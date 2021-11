Közülük kerülhet ki Amerika következő elnöke – Egy fekete nő biztos benne, hogy övé lesz az Ovális Iroda

Rossz és még rosszabb számok

A FiveThirtyEight szerint Joe Biden átlagos támogatottsága körülbelül 43 százalék, amely nem ad okot elégedettségre, azonban érdemes megvizsgálni a korábbi elnökök támogatottsági számait. George W. Bush második ciklusának nagy részét 40 százalék alatti támogatottsággal töltötte, míg Barack Obama támogatottsága többnyire 40 és 50 százalék között mozgott. A 2020-ban megbukott Donald Trump csak áhítozott ilyen adatokról, többnyire Biden mostani rekordalacsony támogatottsága alatt tengődött.

Egy november elején közzétett közvélemény-kutatás alapján a demokraták szinte egyenlő arányban oszlanak meg abban a tekintetben, hogy Joe Biden elnöknek vagy esetleg más jelöltnek van a legnagyobb esélye az elnöki tisztség megszerzésére a 2024-es választáson.

A felmérés szerint a demokraták 85%-a támogatja Bident – egyáltalán nem meglepő az ilyen szintű párthűség a közvélemény-kutatások során, még akkor sem, ha az elnök népszerűsége csökken. De a közvélemény-kutatás egy másik sokatmondó kérdést is vizsgált. A kérdés arra vonatkozott, hogy a demokraták mennyire szeretnék, ha Biden újraindulna 2024-ben.

A Demokrata Párt támogatóinak 41 százaléka úgy véli, Bidennel van a legnagyobb esélyük a győzelemre, 41 százalékuk szerint viszont más jelöltnek kéne indulnia az elnökválasztáson – írja a The Washington Post.

További 18 százalék bizonytalan volt. A Demokrata Párthoz húzó független választók kevésbé bíznak az elnök újraválasztásában, 51 százalékuk szerint egy másik demokratának nagyobb az esélye a Fehér Ház megszerzésére – közölte a Newsweek.

A felmérés szerint a republikánusok és a Republikánus Párt felé húzó függetlenek valamivel jobban bíznak abban, hogy Donald Trump volna a legjobb jelölt 2024-ben. Felük Trumpot, 35 százalékuk másik jelöltet támogatna, 14 százalékuk pedig bizonytalan. Trump támogatottsága természetesen a republikánusok körében volt a legerősebb, 57 százalékuk a volt elnököt támogatja. A republikánusok felé húzó függetlenek 47 százaléka inkább egy másik jelölt indulásában reménykedik.

A közvélemény-kutatás alapján a republikánusok többsége valószínűleg nem fogadja el a választás eredményét, ha nem az általuk támogatott jelölt nyer; 59 százalékuk pedig azt mondta, hogy nem bízna abban, hogy az eredmények pontosak, ha a 2024-es elnökválasztáson nem az általa támogatott indulót hirdetik ki győztesnek. A független szavazók 26 százaléka, míg a demokrata szavazóknak csak 13 százaléka mondta ugyanezt.

Bár az Amerikai Egyesült Államok elnöke a napokban is utalt rá – a Fehér Ház pedig meg is erősítette –, hogy indulni szeretne 2024-ben, tényként kezelhető állítást nem tett, nem tehetett ezzel kapcsolatban. A Biden újraválasztási kilátásaival kapcsolatos kérdések már azelőtt felmerültek, hogy megnyerte volna a 2020-as választást. Nem véletlenül: Biden 79 évesen már most a valaha volt legidősebb hivatalban lévő amerikai elnök, a 2024-es szavazás idején pedig 81 éves lesz.

Ha Biden indul, akár egy 2020-as választási visszavágó is lehetséges. A 2024-es elnökválasztás idején Trump 78 éves lesz, de többször utalt arra, hogy nem egymást követő második ciklusra törekedett.

