Akkora a fenyegetés, hogy a világháborúban tönkrevert ország is újra katonai nagyhatalommá válna

A pozíciójában nemrég megerősített japán miniszterelnök, Kisida Fumio nagyszabású fegyverkezésbe kezdene, az ország védelmi költségvetését a GDP 1 százalékáról 2 százalékra emelve. Japán elsősorban a Kína jelentette fenyegetésre adna ezzel választ. A Kínai Népköztársasággal Japánnak területi vitái is vannak, de még inkább Tajvan kínai lerohanásától tart. Japán ilyen esetben már elvileg segítséget nyújthatna Tajvannak, mivel a pacifista japán alkotmány néhány évvel ezelőtt történt újraértelmezése miatt szövetségesei mellett is beavatkozhat egy háborús konfliktusban. Japán fegyverkezése azonban rossz emlékeket ébreszt a térségben, mindenekelőtt Dél-Koreában, amely a második világháború vége előtt három és fél évtizedes, kegyetlen megszállást szenvedett el az akkor még militarista Japántól.

Japán nagyszabású fegyverkezésbe kezdene

A Kisida Fumio miniszterelnök vezette kormánykoalíció kényelmes többséget szerzett az október 31-i japán választásokon, ezzel megerősítve az október elején a japán törvényhozás által megválasztott kormányfőt. A vezető kormánypárt, a nevével ellentétben inkább konzervatív Liberális Demokrata Párt (LDP) 1955-ös megalakulása óta összesen négy évet leszámítva lényegében folyamatosan hatalmon van. Kisida a választások előtt ígéretet tett arra, hogy a védelmi kiadásokat a GDP 1 százalékáról (jelenleg mintegy 50 milliárd dollár) lépésenként 2 százalékra emelik, ami éppen megegyezik azzal az aránnyal, amit az Egyesült Államok követel meg a NATO-tagállamoktól (igaz, a nagy részük nem teljesíti). A kiadásnövelés lehetővé tenné a japán hadsereg számára, hogy új repülőgép-hordozókat, drónokat, vadászrepülőket, rakétákat, tengeralattjárókat, kibervédelmi és más rendszereket szerezzen be, amelyekkel megfelelhetnek a hadviselés XXI. századi kihívásainak.

A japán fegyverkezés előtt azonban komoly akadályok vannak. Az egyik ezek közül az 1947-ben életbe léptetett és azóta nem módosított japán alkotmány 9. cikkelye, amely kimondja: Őszintén törekedve az igazságosságon és a renden alapuló nemzetközi békére a japán nép örökre lemond a háborúról mint a nemzet szuverén jogáról, valamint az erővel való fenyegetésről vagy annak alkalmazásáról mint a nemzetközi viták rendezésének eszközéről. Az előző bekezdésben meghatározott célok elérése érdekében soha nem tart fent szárazföldi, tengeri vagy légierőt, illetve más háborús potenciált. Az állam hadviselésének jogát nem fogja elismerni. Az amerikaiak által szövegezett alkotmány ezzel azt akarta megelőzni, hogy Japán ne váljon olyan militarista hódító állammá, amilyen a két világháború között volt. Azt az alkotmány ugyanakkor megengedte, hogy Japán megvédje önnön területi szuverenitását, de hogy ez szigorúan csak az önvédelemre vonatkozhat, mutatja, hogy az 1954-be létrejött japán hadsereg az Önvédelmi Haderő nevet kapta.

Kisida Fumio japán miniszterelnök, a Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetője sajtótájékoztatót tart pártja tokiói székházában a parlamenti választások napján, 2021. október 31-én. MTI/AP/AFP pool/Behrouz Mehri

Az alkotmány 9. cikkelyét Abe Sinzo miniszterelnök 2012 és 2020 között regnáló kormánya módosítani akarta, hogy a japán hadsereg lehetőségeit kiterjessze. A kétharmados többséget igénylő módosítás az ellenzék ellenállásán elbukott, viszont Abe 2014-ben elérte, hogy új értelmezést adjanak a 9. cikkelynek. Az új interpretáció szerint az Önvédelmi Haderő nemcsak akkor alkalmazhat erőt, ha fegyveres támadás éri Japánt, hanem akkor is,

ha egy olyan országot ér fegyveres agresszió, amelyik Japánnal szoros kapcsolatban áll.

