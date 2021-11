Három Magyarországnyi sivatag, amelyért országok esnek egymásnak

Alig több mint félmillió lakos majdnem három Magyarországnyi sivatagon – ez Nyugat-Szahara, amelyre északi szomszédja, Marokkó már 1975-ben bejelentette igényét, mikor a földterület felszabadult a spanyol gyarmati uralom alól. A nyugat-szaharai beduin őslakosok, a szaharávik azonban szembeszálltak a marokkói megszállókkal, és egészen 1991-ig harcot vívtak velük, melyet aztán az ENSZ által tető alá hozott tűzszüneti egyezmény zárt le. Tavaly év végén azonban kiújultak a harcok, a helyzetet pedig tovább bonyolítja, hogy a nyugat-szaharai szakadár szervezetet, a Polisario Frontot Marokkó keleti szomszédja, Algéria támogatja. Algéria nemrég a diplomáciai kapcsolatokat is megszakította Marokkóval, a helyzet egyre feszültebbé válik. Az Egyesült Államok Donald Trump egyik utolsó döntéseként elismerte Marokkó jogát Nyugat-Szaharára, de az EU országai nem követték példáját. A legkívánatosabb egy az ENSZ égisze alatt tartandó nyugat-szaharai népszavazás lenne, ezt azonban már harminc éve ígérik, és megvalósításának esélye egyre kisebb.

Harc a sivatagért

Nyugat-Szahara a világ egyik legkisebb népsűrűségű országa – egyedül Mongóliával kell megküzdenie a képzeletbeli dobogó legfelső fokáért. (Bár az is kétséges, hogy valóban országgal van-e dolgunk, de erről kicsit később.) Ahogy neve is mutatja, a Szahara sivatag legnyugatibb része ez a föld, amelynek partját az Atlanti-óceán mossa. Mindössze 2 fő lakik egy négyzetkilométeren, persze ez csak átlag, a terület nagy része ugyanis teljesen lakatlan kő- és homoksivatag. A terület őslakosai a szaharávik, akik manapság is nagyrészt nomád életmódot folytatnak, ám az alig több mint félmilliós lakosság nagyobb része ma már marokkói telepes, akik az elmúlt majdnem ötven évben folyamatosan érkeztek az országba a marokkói vezetés nagyvonalú támogatásával.

Nyugat-Szahara négyötödét ugyanis a Marokkói Királyság tartja megszállás alatt, amely 1975-ben vonult be a területre, miután a Spanyol Szaharának nevezett gyarmatról Spanyolország kivonult, meghagyva, hogy azt Marokkó és Mauritánia oszthatja fel egymás között. A felosztásba és az idegen uralomba azonban a helyi lakosok nem akartak beleegyezni, ezért félkatonai szervezetük, a Polisario Front fegyvert fogott a független Nyugat-Szaharáért. Mauritánia visszatáncolt területi igényeitől, Marokkó azonban a történelmi jogra hivatkozva – Nyugat-Szahara az 1884-es spanyol kolonializáció előtt a Marokkói Szultanátus része volt – az egész területre igényt formált. 1975 végén a „Zöld Menetelés” keretében több százezer marokkói telepes indult meg a területre, majd nem sokkal később követte őket a marokkói hadsereg is. Jelenleg minden marokkói Marokkó-térkép az ország szerves részének mutatja Nyugat-Szaharát, és nem is tanácsos olyan térképet mutogatni az országban, amelyik nem így tesz. Ahogy persze tilos Marokkó Nyugat-Szahara feletti joghatóságát kétségbe vonni.

Nyugat-Szahara az ENSZ helyi békefenntartó missziója, a MINURSO 2014-es térképén. Forrás: Wikimedia Commons

A Polisario Front 1976-ban kikiáltotta Nyugat-Szahara függetlenségét Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság néven. A köztársaságot jelenleg 41 ENSZ-tagállam ismeri el független országként, és tagja az Afrikai Uniónak is, ami miatt Marokkó korábban elhagyta a pánafrikai szervezetet, és csak 2017-ben tért oda vissza. A Polisario Front, amely jelenleg csak a terület egyötödét ellenőrzi, 1991-ben beleegyezett az ENSZ által tető alá hozott tűzszünetbe, azzal a feltétellel, hogy népszavazást fognak kiírni az ország függetlenségéről. Ez azonban mind a mai napig nem történt meg, és nem sok esély van rá, hogy valaha is megvalósuljon.