Novemberben két kormányzóválasztást is tartottak az Amerikai Egyesült Államokban, amelyek eredménye rémisztő képet fest a demokraták elé. A republikánus Glenn Youngkin elsöprő győzelmet aratott a kék, vagyis demokrata dominanciájú Virginiában, a mélykék New Jersey-t pedig épphogy sikerült megtartani. Virginiában Glenn Youngkin több olyan megyét is megfordított, ahol a tavalyi elnökválasztáson még Joe Biden nyert, így megverte a demokrata kormányzó-jelöltet, Terry McAuliffe-t. Phil Murphy újraválasztása New Jersey-ben csak a még nagyobb arculcsapástól kímélte meg a demokratákat.

Biden elfogadottsága jócskán bezuhant minden kulcsfontosságú csatatér-államban, amelyet 2020-ban megnyert (Virginia, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, New Hampshire), néhány esetben kétszámjegyű mértékben. A szavazók 71 százaléka, köztük a demokraták fele úgy gondolja, hogy az ország rossz úton halad. Az amerikaiak 64 százaléka nem akarja, hogy Biden újrainduljon az elnöki székért.

Verseny az elnökkel szemben?

Joe Bidennek attól valószínűleg nem kell tartania, hogy indulása esetén egy másik demokrata szembeszáll vele; a szokás úgy tartja, hogy a hivatalban lévő elnököknek verseny nélkül biztosítják pártja jelölését. Eddig csak egy megválasztott elnök, Franklin Pierce veszítette el pártja jelölését, egy esetleges versenyhelyzet pedig egyértelműen megtépázná a Demokrata Pártot. Biden széles körben elfogadott a demokrata táborban, amikor pedig legutoljára hasonló történt egy hivatalban lévő elnökkel – Ted Kennedy hívta ki az inkumbens Jimmy Cartert a Demokrata Párton belül –, a demokraták elveszítették a Fehér Házat, Ronald Reagan és a republikánusok győzedelmeskedtek.

Abban az esetben, ha a hivatalban lévő elnök megpályázza a második ciklust, a feltörekvő reménységeknek valószínűleg 2028-ig kell várniuk arra, hogy lehetőségük legyen bejutni az Ovális Irodába. Biden indulása azonban egyáltalán nem biztos.

De kik fontolgathatják a Demokrata Párt politikusai közül, hogy Biden helyébe lépnek a 2024-es elnökválasztáson?

Terry McAuliffe

Egyes demokrata adományozók és tisztviselők arra számítottak, hogy a korábbi virginiai kormányzó McAuliffe megcélozta volna a Fehér Házat, ha megnyerte volna a november 2-i választást, de ez nem jöhet szóba a Youngkin elleni vereség után.

Jim Moran, Biden támogatója és barátja úgy írja le McAuliffe-t, mint aki hatalmas képességekkel rendelkezik és szereti a politikát. Moran szerint Virginia volt kormányzója ezért olyan személy, akire gondolni lehet a jelöltség kapcsán, de az egykori kongresszusi képviselő úgy véli, McAuliffe indulása most nem fog megtörténni.

J. B. Pritzker

J.B. Pritzker, a multimilliárdos illinois-i kormányzó korábban elutasította a felvetést, mondván, hogy csak Illinois-ra koncentrál; de egyes elemzők szerint a korábbi csatározásai Donald Trump akkori elnökkel a koronavírus kezeléséről és a George Floyd-tüntetésekről, többek között egy potenciális 2024-es elnökjelöltség megalapozását szolgálták. Doug Herman demokrata stratéga véleménye szerint a nagy államok – mint Kalifornia, New York és Illinois – kormányzóinak kríziskezelése meglátszik az esetleges elnökjelöltek népszerűségét vizsgáló felmérésekben.

Bár egy ideig kétséges volt Pritzker újraindulása a kormányzói székért, 2021 júliusában végül bejelentette, hogy jövőre újraindul Illinois állam vezetéséért. Pritzker győzelme azt jelentené, hogy 16 év után először választják újra Illinois hivatalban lévő kormányzóját.

