Új köztársaság van születőben, tovább zsugorodik II. Erzsébet királynő birodalma

November 30-án az egykori brit gyarmat, a karibi térségben található Barbados köztársasággá nyilvánítja magát, ezzel majdnem 400 év után többé nem az angol uralkodóé lesz az államfői hatalom a szigetországban. Barbados eddig alkotmányos monarchia volt, élén II. Erzsébet királynővel, aki persze eddig is formális hatalommal bírt a többnyire fekete rabszolgák leszármazottjai által lakott szigeten. Barbados vezetése szerint ezzel a lépéssel végleg maguk mögött hagyják a gyarmati múltat. Egyesek szerint Barbados példáját mások is követhetik abból a megmaradó 14 független országból, ahol még a mindenkori brit uralkodó az államfő.

Zsugorodó brit birodalom

A Brit Birodalom valaha a világ legnagyobb kiterjedésű birodalma volt: a brit korona fennhatósága kis túlzással a fél világra kiterjedt. A birodalom része volt Nagy-Britannia és Írország mellett Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, a Brit India (ma India, Pakisztán és Banglades), valamint számos gyarmat a Közel- és a Távol-Keleten, Afrikában, a karibi térségben és az amerikai kontinensen, illetve a Csendes-óceáni szigetvilágban, a Földközi-tengeren pedig Málta és Ciprus. A II. világháború után azonban nagy függetlenedési hullám indult meg, és mára a szűkebb értelemben vett Nagy-Britannián kívül 14 úgynevezett tengerentúli terület tartozik az Egyesült Királyság fennhatósága alá, köztük Gibraltár, Bermuda, az Argentínával háborút is kiváltó Falkland-szigetek, vagy éppen Napóleon száműzetésének helyszíne, Szent Ilona szigete. A Brit Birodalom örökségét jelenleg a Nemzetközösség (Commonwealth of Nations) nevű nemzetközi szervezet őrzi, amely az egykor a birodalomhoz tartozó országokat foglalja magában.

Ezen túl Nagy-Britannia mellett 15 független ország ismeri el államfőjeként a mindenkori brit uralkodót, egészen november 30-ig, amikor is a karibi térségben található Barbados köztársasággá válik. II. Erzsébet brit királynő november 30-a után így 14 országban tölt be államfői tisztséget az Egyesült Királyság mellett:

Kanada

Ausztrália

Új-Zéland

Pápua Új-Guinea

Belize

7 szigetország a karibi térségben: Antigua és Barbuda, Bahama-szigetek, Grenada, Jamaica, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és a Grenadine-szigetek

2 szigetország a csendes-óceáni térségben: Salamon-szigetek, Tuvalu

Ezekben az országokban, ahogy Nagy-Britanniában is, a brit uralkodó hatalma csak formális, az országokat ténylegesen kormányfők vezetik. Több országban is felmerült, hogy végleg szakítsanak a brit monarchiával, ahogy ez legutoljára az Indiai-óceánban található Mauritius szigetével történt, amely 1992-ben nyilvánította magát köztársasággá. A dél-amerikai Guyana 1970-ben, a karibi térségben található Trinidad és Tobago 1976-ban, az ugyancsak a térségben fekvő Dominikai Közösség két évvel később vált köztársasággá, az óceániai Fidzsi-szigetek pedig 1987-ben szűnt meg királyság lenni. Ausztráliában 1999-ben szavaztak az államformáról, ám akkor 55–45 arányban a királyság hívei győztek a republikánus érzelműekkel szemben.

Az egykor a Brit Birodalomhoz tartozó területek. Forrás: Wikimedia Commons

Most azonban – több mint három évtized után –

Barbados is függetlenedik a brit korona fennhatósága alól, ami egyesek szerint új köztársaságpárti hullámot indíthat el a még a brit uralkodót államfőjüknek elismerő országokban.

Sok országban ugyanis a most 95 éves II. Erzsébet királynő személye az, akihez a monarchiapárti érzelmek fűződnek, és elképzelhető, hogy Károly herceg trónra lépése után ezek az érzelmi kötelékek elszakadnak, így a maradék 14 országban is felmerül a brit királyságtól való teljes elszakadás lehetősége.

A brit gyarmat, amely a rabszolgatartás laboratóriuma volt

1625. május 14-én az Olive Blossom nevű angol hajó kikötött Barbados partjainál, a hajó legénysége pedig I. Jakab angol király nevében angol fennhatóság alá vette a szigetet. A Budapestnél valamivel kisebb kiterjedésű karib-tengeri sziget akkor lakatlan volt, mivel indián őslakosságát a szigetet először felfedező spanyolok kiirtották, illetve elüldözték. Barbadosra először fehér telepesek érkeztek, de hamar megindult a fekete-afrikai rabszolgák betelepítése is: 1627 és 1833 között mintegy 600 ezer afrikait hurcoltak be az országba.

A sziget Anglia első valóban nyereséges rabszolgatartó közössége lett, és egyfajta laboratóriumként szolgált a későbbi rabszolgatartó-rendszerekhez a karibi térségben és az amerikai Délen.

A fehéreknél mintegy tízszer népesebb fekete-afrikai lakosság többnyire cukornád-ültetvényeken dolgozott, ami nekik nyomort és kizsákmányolást, az ültetvényeseknek viszont óriási gazdagságot hozott. A rabszolgaságot 1838-ban szüntették meg, de Barbados kevesebb mint 300 ezres lakosságának ma is több mint 90 százaléka fekete. Az egykori brit gyarmat 1966-ban nyerte el függetlenségét.

