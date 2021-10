Elképesztő jelentéssel állt elő az amerikai titkosszolgálat: Mad Max-szerű világban fogunk élni, ha így folytatjuk

Joe Biden amerikai elnök egy-egy jelentést rendelt meg a Fehér Háztól, a Pentagontól, illetve a Nemzeti Hírszerzés Igazgatójának Hivatalától, melyek a klímaváltozás nemzetbiztonsági kockázatait elemzik. A hírszerzés által készített Nemzeti hírszerzési becslés a klímaváltozásról sötét jövőt jósol, ha nem sikerül megálljt parancsolni a globális felmelegedésnek. Az egyre szélsőségesebb időjárásnak, a szárazságoknak és az áradásoknak, illetve a súlyosbodó vízhiánynak köszönhetően erősödni fog a migráció, ami újabb konfliktusokat fog szülni szerte a világon. A jelentés szerint a jelenlegi erőfeszítések nem elégségesek arra, hogy elérjék a párizsi klímaegyezményben kitűzött célokat. Az egyes régiók destabilizálódása és a migráció az Egyesült Államok nemzetbiztonságát is fenyegeti.

Joe Biden éghajlati jelentésekkel készül a glasgow-i klímacsúcsra

Joe Biden amerikai elnök februárban felkérte nemzetbiztonsági tanácsadóját, Jake Sullivant, hogy vizsgálja meg, hogyan lehetne kezelni az éghajlati válság következtében megnövekedett migrációt. A kormányzat három jelentést rendelt meg: egyiket a Fehér Háztól, a másikat a Védelmi Minisztériumtól (Pentagon), a harmadikat pedig a Nemzeti Hírszerzés Igazgatójának Hivatalától. Az utóbbi kormányhivatal jelentése a „Nemzeti hírszerzési becslés a klímaváltozásról” (NIE) címet viseli, és azt ismerteti, hogy milyen nemzetbiztonsági fenyegetést jelentenek az Egyesült Államok számára a klímaváltozás és annak az emberi populációra gyakorolt hatásai. Az NIE támaszkodik az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC), illetve a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) megállapításaira.

Biden jelenleg nagyszabású klímavédelmi csomaggal készül az október 31. és november 12. között Glasgow-ban esedékes ENSZ klímacsúcsra (COP26), már ha saját pártja rebellisei, mindenekelőtt Joe Manchin szenátor meg nem torpedózzák azt. Az elnök mindenesetre a három jelentéssel is megpróbálja alátámasztani, miért van azonnali szükség a klímaváltozás elleni lépésekre.

A jelentés viszonyítása alapja a 2015-ös Párizsi éghajlatvédelmi egyezmény, amelyből Donald Trump 2017-ben kiléptette Amerikát, majd idén év elején demokrata utódja, Biden első lépései egyikeként visszaléptette. A párizsi klímaegyezmény egyik célja, hogy a globális hőmérséklet-emelkedést jóval a 2 Celsius fokos szint alatt tartsa, de lehetőség szerint az emelkedés ne haladja meg az 1,5 Celsius fokot. Ennek egyik eszközeként a század közepére kívánatos lenne elérni a nettó zéró üvegházhatásúgáz-kibocsátást. A Nemzeti hírszerzési becslés megállapítása szerint ugyanakkor

a jelenlegi politikák és ígéretek mellett nincs esély a párizsi klímacélok elérésére.

Az egyes országok egymásra mutogatnak, és mindegyikük igyekszik áttolni a felelősséget a másikra – írja a jelentés, amely szerint mostanáig 1,1 Celsius fokos növekedés zajlott le az ipari forradalom óta, ez 2030-ra 1,5 Celsius fokra fog nőni, majd 2050-re elérheti a súlyosnak tartott 2 Celsius fokos emelkedést.

A legfontosabb megállapítások

A Nemzeti hírszerzési becslés három fő megállapításban foglalta össze a klímaváltozásnak a nemzetközi biztonságra gyakorolt hatásait:

A geopolitikai feszültségek növekedni fognak, ahogy az országok között egyre több konfrontáció lesz azzal kapcsolatban, hogy miként gyorsítsák fel az üvegházhatású gázok nettó kibocsátásának csökkentését, ami szükséges a párizsi egyezmény céljainak elérésére. A viták középpontjában az fog állni, ki viseli a felelősséget azért, hogy cselekedjen és fizessen, illetve ezeket milyen gyorsan tegye. Az egyes országok versenyezni fognak a források fölötti ellenőrzésért, valamint a tiszta energiára való átállás új technológiái feletti uralomért. Kína és India kritikus szerepet fog játszani a hőmérséklet-emelkedés pályának meghatározásában. A klímaváltozás növekvő fizikai hatásai súlyosbítani fogják az egyes országok közötti feszültségeket, ahogy az országok biztosítani próbálják érdekeiket. Például az Északi-sarkvidék jegének olvadása miatt új erőforrások válnak elérhetővé, ami növeli a versenyt ezen erőforrások kiaknázásáért. Ahogy nő a hőmérséklet, növekszik az édesvíz és a migráció miatti konfliktusok kockázata, különösen 2030 után, és az országok egyoldalúan fognak tesztelni és alkalmazni geomérnökösködési eljárásokat, ami újabb vitákhoz vezethet. A klímaváltozás fizikai hatásait legjobban a fejlődő országok érzik majd meg, amelyek egyben a legkevésbé képesek alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. Ezek a hatások növelik az instabilitás és a belső konfliktusok lehetőségét ezekben az országokban, ami az Egyesült Államok diplomáciai, gazdasági, humanitárius és katonai beavatkozását is szükségessé teheti.

