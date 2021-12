Ilyen egy igazi karácsonyi szomszédterror - Vigyázz, mert csődbe vihet!

A karácsonyi időszak eljövetelével itthon is egyre gyakrabban látunk házakat, kertben lévő fákat fényekkel, fényjátékkal felszerelve. Azt gondolnánk, hogy a szeretet ünnepén a látvány mindenkit elégedettséggel tölt el. Egy Idahoban lévő kisvárosban azonban valaki olyannyira túltolta a díszítést és az azt övező ünneplést, hogy azzal pereskedésig fajuló, keserves, sok tízmillió forintos károkat okozó vitákat generált a helyi közösséggel szemben. Az eset országosan is ismertté vált, és a napokban egy dokumentumfilm is megjelent róla. Ebben pedig a készítők remekül ráéreztek arra, hogy ami történik, jóval túlmutat néhány szomszéd civakodásán, és az amerikai társadalomban meghúzódó, egyre inkább a felszínre törő, hatalmas ellentétek allegóriája.

Jeremy Morris imádja a karácsonyt. Nem úgy, mint a legtöbb ember, aki meggyújtja az adventi gyertyákat, és hetekkel előbb megtervezi a karácsonyi menüt. Ő egy egészen más fokozaton híve az ünnepeknek. A negyvenes éveiben járó ügyvéd ugyanis már szeptemberben elkezdi díszíteni a családi házát és annak kertjét. A rengeteg időre szüksége is van, ugyanis - ahogy a címlapképen is látható - nemcsak egy-két függősorral, szerencsétlenül reszkető, felfújható rénszarvassal operál, hanem mindenhol, szó szerint tízezernyi égővel, hatalmas, szinte nappali fényt adó díszkivilágítással tiszteleg az ünnepek előtt. Ám nem is a fényárral van a legnagyobb problémája.

Jeremy Morris a díszkivilágítás bekapcsolásának a pillanatában (apple.com)

Morris úr a saját bevallása szerint is a karácsony megszállottja, és maga is elismeri, hogy mániákus, aki nem köt kompromisszumokat. Szülei kertjében már tízéves korában maga díszítette fel az egyik fát, és mivel nem volt képest várni, ezt akár a legnagyobb esőben is megtette, nem is törődve azzal, hogy bőrig ázik. Az iskolában nem volt túl népszerű, kissé csodabogárként pedig sokan piszkálták, ezért már akkor elhatározta, hogy felnőtt korában meg fogja védeni magát. Ehhez pedig a legjobb hivatást találta meg, ami egy aszimmetrikus jogállamban elképzelhető: ügyvéd lett belőle.

Felnőttként a munkája és családja mellett a karácsonyi díszkivilágítás hobbiját sem eresztette el. Sőt, ezt évről évre egyre inkább előtérbe helyezte, és az egésznek a megszállottja lett. Minden esztendőben, már egy nappal az ünnep után azon gondolkozott, hogy miként tudná jövőre még szebbé, még nagyobbá tenni a fényáradatot. Egy idő után persze híre ment annak, hogy milyen különleges a házában a karácsonyi világítás, és az emberek látványosságként tekintettek rá, akár több száz kilométerről is oda zarándokolva, hogy láthassák a különlegessé vált házat. Ez pedig egy nagy kanna olaj volt Morris mániájának a tüzére.

A gyermeklelkű ügyvéd ezért egy idő után nyilvános eseményeket hirdetett meg a házához, ahol forró csokival, vattacukorral kedveskedett az arra járóknak.

Mivel a lelkesedését mély vallásosság is táplálta, ezért a szokásos enyhe karácsonyi giccs mellett jászolt is berendezett a kertjébe, a több száz ünneplővel közösen karácsonyi dalokat is énekelt, és még egy tevét is kölcsönvett a három királyokra való emlékeztetés érdekében. A város vezetése azonban nem nézte jó szemmel a hatalmasra nőtt tömeget és büntetést szabott ki rá, amiért nem kért engedélyt a rendezvény megtartására.

