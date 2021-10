Kivédhetetlen szuperfegyvereket építenek a nagyhatalmak, drámai helyzetbe került Amerika

Huszák Dániel Cikk mentése Megosztás

2018-ban alighanem új fejezet nyitott Vlagyimir Putyin orosz elnök a stratégiai hadviselésben. Nyilvánosan bejelentette, hogy Oroszország hiperszonikus fegyvert fejlesztett, majd 2019-ben világelsőként rendszerbe is állították az Avangárd névre hallgató eszközt. Rövidesen Kína is előállt saját hiperszonikus fegyverével, a DF-ZF még ebben az évben elérte kezdeti műveleti képességét. Néhány hete Kína állítólag egy olyan hiperszonikus fegyvert is tesztelt, melynek technikai hátteréről még csak fogalma sincs az amerikai hírszerzőknek. Az Egyesült Államok komolyan le van maradva a hiperszonikus fegyverek fejlesztésében; olyannyira, hogy a Capitoliumban, a Pentagonban és a nagy amerikai fegyvergyáraknál is 4-5 éves hátrányt emlegetnek.