A klímaváltozás elleni harc egyik legnagyobb akadálya az országok növekvő energiaszükséglete. Miközben a fejlettebb országok sokat tesznek az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséért, a fejlődő országoknak továbbra is szénalapú erőforrásokra lesz szükségük gazdasági fejlődésük érdekében. Ráadásul az is több évtizedbe telik, míg a fejlettebb országok is karbonsemlegessé válnak, és a mostani erőfeszítések mellett nem látszik reálisnak a párizsi klímacél, vagyis a globális hőmérséklet-emelkedés 1,5 Celsius fok alatt tartása. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint a globális energiaszükséglet több mint 18 százalékkal fog emelkedni 2040-ig, míg a fosszilis energiaforrások felhasználása ugyancsak nőni fog, miközben a teljes energiaellátásban való részesedésük csak mérsékelten fog csökkeni, annak ellenére, hogy a tiszta energiaforrások növekedése felgyorsul, különösen 2030 után.

A grafikon a jelenlegi, illetve a 2030-ra és 2040-re előrejelzett energiaigényt mutatja milliárd tonna olajegyenértékben kifejezve. Az energiafajták lentről felfelé haladva: szén (sötétszürke), olaj (világoskék), földgáz (barna), atomenergia (sárga), vízenergia (sötétkék), biomassza és bioüzemanyag (világosszürke), illetve a megújuló energiák (zöld). Forrás: National Intelligence Estimate on Climate Change.

A jelentés szerint az üvegházhatású gázok tíz legnagyobb kibocsátója közül Kínának és Indiának – az első és a negyedik legnagyobb kibocsátónak – mind a teljes, mind az egy főre vetített kibocsátása növekszik, miközben az Egyesült Államokban és az EU-ban ez csökken. A tíz legnagyobb kibocsátó felelős a globális kibocsátás 70 százalékáért. A legnagyobb kibocsátók között kilenc ország és az Európai Unió szerepel. Sorrendben a legnagyobb kibocsátók: Kína, Amerikai Egyesült Államok, Európai Unió, India, Oroszország, Japán, Brazília, Indonézia, Irán, Kanada.

A jelentés fontos megállapítása, hogy a kulcsfontosságú megújulóenergia-technológiákhoz szükséges ásványok és más források megszerzéséért és feldolgozásáért egyre nagyobb lesz a verseny. Ebben Kína jár az élen: a kérdéses ásványok globális feldolgozókapacitásának több mint felét Kína ellenőrzi, így például a kobaltét, a lítiumét, a mangánét vagy a grafitét.

Az üvegházhatású gázok tíz legnagyobb kibocsátója 2018-ban és a 2030-as előrejelzés. (Iránról nem érkezett előrejelzés.) A grafikonon a diagramok a teljes kibocsátást fejezik ki gigatonnában, az egyes országok/országcsoportok neve mellett az egy főre jutó kibocsátás látható. Forrás: National Intellligence Estimate on Climate Change.

Biztonsági kockázatok

A jelentés sorra veszi a legfontosabb nemzetbiztonsági kockázatokat, illetve azokat az országokat és régiókat, amelyeket legjobban fog érinteni a klímaváltozás. Az NIE külön alfejezetben foglalkozik az Északi-sarkvidék problémájával, ahol a jég folyamatos olvadásának köszönhetően

hozzáférhetővé válnak a Jeges-tenger alatt feltételezhetően meglévő kőolaj- és földgázlelőhelyek,

a tenger hajózhatóvá válásával új tengeri útvonalak jöhetnek létre, és

a halászat is egyre nagyobb területeken válik lehetővé.

Az Északi-sarkvidéken területtel rendelkező országok (Oroszország, Kanada, Finnország, Svédország, Norvégia, Grönland révén Dánia, valamint Alaszka révén az Egyesült Államok) mellett más országok is igényt jelenthetnek be az Arktiszon történő gazdasági és egyéb aktivitásra, így Kína, Franciaország, India, Japán, Dél-Korea és Nagy-Britannia is. Ez, különösen Kína növekvő jelenléte még tovább bonyolítja a sarkvidéki országok közötti már egyébként is bonyolult viszonyt. (Az Északi-sarkvidék tekintélyes részét Oroszország magának vindikálja, amit a többi sarkvidéki ország nem fogad el.) Az Északi-sarkvidék megközelítéséért kifejtett erőfeszítéseket jól mutatja, hogy Oroszország 55 meglévő jégtörő hajója mellett még 20 megépítését tervezi, Kanada 10 hajó mellett 9-et, Amerika pedig a 3 meglévő mellett másik hármat építene. Kína a most birtokában lévő két jégtörő hajó számát megduplázná, Franciaország, Nagy-Britannia, Japán és India pedig megépítené első jégtörő hajóját.

