10 legendás harckocsi, amely örökre megváltoztatta a páncélos-hadviselés történelmét

Alig több mint 105 éve, hogy megjelent az első harckocsi, vagy tank a harcmezőkön, eljutott az emberiség arra a szintre, hogy a lomha, nehézkes üzemeltetésű, minimális páncélzattal rendelkező „gépszörnyek” már kilométerekről, számítógépes tűzvezérlő rendszerek segítségével harcolnak, 70 kilométer / órás sebességgel manővereznek. Forró témává vált már a harcjárművek automatizálása is, a nagyhatalmak most egymással versenyeznek azon, hogy melyikük tudja megépíteni a világ első, ütőképes robottankjait. De melyek azok a harckocsik, amelyek valódi ugrást jelentettek a harcjármű-fejlesztésben vagy döntően befolyásolták egy ország szárazföldi haditechnikai fejlesztéseit? Nézzünk meg tizet az igencsak hosszú listáról.

Mark I

Az egyetlen megmaradt Mark I-es a bovingtoni tankmúzeumban. Fotó: Alan Wilson via Commons

A brit Mark I-es az első hagyományos értelemben vett tank, vagy harckocsi, melyet éles csatában alkalmaztak, már ekkor is sejteni lehetett, hogy az első világháború csataterein megjelenő „gépszörny” örökre megváltoztatja a háborúkat. Először 1916-ban vetették be a britek a Mark I-eseket, a Somme folyó környékén dúló harcokban, a gépek megjelenése viszont inkább csak morál tekintetében okozott kárt, de nem hozott érdemi változást a frontvonal alakulásában. A Mark I-esek nagy része lerobbant, megakadt vagy megsemmisült az első csatájuk során, ettől függetlenül komplett német alakulatok menekültek el a brit harcjárművek elől, annyira megijedtek tőlük.

A harcjármű-gyártás technológiája persze gyorsan fejlődésnek indult. A Mark-sorozatnak összesen tízféle iterációja készült az első világháború során vagy után, tizenegy, ha a Mark I Gun Carriert is egy kalap alá vesszük. Ezekből az eszközökből összesen mintegy 2000 darab készült.

A brit tankok sikerein felbuzdulva, a háború vége felé már szinte az összes nagyhatalom fejlesztett saját harckocsit, a németek és a Monarchia viszont elsősorban inkább a tankelhárító fegyverek fejlesztésére koncentrált, így például a német A7V-ből alig 20 darabot gyártottak.

Renault FT

FT harckocsi egy francia múzeumban. Fotó: Jebulon via Commons

Akár a Mark-harckocsik, a francia Renault FT is egy első világháborús tank, amely elsősorban azért számít forradalmi technológiai áttörésnek, mert ez volt az első olyan sorozatgyártott harcjármű, melyet forgatható toronnyal szereltek fel. Talán nem nagy túlzás azt mondani, hogy a harcjárműgyártás alapelvei a mai napig az FT mérnöki elvein nyugszanak, hiszen fő fegyverzete és kezelője a forgatható toronyban helyezkedik el, a vezető a harckocsi elejében foglal helyet, hátul pedig a motortér található. A legtöbb modern harckocsi a mai napig ezt az elrendezést követi.

A világháború végén és után számos ország vette át az FT kialakítási elveit és állt neki, hogy hasonló harckocsikat gyártson, beleértve az Egyesült Államokat, a Szovjetuniót és Olaszországot is. Limitált példányszámban egészen a második világháború végéig lehetett látni FT-harckocsikat a csatatereken, igaz, ekkorra már igencsak elavultnak számítottak.

T-34

T-34-85-ös harckocsi Koroljovban kiállítva. Fotó: Dmitrij Ivanon via Commons

Sokan azon a véleményen vannak, hogy a szovjet T-34-es harckocsik mérnöki szempontból is a második világháború legjobb tankjának számítanak, mások szerint viszont ezek a harcjárművek csupán egyszerű előállíthatóságuk, kezelhetőségük és magas gyártási számuk miatt számítanak „jó tanknak.” Bármely álláspontot is képviseljük, az vitathatatlan, hogy a T-34-es harckocsik elleni harc a Barbarossa-hadművelet elején kifejezetten komoly fejtörést okozott az német inváziós erőknek, a harcjármű pedig összességében döntően hozzájárult a Vörös Hadsereg világháborús győzelméhez.

