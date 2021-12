Fenyegetőzik a NATO, de mégis mit tud csinálni, ha Vlagyimir Putyin tényleg megtámadja Ukrajnát?

Súlyos következményekkel fenyegette meg a napokban Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára Oroszországot, ha támadást indítanak Ukrajna ellen. Hasonlóan nyilatkozott Antony Blinken, az Egyesült Államok külügyminisztere is, aki állítólag Moszkva konkrét haditerveit is ismeri. Ukrajna nem NATO-tag és hivatalosan még csak nem is Amerika-szövetséges ország, ettől függetlenül a Nyugat vezetői rendszeresen azt ismételgetik, hogy stratégiai partnerként kiállnak az ország területi szuverenitása mellett és fellépnek Oroszország agressziója ellen. Nemrég az amerikai külügyminisztérium egyik tisztségviselője, Karen Donfried már arról beszélt, hogy „minden opció az asztalon van” egy orosz támadás esetén. A kemény nyilatkozatok ellenére továbbra is extrém valószínűtlen, hogy a NATO háborúba menne Ukrajnáért, de akkor mégis mik lehetnek ezek az „opciók,” „súlyos következmények,” melyekkel Oroszországot fenyegeti a Nyugat? Nézzük.

A nagy szavak ellenére esélytelen a NATO-intervenció

Az elmúlt napokban számos nyugati és ukrán tisztségviselő figyelmeztetett arra, hogy készen áll az orosz haderő arra, hogy a Krím annexiója után újabb nyílt támadást indítson Ukrajna ellen, ezúttal egy olyat, amely Kijevet is orosz ellenőrzés alá vonná. Az ismertetett állítólagos haditervekről itt írtunk:

Magyar olvasóként talán a legégetőbb kérdés az lehet, hogy mekkora az esélye annak, hogy a szomszédunkban, Ukrajnában, egy olyan nyílt háború alakul ki, melyben a NATO is részt vesz, ezzel pedig a NATO-tag Magyarországot is berántják a konfliktusba.

A rövid válasz az, hogy extrém alacsony, hiszen

Oroszország tagadja, hogy támadásra készülne, de ha egy ilyen katonai akció meg is valósul, a NATO-nak nem kell Ukrajna védelmére kelnie, hiszen az ország nem NATO-tag, de még csak nem is hivatalos szövetséges. A NATO-nak nincs érdekében, hogy Ukrajna miatt nyílt háborút, netán nukleáris eszkalációt kockáztasson a világ második legnagyobb haderejével és legnagyobb nukleáris arzenáljával rendelkező Oroszországgal, Oroszország pedig akkora erőfölényben van az ukrán haderőhöz képest, hogy valószínűleg győzelmet aratnának azelőtt, mielőtt a NATO egyáltalán érdemi intervenciót tud szervezni az ország megvédése érdekében.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár szavaiból is az olvasható ki, hogy e tényezők fejében

a NATO szinte biztosan nem védené meg katonai erővel Ukrajnát, ha Oroszország támadást indít.

Ettől függetlenül a katonai szövetség első embere kemény büntetést ígért Oroszországnak, elsősorban viszont inkább politikai és gazdasági következményekről beszélt.

Van még hol pofozni Oroszországot, de ez Európának is fájna

Stoltenberg nem részletezte, milyen gazdasági eszközökhöz nyúlnának Oroszország büntetése érdekében, a katonai szövetség képviselőjeként ő maga nem is dönthet erről. Hozzá hasonlóan viszont büntetést ígért Oroszországnak Antony Blinken amerikai külügyminiszter is és több nyugati ország befolyásos vezetője is.

Más, szankcionált országok (pl. Irán, Észak-Korea, Venezuela) példája viszont megmutatja azt, hogy bár az eszköztár limitált, a 2014 óta gyakorlatilag folyamatosan büntetett Oroszországot még mindig lehet jobban szorongatni. Ilyen intézkedés lehet például:

az Oroszországgal kapcsolatos pénzügyi tranzakciók korlátozása, vagyis például az orosz állampapírok kereskedelmének leállítása, netán a teljes tiltás az orosz pénzügyi eszközök kereskedelmére, vagy akár minden, Oroszországgal kapcsolatos pénzügyi tranzakció leállítása. Irán és Észak-Korea esetében már hasonló rendelkezések érvényben vannak; azok a bankok, amelyek pedig véletlenül megszegik a rendelkezést, dollár milliárdos büntetéseket kell, hogy kifizessenek. Az orosz állampapírok közvetlen vásárlását egyébként a Biden-kormány már az év elején megtiltotta, de egy teljes tiltás beláthatatlan következményekkel lenne az orosszal sok szempontból szorosan együttműködő európai pénzügyi szektorra nézve is.

