Történelmi találkozó készül Putyin és Zelenszkij közt - Mekkora az esélye, hogy tényleg vége lesz a háborúnak?

Úgy néz ki, tegnap sikerült komoly előrelépést elérni a háború lezárása felé a Fehér Házban: elindult egy személyes találkozó szervezése Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz vezető közt, a kijevi politikus később kijelentette azt is, hogy kész előfeltételek nélkül tárgyalni az oroszokkal. Bár Putyin hivatalosan még nem fogadta el a találkozót, most nagyon úgy néz ki, erre néhány héten belül sor kerülhet, akár Budapest is helyszíne lehet a csúcsnak. Bár a fejlemény mindenképpen komoly fordulatnak nevezhető, a háború lezárására még nem érdemes pezsgőt bontanunk, hiszen rengeteg vitás kérdésben nem látszik kompromisszum és továbbra is úgy tűnik, az oroszoknak nem feltétlen áll érdekében a „különleges művelet” rövidtávú befejezése.

Vége a történelmi csúcstalálkozónak – mi jön most?

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban, a tegnapi ukrán-európai-amerikai csúcson. Fotó: The White House, Public domain, via Wikimedia Commons

Tegnap európai vezetők, Mark Rutte NATO-főtitkár, Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házban találkoztak, a beszélgetés elsősorban az orosz-ukrán háború lezárásáról és az Ukrajnának biztosított biztonsági garanciákról szólt. Bár nagyon úgy fest, hogy az utóbbi témában végül nem sikerült megállapodni semmilyen konkrétumról, a háború lezárása felé történtek lépések:

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan személyesen fognak találkozni.

Ezután pedig egy amerikai-ukrán-orosz csúcs veszi kezdetét a háború befejezéséről; Trump reméli, hogy az utóbbi eseményen már sikerül konkrét lépéseket tenni a konfliktus lezárására, ez lehet akár egy konkrét béketervezet előkészítése is.

Bár Putyint tegnap felhívta Trump a Fehér Házból, most arra várunk, hogy az orosz vezető hivatalosan is igent mondjon a találkozóra. Friedrich Merz német kancellár (aki szintén részt vett a tegnapi csúcson) egyébként azt mondta, hogy Putyin elvileg elfogadta a találkozó ötletét, viszont hozzátette, hogy „nem biztos, hogy megvan a bátorsága” ahhoz, hogy Zelenszkij elnökkel személyesen találkozzon.

Közben a találkozó előkészítése megkezdődött, a lehetséges helyszínek közt Budapest is felmerült.

Vitás kérdések és kockázatok

Oroszország jelenleg Ukrajna kb. 20%-át tartja megszállva, az "annektált" öt ukrán megyéből kettőt ellenőriznek teljesen. Forrás: UK Ministry of Defence / X

Elég jó esély van arra, hogy Putyin elnök hivatalosan is elfogadja a találkozót, erről Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó is beszélt.

Inkább az kérdéses, sikerül-e előremozdítani a háború lezárását a Putyin-Zelenszkij csúcs során, hiszen rengeteg vitás kérdés van Oroszország és Ukrajna közt, olyanok is, melyekről egyedül nem dönthet Zelenszkij elnök.

Mindemellett számos elemző és politikai vezető van, aki úgy látja, hogy Oroszországnak nincs érdekében a háború lezárása, hiszen egész egyszerűen nyerésre állnak.

Továbbra sem látszik megoldás az alábbi, kényes kérdésekre:

Oroszország öt ukrán megyét „annektált” – a Krímet, Zaporizzsját, Herszont, Donyeck és Luhanszk megyét, ebből csak Luhanszkot és a Krímet szállták meg teljesen . Alaszkában Putyin állítólag azzal a „kompromisszummal” állt elő, hogy Herszon és Zaporizzsja frontvonalait befagyasztaná, ha cserébe Donyeck megye egészét, beleértve annak de facto központját, az Ukrajna által ellenőrzött Kramatorszkot és Szlovjanszkot is megkapja.

. Alaszkában Putyin állítólag azzal a „kompromisszummal” állt elő, hogy Herszon és Zaporizzsja frontvonalait befagyasztaná, ha cserébe Donyeck megye egészét, beleértve annak de facto központját, az Ukrajna által ellenőrzött Kramatorszkot és Szlovjanszkot is megkapja. Zelenszkij elnök jelezte, hogy „előfeltételek nélkül” kész tárgyalni Putyinnal és személyesen egyeztetne vele területi kérdésekről is. Az ukrán alkotmány azonban tiltja, hogy népszavazás nélkül, hivatalosan is elismerjen területeket, mint egy idegen állam része . Ha Putyin azt követeli Zelenszkijtől, hogy hivatalosan is ismerje el a megszállt területeket, mint az Oroszországi Föderáció része a békéért cserébe, szinte biztosan nem lesz vége a háborúnak.

. Ha Putyin azt követeli Zelenszkijtől, hogy hivatalosan is ismerje el a megszállt területeket, mint az Oroszországi Föderáció része a békéért cserébe, szinte biztosan nem lesz vége a háborúnak. Az ukrán elnök alapvetően nyitottnak tűnik arra, hogy de facto (vagyis nem hivatalosan elismert módon, a frontvonalakat befagyasztva) területeket adjon át Oroszországnak, ha cserébe erős biztonsági garanciákat kap Ukrajna szövetségeseitől. Oroszország azonban semmiképpen nem akar NATO-katonákat látni Ukrajna területén, az egyik fő oka az invázió megindításának is az volt, hogy nem akartak semmilyen tartós NATO-jelenlétet Ukrajna területén.

