a teljes balközép–jobbközép választói spektrum felsorakozik. Jacques Chirac annak idején 82 százalékos győzelmet aratott az idősebb Le Pen felett.

Ám Marine Le Pen még így is éles kijelentésekkel borzolja a kedélyeket. Így például a múlt héten úgy nyilatkozott, megválasztása esetén teljesen megszüntetné a megújuló energiák támogatását, és lerombolná az összes szélturbinát. A bevándorlás kérdésében is radikális álláspontot foglal el: véget vetne a házasság révén való honosításnak, illetve annak, hogy a Franciaországban születetteknek automatikusan francia állampolgárságot adjanak. Azt is tervezi, hogy a családi pótlékhoz való hozzáférést kizárólag a francia állampolgárokra korlátozza, a külföldiek számára pedig ötéves várakozási időt írna elő.

Több baloldali párt jelöltje is benevezett már a megmérettetésbe, de a jelenlegi közvélemény-kutatások szerint nem sok esélyük van bejutni a második fordulóba. A legbaloldalibb jelölt Jean-Luc Mélenchon, aki 2017-ben majdnem 20 százalékot szerzett az elnökválasztás első fordulójában, most azonban feleannyira sem mérik. Pártja, az Engedetlen Franciaország leginkább szociális programmal kampányol: olyan törvényt hoznának, ami lehetővé teszi az alapvető szükségleti cikkek árának befagyasztását, a minimálbért pedig megemelnék.

Az egykor szebb napokat látott Szocialista Párt a múlt héten döntött arról, hogy Párizs polgármesterét, Anne Hidalgót indítja az elnökválasztáson. Hidalgo népszerűsége azonban egyelőre 7 százalékos, tehát nem jelent komoly veszélyt Macron számára. A francia Zöldek szeptember végén választották meg jelöltjüket Yannick Jadot személyében, aki korábban a Greenpeace vezetője is volt, 2009 óta pedig EP-képviselő. A francia Zöldek azonban eddig nem képviseltek jelentős erőt, és Jadot most is 6 százalék körül áll népszerűségben. Elvileg az is elképzelhető, hogy Hidalgo vagy Jadot még az első forduló előtt visszalép a másik javára, ahogy ezt Jadot tette 2017-ben a szocialisták jelöltje, Benoît Hamon esélyeinek növelésére – mint utóbb kiderült, hiába.

Anne Hidalgo párizsi főpolgármester mosolyog támogatói körében tartott beszéde közben Párizsban 2021. október 14-én, miután megnyerte a pártján belüli választást és így ő indul a a Szocialista Párt jelöltjeként a 2022-es francia elnökválasztáson. A francia elnökválasztás első fordulóját 2022. április 10-én, a másodikat április 24-én rendezik. MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

A hagyományos balközéppel szemben a hagyományos jobbközép, a Republikánusok még nem döntöttek, kit indítanak: a párttagság erről december elején fog határozni. A három esélyes jelölt Xavier Bertrand, Valérie Pécresse és a volt Brexit-ügyi főtárgyaló, Michel Barnier. A korábban Chirac és Sarkozy alatt többször is miniszteri posztot betöltött Bertrand 2017-ben ugyan otthagyta a pártot, de most megméretteti magát elnökjelölt-aspiránsként. Szintén többször volt már miniszter Valérie Pécresse, aki jelenleg a Párizs környéki Ile-de-France régió vezetője. A külföldön legismertebb név a 70 éves Michel Barnier, aki a legidősebb induló lenne, ha megválasztanák decemberben. Programjában többek között egy bevándorlásról szóló népszavazás is szerepel.

A sötét ló: Éric Zemmour

A hagyományos pártok jelöltjei mellett van egy olyan lehetséges induló is, Éric Zemmour, aki nem tudhat maga mögött párttámogatottságot, ellenben ismert médiaszemélyiség és publicista, aki erőteljes kijelentéseiről várt híressé vagy mások szerint hírhedtté. Bár Zemmour egyelőre lebegteti indulását, egy október eleji közvélemény-kutatás szerint már 17 százalékkal a második helyen áll, megelőzve a 15 százalékos népszerűségű Le Pent. Ugyanezen felmérés szerint azonban a második körben Macron 55:45 arányban győzne Zemmour felett, míg Le Pen esetén szorosabb, 53:47 lenne az arány.

Zemmour algériai zsidók leszármazottja, akik az algériai háború elől menekültek Franciaországba az 1950-es években. 1986-ban indult újságírói pályáján, többek között a Le Figaro munkatársa is volt, de az elmúlt években televíziós elemzőként és A francia öngyilkosság című, nagy vihart kavart és félmillió példányban eladott könyv szerzőjeként vált ismertté.

