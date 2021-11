Egy szobor miatt lángoltak fel az indulatok Amerikában, a múltról szóló vita a jelen kultúrharcává éleződött

A New York-i városvezetés október közepén úgy döntött, eltávolítja az Egyesült Államok egyik alapító atyjának, a Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazójának, Thomas Jeffersonnak a városházában található gipszszobrát. A döntés nagy vitát keltett Amerikában, még Donald Trump volt elnök is megszólalt. Jefferson szobrának azért kell mennie a városházáról, mert az Egyesült Államok harmadik elnöke rabszolgatartó volt. De milyen nézeteket vallott Jefferson a rabszolgaságról és a feketékről? És mit mondanak az eltávolítás mellett, illetve ellen érvelők?

Az alapító atya szobrának mennie kell a New York-i városházáról

Október 18-án a New York-i önkormányzat közgyűlése egyhangúlag úgy döntött, hogy eltávolítják az Egyesült Államok egyik alapító atyjának, Thomas Jeffersonnak a városháza tanácstermében lévő szobrát, amely 1915 óta állt a helyén. A szobor eltávolítását már két évtizede követelik a városháza fekete és latin-amerikai származású képviselői, majd a követeléshez az a Black Lives Matter (BLM) nevű mozgalom is csatlakozott, amely 2013-ban jött létre, de igazán nagy ismertségre tavaly tett szert, mikor egy rendőr rátérdelt a nyakára, és ezzel megfojtott egy fekete férfit, George Floydot.

Az eset után Amerika-szerte tüntetések törtek ki, melyek során több szobrot is ledöntöttek. Így járt az Amerikát felfedező és először gyarmatosító Kolumbusz szobra, illetve a Konföderáció több vezetőjének, így Jefferson Davisnek vagy Lee tábornoknak a szobra is. A BLM ugyanakkor nem érte be a Konföderáció politikusai leginkább csak a régi amerikai Dél iránti nosztalgiát táplálók számára fontos szobrainak eltávolításával, hanem sorra kerültek az alapító atyák, így George Washington, az Egyesült Államok első, illetve Thomas Jefferson, a harmadik elnöke is, akik rabszolgatartó múltjuk miatt kerültek fel a mozgalom feketelistájára.

A New York-i városháza 1831-ben. Forrás: Wikimedia Commons

A függetlenségi háború hőse, Washington, vagy az 1776-os Függetlenségi Nyilatkozat megfogalmazója, Jefferson azonban alapító atyaként nagy tiszteletnek örvendenek az Egyesült Államokban. De nemcsak Amerikában számítanak hősöknek: a szabadságharcban való részvételük, az egyetemes emberi jogokért való kiállásuk miatt szerte a világon az elnyomás elleni küzdelem példaképei ők. A Jefferson által fogalmazott Függetlenségi Nyilatkozat számos ország függetlenségi nyilatkozatának lett a mintája, a benne megfogalmazott emberi jogi passzusokat pedig a francia forradalomban elfogadott Az emberi és polgári jogok nyilatkozatától kezdve számos emberi jogi deklaráció átvette. A Nyilatkozat nem pusztán egy ország függetlenségét deklarálta, hanem a korabeli szabadelvű gondolatok egyfajta összefoglalásának is tekinthető.

Magától értetődőnek tartjuk azokat az igazságokat, hogy minden ember egyenlőként teremtetett, az embert teremtője olyan elidegeníthetetlen Jogokkal ruházta fel, amelyekről le nem mondhat, s ezek közé a jogok közé tartozik a jog az Élethez és a Szabadsághoz, valamint a jog a Boldogságra való törekvésre

– írja az Amerika akkor tizenhárom állama által 1776-ban közösen elfogadott nyilatkozat. A Jefferson által megfogalmazott szöveget olvasva persze felmerül a kérdés: hogyan lehetséges, hogy a rabszolgaság intézményét végül csak az 1865-ben elfogadott 13. alkotmánykiegészítés törölte el? És hogyan lehetséges, hogy éppen az ember alapvető jogait, köztük a szabadsághoz való jogot megfogalmazó Jefferson volt jelentős rabszolgatartó a maga korában?

