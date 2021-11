Már készül a gép, ami megváltoztat mindent, amit a repülésről tudunk

Már dolgozik a Lockheed Martin annak a következő generációs, hiperszonikus repülőgépnek a megépítésén, ami áttörést hozhat a repüléstechnikában és a hadászatban is. A gép a legendás SR-71 Blackbird katonai repülőgép utódja lesz, jelenleg SR-72 típusjel alatt fut.

Készül a „Blackbird fia”

A National Interest hozott le egy cikket az SR-72-esről, melyről úgy írnak, mint egy „repülőgép, amely minden szempontból forradalmasítani fogja a repülést.” A gép az 1960-as években szolgálatba állított SR-71 Blackbird stratégiai felderítő-repülőgép utódja lesz; ez is egy olyan gép volt, amely rendkívüli sebességével, alacsony radarprofiljával és azzal, hogy képes volt akár majdnem 26 kilométeres magasságban is üzemelni, hatalmas áttörést hozott a repülésben. A Blackbirdöt az amerikai légierő mellett a NASA is használta, a ’90-es évek végén vonták ki a típust szolgálatból.

Már készíti viszont a Lockheed Martin a Blackbird utódját, az egyelőre csak „Blackbird fiaként” emlegetett SR-72-es katonai repülőgépet. A gép várhatóan 2025-ben lesz röpképes.

Promóciós kép az SR-72-esről. Fotó: Lockheed Martin

Az SR-72-es elsősorban abban nyújt újdonságot, hogy képes lesz a hiperszonikus, vagyis Mach 5 (6174 km/h) fölötti sebesség elérésére; egész konkrétan azt tervezik, hogy a gép végsebessége Mach 6, vagyis 7400 km/h lesz.

A háromszoros sebesség mellett abban is különbözni fog a Blackbirdtől, hogy a tervek szerint felderítés mellett csapásmérő képességekkel is rendelkezik majd, vagyis konyhanyelven szólva képes lesz szárazföldi célpontok bombázására is. A gépet várhatóan fel lehet majd szerelni a szintén Lockheed Martin által fejlesztett High Speed Strike Weapon (HSSP) nevű hiperszonikus fegyverrel is.

A Lockheed állítólag már a 2000-es évek közepe óta dolgozik az SR-72-esen, viszont saját elmondásuk szerint azért nem készültek el vele, mert „nem volt elég kiforrott” a hiperszonikus technológia. Ma már nem ez a helyzet.

Forradalmasíthatja a repülést

A hiperszonikus repülés már az 1900-as évek közepe óta foglalkoztatja az emberiséget, de egészen a 2010-es évek végéig nem sikerült áttörést elérni a technológia területén. Elsősorban a hiperszonikus rakéták, manőverező robotrepülőgépek technológiájában valósult meg jelentős ugrás az elmúlt években, Kína és Oroszország már működőképes hiperszonikus fegyverrendszereket rendszeresített, miközben az Egyesült Államok várhatóan egy-két éven belül kezdi meg ezeknek az eszközöknek a szolgálatba állítását.

A hiperszonikus repülőgépek azért hozhatnak változást a hadászatban, amiért a hiperszonikus fegyverek: olyan nagy sebességgel repülnek, hogy elfogásukra nincs jelenleg hatékony légvédelmi eszköz, de még észlelésük is nehézkes a jelenleg funkcionáló rendszerekkel.

Ha nem fejlődik ki a hiperszonikus eszközök elhárítására szolgáló légvédelmi technológia, simán lehet, hogy adott ország képes lesz gyakorlatilag úgy csapást mérni egy ellenséges hatalomra, hogy nem kell aggódnia a légvédelmi képességek miatt, mint veszélyeztető tényező.

Természetesen a légvédelmi technológiák is fejlődnek; az Egyesült Államok kinetikus és lézeres hiperszonikus fegyverek elhárítására szolgáló eszközökkel is kísérletezik.

Bár szokás szerint a technológiai áttörést jelentő vívmányokat először a hadászatban láthatjuk megjelenni, vélhetően a hiperszonikus repülőgépek előbb-utóbb megjelennek majd a civil repülésben is. Ezek a gépek elsősorban sűrűbben járt, de jelentős útvonalak időbeli lerövidítésére szolgálhatnak majd: M

ach 5-ttel a London-New York távolságot 90 perc alatt meg lehet tenni, míg a jelenlegi utas- és áruszállítók 6-7 óra alatt repülik át az Atlanti-óceánt.

Címlapkép: SR-71 Blackbird egy múzeumban. Fotó: Dan Kitwood/Getty Images