A karácsonyi teve a Morris ház előtt (apple.com)

Morrist azonban ez kevéssé zavarta, és mivel a nagyravágyása amúgy sem tudott határt szabni az elképzeléseinek az egyik ünnep másnapján feleségével úgy döntöttek, hogy a város határán kívül keresnek egy nagyobb házat, ahol a kert is még több embert tud befogadni. Még aznap kocsiba pattantak és végigjárták a környéket. Ekkor találtak rá Hayden-re, ami egy ősfás területen lévő gyöngyszem, a gyerekeket nevelő, vagy a csendes, biztonságos környékre vágyó felső középosztálybeli nyugdíjasok paradicsoma.

Ahogyan Magyarországon van közös képviselő, illetve lakógyűlés, úgy az Egyesült Államokban ennek a szerepét a helyi Homeowners Association (HOA), vagyis a ház tulajdonosok egyesülete tölti be. Mivel ez kicsi, és azért nem nagyon vagyonos közösség volt, ennek vezetésében a tulajdonosok inkább ráérő, a jogban kevésbé jártas tagjai voltak jelen. Mint minden helyi közösségnek, ennek is megvoltak a leírt szabályai, hogy a környék békéjét és nyugalmát meg lehessen őrizni. Morris jól tudta, hogy a megszokottól élesen eltérő világítása és a hozzá verődő tömeg miatt feszegetni fogja a határokat, ezért egy levelet is írt nekik, megtudakolva, hogy mit szólnának az éves eseményéhez.

A helyi HOA tagjai megrémültek, amikor megtudták, hogy a hatalmas karácsonyi rendezvényéről híres Jeremy Morris a szomszédságba szeretne költözni. Tartottak a zajtól, a fényáradattól, a tömeg miatt útlezárásoktól és az általuk a környéken felhalmozott szeméttől. Ezért elhatározták, hogy mindent megtesznek a költözés ellen. Egymás között nagyon hosszan egyeztettek arról, hogy mit is írjanak a karácsony megszállottjának. A levélben hosszasan sorolták az aggodalmaikat és hogy mely HOA alapszabályba ütköző problémák lennének azzal, amit tervez. A végére pedig beletettek egy olyan megjegyzést, ami hatalmas hibának bizonyult és évekre, de lehet hogy évtizedekre megalapozott egy keserves háborút közte és a szomszédsága között.

A levélben ugyanis finom célzást tettek arra, hogy mivel nem minden szomszéd vallásos, ezért őket zavarhatja a karácsonyt övező jelképek és események ilyetén módon történő előtérbe tolása.

Ez persze abszurd megjegyzés volt a részükről, és vélhetően egy pillanatig sem gondolták komolyan, a céljuk sokkal inkább az volt, hogy ezzel is igyekezzenek távol tartani Jeremy Morris-t attól, hogy éppen ezen a környéken akarjon házat vásárolni. A kérdéses mondat azonban kontraproduktívnak bizonyult, sőt: ez ismét egy nagy kanna olajat jelentett a karácsonyt az identitásának origójába tévő szomszédjelölt lelkében égő tüzére. A makacsságáról ismert Morris ekkor döntötte el, hogy véghezviszi a tervét, kerüljön akármibe is. Végül nagyon sokba került, de nemcsak számára.

A család így a helyi HOA eseménnyel kapcsolatos jóváhagyása nélkül került be a lakóközösségbe, és Morris úr innentől fogva a jogi és pszichológiai hadviselés minden eszközét bevetette a szomszédai ellen. Folyamatosan hívogatta a bizottság elnökét, őt és a többi tagot költséges perrel fenyegetve. Titokban szinte minden telefonos és személyes beszélgetést felvett. A házából és a környékről rengeteg fényképet készített, ahol bármilyen szabálytalanságot vélt felfedezni. Ennek tipikus példái voltak, amikor

az egyik család garázsfelhajtóján lévő mobil focihálót talált illegálisnak a HOA szabályzata alapján, de szintén bejelentést tett amiatt, mert egy idős nyugdíjas szomszédja kettő helyett három kisméretű kutyát sétáltatott a környéken.