1991 óta ugyanis Marokkó hatalmas energiát és sok pénzt fektetett abba, hogy saját tartományává tegye Nyugat-Szaharát. Mivel a lakosság nagy része ma már marokkói, egy minden lakosra kiterjedő népszavazáson valószínűleg a Marokkóval való egyesülés győzne. Csakhogy a szaharáviak szerint a marokkói telepesek nem jogosultak szavazni, ez csak az őslakosokat és azt 176 ezer szaharávit illeti meg, akik a konfliktus elől a baráti Algériába menekültek, és a mai napig menekülttáborokban élnek. De nem csak arról nincs konszenzus, hogy ki szavazhat, arról sem, hogy miről. Marokkó ugyanis nem tartja opciónak Nyugat-Szahara függetlenségét: a lakosság csak a teljes beolvadás és az autonómia között választhatna. A Királyság korábban fel is ajánlotta a szaharáviaknak a terület autonómiáját, ők azonban nem egyeztek bele ebbe.

Az 1991-es tűzszünet után viszonylagos nyugalom volt az országban, de aztán

tavaly novemberben a Polisario Front bejelentette, újrakezdi a harcot Nyugat-Szahara függetlenségéért.

Közben Marokkó sikeres diplomáciát folytatott annak érdekében, hogy minél több ország elfogadja: Nyugat-Szahara Marokkó része. Több mint húsz afrikai és arab ország követségeket nyitott Nyugat-Szaharában, ezzel lényegében elfogadva Marokkó jogát a területre, de a Királyság számára a legnagyobb trófea kétségkívül az Egyesült Államok volt, amelynek volt elnöke, Donald Trump hivatali idejének legvégén, tavaly decemberben bejelentette: Amerika elfogadja, hogy Nyugat-Szahara Marokkó része, amennyiben Marokkó elismeri Izraelt. Marokkó – amely nem hivatalosan korábban is ápolt kapcsolatokat a zsidó állammal – így is tett, csatlakozva az úgynevezett Ábrahám-egyezményekhez az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Szudán mellett. Yair Lapid izraeli külügyminiszter augusztusban Marokkóba látogatott, ahol a két ország megegyezett abban, hogy helyreállítják a 2000-es évek elején a palesztin helyzet miatt megszakadt diplomáciai kapcsolatokat, és mindketten nagykövetséget nyitnak a másik országában. Trump döntését utódja, Joe Biden sem vonta vissza.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 12. 10. Újabb ország rendezi a kapcsolatait Izraellel

A Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság zászlaja. Forrás: Wikimedia Commons

Rossz szomszédi viszony

Ám a Nyugat-Szaharáért folytatott küzdelem nem korlátozódik kizárólag a Marokkói Királyság és a Polisario Front konfliktusára. A felszabadítási szervezetet ugyanis Algéria támogatja, amely több évtizede rossz viszonyban van nyugati szomszédjával, Marokkóval, olyannyira, hogy 1994 óta közös szárazföldi határuk is zárva van. Algéria nemcsak több tízezer szaharávi menekültet fogadott be, hanem aktívan támogatja a nyugat-szaharai függetlenségi küzdelmet. Persze a politikában nincs önzetlen segítség: Algéria azt reméli, hogy az általa támogatott független Nyugat-Szahara révén kijut az Atlanti-óceán partjára, és természetesen részesülhet a szárazföld és az óceán természeti kincseiből is.

Ugyanis bár Nyugat-Szahara nagy része lényegében semmire sem használható sivatag,

a felszín alatt jelentős foszfátlelőhelyek találhatók, a part menti vizek pedig halban gazdagok.

Nem véletlen, hogy Marokkó a végsőkig hajlandó súlyos diplomáciai konfliktusokba bonyolódni a három Magyarország területű sivatagért. A legsúlyosabb konfliktusok pedig a szomszédos Algériával zajlanak, amely bár ugyanúgy muszlim arab ország, és ugyanúgy volt francia gyarmat, mint Marokkó, a különbségek mégis jelentősek. Marokkó politikailag stabil és gazdaságilag afrikai viszonyok között prosperáló ország, amelynek egyik jelentős bevételi forrása a turizmus. VI. Mohamed király viszonylag liberális politikát folytat, van parlament és vannak pártok, a 2010-es évek arab tavaszának szele sem érintette meg az országot.

