Lehullott a lepel Trump mestertervéről – Tényleg kinyírja a volt elnök a Facebookot?

Rengeteg Facebook- és Twitter-felhasználót dühít a közösségi oldalak által alkalmazott cenzúra. Van, hogy egy teljesen ártalmatlan mémért, fotóért, esetleg egy kicsit csípősebb megjegyzésért hetekre tiltják a közösségi oldalak az embert, ami kifejezetten frusztráló tud lenni. Donald Trump elnök is így érez, akit azután radíroztak le az internetről, hogy beszédét követően támogatói megostromolták a Capitoliumot. Hiába lehet, hogy legalább a Facebook feloldja majd Trump tiltását, ezt nem várja meg az ex-elnök, helyette inkább új közösségi oldalt indít. Messze nem Trump az első befolyásos személy, aki a szólásszabadságot zászlajára tűzve új közösségi oldallal száll szembe a big techek cenzúrájával és nem is ő lesz az első, aki ezzel kudarcot fog vallani. A projekt végkimenetele borítékolható: elárasztják az új közösségi oldalt a dzsihadisták, a nácik és a pornó, az üzemeltetőknek pedig választaniuk kell: vagy elkezdenek ők is cenzúrázni, vagy elvesztik az összes „normális” felhasználójukat. Ha pedig van cenzúra és nincs szólásszabadság, akkor miért is ne használná az ember a Facebookot?