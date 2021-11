Simán lehet, hogy Donald Trump lesz a következő amerikai elnök

Huszák Dániel 2021. november 13. 16:02

Egy évvel Joe Biden elnökké választása után úgy tűnik, igencsak nehéz helyzetbe került az Egyesült Államok 46. elnöke és az egész Demokrata Párt. Amerika első emberének népszerűsége szabályos mélyrepülésben van, szinte hetente bukik ki valamilyen jobb esetben bénázással, rosszabb esetben számottevő politikai kudarccal kapcsolatos hír. A Joe Biden által képviselt centrista, jobboldali szavazóknak is apellálni próbáló politika eddig látványosan nem vezetett eredményre, a Demokrata Párton belül egyre nagyobb a szakadás a mérsékelt és progresszív baloldali politikusok közt. Ha minden így megy tovább, a mérsékelt republikánus politikusok előretörése borítékolható, de még az is lehet, hogy a 2024-es elnökválasztás elhozza majd Donald Trump visszatérését is.