Zemmour ostorozza a bevándorlást, a neoliberalizmust, a válást, és szerinte a nők arra vágynak, hogy a férfiak uralják őket.

A magát gaulle-istának és bonapartistának valló újságíró szerint Napóleon óta Franciaország már nem ragadozó, hanem zsákmány.

Éric Zemmour jobboldali francia publicista a La France n'a pas dit son dernier mot (Franciaország még nem mondta ki az utolsó szót) című könyvéről tartott versailles-i beszélgetésre érkezik 2021. október 19-én. A francia közvélemény-kutatók szerint a jelöltségéről szóló döntést egyelőre halogató Zemmournak komoly esélye lenne arra, hogy Emmanuel Macron hivatalban lévő államfő vetélytársa legyen a következő áprilisban esedékes francia elnökválasztás második fordulójában. MTI/AP/Michel Euler

Talán legerőteljesebb kijelentése azonban az volt, miszerint minden Afrikából és a Közel-Keletről érkező kísérő nélküli kiskorú gyilkos, erőszaktevő és tolvaj, és úgy gondolja, az európai lakosságot egy konspiráció keretében szándékosan cserélik le bevándorlókra. Zemmourt már kétszer mondták ki bűnösnek gyűlöletbeszéd vétségében, és más eljárások is folynak ellene. A publicista úgy véli, a szülőket kényszeríteni kellene arra, hogy gyermekeiknek francia nevet adjanak, a francia oktatásba pedig szerinte beszivárgott a marxizmus, az antirasszizmus és az LMBT-ideológia. Az egyik gyűléséről beszámoló BBC szerint a médiaszemélyiség a francia médiáról azt mondta, az nem más, mint egy propagandagépezet, amely gyűlöli Franciaországot: köp a francia kultúrára, történelemre, a francia emberekre, és azt akarja, hogy eltűnjenek.

Zemmourt hol a „francia Trumpként”, hol a „francia Tucker Carlsonként” emlegetik, utalva radikális politikai nézeteire és kijelentéseire, bevándorlás- és elitellenességére, médiaszemélyiség-voltára, valamint arra, hogy nem a hagyományos pártok felől, hanem kívülről érkezik a politikába. Helyzetét azonban nehezíti, hogy Trumppal szemben mögé (várhatóan) nem áll be egyik párt sem, nincsenek gazdag támogatói, egyedül személyes népszerűségére és hívei elkötelezettségére számíthat.

Macron már készül

Zemmour egyelőre inkább Le Penre nézve látszik veszélyesnek, mint Macronra, hiszen esélyes, hogy ha a jelenlegi elnök egy radikális jelölttel néz szembe a második fordulóban, sima győzelmet arat, ahogy történt 2017-ben is. Macron vigyázó szemét ezért inkább a Republikánusok párizsi központjára veti, mert a jobbközép jelölt a második fordulóban sokkal veszélyesebb lehet számára. Közvélemény-kutatások szerint ha Macronnak Xavier Bertrand-nal kellene megmérkőznie, nagyon szűken, mindössze 51:49 arányban győzne.

Ha pedig a radikálisabb választók szavazata megoszlik Le Pen és Zemmour között, nagy esély van arra, hogy republikánus aspiráns kerül be a második fordulóba.

A Reuters szerint Macron ezért kampánycsapatába Nicolas Sarkozy egykori munkatársai közül is toborzott embereket. A hírügynökség úgy tudja, Macron nem hivatalosan fiatal konzervatív miniszterét, Sarkozy volt tanácsadóját, Sebastian Lecornut állította kampánya élére. Macron kifejezetten a jobboldali szavazókat meggyőző kampányra készülhet, ami abból is látszik, hogy a francia vezetés az utóbbi időben egyre határozottabban lép fel az iszlám szélsőségesek ellen. „Világos, hogy a kampány gravitációs középpontja a jobboldalon lesz” – mondta erről egy kormányzati forrás. Ugyanakkor a magát centristának deklaráló Macron a baloldal felé is igyekszik egyensúlyozni, amennyiben két baloldali hátterű munkatársának, Clément Beaune Európa-ügyi miniszternek és Gabriel Attal kormányszóvivőnek is fontos szerepet szán.

Jelen pillanatban tehát Macronnak áll a zászló, de éppen saját maga története lehet figyelmeztető jel számára, hiszen öt éve gyakorlatilag ő is a semmiből lett Franciaország elnöke. Egy ilyen szcenárió 2022 áprilisában sem kizárható.