Julián Castro

Julián Castro 2013 és 2017 között lakásügyi és városfejlesztési miniszterként szolgált az Obama-adminisztrációban, korábban pedig a texasi San Antonio polgármestere volt.

Elnökválasztási kampányát 2019 januárjában indította el, az elsők között szállt be a 2020-as jelöltségért folyó versengésbe. Castro nem ért el átütő sikert, visszalépését követően Elizabeth Warren massachusetts-i szenátort támogatta. Castro egyre többet szerepel elemzőként különféle amerikai médiumokban, emellett pedig a Biden-adminisztráció migrációs politikájának hangos kritikusa.

A 2020-as előválasztás egyetlen latino jelöltje úgy nyilatkozott, hogy 2022-ben valószínűleg semmiféle hivatali tisztségért nem fog elindulni; azonban nem volna meglepő, ha később, immár országosan is ismertebb politikusként nekifutna egy esetleges demokrata előválasztásnak.

Andy Beshear

A The Hill egy, a hét elején megjelent véleménycikkében a következő elnökválasztás lehetséges demokrata jelöltjeiről írt, köztük Kentucky kormányzójáról. Csütörtöki sajtótájékoztatóján Andy Beshear úgy reagált, nem indul az elnökválasztáson 2024-ben:

Nem, nem fogok. 2023-ban indulok a kormányzói posztért. Itt nevelem a családomat. Innen származom. Itt akarok lenni

– mondta Beshear kormányzó.

Beshear mérsékelt politikája miatt demokrataként is győzni tudott a mélyvörös Kentuckyban. Beshear főképp a rendőrség és a bűnözés kapcsán alkotott véleményében tér el a demokrata főáramtól. Beshear költségvetési javaslata növelné a hivatásos szerveknél dolgozók bérét, szemben azzal hogy, korábban megjelentek a demokraták között a rendőrség költségvetésének megvágását támogató elemek. Emellett Kentucky 4,3 százalékos munkanélküliségi rátája is jóval az országos átlag alatt van, és Kentucky a 10 első állam között van, ahová az amerikaiak költöznek.

Roy Cooper

Roy Cooper kormányzó nem tudja, miért nyer folyamatosan Észak-Karolinában, miközben a többi demokrata induló sorra veszít.

Bárcsak lenne egy titok, amit elárulhatnék

– mondta az év elején egy, a kormányzói rezidenciájában fogadott Zoom-hívásban.

Cooper első kormányzói ciklusának kezdete óta saját adománygyűjtő apparátust épített ki, így nem kellett külső csoportokra támaszkodnia újraválasztása során, és maga alakíthatta megítélését. Mindeközben Cooper egy politikai akciócsoportot is létrehozott – és nagyrészt finanszírozott – a Demokrata Párt állambeli szervezetén keresztül, amely más jelölteket toborzott és támogatott szerte Észak-Karolinában. Ezek a szövetségesek segítettek neki megtörni a republikánus szupertöbbséget a törvényhozásban – amely kormányzóként töltött első két évében felülírta vétóit –, és támogatói központokat biztosítottak számára mindenütt az államban.

Cooper szerint még Washington teljes – vagyis a Kongresszus és a Fehér Ház együttes – demokrata irányítása mellett is kulcsfontosságú, hogy a Demokrata Párt minél több kormányzói széket nyerjen el:

Ha figyelembe vesszük az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának jelenlegi felépítését, és azt, hogy számos szövetségi kormány általi védelem a nők egészsége, a szavazók jogai és a környezetvédelem területén... most az államok szintjére esik, akkor a kormányzó milyensége, akit az egyes államok választanak, olyan mértékben befolyásolhatja az emberek alapvető szabadságjogait, mint még soha.