Jefferson nézetei a rabszolgaságról és a feketékről

Thomas Jefferson az amerikai „alapító atyák” egyike, az Egyesült Államok első külügyminisztere (1790–1793), második alelnöke (1797–1801), illetve harmadik elnöke (1801–1809). Tehetős virginiai rabszolgatartó családba született, apja halála után 20 négyzetkilométernyi, Monticello nevű birtokán gazdálkodott. Élete során mintegy 600 rabszolgát tartott, és bár a rabszolga-kereskedelem megszüntetése mellett szállt síkra, ő maga is adta-vette a rabszolgáit.

Ahogy azt Lévai Csaba történész „Reszketek hazámért, ha arra gondolok, hogy Isten igazságos” – Thomas Jefferson és a rabszolgaság problémája című tanulmányában írja, Jeffersonnak kettős volt a viszonya a rabszolgasághoz:

míg elvi szinten károsnak és megszüntetendőnek tartotta, eközben úgy vélte, a maga korában még nem értek meg a körülmények arra, hogy komoly társadalmi konfliktusok nélkül eltöröljék azt.

Jefferson alapvetően emberséges rabszolgatartó volt, elítélte például a rabszolgák fizikai fenyítését, ugyanakkor üzleti érdekei is fontosak voltak számára, ezért eszébe sem jutott, hogy ő mutasson példát rabszolgafelszabadításból: élete során mindösszesen nyolc rabszolgáját szabadította fel a több mint 600-ból.

Jefferson egyébként felesége korai halála után nem házasodott újra, hanem egy Sally Hemmings nevű rabszolganővel tartott fenn szexuális kapcsolatot, és Hemmings gyermekeinek vélhetően ő volt az apja. További érdekesség, hogy Sally Hemmings anyja pedig Jefferson apósának az ágyasa volt, így Jefferson felesége féltestvére volt Jefferson későbbi ágyasának. Az alapító atya által felszabadított mind a nyolc rabszolga a Hemmings-család tagja volt, vagyis mind vér szerinti kapcsolatban álltak Jefferson feleségével, vagy éppen magával Jeffersonnal.

Thomas Jefferson arcképe Rembrandt Peale festményén. Forrás: Wikimedia Commons

Jefferson azonban nem pusztán eltűrte a rabszolgaságot, hanem egyrészt úgy gondolta, hogy a felszabadított rabszolgákból nem lehetnek egy köztársaság erényes állampolgárai, ezért ha felszabadítják őket, ki kell őket telepíteni az Egyesült Államoktól, másrészt a feketék természetéről is mai szemmel nézve meglehetősen rasszista nézeteket vallott. Úgy vélte például, a fehér és a fekete faj „eltérő mértékben részesedik a szépségből”, természetesen a fehérek javára, és a feketék értelmi képességeit is alacsonyrendűbbnek tartotta a fehérekéinél:

aligha tudom ugyanis elképzelni, hogy bármelyikük is képes lenne követni és megérteni Euklidész tételeit

– írta Jegyzetek Virginia államról című művében. Jefferson szerint e különbségek természettől valók, a feketék tehát természetüktől fogva alacsonyrendűbbek a fehéreknél. Azt azonban nem tagadta, hogy ők is emberek, tehát rájuk is vonatkoznak a Függetlenségi Nyilatkozatban lefektetett alaptételek.

Jefferson szerint a feketék a tanulás során megrekednek az alacsonyabb fokú gondolkodás szintjén, ezért nem várható tőlük, hogy egy erényes republikánus állam tagjai legyenek. Ráadásul a képességek természet adta különbsége miatt az sem lenne szerencsés Jefferson szerint, ha fehérek és feketék keverednének egymással. Ezért vélte úgy, hogy a feketéket ki kell telepíteni Amerikából, akár Afrikába, akár – ahogy később gondolta – a mai Haiti területére. Jefferson szerint ez természetesen csak hosszabb távon valósulhatna meg, és tetemes összegbe kerülne, addig pedig fenn kell tartani a rabszolgaság intézményét.

