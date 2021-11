Alakul az új katonai gigaszövetség: egymás karjaiba lökheti Putyint és Hszit Amerika bombázós, hadihajós izmozása

Már szinte mindennapos, hogy amerikai hadihajókat, repülőgépeket látunk Kína vagy Oroszország számára érzékeny területeken, mint a Tajvani-szoros, a Dél-kínai-tenger vagy a Fekete-tenger, melyre válaszul Peking és Moszkva rendre dühös hangnemű nyilatkozatokkal válaszol. Amerika azzal védekezik, hogy ezek a manőverek a nemzetközi hajózási, repülési szabályok betartásával történnek, ettől függetlenül Kína és Oroszország úgy látja, Washington sem éppen hagyná szó nélkül, ha a rivális nagyhatalmak hadihajói megjelennének a Mexikói-öbölben. Az amerikai erőfitogtatás nem biztos, hogy a várt hatást éri el: Kína és Oroszország viszonya egyre szorosabb; olyannyira, hogy nem kizárt, hogy pár éven belül egy új védelmi szövetség is létrejön a két ország közt.

Hadihajók, bombázók, provokáció

A héten áthajózott a USS Milius, egy amerikai Arleigh Burke osztályú romboló a Tajvani-szoroson, rövidesen ezután pedig kiderült, hogy Joe Biden meghívta Tajvant az Egyesült Államok által szervezett demokrácia-csúcsra, a Kínai Népköztársaságot viszont nem.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 23. Amerika legújabb húzása tuti kiveri a biztosítékot Pekingben

Közben az Egyesült Államok stratégiai bombázói egyszerre jelentek meg Oroszország keleti és nyugati határai körül, a Kreml szerint azt gyakorolták, hogy tudnak nukleáris támadást kivitelezni az orosz haderő létesítményei ellen. Rövidesen ezelőtt két amerikai hadihajó hajózott a Fekete-tengerre; a USS Porter és a USS Arleigh Burke.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 03. Amerika hadihajókat küldött a Fekete-tengerre, Oroszország a kilövésüket gyakorolta

Az ilyen manőverek szinte rendszeresek voltak az elmúlt hónapokban. Stratégiai bombázók az északi sarkkörnél, közös gyakorlatok Ukrajnával, amerikai hadihajók és tengeralattjárók a Dél-kínai-tengeren, az amerikai katonák ráadásul Tajvan szigetén is megjelentek. Amerika persze ezeket a manővereket, gyakorlatokat mind a nemzetközi hajózási, repülési és diplomáciai szabályokat betartva végzi, de az üzenet egyértelmű:

Washington fenyegetésként érzékeli Oroszország és Kína geopolitikai ambícióit és készen állnak arra, hogy szükség esetén katonai erővel védjék meg saját- és szövetséges érdekeiket.

Ilyen „szövetséges” Tajvan, melynek önállóságát az Egyesült Államok nem ismeri el, viszont védelmi szerződésük van vele, illetve Ukrajna, melyet Amerika „stratégiai partnernek” tart, de hivatalosan nem szövetséges ország.

Peking és Moszkva viszont úgy érzékeli, hogy valójában az Egyesült Államok az, amely expanzív, provokatív, konfliktus-kereső magatartást tanúsít. Nemrég a kínai külügyminiszter ahhoz hasonlította a helyzetet,

mintha Kína hadihajói a Mexikói-öbölbe hajóznának.

Vlagyimir Putyin pedig a napokban azt mondta: az Egyesült Államok és szövetségesei nem tartják tiszteletben Oroszország „vörös vonalait,” hiába a többszörös figyelmeztetés.

Összeborul Peking és Moszkva

Miközben az Egyesült Államok a „provokációt” Kína és Oroszország elrettentésére szánja, nagyon úgy néz ki, hogy van a katonai manővereknek egy Amerika számára kifejezetten kellemetlen hatása is:

Peking és Moszkva egyre szorosabbra fonja együttműködését katonai, politikai, gazdasági és technológiai területen.

Rövidesen a USS Milius Tajvani-szoroson való áthajózása után megbeszélést tartott Vei Fenghe kínai és Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter. Az igencsak barátságos megbeszélés során hosszasan méltatták egymást a védelmi miniszterek, mely során elhangzott pár igencsak érdekes kijelentés, különösen Vei szájából:

„Oroszország és Kína egyesültek, mint egy hatalmas hegység […]. Együtt ellensúlyoztuk az Egyesült Államok hegemóniáját és ellenpontozzuk a hamis amerikai demokráciát, a hamis multi-kulturalizmust és a Hidegháború új formáját.”

Bizonyítottuk, hogy a kapcsolatunk még jobb is, mintha szövetségesek lennénk

– fogalmazott a kínai védelmi miniszter.

A két védelmi miniszter arról is megállapodott, hogy közös őrjáratokat, közös hadgyakorlatokat fognak folytatni az amerikai „intenzifikáció” elrettentése végett.