Cooper a demokrata kormányzókat tömörítő társaság alelnökeként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a demokraták a lehető leghatékonyabban támogassák a jövő évi választáson a kormányzójelölteket az olyan csatatérállamokban, mint Arizona, Georgia, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan és Ohio.

Roy Cooper 2024-ben már nem indulhat el Észak-Karolina kormányzói székéért, és azt is bejelentette, hogy nem indul a szenátorságért 2022-ben; így amennyiben országosan is ismeretebbé tud válni, olyan indulóként tudna fellépni, aki képes behúzni a fontos csatatér-államokat, mint Észak-Karolina.

Cory Booker

A Demokrata Párt New Hampshire-i szervezete csütörtökön jelentette be, hogy a New Jersey-i szenátor, aki 2020-ban már elindult a demokrata előválasztáson, részt vesz a párt adománygyűjtő vacsoráján. A december 11-i rendezvény a McIntyre-Shaheen és Eleanor Roosevelt Winter Extravaganza nevet viseli. A gála elősegíti a párt kasszájának gyarapítását a 2022-es félidős választás kampányidőszaka előtt, amely során Maggie Hassan demokrata szenátor, valamint Annie Kuster és Chris Pappas képviselők indulnak az újraválasztásért a döntő jelentőségű csatatér-államban.

A bejelentés után megjelentek a Booker indulásáról szóló hírek. A Bookerhez közel álló demokrata stratégák világossá tették, hogy a szenátor megjelenése abban az államban, amely hagyományosan az első előválasztást tartja, a jövő évi félidős választásokról szól, és nem arról, hogy Booker elindulna a 2024-es elnökválasztáson.

Bár több Bookerhez közel álló ember azt mondta, hogy 2024-ben nem kerül sor erre, egy, a neve elhallgatását kérő stratéga hozzátette a Fox News-nak, hogy

senkit sem lepne meg, ha Booker szenátor úgy döntene, hogy újra indul az elnökválasztáson.

Gavin Newsom

Miután Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója túlélte a tisztségéből való elmozdítását a visszahívásáról döntő szavazáson, megkísérelheti 2022-es újraválasztását. Ha nyer, akkor legkésőbb 2026-ban véget ér kormányzói karrierje, mivel akkor már nem indulhat újra. Tapasztalata és karizmája miatt Newsom neve is szerepel a potenciális elnökjelöltek között.

Politikai elemzők azonban ugyanazt tartják a politikus hátrányának, ami Kaliforniában előnyére vált:

Az emberek ránéznek, és olyannak látják, mint egy klasszikus, jó megjelenésű, okos, technokrata kaliforniai

– mondta Spencer Critchley, Barack Obama volt elnök mindkét kampányának kommunikációs tanácsadója a Newsweek-nek.

Nem vagyok benne biztos, hogy Newsom legyőzné Trumpot

– mondta Michael Gordon demokrata stratéga. Gordon szerint Newsom könnyen lefesthető úgy, mint egy kaliforniai, aki a The French Laundy-ben eszik, és nincs kapcsolatban a középnyugati, déli és nyugati szavazókkal, akik döntenek a következő választásról. Newsomot képmutatással vádolták meg, mivel a járványügyi korlátozások ellenére 2020 novemberében a három Michelin-csillagos étteremben vett részt egy születésnapon. Ez nem volt elég ahhoz, hogy a kaliforniai szavazók elmozdítsák őt hivatalából, de biztosan visszatérne a téma a 2024-es kampányban.

Michael Hopkins politikai stratéga úgy látja, a visszahívásról szóló szavazás megnyerése "underdog", vagyis esélytelen státuszt adhat Newsomnak, a "túlélő" narratíva pedig előnyös lehet egy jelölt számára.