Miközben Jefferson elítélte a fehérek és a feketék keveredését, úgy tűnik, ő maga szintén hozzájárult ehhez a keveredéshez. Jefferson ezt az ellentmondást minden bizonnyal azzal oldotta fel, hogy már ágyasa, Sally Hemmings is második generációs félvér volt, kettőjük gyerekei pedig már szinte teljesen fehér bőrűek voltak. Ezért Jefferson úgy vélhette, ők már nem tartoznak a fekete fajhoz, így felszabadíthatta őket a rabszolgaság alól.

Szoborviták

A New York-i városháza csarnokában álló gipsz Jefferson-szobor a washingtoni Capitolium Rotundájában álló bronzszobor másolata. A két szobrot Uriah P. Levy, az Egyesült Államok haditengerészetének első zsidó származású parancsnoka készíttette egy francia művésszel, Pierre-Jean David d’Angers-rel 1834-ben. Levy azért rendelte meg a szobrokat, mert ezzel akarta tiszteletét kifejezni Jefferson iránt, aki a vallásszabadság lelkes támogatója volt.

Bár a New York-i szobor eltávolításáról szóló döntés egyhangú volt, a városházának arról még nem sikerült döntenie, hogy hova helyezzék át a szobrot. A legvalószínűbb helyszín a New York-i Történeti Társaság épülete, ahol történelmi kontextusba helyezve mutatnák meg az alapító atya gipszmását. Egy 17 történészből álló csoport szerint ugyanakkor a szobrot a Városházán kellene hagyni, és átvinni a kormányzó szobájába, ahová eredetileg helyezték a XIX. században.

Mint arról a New York Times beszámolt, nem a New York-i volt az első Jefferson-szobor, melynek eltávolításáról vagy megsemmisítéséről döntöttek: például Georgia vagy Oregon államban születtek ilyen döntések. Nagy vitát mégis a New York-i szobor eltávolításáról szóló határozat eredményezett, és még a volt elnök, Donald Trump is úgy érezte, meg kell szólalnia. Trump közleményében azt írta, a radikális baloldal megőrült, és súlyosan ártanak az országnak, de hamarosan visszatérnek az épelméjű emberek, Amerikát pedig ismét tisztelni fogják. Szerinte Benjamin Franklin, Abraham Lincoln és George Washington lesznek a következők, akiknek a szobrát el fogják távolítani.

A Jefferson-szobor eltávolításának ellenzői sem tagadják, hogy az alapító atya rabszolgasághoz való hozzáállása problematikus, ugyanakkor szerintük nem szabad figyelmen kívül hagyni a történelmi kontextust. A feladat szerintük az lenne, hogy a nemzet nagyjait a maguk ellentmondásosságában mutassák meg, a szobrok eltávolítása pedig valójában erőszakos módon zárja le a fontos vitákat. Jonathan D. Sarna, az amerikai zsidóság történetének kutatója a New York Times-ban megjelent véleménycikkében például azt írja:

A szobrok számos üzenetet közvetíthetnek, ahogy a történelmi emlékezet is. Ahelyett, hogy választanánk a faji igazságtalanság, illetve a vallásszabadság felkarolása között, a d’Angers-szobor inkább arra emlékeztessen, hogy Jefferson egyszerre testesítette meg mindkettőt.

Az ellenoldal szerint azonban közterületeken nincs helye olyan emberek szobrainak, akik rasszista nézeteket fogalmaztak meg, vagy rabszolgatartók voltak. Adrienne Adams, a képviselőtestület egyik fekete bőrű tagja azt mondta,

Jefferson országunk dicsőséges és dicstelen események alkotta hosszú történetéből olyan epizódokat képvisel, amelyek a legszégyenletesebbek közé tartoznak.

Annette Gordon-Reed, a Harvard professzora, Jefferson-szakértő viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a döntés összemossa a Konföderáció politikusait és az alapító atyákat, ami bagatellizálja a konföderációs politikusok bűneit és a velük kapcsolatos problémákat.

Címlapkép: A washingtoni Thomas Jefferson-emlékmű épületében található Jefferson-szobor. Forrás: Getty Images