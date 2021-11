A világ leghalálosabb mesterlövésze 700 embert is megölhetett, mégsem hallott róla szinte senki

Nem a Fehér Halál néven is emlegetett finn Simo Häyhä a világ leghalálosabb mesterlövésze, hanem egy iráni ruhabolt-tulajdonos, aki az Irán-iraki háború során több mint 700 emberrel végzett egy távcsöves öntöltő puskával - állítja ezt a súlyos kül- és belpolitikai krízissel küzdő perzsa állam, ahol nemrég filmet is bemutattak a halálosztó Abdorrasul Zarrin életéről. Zarrinról nem nagyon lehetett eddig hallani Iránon kívül, így igencsak kétségbe vonható katonai teljesítményének legendája, ettől függetlenül elég valószínű, hogy egy tehetséges mesterlövészről van szó, aki egy olyan háborúban dolgozott, mely során nagyon súlyos véráldozattal fizetett mindkét fél a győzelemért.

Első világháború modern köntösben

1980 szeptemberében háború robbant ki a többségén síita perzsák által lakott Irán és a diverzebb Irak közt, amely Szaddam Husszein 1979-es elnöki kinevezése után lényegében szunnita irányítás alá került. A vallási ellentétek mellett etnikai- és határrendezési viták is álltak a konfliktus hátterében, amely közel nyolc éven keresztül, egészen 1988-ig tombolt. A háborúnak eltérő becslések szerint 500 ezer – 1,1 millió halálos áldozata volt és egyik fél sem tudott egyértelmű győzelmet szerezni, a konfliktusnak gyakorlatilag egy ENSZ-határozat vetett véget.

A nyolc éves háború során több első világháborús jelenség is visszaköszönt: hatalmas lövészárok-rendszerek húzódtak a frontvonalakon, gyakoriak voltak a tömeges gyalogsági rohamok géppuska-fészkek ellen, széles körben használtak vegyi fegyvereket. A veszteségeket (különösen iráni oldalon) jelentősen növelte az is, hogy a katonai vezetők igyekeztek vallási fanatizmussal, a mártírhalál ígéretével motiválni katonáikat az öngyilkossággal felérő hadműveletekben való részvételre.

Ilyen környezetben „dolgozott” Abdorrasul Zarrin iráni mesterlövész is, aki helyi források szerint egy szovjet gyártmányú SzVD távcsöves öntöltő puskával harcolt Irak ellen (a legtöbb, róla készült képen valójában az SzVD-hez igencsak hasonló, román PSL öntöltő puskával látható). Bár korábban is lehetett olvasni Zarrin történetéről, a köztudatba azután került a neve, hogy Irán idén filmet mutatott be a katona életéről, Mesterlövész címmel.

Abdorrasul Zarrin. Fotó: Wikimedia Commons

Egy puskával több mint 700 halálos találat?

Zarrin előéletéről nem sokat tudni, azon kívül, hogy 1941-ben született egy kis iráni faluban, szülei fiatal halála után a nagybátyja nevelte fel és egy ruhakereskedést vezetett, mielőtt kirobbant a háború Irak és Irán közt. Családja Iszfahánban élt, hét gyereke volt.

Zarrin 39 éves volt, amikor Irak megtámadta Iránt. Az Iráni Forradalmi Gárdához csatlakozott, a háború kezdetekor alig egy éve létező fegyveres alakulathoz, melybe azokat a katonákat tömörítették, akik politikailag is elkötelezettek voltak az 1978-79-es forradalom során hatalomra jutott, új vezetés mellett.

A katona különösen a Ramadán-hadművelet során jeleskedett, amikor Irán ellentámadást indított 1982-ben az országból már kiűzött Irak ellen. A hadműveletet kifejezetten véres összecsapások jellemezték: Irán hatalmas, katonák ezreit számláló gyalogosrohamokkal próbálta megtörni az iraki védekezőket, akik beásott tankokkal, lövészárkokkal és géppuskafészkekkel védekeztek. A Ramadán-hadművelet során keletkezett a nyolcéves háború veszteségeinek mintegy 25-50%-a; százezrek haltak meg a hat hetes offenzíva során. Irán ráadásul nem tudta elfoglalni el-Baszrát, a hadművelet fő célpontját, így a rengeteg áldozat hiábavalónak bizonyult.

