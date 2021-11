Mégis mit csinálnak a magyar katonák a világ legveszélyesebb, leginstabilabb országaiban?

Huszák Dániel 2021. november 17. 06:10

Néhány napja két fontos döntés is született az Országgyűlésben: Magyarország katonákat küld a Száhel-övezetbe és meghosszabbításra került a honvédség iraki missziója is. A külföldi missziókon résztvevő magyar katonák főleg támogatói és tanácsadási feladatokat látnak el instabil, némely esetben kifejezetten veszélyes országokban; feladatuk elsősorban a migrációs forráspontoknak számító országok stabilizálásának elősegítése és a terrorellenes harc támogatása. A Honvédelmi Minisztérium kérdésünkre elárulta: jelenleg összesen 10 országban, 14 külföldi misszión vesznek részt magyar katonák, a jövővel kapcsolatosan pedig megemlítették, hogy a száheli szerepvállalás mellett a Magyar Honvédség látja el majd 2022 második felében a balti államok légtérrendészeti feladatait is.