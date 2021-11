Katonai puccs űzte el férjét a hatalomból, most országa első női elnöke lenne

A drogkereskedőkkel, köztük a hírhedt mexikói sinaloai kartellel is összejátszó, egyfajta narkóállamot kialakító hondurasi kormányzó párt 12 éves uralmának vethet véget a közép-amerikai ország mai elnökválasztása. Jó esélye van ugyanis a győzelemre a baloldali összefogás jelöltjének, aki egy korábbi, puccsal eltávolított államfő felesége, és így az ország első női elnöke lehet. A hondurasi elnökválasztás két szempontból is fontos az Egyesült Államok számára: a latin-amerikai állam egyrészt az USA déli határainál megjelenő migránskaravánok legfőbb küldő országának számít. Másrészt a baloldali elnökjelölt közelítené Pekinghez országát, amely eddig nem Kínával, hanem Tajvannal tartott fenn diplomáciai kapcsolatot. A Peking által érvényesített „egy Kína elv” miatt így könnyen lehet, hogy újabb ország ismeri el Tajvan helyett Kínát, ami Peking befolyását erősítené a hagyományosan az USA érdekövezetének számító Közép-Amerikában.

Komoly esély van arra, hogy Hondurasban véget ér az országot – az amerikai ügyészek megfogalmazása szerint – egyfajta narkóállamá alakító jobboldali Nemzeti Párt 12 éve tartó uralma. A prezidencális rendszerű közép-amerikai ország mai egyfordulós elnökválasztásának egyik fő esélyese ugyanis az ellenzéki balközép Libre párt jelöltje, Xiomara Castro, aki az elnöki posztról 2009-ben katonai puccsal eltávolított Manuel Zelaya felesége. A 62 éves Castro esélyei jelentősen megnőttek azután, hogy a másik fő ellenzéki jelölt, a közismert tévés személyiség Salvador Nasralla visszalépett javára, aki a legutóbbi, 2017-ben megrendezett elnökválasztáson a jelenlegi elnök, Juan Orlando Hernandez legfőbb kihívójának számított. Castro mellett szólhat, hogy a Nemzeti Párt az elmúlt két választást is csak kis különbséggel nyerte meg, és eddig egyetlen egy pártnak sem sikerült négyszer egymás után megszereznie az elnöki posztot azóta, hogy Hondurasban 1981-ben véget ért a katonai kormányzás.

Narkóállam

Honduras a Kolumbiából USA-ba tartó kokainkereskedelem egyik fő csomópontja, átrakodó helye. Amerikai ügyészek állítása szerint az ország a Nemzeti Párt elmúlt 12 éves éves kormányzása alatt egyfajta narkóállammá alakult át, ahol a drogkartellek befolyása nemcsak a rendőrséget, a katonaságot, hanem a legfelső politikai vezetést is átszövi. A vádak szerint az államigazgatás összes szintjén, kezdve a kisebb települések polgármestereitől az államfőig bezárólag, a politikusok a rendelkezésükre álló állami erőforrásokat felhasználva hathatósan elősegítik a kolumbiai kokain Egyesült Államokba történő szállítását. Az amerikai ügyészek szerint Hondurasban valójában az a helyzet alakult ki, hogy maguk a drogkereskedők irányítják az országot, és nem az történik, mint más országokban, ahol „csupán” szoros együttműködés alakult ki a drogkartellek, illetve a politikai vezetés korrupt tagjai között.

Az amerikai bíróságok elé kerülő ügyészségi dokumentumok, tanúvallomások szerint a jelenlegi hondurasi elnök, Juan Orlando Hernandez nemcsak felhasználta a hondurasi hadsereget és rendőrséget a drogkereskedelem elősegítésére, hanem a büntetőeljárásokkal, USA-ba való kiadatással szemben védelmet biztosított a drogkereskedők számára, amiért több millió dollár kenőpénzt kapott, amiből a Nemzeti Párt választási kampányait finanszírozta.

Amerikai börtönben az államfő öccse

Az államfő öccsét, Juan Antonio ”Tony” Hernandezt 2018-ban Miamiban őrizetbe vették az amerikai hatóságok, majd 2021 márciusában egy amerikai bíróság életfogytiglani börtönbüntetést szabott ki rá amiatt, mert az Ítélet szerint 15 éven át vezetett egy átfogó kábítószer-kereskedelmi hálózatot, amely sok tonna kolumbiai kokaint juttatott az USA-ba.

Az amerikai ügyészek szerint Tony Hernandez – aki 2014 és 2018 között a hondurasi kongresszus képviselője volt – 2004-től vett részt aktívan a drogkereskedelemben. Egyrészt értékes információkkal látta el a kábítószer-kereskedőket a hondurasi rendőrség és a katonaság különböző egységeinek műveleteiről, másrészt kormányzati kapcsolatait kihasználva egyfajta közvetítőként, a kenőpénzek átadójaként lépett fel a drogkartellek vezetői és az általuk lefizetett politikusok, rendőri, katonai vezetők között. Amellett, hogy elősegítette a drogbárók tevékenységét, 2008-ra már saját kokainlaborja is volt Kolumbiában.