Algéria ezzel szemben régóta instabilitást mutat. Hosszan tartó és véres háborúban függetlenedett Franciaországtól, majd 1991 és 2002 között polgárháborút élt meg. Az országot húsz éven keresztül vezető, az idén szeptemberben elhunyt Abd el-Azíz Buteflíka 1999-ben kerül hatalomra, diktatórikus módszerekkel kormányzott, az arab tavasz idején pedig azzal sikerült megelőznie, hogy ne jusson két szomszédja, Kadhafi líbiai vagy ben Ali tunéziai vezető sorsára, hogy demokratikus reformokat vezetett be. Ám hosszabb távon ezek sem bizonyultak sikeresnek, mivel 2019-ben a kiújuló tiltakozások miatt kénytelen volt lemondani, azóta Abd el-Madzsíd Tebbún vezeti elnökként az országot. Algéria azonban – szemben Marokkóval – szénhidrogénekben gazdag, Spanyolország földgáz-szükségletének egy jelentős részét is ő biztosítja egy Marokkón át vezető gázvezetéken keresztül.

Tiltakozás Nyugat-Szahara mellett a spanyolországi Bilbaóban 2009-ben. Forrás: Wikimedia Commons

Legalábbis biztosította, az október 31-én lejárt, Marokkóval kötött gázszerződést ugyanis nem hosszabbította meg, ezzel Marokkó algériai gáz nélkül maradt. (Spanyolországnak viszont megígérte, hogy más úton továbbra is ellátja földgázzal.) Algéria lépése abból a szempontból nem jött váratlanul, hogy augusztus 24-én megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Marokkóval, egy hónappal később pedig légterét is lezárta a marokkói gépek előtt. Az indokok között szerepelt az, hogy Marokkó állítólag algériai tisztviselőket figyelt meg a Magyarországon is kisebb botrányt okozó Pegasus izraeli kémszoftverrel, illetve az, hogy egy magasrangú marokkói tisztviselő korábban azt mondta, az Algéria egy északi régiójában, Kabíliában élő kabil lakosságnak joga van az önrendelkezésre. Kabíliában a Mozgalom Kabília Önrendelkezéséért (MAK) nevű csoport, amelyet Algéria terrorszervezetnek minősített, küzdelmet folytat Algéria ellen a terület autonómiájáért. Algéria szerint Marokkó támogatja a MAK-ot, amely szervezetet – illetve rajta keresztül Marokkót és Izraelt – egyébként az algériai kormány felelőssé tett a nyáron az országban dúlt súlyos erdőtüzekért is.

Hogy Marokkó anyagilag támogatja-e a függetlenségi mozgalmat, azzal kapcsolatban Algéria sem tudott bizonyítékot felmutatni, Marokkó azonban az autonóm Kabília szóbeli pártfogolásával is vissza tud vágni Algériának, amely Marokkót a nyugat-szaharai függetlenség eltiprásával vádolja. A két ország közötti konfliktus alapja ugyanis Nyugat-Szahara, minden más ennek következménye.

A két szomszéd ország közötti feszültségeket még tovább súlyosbította, hogy Nyugat-Szahara Marokkó által nem ellenőrzött területén néhány hete három algériai civilt megöltek egy támadás során. Algéria a támadással Marokkót vádolta meg, Marokkó azonban, mint minden algériai nyilatkozatot, ezt is szó nélkül hagyta, VI. Mohamed király sem tett róla említést november 6-i, Nyugat-Szaharáról tartott éves beszédében. Az ENSZ békefenntartó különítménye, a MINURSO a helyszínre ment, ahol két súlyosan sérült algériai teherautót talált. Az esetet egyelőre vizsgálják, az algériai elnök mindenesetre fogadkozott, hogy három állampolgáruk halála nem marad büntetlenül.

Európa sem maradhat ki

Bár nem sokat tennénk rá, hogy a félmillió ember lakta sivatag miatt törne ki a harmadik világháború, a nyugat-szaharai konfliktus mostanra már túllépett Marokkó és Algéria küzdelmén. Új szereplőként belépett például Izrael, amely nemcsak a diplomáciai kapcsolatokat állította helyre Marokkóval, hanem állítólag a Pegasus-szoftvert is eladta neki, amit azonban a marokkói vezetés tagad. Algéria viszont nem ismeri el a zsidó államot, „cionista entitásként” beszél róla. Az ütemesen fegyverkező Marokkó Törökországtól is vásárolt harci drónokat, melyeket jórészt a nyugat-szaharai függetlenségi harcosok megfigyelésére használ.

Az idén tavasszal a volt gyarmattartó Spanyolország is részesévé vált a nyugat-szaharai konfliktusnak, bár kicsit úgy került bele, mint Pilátus a krédóba. A Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság elnöke, a Polisario Front egyik alapítója, a 72 éves Brahim Ghali ugyanis koronavírusos lett, és kórházi kezelésre Spanyolországba szállították. Erről értesülvén Marokkó azonnal szemére hányta a spanyol kormánynak, hogy nem egyeztetett vele, és a szerintük háborús bűnös elnököt azonnal bíróság elé kell állítani. Ghali azonban algériai diplomáciai útlevéllel érkezett Spanyolországba, ami mentességet garantált neki.