Gretchen Whitmer

Michigan kormányzója, Gretchen Whitmer a Politico Women Rule-nak adott interjújában azt mondta, hogy nagyon meglepte, amikor Biden, a Demokrata Párt elnökjelöltje felhívta, hogy vegyen részt az alelnök-jelölt kiválasztásának folyamatában. A hírek szerint Whitmer azon szűk társaság tagja volt, akik esélyesek voltak a jelölésre. Whitmer mellett Kamala Harris kaliforniai szenátor, Susan Rice korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó és Elizabeth Warren massachusettsi szenátor neve volt a kalapban.

Michigan kormányzója a koronavírus-krízis kezelésével tett szert országos ismertségre, ezáltal került képbe az alelnök-jelöltség kapcsán. Az FBI tavaly leleplezte, hogy egy fegyveres csoport el akarta rabolni Whitmert a koronavírus-korlátozások miatt, hogy így destabilizlják és megdöntsék az állam kormányzatát.

Több demokrata tisztviselő úgy véli – ha 2022-ben újraválasztják, és fenntartja jó kapcsolatát Biden elnökkel –, Gretchen Whitmer michigani kormányzó is az indulók között lehet 2024-ben.

Joe Manchin

Az elmúlt néhány hónapban Joe Manchin nyugati-virginiai és Kyrsten Sinema arizonai szenátorok kifejezték nemtetszésüket Biden elnök Build Back Better tervével kapcsolatban, amelyet a The Hill úgy írt le, mint a progresszív álmok virtuális karácsonyfája.

Miközben jelenleg Sinemával együtt elszigetelt pozíciót foglal el, Manchin már hajlik a terv támogatására, és teljesen világossá tette, hogy a pletykák ellenére nem tervezi elhagyni a Demokrata Pártot. A pletykák azonban nagyon is hasznosak Manchin számára. A pártváltásról szóló hírek eredménye, hogy Manchin sikeresen demonstrálja függetlenségét a választók számára a Republikánus Párthoz húzó mélyvörös Nyugat-Virginiában.

A szenátor ügyesen alakította úgy az imázsát, hogy életképes maradjon egy olyan államban, amely demokratikusból republikánus többségűvé vált

– írja a The Atlantic Manchin szenátorról.

Egy földcsuszamlásszerű republikánus győzelem a 2022-es félidős választáson határozottan megerősítheti Manchin pozícióját a párton belül, és megágyazhat a 2024-es elnöki indulásának is.

Stacey Abrams

„Stacey Abrams megmentheti a demokratákat – ismét?” felirattal jelent meg két héttel ezelőtt a Newsweek címlapja. A politikust bemutató profilban egy tanácsadóra hivatkozva azt írják, Abrams azt tervezi, hogy jövőre ő lesz az első fekete női kormányzó az Egyesült Államokban; majd indul az elnökválasztáson 2024-ben, ha Biden nem, vagy 2028-ban, ha igen.

Abrams, aki korábban a kisebbségi frakció vezetője volt Georgia állam képviselőházában, 2018-ban szerzett országos szintű ismertséget, amikor az ország első fekete női kormányzójává akart válni. Abrams 1,4 százalékponttal elveszítette a választást, de megtagadta a vereség elismerését – miközben elfogadta, hogy nem őt ismerik el hivatalos győztesként –, mivel szerinte ellenfele, a republikánus Brian Kemp megnehezítette a fekete választópolgárok szavazását. Abrams még ebben az évben megalapította a Fair Fight nevű politikai csoportot, amelyet a tisztességes választások előmozdítása érdekében hozott létre.

A választójogi aktivista 2018-ban nem járt sikerrel Georgia államban, 2021-ben viszont nagy szerepe volt abban, hogy a demokraták két szenátusi mandátumot szereztek a második fordulóban Georgiában, így a kezükbe került a Kongresszus. Az elnökválasztásig még évek vannak, és egyelőre mindkét párt és Abrams is a 2022-es félidős választásokra összpontosítja figyelmének nagy részét, mivel a republikánusok átvehetik a Kongresszus irányítását, és ez lendületet adhat 2024-es kampányuknak. Abrams azonban bízik abban, hogy országszerte el tudja nyerni a szavazók tetszését, és Amerika hamarosan egy fekete nőt választ az Ovális Irodába.