Vagyis az új értelmezés lehetővé tette, hogy a japán hadsereg akkor is beavatkozhasson, ha egy szövetségesét éri támadás. Emellett Abe azt is elérte, hogy újra meginduljon a japán fegyverexport.

Az első számú fenyegetés: Kína

Az Abe-féle újraértelmezés és Kisida jelenlegi fegyverkezési tervei is egyértelműen az Észak-Korea, de még inkább a Kína által jelentett fenyegetés ellen irányulnak. Japán és Kína között konfliktus bontakozott ki ugyanis a Kelet-kínai tengeren található lakatlan Szenkaku-szigetek miatt, amelyek hivatalosan Japánhoz tartoznak, de Kína is igényt tart rájuk, ugyanis a környező tengerfenék vélhetően kőolajat rejt magában.

Ám Japán elsődlegesen attól fél, hogy egy esetleges Tajvan elleni kínai agresszió egzisztenciális fenyegetést jelent rá nézve is.

Egy a Reuters által idézett japán közvélemény-kutatás szerint a megkérdezett japánok 86 százaléka szerint Kína fenyegetést jelent japán számára, míg 82 százalékuk fél egy észak-koreai katonai fenyegetéstől. Egy másik, minap megjelent tajvani közvélemény-kutatás szerint pedig a tajvani lakosság 58 százaléka gondolja azt, hogy a sziget kínai megtámadása esetén Japán katonákat küldene a segítségükre. (A kutatás szerint 65 százalékuk véli úgy, hogy az Egyesült Államok katonai segítséget nyújtana Tajvannak, de csak a válaszadók 28 százaléka tart valószínűnek egy kínai agressziót.)

Bár Tajvan a négy legnagyobb japán szigettől viszonylag messze található, a japán fennhatóság alatt álló Jonaguni szigete mindössze 108 kilométerre fekszik a Kínai Köztársaság központi szigetétől: tiszta időben innen a tajvani hegyeket is látni. Az 1996-os konfliktus idején, melynek során a szárazföldi Kína rakétákat lőtt Tajvan irányába, több rakéta is Jonaguni szigetéhez közel csapódott be, megfélemlítve a közelben dolgozó japán halászokat. Néhány éve Japán radarállomást létesített a szigeten, hogy közelebbről figyelhesse meg Kína katonai aktivitását, és katonai bázis is működik itt. A kis szigetnek mindössze 1700 lakosa van, köztük az Önvédelmi Haderő 240 katonája és családtagjaik. Jonaguni a Rjúkjú-szigetcsoport része, amely több száz kilométeren keresztül nyúlik el Japán központi szigeteitől egészen Tajvanig, mintegy elzárva a Kelet-kínai-tengert a Csendes-óceántól – Kína nagy bosszúságára.

A Rjúkjú-szigetek, amelyek a fő japán szigetektől egészen Tajvanig nyúlnak el, mintegy elzárva a Kelet-Kínai-tengert a Csendes-óceántól. Forrás: Wikimedia Commons

A Liberális Demokrata Párt militaristább irányvonala jó visszhangra lelt elsősorban a japán fiatalok körében, akik szintén egyre jobban félnek Kína agressziójától. Egy szakértő szerint az Abe Sinzo által elindított militaristább és nacionalistább irányvonal tetszik a fiatalabb nemzedékeknek, akiknek a világháború és a benne játszott dicstelen japán szerep már a múlt ködébe vész. Abe volt az, aki a választói korhatárt 18 évre csökkentette, mivel látta, hogy a fiatalok szimpatizálnak az általa követett irányvonallal.

