Az internet népe sikítva röhög Kína horrorisztikus megfigyelőrendszerén

Elnyomó. Disztópikus. Orwelli. Nagyjából ezekkel a jelzőkkel szokták illetni a Kínai Népköztársaság állami megfigyelő- és értékelő rendszerét, a társadalmi kreditrendszert. Miközben a Kínai Kommunista Párt embereket tilt el a tömegközlekedéstől, oktatástól, hitelfelvételtől alacsony kreditpontszámuk miatt, a Nyugat internetezői röhögnek az egészen és szabályos mémhadjárattal parodizálják ki a XXI. század talán legfélelmetesebb digitális disztópiáját.

Él már a digitális disztópia

Már részlegesen üzembe helyezte a Kínai Kommunista Párt az úgynevezett társadalmi kreditrendszert, melynek elsődleges feladata, hogy megfigyelje és értékelje Kína lakosságának viselkedését, majd az elért pontok alapján juttassa hozzá vagy tiltsa el az állampolgárokat bizonyos szolgáltatásoktól. A rendszer működése több szempontból is a Sesame Credit hitelminősítő rendszerre épül, viszont nem csupán a fogyasztó vásárlási szokásait és bevételeit értékeli az adósminősítéshez, hanem hétköznapi viselkedési formákat és politikai lojalitást is vizsgál.

Tehát ha például egy kínai állampolgár fair üzleti megállapodásokat köt, megfelelően fizeti a hiteleit, adományoz és a Kínai Kommunista Pártot méltatja az interneten, jó értékeléshez jut, ha viszont szabálysértéseket követ el, sok alkoholt fogyaszt, nem fizeti a hiteleit és kritizálja a KKP-t, rossz értékelést kap. Az értékelés alapján például kedvezményesen lehet Kínán belül utazni, bevásárolni, hitelhez jutni, illetve magasabb színvonalú oktatáshoz is hozzáférhetünk, ha viszont rossz az értékelésünk, eltilthatnak például a repüléstől, állami munkahelyektől és a minőségi iskoláktól is.

A legalacsonyabb kreditszint 600, a legmagasabb 1300, bármikor lehet az értékelésen rontani és javítani is. A megfigyelés elsősorban a kínai állampolgárok online tevékenységének ellenőrzésével folyik, de logolják a költéseket is a mobilfizetési rendszereken keresztül, illetve bevetik az arcfelismerő rendszerrel működő térfigyelő kamerákat is, melyek széles körben üzemelnek a Kíni Népköztársaságon belül.

"Maga nevet!"

Az elmúlt hónapokban szabályos mémhadjárat indult a társadalmi kreditrendszer ellen nyugatról; ráadásul tele van a Facebook, a Youtube és a Twitter is olyan tartalommal, amely a Kínai Népköztársaság számára kifejezetten érzékeny témákat is feszeget. Gyakran feltűnik a mémekben Tajvan kérdése, a Tienanmen téri vérengzés és John Cena, aki véletlenül országnak nevezte Tajvant, ami gigantikus botrányt váltott ki Kínában, aztán mandarin nyelven kért elnézést.

Egy átlagos társadalmi kreditrendszert parodizáló mém így néz ki:

Az ilyen videókban igencsak keveredik a Kínát kritizáló mémekkel a neo-abszurd zoomer és poszt-ironikus millennial humor, ezért nem biztos, hogy minden szemlélőnek elsőre átjön az üzenet lényege.