Abrams korábban úgy nyilatkozott a FiveThirtyEight-nek, 2040-ig sikerül elérnie, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke legyen.

Ez a tervem. És nagyon pragmatikus vagyok

– jelentette ki az elnöki ambíciók kapcsán Stacey Abrams, akinek érdemes megjegyezni a nevét.

Pete Buttigieg

Buttigieg 2020 februárjában lépett vissza az elnökségért folyó küzdelemből, majd a Biden-adminisztrációban ő lett az amerikai közlekedési hivatal vezetője, az első nyíltan LMBTQ-kabinettagként. Az Indiana állambeli South Bend egykori polgármestere sokak szerint B-tervként szolgálhat egy olyan forgatókönyv esetében, amelyben Biden nem indul újra, Harrist pedig nem emelik pajzsra a Demokrata Pártban. Márpedig utóbbi 28 százalékos támogatottsága mellett – amely rekordalacsony az alelnökök történelmében – nehéz elképzelni, hogy a párt úgy zár össze Harris mögött, ahogyan tette Al Gore jelölésekor, miután nyolc éven át volt Bill Clinton alelnöke. Buttigieg még csak 39 éves, és még ennél is fiatalabbnak tűnik, ami miatt egyesek kétségbe vonják, hogy egy egyetemi város polgármestere képes volna ilyen fiatalon "a szabad világ vezetésére".

Bár még évek választanak el minket egy lehetséges Harris kontra Buttigieg versenytől, a téma egyre nagyobb figyelmet kap. A Business Insider információ szerint a Buttigieg-t támogató adományozók azon dolgoznak, hogy rávegyék reménységüket a 2024-es indulásra, amennyiben megnyílik a lehetőség, Harris támogatói pedig nagyon is tartanak ettől.

Kamala Harris

Kamala Harris alelnök állítja, hogy ő és Joe Biden elnök jelenleg nem tárgyalnak a 2024-es választásokról. Biden márciusban megemlítette, hogy elindulna a második elnöki ciklusért, és Harrisre számít alelnök-jelöltként. Azóta az elnöknek és az alelnöknek is jelentősen csökkent az amerikai közvélemény általi támogatottsága, és a felmérések azt sugallják, hogy a demokrata szavazók közel fele más jelölttől várja a Fehér Ház megtartását a Demokrata Párt számára.

A New York magazin kolumnistája, Ed Kilgore azonban úgy véli, ha Biden visszavonul, és jóváhagyja választott jelölttársának indulását, Harris örökölni fogja az inkumbencia minden előnyét – beleértve akár a jelölési folyamat szinte lezárását is.

Kilgore kiemeli, hogy 1952 óta négy hivatalban lévő alelnök indult az elnöki posztért – Richard Nixon 1960-ban, Hubert Humphrey 1968-ban, George H.W. Bush 1988-ban, Al Gore pedig 2000-ben. Mind a négyen elnyerték pártjuk elnökjelöltségét. Az újságíró szerint a történelem azt mutatja, hogy Harris a 2024-es jelölés favoritja lesz; különösen, ha figyelembe vesszük, hogy mivel nézne szembe az, aki az első nő és az első színes bőrű alelnök ellen indulna.

Harrist – aki átmenetileg első nőként rendelkezett az elnöki jogkörökkel az Amerikai Egyesült Államokban – kemény kritika éri az általa vitt portfólióban való sikertelensége miatt. Az alelnök által vitt két legfontosabb ügy a szavazati jog és a közép-amerikai "Északi háromszög" országaiból kiinduló migráció. Mindkettő kényes téma, és mivel egyikben sem történt egyértelmű előrelépés, Harrist a jobb- és a baloldalról is támadják.