Külpolitikai forradalom?

A Bloomberg október elején megjelent véleménycikke szerint

Kisida miniszterelnök japán negyedik külpolitikai forradalmát készíti elő annak a kettős sokknak köszönhetően, amelyet a Kína jelentette egyre növekvő fenyegetés, illetve az Egyesült Államoknak a térségből történő visszahúzódása jelent.

Az első ilyen forradalom a XIX. század közepén történt, amikor az addig meglehetősen zárkózott ország nyitott a világ felé. A másik forradalom az 1930-as években zajlott, amikor militarista irányvonalat vett a japán vezetés, és erőszakos hódításokba kezdett a csendes-óceáni térség keleti területének nagy részén, így Kínában és Koreában, illetve 1941-ben Pearl Harbornél megtámadta az Egyesült Államokat. A végét mindenki ismeri: Amerika atombombát dobott Hirosimára és Nagaszakira. A harmadik külpolitikai forradalom a II. világháború után zajlott le, mikor a háborús vereség után Japán pacifista irányvonalat vett. A cikk szerint azonban a japán békekorszak most véget ért, és kezdetét veszi egy harciasabb korszak, melynek célja egy esetleges kínai agresszióra való felkészülés.

A megszálló japán hadsereg kivonulása Koreából 1945-ben. Forrás: Wikimedia Commons

A japán vezetés arra is választ ad a most beindítani tervezett fegyverkezési programmal, hogy Donald Trump elnöksége idején Amerika egyre látványosabban kezdett kivonulni a térségből. Trump rögtön elnöksége elején, 2017 januárjában kilépett a Transz-csendes-óceáni Partnerségből (TPP), mely kereskedelmi egyezmény célja részben az volt, hogy megakadályozza Kína térségbeli gazdasági dominanciáját. Bár Joe Biden elnöksége alatt az amerikai–japán kapcsolatok javulni látszanak, az Egyesült Államok egyelőre nem lépett vissza az egyezménybe, és a térségbeli katonai szerepvállalása sem nőtt érdemben.

Japán fontosnak tartja az úgynevezett Négyoldalú Biztonsági Párbeszéd (QUAD) fenntartását is, amelyet még Abe Sinzo kezdeményezett első miniszterelnöksége alatt, 2007-ben. A biztonsági együttműködés Japán, India, Ausztrália és az Egyesült Államok között jött létre, nagyrészt Kína növekvő katonai fenyegetésére válaszul. Ausztrália kilépésével aztán ideiglenesen megszűnt az együttműködés, de a négy ország 2017-ben, ugyancsak Abe miniszterelnöksége alatt újra felmelegítette. QUAD Plus néven idén tavasszal a négy ország mellett Dél-Koreával, Új-Zélanddal és Vietnammal kibővítve tartottak tanácskozást.

A Bloomberg kommentárja szerint

Amerika számára Japán a XXI. században olyan fontos szövetséges lehet, mint Nagy-Britannia volt a múlt században,

tekintettel Japán földrajzi helyzetére, gazdasági és katonai erejére, technológiai fejlettségére és nem utolsó sorban az éppen az Egyesült Államok által „rákényszerített” demokratikus berendezkedésére. Ehhez azonban Amerikának is bizonyítania kellene, hogy katonailag és gazdaságilag nagyon fontos számára a térség, és még intenzívebben jelen kellene lennie minden szempontból.

Kísért a múlt

Japán katonai tervei azonban nemcsak Kínában szólaltatják meg a vészcsengőt, hanem a térség más országaiban is, amelyek 1945 előtt megélték a valóban kegyetlen és soviniszta ideológiától fűtött japán megszállást.

Mindenekelőtt Dél-Korea számára fájó emlék az 1910-től 1945-ig tartó japán hódoltság időszaka, ami a két ország közötti diplomáciai kapcsolatokat a mai napig megterheli, holott természetes szövetségesek lehetnének a mindkettejük számára fenyegető Kína és Észak-Korea miatt.