A videóban John Cena arról tájékoztatja a nézőt, hogy túl kevés a társadalmi kreditpontja, ezért meg kell csinálnia egy társadalmi kreditrendszer-tesztet. Az első kérdésben arról kérdezik az alanyt, hogy mennyit játszik számítógépes játékokkal egy nap: ez azért vicces, mert Kína 1 órára limitálta a maximális online gaming időt a kiskorúak számára. A második kérdés a sokáig kötelező egy gyerekes családmodellről szól, a harmadik kérdés pedig arra irányul, hogy Kína-e a jobb vagy Amerika. Minden helyes válaszért 15 társadalmi kreditpontot kap a kínai állampolgár, de jön az utolsó kérdés: mi történt a Tienanmen téren 1989. június 4-én. A helyes válasz az lenne, hogy „semmi,” mivel Kína a mai napig tagadja a Tienanmen téri vérengzést, mely során a PLA katonái több száz demokráciáért tüntető diákot gyilkoltak meg, a videóban szereplő egyén viszont a „valamire” nyom, ezért mínusz 100 millió társadalmi kreditpontot kap. John Cena ezután arról tájékoztat, hogy az alacsony kreditpontszám miatt kivégzik a videóban szereplő állampolgárt, ezután megszólal a kínai himnusz earrape verzióban.

Vicces, ugye? Van másfél generáció, amely szerint ez a komédia csúcsa. De van egy csomó hasonlóan humoros videó is, ebben például két lányt tiltanak el a K-Pop hallgatástól, mert nem tudják eldönteni, hogy Tajvan ország-e:

Itt pedig John Cena (akit humorosan John Xinának hívnak kínai bocsánatkérő-videója óta) vicceli meg a társadalmi kreditrendszert, de Hszi elnök jól helyre teszi:

Ezen a videón pedig buff doge bukik bele a társadalmi kredittesztbe, így nem jut állampolgársághoz:

Végül pedig John Cena Dwayne Johnsonnak is segít társadalmi kreditpontokhoz jutni, aki viszont túl nagy gamer ahhoz, hogy meg tudja tartani pozitív egyenlegét:

Facebookon is rendszeresen találkozhatunk a Kínával foglalkozó posztok alatt olyan kommentekkel, melyekkel plusz vagy mínusz társadalmi kreditpontokat „adnak” egymásnak vagy a poszt szerzőjének.

Átlagos kommentfal a Wuhan Bat Soup Kitchen nevű shitpost-oldal egyik mémje alatt. Forrás: Facebook

Washington állva tapsol

Kínában betiltották a Facebookot, a Youtubeot, a Twittert és szinte minden más felületet, ahol kínai állampolgárok érintkezhetnek ezekkel a mémekkel. Ettől függetlenül azért nem lehet azt elmondani, hogy hermetikusan el van zárva Kína a Nyugat kulturális befolyásától, úgyhogy biztosan visszajut az új generációs zoomer humor híre a Kínai Kommunista Párt fülébe.

Az már többször is bebizonyosodott, hogy a KKP vezetőit kifejezetten frusztrálja, ha parodizálják őket; néhány éve Micimackót tiltották be, amiért a barátságos medvebocsot Hszi Csinping elnökhöz kezdték el hasonlítani.

Az Egyesült Államok vezetése pedig egészen biztosan örül annak, hogy már a fiatal generáció is a maga módján lázad a kínai társadalmi rendszer ellen, hiszen jelentős mennyiségű erőforrást öntött az elmúlt években Washington abba, hogy Kína befolyását a kulturális téren keresztül is támadja. Az, hogy a fiatalok organikusan is felkapták a témát, nagyon kapóra jön az amerikai kormánynak.

Menő bogár tény, hogy egyébként a társadalmi kreditrendszert parodizáló mémek Oroszországból erednek, épp egy olyan időszakban, amikor a Putyin-kormány igyekszik szorosabbra fűzni viszonyát az Amerikával szembeni érdekellentét miatt Kínával. Láthatóan ennek az orosz társadalom egy része nem éppen örül, ami az Egyesült Államoknak szintén igencsak kedvező.

Épp a napokban készült egy jelentés arról, hogy nem éppen tudna mit kezdeni az Egyesült Államok azzal a helyzettel, ha Oroszország és Kína netán katonai téren is szorosabbra fűzi egymással a viszonyt, ami láthatóan mindkét ország vezetőinek célja jelenleg:

Címlapkép: Qilai Shen/Bloomberg via Getty Images