vagyis például az orosz állampapírok kereskedelmének leállítása, netán a teljes tiltás az orosz pénzügyi eszközök kereskedelmére, vagy akár minden, Oroszországgal kapcsolatos pénzügyi tranzakció leállítása. Irán és Észak-Korea esetében már hasonló rendelkezések érvényben vannak; azok a bankok, amelyek pedig véletlenül megszegik a rendelkezést, dollár milliárdos büntetéseket kell, hogy kifizessenek. Az orosz állampapírok közvetlen vásárlását egyébként a Biden-kormány már az év elején megtiltotta, de Az orosz energiaszektor szankcionálása. Ilyen lehet a Gazprom, az Északi-Áramlat 2 gázvezeték büntetése, a nyomásgyakorlás egyes, meglévő államközi gázvásárlási szerződések befagyasztására. Ez a lépés kevésbé valószínű, hiszen az Európai Unió Amerika-szövetséges országainak nagyon fájna, különösen olyan időben, amikor az elszálló energiapiaci árak és az akadozó gázellátás miatt eleve krízis fenyegeti a nyugat-európai országokat. Ilyen lépésre reálisan akkor kerülhet csak sor, ha (részben Amerika nyomására) sikeresen leépítik az európai országok az orosz gáztól való függőségüket.

Ilyen lehet a Gazprom, az Északi-Áramlat 2 gázvezeték büntetése, a nyomásgyakorlás egyes, meglévő államközi gázvásárlási szerződések befagyasztására. Ez a lépés kevésbé valószínű, hiszen az Európai Unió Amerika-szövetséges országainak nagyon fájna, különösen olyan időben, amikor Ilyen lépésre reálisan akkor kerülhet csak sor, ha (részben Amerika nyomására) sikeresen leépítik az európai országok az orosz gáztól való függőségüket. Oroszország egyes kereskedelmi cikkeinek korlátozása . A sorozatok szankciók és korábbi korlátozások ellenére még mindig az EU Oroszország legnagyobb kereskedelmi partnere – 2020-as számok szerint az orosz kereskedelmi volumen 38%-át az egységes piac adja. Az energiahordozókon kívül Oroszország jelentős mennyiségben exportál az EU-nak faipari termékeket és fát, fémeket és ipari gépeket. Akár a gázexport szankcionálása, e termékek exporttiltása is fájna az EU-nak. Orosz fát használ számos európai ország az építő- és bútoriparban , csak hogy egy példát említsünk: az IKEA is jelentős mértékben támaszkodik az Oroszországból importált faanyagokra. A faanyagok drágulása igencsak jelentős volt az elmúlt években, nem kizárt, hogy az orosz faanyagok betiltása súlyos krízisbe sodorná az európai építőipart.

. A sorozatok szankciók és korábbi korlátozások ellenére még mindig az EU Oroszország legnagyobb kereskedelmi partnere – 2020-as számok szerint az orosz kereskedelmi volumen 38%-át az egységes piac adja. Az energiahordozókon kívül Oroszország jelentős mennyiségben exportál az EU-nak faipari termékeket és fát, fémeket és ipari gépeket. Akár a gázexport szankcionálása, e termékek exporttiltása is fájna az EU-nak. , csak hogy egy példát említsünk: az IKEA is jelentős mértékben támaszkodik az Oroszországból importált faanyagokra. A faanyagok drágulása igencsak jelentős volt az elmúlt években, nem kizárt, hogy az orosz faanyagok betiltása súlyos krízisbe sodorná az európai építőipart. A Putyinhoz közeli oligarchák vagyonának befagyasztása, cégeik szankcionálása, utazási tiltások. Erre már korábban is tett lépéseket az Egyesült Államok, viszont erősen vitatható, hogy ezekkel a lépésekkel mennyiben sikerült valódi nyomást helyezni közvetetten magára Vlagyimir Putyinra.

