Épp történelmet ír a világ leghatalmasabb embere – Hogyan lett a száműzött fiúból Kína teljhatalmú ura?

Hszi Csin-ping 2012-ben lett az ország első embere, új korszakot nyitva a világ legnépesebb országának történelmében. Az azóta eltelt 9 évben Hszi Csin-ping a világ második számú szuperhatalmává tette Kínát, az Economist pedig illusztris címlappal jelentette meg róla szóló vezércikkét 2017-ben:

A világ leghatalmasabb embere

– állt a neves lap címoldalán.

China’s Xi Jinping has more clout than Donald Trump. The world should be wary. Our cover this week pic.twitter.com/rTQavQT3EL