Az igazi pokol a lakóközösség számár azonban a karácsonyi szezon közeledtével érkezett meg. Morris soha nem látott fényjátékot rendezett a házán és a kertjében, buszokat bérelt ki, hogy a sok száz embert a helyszínre tudja szállítani, akik kíváncsiak voltak a show-ra. Nem hiányozhatott a télapó, a kórus és természetesen a teve sem. A helyi lakosok a fényektől és a hangzavartól napokig nem tudtak aludni, és az autóval való közlekedés is szinte lehetetlenné vált a környéken lakók számára, mert a rengeteg vendég kocsija és a buszok teljes szélességében elfoglalták az utat. Voltak olyan emberek a környéken, akik inkább elutaztak pár hétre, hogy nyugodtan tudjanak pihenni, mert a saját otthonukban ez már nem volt megoldható. A látogatók és a szomszédság között tettlegességig fajuló viták zajlottak le. Még arra is volt példa, hogy halálos fenyegetések hangoztak el mindkét oldalról.

A ház a nyilvános rendezvény idején a hívogató felirattal, amely ingyenes forró csokival és cukorkával csábítja a látogatókat. (apple.com)

A karácsony önhatalmú nagykövete ekkor még magasabbra csavarta a konfliktust:

egy szélsőséges csoportot hívott oda, hogy biztosítsa a rendezvényt, akik a csendes lakóközösségben automata gépfegyverekkel kezdtek el járkálni.

A nyilvánosságot is bevonta az abszurd vitába, mondván, hogy a vallásszabadság, illetve az önrendelkezés a tét. Az erre fogékony média azonnal rákapott az ügyre és országos szinten mutatta be, hogy valakinek veszélyben van a karácsonyi kivilágítása, és szabadságjogai. Ennek nyomán persze megjelentek a kommentelők is, akik durva zaklatásokkal támadták meg a szomszédokat a közösségi médián keresztül. Idővel persze maga Morris és a családja is célponttá vált.

De nem lett volna Morris igazi ügyvéd, ha egy idő után nem a bíróságon szeretett volna érvényt szerezni az igazának. Itt bedobta a korábban rögzített beszélgetéseket is, amit a jog szerint fel is használhatott. Ennek során az is kiderült, hogy szomszédok között is voltak olyan megjegyzések vagy akár alig burkolt fenyegetések, ami nem segítette a konfliktus megoldását. Bizarr módon az egyik meghallgatáson maga Morris volt az, aki feltette ellenfeleinek a kérdéseket, ezzel még jobban kiborítva őket.

Az igencsak elfajult vita lelkileg mindkét oldalt alaposan megterhelte. Megrázó volt látni, hogy a szomszédok között többen is voltak, akik a film során készült interjúk alatt többször is elsírják magukat. A HOA vezető hölgynél egyébként a Morris által a bíróságon feltett kérdések közben is eltört a mécses, de

volt olyan férfi is az érintettek között, aki csak a könnyeivel küszködve tudott beszélni az ügy egyes részleteiről.

Még sokkolóbb volt tapasztalni hogy Morris családjára is mennyire negatív hatással volt az egész. A beszélgetések során a felesége többször is elsírja magát, és maga a családfő is elismeri, hogy az ügy során sokat romlott a kapcsolata párjával és gyerekeire is kevesebb ideje jut. Egy bizonyos ponton a nejének annyira elege lesz és a szomszédok ellenségeskedése miatt annyira félni kezd, hogy el is költözik a gyerekekkel a szüleihez. Morrist azonban ez sem tántorítja el attól, hogy minden szezonban megpróbálja végigvinni a tervét, és egy idő után egyedül teszi fel a rengeteg égőt a házra.

Jeremy Morris magányosan takarítja el a havat a háza előtt, természetesen Mikulás sapkában (apple.com)

Szintén elborzasztóak a vita anyagi következményei. A pereskedés részleteibe órákig tartana belemenni, de eleinte 75 000, utána pedig már százezres nagyságrendű dollár összegek repkednek a levegőben.