Forrás: CIA / MTVA Sajtóarchívum / MTI

A brit monarchiától való teljes megszabadulás és a köztársasággá válás már évtizedek óta téma a szigetországban, a folyamatokat a koronavírus-járvány gyorsította fel. Sok barbadosi felháborodott ugyanis azon, hogy Nagy-Britannia sem vakcinákkal, sem pénzbeli támogatással nem segítette a II. Erzsébet formális uralma alatt álló egykori gyarmatát, ahol az egyik jelentős bevételi forrás az elmúlt időszakban nagy csapást szenvedett idegenforgalom. Miközben az idősebb nemzedékekben még van bizonyos érzelmi kötelék a brit monarchia iránt, a barbadosi fiataloknak már nincs igazán kötődésük a brit múlthoz, ahogy ez a National Geographic nemrég megjelent riportjából kiderül. Barbados köztársasággá válását jelentősen megkönnyítette, hogy alkotmánya szerint erről nem kell népszavazást tartani. Korábban Antigua és Barbudában, Grenadában, illetve a Saint Vincent és a Grenadine-szigeteken is rendeztek népszavazást a köztársasággá válásról, de ezek elbuktak.

Szimbolikus államfőváltás, valóságos problémák a gazdaságban

Október 21-én a barbadosi parlament két háza közös ülésén kétharmados többséggel választotta meg Barbados elnökének a sziget addigi főkormányzóját, vagyis II. Erzsébet helyi reprezentánsát, Sandra Masont.

Masont november 30-án, Barbados függetlenségének 55. évfordulóján fogják beiktatni hivatalába, amikor ünnepélyes keretek között köztársasággá válik a szigetország.

A ceremóniára a brit trónörököst, Károly herceget is várják. Barbados továbbra is jó kapcsolatokra törekszik az Egyesült Királysággal, és a Nemzetközösség tagja marad. Az államfői funkció ezek után is formális lesz, a végrehajtó hatalom tényleges vezetője a kormányfő. Az államforma- és az államfőváltás a gyakorlatban nem jelent sokkal többet, minthogy nem kell II. Erzsébet aláírására várni az ország nagyköveteinek és más diplomatáinak kinevezésekor. Szimbolikus jelentősége azonban annál nagyobb.

A barbadosi parlament épülete a fővárosban, Bridgetownban. Forrás: Wikimedia Commons

Az ország miniszterelnöke, Mia Mottley szerint a brit uralkodó leváltása azt jelenti, hogy

Barbados végleg maga mögött hagyja gyarmati múltját.

A többnyire feketék lakta országban ma is érzékeny kérdés a rabszolga- és gyarmati múlt, ami a Black Lives Matter (BLM) mozgalom amerikai előtörése után új löketet kapott. Tavaly novemberben eltávolították Horatio Nelson admirálisnak, a Napóleon elleni trafalgari győztes tengeri csata hadvezérének és hősi halottjának a fővárosban, Bridgetownban található bronzszobrát, mivel az admirális a rabszolgatartás pártolója volt.

Egyesek úgy vélekednek, hogy Barbados köztársasággá válása történelmi jelentőségű, és elvetheti a republikanizmus magvait a karibi térségben, ahol a legtöbb, a brit uralkodót még államfőjének elismerő egykori brit gyarmat található. Azokban az országokban is újra felvethetik a köztársasági népszavazás kérdését, ahol azok korábban elbuktak, vagy éppen Jamaicában, ahol még nem kísérelték meg. Sőt, egyes vélemények szerint II. Erzsébet halála után Kanadában és Ausztráliában is felvetődhet a köztársasággá válás kérdése.

Mások kritikusabbak a döntéssel szemben. Barbados legnagyobb lapja, a Nation például szerkesztőségi cikkében azt írta, a népszavazás kérdését nem szabadott volna lesöpörni az asztalról. Egyesek szerint Mia Mottley miniszterelnök számára a köztársasággá válás siettetése azért volt fontos, hogy elterelje a közvélemény figyelmét a koronavírus-járvány és a turizmus bedőlése miatti gazdasági visszaesésről. Az is igaz azonban, hogy Mottley már 2018-as megválasztása előtt a köztársaság mellett kampányolt.

A karibi ország lakossága is megosztott a kérdésben. Miközben a köztársaságpárti politikusok az esemény szimbolikus történelmi jelentőségét hangsúlyozzák, Barbados népének 13 százalékos munkanélküliséggel, az egyik legstabilabb karibi gazdaságnak pedig a bevételek két számjegyű visszaesésével kell szembenéznie. A szigetországot a klímaváltozás hatásai is sújtják.

Barbados november 30-ától mindenképpen új útra lép, még ha a lakosság nagy része ebből mindössze annyit fog tapasztalni, hogy a „királyi” (royal) megnevezés eltűnik a különböző közintézmények nevéből. A szigetország köztársasággá alakulása azonban utat nyithat a brit uralkodó „birodalmának” további zsugorodásához.

Címlapkép: II. Erzsébet brit királynő magánaudiencián fogadja Sandra Masont, Barbados főkormányzóját, akit november 30-án beiktatnak mint az ország első köztársasági elnökét. Forrás: Getty Images