Román PSL távcsöves öntöltőpuska. A fegyvert gyakran keverik hasonlósága miatt a szovjet SzVD-vel. Fotó: Motohide Miwa via Wikimedia Commons

Abdorrasul Zarrin is kivette a részét a vérfürdőből. Hivatalos iráni források szerint a mesterlövész legalább 700 iraki katonával végzett, de saját elmondása szerint összesen 2000 találatot adott le. Nemzetközi források persze – valószínűleg jogosan – vitatják ezeket a számokat, hiszen mindkettő irreálisan magasnak tűnik.

Bár a Ramadán-hadművelet során nem sikerült elfoglalni el-Baszrát, Irán megkaparintotta a településtől északnyugatra található Havize-mocsár területének nagy részét. A térségben többnyire kicsi és stratégiailag inszignifikáns települések találhatók, de Irán így is 40 ezer katona életével fizetett a győzelemért, szemben Irak 12 ezres veszteségével. A térség ellenőrzése ráadásul nem bizonyult tartósnak, hiszen Irak később visszafoglalta a mocsarat.

A Havize-mocsárért folytatott műveleteket Abdorrasul Zarrin is végig harcolta, rövidesen a hadművelet vége előtt azonban egy aknagránát repeszei eltalálták. A sérülés halálosnak bizonyult, a mesterlövész életét vesztette. Eltérő források szerint erre 1983 végén vagy 1984-ben került sor. A mesterlövész halálát állítólag bemondták az iraki rádiókban is, mintegy örömhírként, hogy

meghalt Hámenei vadásza.

Propaganda vagy valóság?

Az Abdorrasul Zarrin életével és katonai karrierjével kapcsolatos híreket érdemes erős szkepticizmussal kezelni.

Irán jelenleg súlyos kül- és belpolitikai krízissel küzd, a nukleáris programjukhoz köthető amerikai szankciók gyakorlatilag teljesen tönkretették a gazdaságukat. Rendszeresek a fél országot megbénító tüntetések, Irán kormánya gyakran brutális fellépéssel – tömeges bebörtönzésekkel, sortűzzel – számolja fel az ilyen demonstrációkat.

Irán vezetése jelenleg minden eszközt megragad annak érdekében, hogy nemzeti egységet kovácsoljon a forrongó országban. Ilyen eszköz az amerikai / izraeli / szaúdi ellenségkép ápolása mellett a nemzeti mítoszok fűtése, így a nemzeti hősök pátoszos köntösbe tekert, propaganda-filmekben való ábrázolása is.

Elképzelhető, hogy Abdorrasul Zarrin mítoszából csak annyi igaz, hogy létezett az iráni-iraki háború során egy ilyen nevű mesterlövész, aki az átlagnál tehetségesebb katonának bizonyult, ezért valamekkora hírnévre tett szert. Azt viszont, hogy valóban megölt-e 700, netán 2000 embert, valószínűleg sosem fogjuk megtudni.

Ali Gaffári, a Zarrin életéről szóló Mesterlövész című film rendezője egyébként úgy nyilatkozott az alkotás kapcsán, hogy szerinte „kevés a szuperhős-film” az iráni mozikban, úgyhogy

régóta várta, hogy készíthessen egy szuperhős-filmet.

Érdemes a mesterlövész történetét ekként is kezelni egyelőre, függetlenül attól, hogy a Wikipedia legsikeresebb mesterlövészeiről szóló oldalán például már hónapok óta az élen szerepel Abdorrasul Zarrin.

Címlapkép: iráni mesterlövész Fehéroroszországban egy 2018-ban megrendezett hadijátékon. Fotó: Viktor Drachev\TASS via Getty Images