Összességében tehát elmondható, hogy van még hol büntetni Oroszországot, de ezek a potenciális gazdasági szankciók vagy limitált nyomást jelentenének csupán az orosz politikára nézve, vagy nagyon fájnának az Amerika-szövetséges nyugat-európai országoknak és NATO-tagállamoknak.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy egészen biztos, hogy ha a Nyugat ismét szankcionálja Oroszországot, Moszkva hasonló volumenű szankciókkal válaszol. Az elmúlt években látszott az, hogy a nyugati büntetőintézkedésekre szinte kivétel nélkül arányos választ adott a Putyin-kormány, most is ez várható.

Nem életképes opció tehát az például, hogy kitiltják az EU-ból az orosz bankokat, hiszen a Kreml ezután azonnal kitiltaná Oroszországból az európai bankokat is. A gázellátás szankcionálása pedig még rosszabb helyzetet eredményezhet, hiszen ha Oroszország elzárja Európa felé a gázcsapot, ez Moszkvának mindössze bevételkiesést, míg az EU egyes tagállamainak akár otthonaikban halálra fagyó embereket is jelenthet, ami kétség kívül súlyos politikai krízist is magával vonhat.

Reális katonai opciók

Ha nem is kelne közvetlenül Ukrajna védelmére egy orosz támadás esetén a NATO, azért nem maradna az akció katonai jellegű következmények nélkül. Ez két területen nyilvánulhat meg:

a NATO keleti határának jelentős megerősítése és katonai eszközök nagy mennyiségű átcsoportosítása Európába, elhúzódó orosz-ukrán háború esetén az ukránok segítése fegyverekkel, tanácsadókkal.

Az első opció egészen biztosan megvalósulna egy Ukrajna elleni orosz támadás esetén, ami abban manifesztálódna, hogy valószínűleg

(újabb) rakétavédelmi rendszereket telepíthet Amerika Lengyelországba és Romániába, illetve a balti országokba, valamint Bulgáriába,

telepíthet Amerika Lengyelországba és Romániába, illetve a balti országokba, valamint Bulgáriába, nagy mennyiségben jelenhetnek meg amerikai bombázók, harci repülőgépek Norvégiában, Németországban, Lengyelországban és Romániában,

Norvégiában, Németországban, Lengyelországban és Romániában, rendszeresek lennének az Oroszországot „elrettentő” hadgyakorlatok stratégiai csapásmérő eszközökkel,

látványos, több ország bevonásával zajló, hidegháborús hangulatot idéző összfegyvernemi hadgyakorlatokat láthatnánk Európa-szerte,

Európa-szerte, új katonai bázisokat nyitna az Egyesült Államok az Oroszországgal határos területeken,

nyitna az Egyesült Államok az Oroszországgal határos területeken, növelheti az Egyesült Államok az Európában tárolt nukleáris fegyverek számát.

Hogy milyen közvetlen hatása lenne mindezeknek Oroszországra nézve? Ha nem támadják meg a NATO valamely országát (szinte biztosan nem fogják), gyakorlatilag semmilyen. A Kreml nyilván kiad pár dühös közleményt, melyben provokációval vádolják meg a Nyugatot, aztán az orosz haderő végez pár látványos hadgyakorlatot, de itt valószínűleg meg is áll a dolog.

A második opcióval kevésbé érdemes kiterjedten foglalkozni, hiszen, ahogy említettük, valószínű, hogy Oroszország gyors győzelmet aratna Ukrajna felett, így minimális az esély az elhúzódó háborúra. Ha viszont mégis megvalósulna ez a forgatókönyv és inkább valamiért egy Csecsenföld-szerű szituációval találná magát szembe Oroszország, mintsem egy Grúziával, mert mondjuk az országuk fennmaradásáért harcoló ukránok a vártnál keményebb ellenállást tanúsítanak, a NATO valószínűleg fegyverekkel és kiképzéssel segítené az ukránokat, ahhoz hasonlóan, ahogy a hidegháború proxi-konfliktusaiban segítette például az afgán mudzsahedineket a Vörös Hadsereg ellen. Ez viszont, miközben biztosan tovább rontaná az eleve feszült helyzetet Moszkva és Washington közt, aligha vezetne nyílt háborúhoz.

Címlapkép: Sean Gallup/Getty Images