A térkép az összefüggő jégtakaró kiterjedését mutatja az Északi-sarkvidéken 1980, 2000, illetve 2020 szeptemberében. Baloldalt az északnyugati átjáró, jobboldalt az északi tengeri út látható. Forrás: National Intelligence Estimate on Climate Change.

A jelentés kitér a migráció problémájára, amely az elkövetkező években és évtizedekben a klímaváltozásnak köszönhetően erősödni fog.

Szélsőségesebb időjárás, szárazságok és áradások jönnek, az édesvízért pedig egyre nagyobb küzdelem zajlik majd.

Bangladesben például a lakosság 10 százaléka a part menti régiókban él, amelyeket egyre inkább elöntéssel fenyeget a növekvő tengerszint. Ráadásul a kelet-ázsiai ország lakossága dinamikusan növekszik. Ha valóban bekövetkezik ezeknek a területeknek az elöntése, az humanitárius katasztrófához és újabb menekülthullámhoz fog vezetni.

A jelentés beszámol az úgynevezett geomérnökösködés, vagy napsugárzás-menedzsmentet (SRM) hatásairól is, ha ezt az országok egyoldalúan használnák a légkör hűtésére. A geomérnökösködés a napsugaraknak a világűrbe való visszaverésével, a sztratoszférába juttatott aeroszolokkal vagy más kockázatos technikák alkalmazásával kísérli meg a bolygó hűtését. Ezeknek a technikáknak az egyoldalú használata újabb feszültségeket szülhet az egyes országok között.

Veszélyeztetett, illetve kiemelt biztonsági kockázatot jelentő országok

A dokumentum 11 olyan országot emel ki, amelyek különösen érzékenyek az energia-, élelmiszer- és vízellátásukban jelentkező válságokra: Afganisztán, Mianmar, India, Pakisztán, Észak-Korea, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Kolumbia és Irak. Emellett két nagyobb régiót fenyeget instabilitás: Közép-Afrikát és a Csendes-óceáni szigetvilágot. A Csendes-óceáni szigetek felületének 20 százalékát öntheti el a megemelkedő tengerszint.

A világtérkép a világosszürkétől a feketéig haladva azt mutatja be, mennyire kitettek az egyes országok a klímaváltozásnak. A csíkozással jelöltek a 11 legveszélyeztetettebb ország, sárgával körülrajzolva pedig a legveszélyeztetettebb régiók: Közép-Afrika és a Csendes-óceáni szigetvilág. Forrás: National Intelligence Estimate on Climate Change.

A jelentés kitér az Egyesült Államok által kiemelt biztonsági kockázatot jelentő országokra is.

Kína kapcsán azt emeli ki, hogy a változékony csapadékmennyiség erősítheti az ország vízellátásában mutatkozó észak-déli egyenlőtlenséget, ami kihívást intéz a vízzel kevésbé jól ellátott északkeleti termőföldeket illetően, illetve növeli a motivációt gátak építésére. Ugyanakkor a jelentés szerint Kínának meglesznek a pénzügyi és technológiai forrásai, hogy megmérkőzzön ezekkel a kihívásokkal. Észak-Korea szegényes infrastruktúrája gyengíteni fogja képességeit arra, hogy megküzdjön az egyre nagyobb áradásokkal és szárazságokkal, súlyosbítva az ország krónikus élelmiszerhiányát. Az időjárás növekvő szélsőségei csökkenthetik a víztározókban tárolt vizet szárazság idején, míg szétverhetik az infrastruktúrát az esős monszun évszak idején. Irán egyre nagyobb szárazságokkal, hőhullámokkal és növekvő elsivatagosodással kell szembenézzen, ami csökkenti az élelmiszertermelést és növeli az importárakat. Ez instabilitáshoz és helyi konfliktusokhoz vezethet. Oroszország infrastruktúrája sérülni fog a permafroszt olvadása, az egyre gyakoribb és nagyobb erdőtüzek és a növekvő erózió miatt. Emellett szárazságok is várhatók a földművelés alá vont területeken. Ugyanakkor Oroszország jelentősen profitálni fog az Északi-sarkvidéki kereskedelmi útvonalak megnyílásából.

A jelentés az Egyesült Államokat illetően optimista: bár Amerikának is meg kell küzdenie a klímaváltozás hatásaival, relatíve jó helyzetben van ahhoz, hogy ezt sikeresen menedzselje. A más országokban bekövetkező problémák azonban őt sem fogják érintetlenül hagyni.