Az amerikai bíróság abban is bűnösnek találta a hondurasi államfő öccsét, hogy egymillió dollárt fogadott el Joaquín ”El Chapo” Guzmántól, az USA-ban életfogytig tartó börtönbüntetését töltő egykori mexikói drogbárótól, a hírhedt sinaloai kartell volt fejétől testvére elnökválasztási kampányának támogatására. El Chapo és Tony Hernandez kapcsolatát az magyarázza, hogy a sinaloai kartell együttműködött a hondurasi drogkereskedőkkel a kolumbiai kokain USA-ba juttatása érdekében.

Tüntetések sorozatban

A legutóbbi elnökválasztást igen vitatott körülmények között nyerte meg Juan Orlando Hernandez, ugyanis a szavazatok összesítésének kezdetekor az ellenzéki jelölt vezetését mutatták a számok, majd hirtelen összeomlott a voksokat összesítő rendszer, az újraindítás után pedig már Hernandez állt az élre. A hivatalos adatok szerint végül mindössze 50 ezer szavazattal előzte meg akkori fő kihívóját, Salvador Nasrallát, aki javára akkor éppen Castro lépett vissza. A választási eredmények kihirdetése után hónapokon át tartó, többezres tüntetéssorozat tört ki. Az állítólagos választási csalás ellen tiltakozókkal szemben igen erélyesen léptek fel a rendfenntartó erők, az összecsapásokban tucatnyi tüntető halt meg.

Castro immár harmadszor száll ringbe az elnökségéért, ugyanis 2013-ban is elindult a választáson, amelyet a jelenlegi elnök nyert meg, vagyis Hernandez nyolc éve van hatalmon.

Ez azonban nem valósulhatott volna meg a Legfelsőbb Bíróság 2015-ös döntése nélkül, amely – felülírva a négyéves elnöki ciklus utáni újrázás lehetőségét megtiltó alkotmányos rendelkezését – engedélyezte számára, hogy elinduljon a 2017-es elnökválasztáson is. Idén a kormányzó Nemzeti Párt, amely megszakítás nélkül összességében már 2009 óta birtokolja az államfői posztot, Nasry ”Tito” Asfurát, a főváros, Tegucigalpa polgármesterét indította a választáson. Asfura ellen kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádak nem merültek fel, azonban nyomozás folyik ellene több mint 1 millió dollár értékű közpénz elsikkasztása miatt. Amúgy a 2009-ben megbuktatott elnökkel, Zelayával kapcsolatban is felmerült a gyanú, hogy összejátszott drogkereskedőkkel. Idén márciusban egy drogbáró egy amerikai bíróság előtt azt vallotta, hogy félmillió dollárt fizetett 2006-ban az akkor elnök Zelayának.

Azzal, hogy Nasralla október közepén beállt Castro mögé, a volt First Lady támogatottsága jelentősen nőtt a felmérésekben. Az egyik közvélemény-kutató novemberi felmérése szerint Castro támogatottsága egészen 38 százalékig emelkedett 17 százalékponttal lehagyva a kormányzó párt jelöltjét, miközben szeptemberi adatok még Asfura előnyét mutatták ki Castróval szemben (21, illetve 18 százalék). Elemzők szerint a legutóbbi felmérések ellenére azonban nem zárható ki, hogy szoros lesz az egyfordulós a választás kimenetele, amelynél egyszerű többség elég a győzelemhez.

A 2017-es választások utáni tiltakozáshullám előtt már 2015-ben is jelentős tüntetés tört ki az országban, miután a gyanú szerint az elnök több millió dollárt sikkasztott el az ország társadalombiztosítási intézményei számára elkülönített forrásokból. 2019-ben pedig oktatási és egészségügyi intézmények privatizálásra vonatkozó kormányzati terv vitte utcára az embereket.

Hugo Chávez árnyéka

A magát demokratikus szocialistának nevező Castrónak azzal a kihívással kellett megküzdeni a választási kampány során, hogy úgy kellett a jobboldali kormányzattal szembeni elégedetlenségi hullámot meglovagolnia, hogy arra minél kevésbé vetüljön az rá, hogy Venezuela egykori elnöke, a Hugo Chávez által meghirdetett „21. századi szocializmust” akarja megvalósítani, amely súlyos gazdasági válságot idézett elő Venezuelában. Castro férje, az eredetileg jobbközép programmal hatalomra jutó Zelaya ugyanis erősen balra tolódott elnöksége alatt, és fokozatosan Hugo Chávez Venezuelájához közelítette országát. A baloldali irány erősödését szimbolizálta, hogy 2007-ben ellátogatott Kubába, ezzel az első hondurasi elnök volt 46 év után, aki ezt megtette. Rá egy évre pedig csatlakozott a latin-amerikai baloldali vezetők szövetségéhez, amelynek élén Hugo Chávez állt. A lépést azzal indokolta, hogy a szegénység felszámolásához nem kapott kellő mértékű nemzetközi segítséget, így Venezuelánál keresett támogatást. A chavizmussal szembeni félelmek végül nagy szerepet játszottak a Zelayával szembeni, valójában az elnöki ciklusa előtt nem sokkal végrehajtott katonai puccsban. Megbuktatása ugyanis úgy következett be, hogy az üzleti élet vezetői összefogtak a tábornokokkal attól tartva, hogy Zelaya túlságosan is baloldali fordulatot hajt végre azt országban.