(vagyis nem hivatalosan elismert módon, a frontvonalakat befagyasztva) az egyik fő oka az invázió megindításának is az volt, hogy nem akartak semmilyen tartós NATO-jelenlétet Ukrajna területén. Ha viszont nem kap Ukrajna megfelelő elrettentő erőt képviselő biztonsági garanciákat a Nyugattól, félő, hogy Oroszország később újabb támadást indít majd nyugati szomszédja ellen.

Oroszország korlátozni akarja az ukrán haderő létszámát, képességeit, fegyverzetét – nagy hatótávolságú rakétákat például biztosan nem akarnak látni az ország területén. Ukrajna ezt egészen biztosan nem fogja elfogadni , hiszen a vezetőség konzisztensen azt kommunikálja, hogy bármilyen külföldi szövetségi garanciát is kapnak, a leghatékonyabb eszköz az újabb orosz agresszió elrettentésére az erős hadsereg.

– nagy hatótávolságú rakétákat például biztosan nem akarnak látni az ország területén. , hiszen a vezetőség konzisztensen azt kommunikálja, hogy bármilyen külföldi szövetségi garanciát is kapnak, a leghatékonyabb eszköz az újabb orosz agresszió elrettentésére az erős hadsereg. Van emellett még rengeteg vitás kérdés Oroszország és Ukrajna viszonylatában: ilyen az orosz kisebbség nyelvhasználati joga, az orosz ortodox egyház működése, a háborús kártérítések, újjáépítések, szankciók kérdése. Ezekben talán könnyebb lesz kompromisszumra jutni, de bármelyik vitás pont zátonyra futtathatja a tárgyalásokat, ha egyik vagy másik fél túlságosan köti az ebet a karóhoz.

Mi lehet a kimenetel?

Kramatorszk, az Oroszország által követelt, de nem elfoglalt donyecki népességi központ egy orosz rakétacsapás után. Fotó: National Police of Ukraine, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Ahogy fentebb is írtuk, arra elég jó esély van, hogy összejön a Putyin-Zelenszkij találkozó, de arról, hogy ennek pontos milyen kimenetele lesz, csak találgatni lehet – csak lehetséges és kevésbé lehetséges forgatókönyveket tudunk vizsgálni.

A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy egyes kérdésekben sikerül gyorsan kompromisszumra jutni (pl. orosz nyelvhasználat, szankciók feloldása, talán a Krím sorsa), de a legsúlyosabb vitapontokat (pl. Donbasz) nem sikerül egyetlen találkozóval rendezni. A részsikeresen felbuzdulva viszont folytatódnak az egyeztetések, a felek munkacsoportokat hoznak létre a vitás kérdések rendezésére, a háború még húzódik néhány hónapon át, de végül sikerül befagyasztani a frontvonalakat és a „koreai modell” mentén lezárni a konfliktus aktív szakaszát. Szintén reális, de talán egy kicsit kevésbé valószínű az, a Nyugaton gyakran hangoztatott álláspont, hogy Putyin nem akar békét kötni, a tárgyalás csak időhúzás, ezért irreális követeléseket támaszt Ukrajnával szemben. A cél az orosz elnök szemében még mindig az, hogy Ukrajna lényegében kapituláljon: adjon át hatalmas területeket Oroszországnak, ezt pedig úgy látja, katonai eszközökkel nagyobb valószínűséggel tudja elérni, mint bármilyen tárgyalással. A diplomáciai egyeztetéseket ezért hónapokon át húzza az orosz fél, közben a katonák egyre nagyobb területet hódítanak meg Ukrajnán belül. Nyilván, csak ideig-óráig tudja „altatni” Trumpot az orosz vezető azzal, hogy békét akar, de nem kizárt, hogy reméli, sikerül addig húzni-halasztani a tárgyalásokat, hogy már mindegy lesz Ukrajnának, milyen rakétát vagy tankot kapnak meg Amerikától. Nem túl valószínű, de nem is teljesen lehetetlen, hogy Zelenszkij elnök végül teljesíti az oroszok irreális követeléseit, hogy béke legyen Ukrajnában – odaadja a Donbaszt, visszaállítja az orosz kisebbségi jogokat, nemet mond a NATO-ra. Ez abban az esetben kifejezetten lehetséges, ha Trump elnök megzsarolja az ukránokat a támogatás végleges leállításával, ha nem kötnek békét, a mérleg másik oldalán viszont robusztus biztonsági garanciákat kínál Ukrajnának, ha sikerül az oroszokkal megállapodni. Mindazonáltal egy ilyen, "azonnali behódolás" Zelenszkij szempontjából politikai öngyilkosság lenne: a háború alatt felépített honvédő háborús vezető imidzse egy pillanat alatt szertefoszlana az ukrán közvélemény szemében. Van arra is esély, hogy Zelenszkij és Putyin személyes találkozója teljes diplomáciai katasztrófa lesz: a két vezető válogatott inzultusokat dobál majd egymásnak, semmiről nem sikerül értelmesen beszélni, a trágyalások összeomlanak, a háború végeláthatatlanul zajlik tovább.

Bármelyik kimenetel is valósuljon meg, annyi tény:

a háború belátható időn belüli lezárása most reálisabbnak tűnik, mint bármikor a 2022-ben kezdődött orosz invázió eleje óta.

A fő kérdés nyilván az, hogy Putyin mennyire gondolja komolyan azt, hogy véget vet az inváziónak úgy, hogy úgy fest, a fronton nyerésre áll, illetve, hogy a nemzeti hősként ünnepelt Zelenszkij hajlandó lesz-e aláírni egy olyan megállapodást, amely lényegében Oroszország háborús győzelmével ér fel - ha cserébe Ukrajna túlélését is biztosítja.

Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images