Hivatalosan Oroszország és Kína nem szövetséges, de a nemzetközi sajtóban úgy értelmezik a mostani megállapodást, hogy

akár alapja is lehet egy védelmi szövetségnek a két katonai szuperhatalom közt.

A két ország viszonyát alapvetően egy 2001-ben megkötött „jószomszédsági és barátsági egyezmény” koordinálja, melyet Hszi Csinping és Vlagyimir Putyin elnökök 2021-ben ismét megújítottak. Ez elsősorban inkább gazdasági és diplomáciai együttműködés, főleg munkaerőpiaci, tőkebefektetési és energiapiaci együttműködésről szól, de olvasható benne szándéknyilatkozat Oroszország részéről a katonai technológia exportjáról.

Bár Kína hivatalosan szinte teljesen önellátó ma már haditechnika terén, amerikai szakértők szerint nagyon valószínű, hogy digitális hadászati technológiák kapcsán már régóta együttműködik Oroszország és Kína teljes titokban, különösen a mesterséges intelligencia fejlesztésének területén.

Egyébként az elmúlt években számos közös hadgyakorlatot és katonai eseményt tartott közösen Oroszország és Kína. Csak hogy néhányat említsünk: együtt látni a kínai és orosz katonákat a nagyszabású, évente megrendezésre kerülő Vosztok hadgyakorlatokon, rendszeresen részt vesznek a kínai katonák az orosz hadijátékokon, felvonulnak a PLA csapatai a Vörös téren a győzelem napi parádén, illetve nemrég Oroszország és Kína hadihajói Japán szigetei közt is áthajóztak közösen.

Várhatóan az ilyen gyakorlatok mind a felvonultatott eszközök és katonák számát, mind az események gyakoriságát tekintve gyakoribbá válnak majd a közeljövőben.

Egy „ellen-NATO” nagyon kellemetlen lenne Amerikának

Egy szorosabb orosz-kínai katonai együttműködés, netán kölcsönös védelmi szövetség kifejezetten kellemetlen kimenetel lenne az Egyesült Államok számára. Jelenleg az Egyesült Államok rendelkezik a világ legütőképesebb haderejével, Oroszország és Kína viszont a világ második és harmadik legnagyobb haderejét tudja ellenük felvonultatni.

Egy ilyen formáció szinte egyértelműen felülmúlná az amerikai haderő ütőképességét, de talán még a NATO-val is rivalizálni tudna.

Ez az ábra csak darabszámot mutat, és nem tükrözi egyes országok haderejének technológiai színvonalát, illetve a stratégiai csapásmérő képességeket. Egyelőre mindkét területen az Egyesült Államok vezet, ráadásul Amerika légiereje mind számosságát, mind technológiai színvonalát tekintve messze az orosz és kínai képességek fölött jár, mindenesetre azért érdemes megjegyezni, hogy

számosságát tekintve az orosz-kínai tengerészeti, szárazföldi katonai eszközállomány és élőerő száma messze megelőzi az amerikaiét – ez pedig technológiai színvonal ide vagy oda, számos katonai konfliktusban döntő tényezőnek bizonyult a történelem során,

– ez pedig technológiai színvonal ide vagy oda, számos katonai konfliktusban döntő tényezőnek bizonyult a történelem során, számos területen apad az Egyesült Államok technológiai előnye is, például szárazföldi harcjárművek és gyalogsági felszerelések terén, ahol évtizedek óta nem volt jelentős, átfogó fejlesztés, miközben Kína és Oroszország folyamatosan modernizálja e képességeit,

is, például szárazföldi harcjárművek és gyalogsági felszerelések terén, ahol évtizedek óta nem volt jelentős, átfogó fejlesztés, miközben Kína és Oroszország folyamatosan modernizálja e képességeit, egyes területeken, mint az elektronikus harcászat, a hiperszonikus csapásmérő képességek vagy a kiberbiztonság, már le van maradva Amerika.

Végül pedig bármilyen kevés is rá az esély, érdemes azzal is foglalkozni, hogy egy orosz-kínai szövetség a mostaninál is komolyabb veszélyt jelent Amerika fent is említett „partnereire” nézve. Tegyük fel, hogy Oroszország Ukrajnát, Kína pedig Tajvant támadja meg egy időben. Nem kizárt, hogy ilyen helyzetben választania kellene Amerikának, hogy melyik országot, területet védi meg, de még az is lehet, hogy az együttes orosz-kínai offenzíva a nukleáris eszkaláció kockázata miatt végül hátralépésre kényszerítené Amerikát.

Persze egyelőre ez egy igencsak hipotetikus forgatókönyv, hosszú évek kérdése lehet, mire Kína és Oroszország hivatalosan is szövetkezik (ha szövetkezik) - a két ország diplomáciai iránya viszont igencsak efelé mutat. Az amerikai nyomás növekedése pedig folyamatosan limitálja a két ország önálló mozgásterét.

Címlapkép: Getty Images