Az üzleti élet nagy része most is attól tart, hogy Castro majd ott folytatja, ahol férje abbahagyta. Kampányában ezért a volt First Lady mérsékeltebb hangot használ a gazdasági kérdésekben. Arra a kérdésre, hogy mit folytatna férje elnökségéből, egyszerűen csak azt válaszolta, hogy a szegénység csökkentését.

Honduras, a migránskaravánok kiindulópontja

A jelenlegi elnök személye komoly fejáfást jelentett az év elején beiktatott Joe Biden amerikai elnöknek, ugyanis Hernandez volt az első hivatalban lévő latin-amerikai elnök a nyolcvanas évek vége óta, akinek neve ennyire szorosan összekapcsolódott a kábítószer-kereskedelemmel. (Az 1980-as években a panamai Manuel Noriega esetében állt ez fenn utoljára.) Hernandez személyétől függetlenül ugyanis Honduras az USA hagyományos térségbeli szövetségesének számít. Az 1980-as években például Washington Hondurasban hozott létre bázisokat a nicaraguai baloldali sandinista kormányzattal szemben fellépő lázadók, a kontrák számára. Cserébe az USA jelentős gazdasági támogatást nyújtott Hondurasnak.

A Hernandezzel kapcsolatos vádak leginkább amiatt hozták kellemetlen helyzetbe a jelenlegi washingtoni kormányzatot, mert a Biden-adminisztráció 4 milliárd dollárt fektetne be Közép-Amerikában, köztük Hondurasban a migráció egyik fő okának, a szegénység csökkentése érdekében. Az USA déli határához az elmúlt időszakban érkező migránskaravánok nagy része hondurasiakból kerül ki, akik a drog- és egyéb bűnbandák terrorja miatt elképesztően rossz közbiztonság (Hondurasban az egyik legmagasabb a lakosságszámra vetített gyilkosságok aránya a világon) és a jelentős szegénység (a lakosság fele él a szegénységi küszöb alatt) elől menekülnek el. Ezt a helyzetet csak súlyosbította a koronavírus-járvány okozta gazdasági visszaesés (a GDP tavaly 9 százalékkal csökkent), illetve az országban tavaly novemberben súlyos károkat okozó hurrikánszezon. Utóbbi pusztításai a hondurasi lakosság mintegy felét érintették, a károk összege 1,9 milliárd dollár volt.

A mintegy 9 milliós Honduras népessége csak kevesebb, mint harmadát teszi ki az úgynevezett Északi-háromszög (Salvador, Guatemala és Honduras) országai lakosságának, azonban az USA-ba irányuló migrációban a hondurasiak aránya közel 50 százalék az idei adatok szerint. Jelenleg legalább 500 ezer hondurasi él az USA-ban, több mint felük nem rendelkezik papírokkal, és a legtöbbjük az elmúlt két évtizedben érkezett.

Kína befolyása erősödhet a térségben

A hondurasi elnökválasztás kimenetele jelentősen kihathat Kína közép-amerikai befolyásának mértékére. Castro ugyanis kampányban azt ígérte, hogy győzelme esetén azonnal diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatokat létesít Kínával, ami viszont Peking „egy Kína-elve” miatt csak úgy lehetséges, ha Honduras megszakítja diplomáciai kapcsolatait a Kína által saját területének tekintett Tajvannal. Honduras még 1941-ben létesített diplomáciai kapcsolatot a Kínai Köztársasággal, amelynek kormánya a kínai polgárháború során 1949-ben Tajvanra menekült, míg a kínai kommunisták a Kínai Népköztársaságot hozták létre.

Ha Castro megnyeri a választást, és beváltja ígéretét Kínával kapcsolatban, akkor az Egyesült Államok fő globális riválisa az USA által hagyományosan uralt térségben tovább tudja növelni befolyását. A bevett gyakorlat szerint Peking gazdasági ösztönzőket, például nagyszabású infrastrukturális beruházásokra vagy átfogó kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó ígéreteket is bevet annak érdekében, hogy meggyőzzön országokat a Tajvannal való kapcsolatok megszakítása érdekében.

A térségben legutoljára (2018-ban) Salvador szakított Tajvannal a Kínával való hivatalos kapcsolatok kialakítása céljából. Az egész világot tekintve pedig utoljára Kiribati és a Salamon-szigetek volt az a két állam 2019-ben, amelyek megszakították kapcsolatukat Tajvannal. Jelenleg Tajvant a világ 15 országa ismeri el, közülük kilenc állam a latin-amerikai, karibi régióból kerül ki (például Guatemala, Nicaragua és Belize).