A HOA egyes tagjainak - különösen a munkajövedelem nélküli időseknek - nehezére esne kifizetni a perköltségek és az esetleges kártérítés rájuk eső részét. Morris felesége eközben pedig a nézőknek elárulja, hogy az egyre nagyobbra növő jogi időzített bomba számukra negatív kimenetelű bírói döntése esetén magáncsődöt kell majd jelenteniük. Mindezt egy karácsonyi díszkivilágítás és pár napos ünnepi buli miatt.

Az egész eset azonban jócskán túlmutat egy kicsinyes, végsőkig elfajult rossz szomszédi viszonyon, amelyben lassan mindegyik fél kikészül.

A résztvevőkkel való beszélgetés során ugyanis kiviláglik egy betegesen önérzetes, makacs, az individualizmust mindenek elé helyező, konfliktusokat kezelni képtelen, az identitáspolitika miatt szétszakadó társadalom képe.

Egy olyan országé, amelyben a politikai, társadalmi és vallási elvek leszivárognak a legbanálisabb hétköznapi helyzetek közé és szépen lassan felemésztik annak lelkét.

Rettentő szomorú azt látni, hogy mindkét fél szenvedélyesen érvel amellett, hogy régebben mennyire összefogott Amerika és mindenki ugyanazt akarta, még voltak közösségi elvek, amikben mindenki egyetértett. A kettészakadt országban azonban vannak, akik az egyéni szabadságjogokat szélsőségesen értelmezve azt hiszik, hogy mindent megengedhetnek maguknak és a közös elveknek az individualizmuson és a szinte korlátlan szabadságon kellene alapulnia. A másik oldalról ugyan jogosan merül fel, hogy a közösséget, a kollektív, minden értelemben vett jólétet kellene alapul venni, de az itt lévők is folyamatosan küszködnek azzal, hogy a meddig lehet elmenni abban, hogy mások életéve a többség érdekében beleszóljanak. Néha pedig még a saját bevallásuk szerint is túllépnek ebben egy határt.

Egy idő után a néző hajlamos megsajnálni az eset minden szereplőjét, az összes hibájukkal együtt.

A lakóközösség tagjait azért, mert bár teszetoszán, néha sunyin reagálnak, de el kellett viselniük agresszív szomszédjuk nyomását, és fényes-hangos rendezvényeit. Morris családját azért, mert bár támogatják fékezhetetlen szenvedélyében, belül maguk is vívódnak és gyakran igencsak szenvednek a szomszédháború következményeitől. Morrist magát pedig azért, mert ugyan alapvetően egyáltalán nem szimpatikus, és lépései néha bicskanyitogatóak, mégis csak egy nagyra nőtt gyerek, akinek nyilvánvalóan önértékelési zavarai vannak, de imádja a karácsonyt és hozzá kell tenni: az ingyenes rendezvényei segítségével rengeteg pénzt gyűjtött beteg gyermekek megsegítésére.

Egy politika, üzlet és kiüresedett értékek által polarizálodott társadalom jelképei ők, akik immáron a saját szomszédaikban is a legnagyobb ellenséget látják, miközben mesterségesen felfújt identitásukba kapaszkodnak. Ha ezt elveszítik, akkor talán úgy érzik, hogy az anyagi javakon felül semmijük sem marad.

Ha Amerika nem lesz képes az ezekhez hasonló ellentéteket, haragot, feszültséget lecsitítani, akkor a belső rohadás szép lassan felemészti a világ legnagyobb hatalmú országát. Akkor pedig már senkinek sem a karácsonyi díszkivilágítás lesz a legnagyobb problémája.

A perek és a történet (eddigi) kimenetelét azért nem árulom el, mert tényleg érdemes megnézni a teljes erről szóló dokumentumfilmet, amelynek címe: 'Twas the Fight Before Christmas. Még akkor is, ha a készítők az ügyes vágásokkal, illetve az ehhez igazított interjú részletekkel néha hatásvadász eszközökkel is éltek.

Címlapkép: Jeremy Morris családjának háza Hayden-ben (apple.com)