A megszállás ideje alatt Japán a koreai nép szinte teljes asszimilálására törekedett. Az iskolákban és az egyetemeken megtiltották a koreai nyelv használatát, a japánt tették meg hivatalos nyelvvé, és filmeket is csak japánul lehetett készíteni. Több ezer koreai dokumentum vált a tűz martalékává, ezzel a japánok lényegében megsemmisítették az írott koreai történelmet. Csaknem 100 ezer japán család telepedett le Korea területén, birtokba vették a földeket, és átalakították a természetet. Korea népét kötelezték a sintó vallás gyakorlására, és arra kényszerítették a koreaiakat, hogy japán családneveket vegyenek fel. Emellett több százezer koreai embert hurcoltak el Japánba és más gyarmati területekre rabszolgamunkára, illetve több tízezer vagy akár több százezer koreai nőt kényszerítettek szexuális rabszolgaságra. Az eufemisztikusan „vigasznőknek” nevezett nők esete ma is az egyik szimbóluma a kegyetlen japán megszállásnak.

Japán háborús bűnösök pere Szingapúrban. Forrás: Wikimedia Commons

A Japán által Dél-Koreának fizetendő háborús kártérítés ügye a mai napig lezáratlan kérdés. Kisida miniszterelnök és Mun Dzsein dél-koreai elnök legutóbb október közepén tárgyalt a problémáról első közös telefonbeszélgetésükön, ahol Mun olyan rendezést sürgetett, ami nem okoz diplomáciai súrlódásokat. Japán ellenben azzal érvel, hogy a kártérítés kérdését egy 1965-ös kétoldalú szerződéssel már rendezték.

Nem sokkal a telefonbeszélgetés után a japán miniszterelnök olyat tett, ami igencsak érzékenyen érintette a koreaiakat: rituális felajánlást küldött a Jaszukuni-szentélybe. A szentélyt még 1869-ben állították mindazok tiszteletére, akik japán szolgálatban belföldi vagy külföldi harcokban meghaltak. Jelenleg majdnem 2 és fél millió halott neve van feljegyezve a szentélyben, közöttük 14 háborús bűnösé, akik emberiesség elleni cselekedeteket hajtottak végre, többek között koreaiak ellen is. A Jaszukuni-szentély nagy rituális jelentőséggel bír a japánok számára – például ez az egyetlen hely, ahol a japán császár is meghajol –, a japán megszállás áldozatai, így a dél-koreaiak számára viszont a japán militarizmus és országuk elnyomásának jelképe. Utoljára Abe Sinzo miniszterelnök látogatott el regnáló vezetőként a szentélybe, ami akkor nagy felháborodást váltott ki Kínában és Dél-Koreában, de az Egyesült Államok is csalódottságát fejezte ki. Azóta hivatalban lévő japán kormányfő még nem látogatott el személyesen a szentélybe, de Kisida elődje, Szuga Josihide posztjáról történő távozása után nem sokkal megtette ezt.

A dél-koreai külügyminisztérium Kisida rituális felajánlása után nyilatkozatot adott ki, melyben azt írták: mélységes csalódottságunkat és sajnálatunkat fejezzük ki, hogy Japán felelős vezetői felajánlásokat tettek vagy ismétlődően meglátogatták a Jaszukuni-szentélyt, amely Japán múltbeli háborús agresszióit dicsőíti és háborús bűnösöknek állít emléket. A koreai kormány sürgeti Japán felelős embereit, hogy az új kormány beiktatásával nézzenek szembe a történelemmel, és tettekkel mutassanak őszinte és valódi megbánást. Mindez jól mutatja, hogy milyen diplomáciai akadályok állhatnak még a japán fegyverkezés útjába.

Címlapkép: A Jaszukuni-szentély Tokióban. Forrás: Getty Images