Marc A. Thiessen jobboldali kolumnista az alábbi címmel írt véleménycikket a The Washington Post-ba Harrisről:

Nehéz elfuserálni az alelnökséget. De Kamala Harris megcsinálja.

Harrist bírálat érte az irodájában uralkodó egészségtelen légkör, egy rosszul sikerült migrációs interjú, illetve egy videó miatt, amelyről utólag kiderült, hogy gyermekszínészekkel készült.

Peter Nicholas augusztusban azt írta a The Atlantic-ben, hogy a rasszizmus és a szexizmus okolható Harris alacsony számaiért. A FiveThirtyEight arról írt, hogy a női politikusok, és különösen a színes bőrű nők, mint például Harrist, gyakran más mércével vizsgálják, mint a férfiakat.

Ahogyan cikkében Nicholas is megjegyezte, Harris megítélése sokkal rosszabb a férfiak körében: a Los Angeles Times szerint míg a nők 50 százaléka pozitívan, 43 százaléka negatívan vélekedik róla, addig a férfiak esetében ez az arány 36:59, tehát 17 százalékponttal nagyobb az alelnökről negatívan vélekedők aránya.

Veszett ügyek?

A bankszektor és a Big Tech kérlelhetetlen ellenfele, Elizabeth Warren szenátor nem fog már az elnöki székért elindulni, azonban 2024-ben szeretné megőrizni helyét a Szenátusban.

A 2020-as választáson már induló Beto O'Rourke Texas kormányzója szeretne lenni 2022-ben. Bár Beto 2018-ban majdnem megverte a republikánus nagyágyút, Ted Cruzt az elmúlt 40 év legszorosabb texasi szenátusi választásán, a republikánus elnökjelöltséggel szemezgető Greg Abbott texasi kormányzó legyőzése még nehezebb feladatnak ígérkezik. Úgy tűnik, az üstökösként berobbanó korábbi demokrata képviselő jelenleg sokkal távolabb áll az elnöki széktől, mint előző indulása idején.

A demokratikus szocialisták a Republikánus Párt és a mérsékelt demokraták mellett az idővel is hadakoznak, mivel a mozgalom egykori reménysége, Bernie Sanders vermonti szenátor 83 éves lesz a következő választás idején.

Bár a jövő csillaga, a new york-i Bronxot képviselő Alexandria Ocasio-Cortez 2024-ben már éppen betölti az amerikai alkotmányban meghatározott 35 éves kort – amelyet a beiktatás napjáig szükséges betölteni az elnökséghez – az idő valószínűleg a fiatal politikusnak dolgozik, így nem érdemes kapkodnia. Az AOC rövidítést használó képviselőnő korábban úgy szerezte meg helyét a Képviselőházban, hogy előbb a körzetben tartott demokrata előválasztáson megverte az ismert és beágyazódott mérsékelt jelöltet, a pártelithez tartozó Joe Crowley-t. Crowley után lehet, hogy újabb áldozata lesz a progresszív sztár előretörésének, miután Ocasio-Cortez nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy elindul a demokraták szenátusi frakcióvezetője, Chuck Schumer ellen. Amennyiben AOC bejut a Szenátusba, az tovább növeli egy potenciális elnökjelölti kampány esélyét, de a jelek szerint erre még várni kell.

Olyan esélyesek is, mint korábban New York állam – szexbotrányba belebukó – volt kormányzója, Andrew Cuomo, könnyen elfeledetté válhatnak – az esélyesek között nem is számon tartott, a Demokrata Pártból kilépő Yangről nem is beszélve.

Biztosak lehetünk benne, hogy – Biden döntésétől és többek között a 2022-es félidei választás eredményétől függően – a következő években még több név kerül fel a képzeletbeli listára, míg mások lemondhatnak elnöki ambícióikról – ha nem is véglegesen.

Címlapkép forrása: Getty Images