A diplomáciai üzengetéseken túl azonban valami más is történt: május 17-én hirtelen több mint 8000 bevándorló kelt át Ceuta városába, amely Spanyolország része, de Afrika északi partjainál fekszik, és egyik oldalról Marokkó, másik oldalról a Földközi-tenger határolja. Ceutát már régóta otromolják az Afrika különböző pontjairól érkező bevándorlók, hiszen ez praktikusan az Európai Unió határa, de a Spanyolországgal kötött egyezmény értelmében a spanyol mellett a marokkói hatóságok is őrködnek azon, hogy ne tudjanak bejutni a kikötővárosba. Az ominózus napon azonban a marokkói hatóságok félrenéztek, ezzel demonstrálva Madridnak, mi történhet, ha menedéket ad az általuk szakadárnak tartott köztársaság elnökének.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 05. 19. Humanitárius krízis kezd kialakulni egy spanyol városban

Egyhónapos kezelés után aztán Ghali visszatért Algériába, de előtte még távolról bejelentkezett a spanyol legfelsőbb bíróság egy háborús bűnökkel kapcsolatos meghallgatására, ám semmilyen büntetést vagy korlátozást nem róttak ki rá. A meghallgatás után a nyugat-szaharai vezető el is hagyhatta az országot. A marokkói király aztán augusztusban bejelentette, hogy kész újra megerősíteni a diplomáciai kapcsolatokat országa és Spanyolország között, amelyeknek az sem tett jót, hogy a marokkói kormányfő tavaly decemberben kijelentette, a nyugat-szaharai helyzet megoldása után napirendre tűzik a két afrikai spanyol enklávé, Ceuta és Melilla „visszaszerzését”. VI. Mohamed királynak az enyhülési közeledésre jó oka volt: Spanyolország ugyanis Marokkó legnagyobb kereskedelmi partnere.

Nyugat-Szahara elnöke, Brahim Ghali (balra) 2019-ben. Forrás: Wikimedia Commons

De Marokkó számára nemcsak Spanyolország, hanem az Európai Unió egésze is fontos partner, ahogy persze az EU számára is Marokkó, hiszen az ország az afrikai bevándorlók egyik tranzitútvonalán fekszik. Az EU és Marokkó között kereskedelmi szerződés is érvényben van, legalábbis egyelőre, azt ugyanis a Polisario Front beadványára az Európai Bíróság szeptember végén érvénytelennek nyilvánította, mivel olyan termékekre is vonatkozik, melyek Nyugat-Szaharából származnak, és ehhez a nyugat-szaharai lakosok nem adták hozzájárulásukat. Marokkó és az EU képviselői bejelentették, hogy megteszik a szükséges jogi módosításokat ahhoz, hogy a kereskedelmi szerződés fennmaradjon.

Az amerikai elismerés óta Marokkó egyre bátrabban folytatja a Nyugat-Szahara feletti jogosultságának elismerését célzó kampányát, és keményebb üzeneteket is megenged magának. Nemcsak Spanyolországgal szemben demonstrált ugyanis erőt, hanem Németországgal szemben is, amely az EU-n belül a leghangosabban áll ki azért, hogy a nyugat-szaharai konfliktust az ENSZ égisze alatt rendezzék. Májusban Marokkó destruktív hozzáállást hányt Németország szemére Nyugat-Szahara kapcsán, és konzultációra visszahívta berlini nagykövetét.

Nyugat-Szaharában jelenleg jobbára tüzérségi harcok zajlanak a világ leghosszabb, 2700 kilométeres frontvonalán.

Egy az Economist által megkérdezett szaharávi diplomata azt mondta, a nyugat-szaharai fiatalok komolyabb harci cselekményeket akarnak. A szaharávi hadsereg azonban rosszul képzett és rosszul felszerelt, miközben Marokkó modern hadsereget épít: csak tavaly 29 százalékkal emelték hadi kiadásaikat. A nyugat-szaharai függetlenségiek abban bíznak, Algéria tevékenyebben beszáll küzdelmükbe. Ha azonban Marokkó és Algéria között háború tör ki, az lángba boríthatja az amúgy is számtalan konfliktussal terhelt Észak-Afrikát.

Címlapkép: A Szaharai Arab Demokratikus Köztársaság csapatai a nyugat-szaharai Mehaires közelében 2021. január 6-án. Forrás: Getty Images