A T-34-es rendkívül egyszerűen előállítható, könnyen kezelhető és aránylag jó páncélvédettség / tűzerő kombinációt kínáló harckocsi volt, különösen, amikor a háború vége felé felváltották a 76 milliméteres lövegeiket 85 milliméteres lövegekkel.

A második világháború alatt a Szovjetunió összesen majdnem 60 ezer T-34-est és T-34-85-öst gyártott le, amely önmagában nagyobb szám, mint a náci Németország által gyártott összes harckocsi. A T-34-esek sikerei alapvetően határozták meg a szovjet harcjárművek gyártási elveit egészen a 2010-es évekig.

Panzerkampfwagen VI (Tiger I)

Az utolsó működőképes Tiger harckocsi a brit Bovington tankmúzeumban. Fotó: Simon Q via Commons

A német „Tigris” harckocsi talán a második világháború legismertebb és legikonikusabb harcjárműve, köszönhető ez részben annak a rengeteg legendának, anekdotának és ferdítésnek, amely e harckocsiról kering a köztudatban.

A harcjármű rettegett reputációját elsősorban vastag homlokpáncéljának és kifejezetten hatékony, 8,8 centiméteres KwK 36-os lövegének köszönheti. A harcjármű hírnevét öregbíti az is, hogy a tengelyhatalmak páncélos ászainak jelentős része – pl. Michael Wittmann, Otto Carius vagy éppen a magyar Tarczay Ervin százados -, Tiger I-essel érte el legnagyobb harctéri sikereit. A szövetséges hatalmak, különösen az Egyesült Államok és Nagy-Britannia pedig kifejezetten azzal a céllal fejlesztett (tovább) egyes harcjárműveket, hogy ezt az „acélszörnyet” le tudják győzni.

A „Tigrisek” persze közel sem voltak olyan „legyőzhetetlenek,” mint azt a mítosz állítja, de különösen a harcjárművek üzemeltetésével kapcsolatos logisztikai kihívások nehezítették meg a Panzer VI-osok hatékony működését. Nagyon nehezek voltak, rengeteg üzemanyagot fogyasztottak és a korai típusok gyakran küzdöttek műszaki hibákkal is. Ettől függetlenül vitathatatlan, hogy egy működőképes Tiger-formáció valóban számottevő befolyással bírt a csata kimenetelére.

Érdemes arról is beszélni, hogy a (nyugati) szövetségesek gyakran keverték a Tigert más harckocsikkal (elsősorban Panzer IV-esekkel), így lényegesen több sztorit hallani ezekről a tankokról, illetve legyőzésükről, mint ami a valóságban megtörtént. A náci Németország alig 1350 Tiger I-est gyártott, egy része ezeknek a tankoknak ráadásul más, német-szövetséges országokhoz került.

Magyarországon a Tigerrel kapcsolatos, egyik legnépszerűbb legenda az, hogy a Balatonban, Dunában, Tiszában, stb. található egy „elsüllyedt” harckocsi. Ha minden ilyen mendemonda igaz lenne, több elsüllyedt Tiger lenne Magyarországon, mint amennyi valaha legurult a Henschel futószalagjairól.

M4 Sherman

105 milliméteres löveggel felszerelt Sherman harckocsi egy laktanya udvarán. Fotó: Alf van Beem via Commons

A Tiger mellett talán az amerikai M4 Sherman az a harckocsi, amelyről a legtöbb tévhit terjeng, köszönhető ez részben Hollywoodnak, részben pedig a háború utáni, sokszor rosszindulatú mendemondáknak.

Az Egyesült Államok legnagyobb számban használt második világháborús harckocsijáról alapvetően az a tévhit járja, hogy egy kifejezetten rossz tank volt, melyet könnyű szerrel „leszedtek” a német harckocsizók. Állítólag gyakran kiégett, elsődleges lövege pedig arra sem volt elég, hogy egy könnyebben páncélozott német tankot kilőjön.

Ezzel szemben az igazság az, hogy az M4-esek harctéri értéke nagyjából megegyezett a német Panzer IV-esekével, illetve a szovjet T-34-esekkel. Nincs semmilyen statisztika, amely bizonyítaná, hogy könnyebben kiégtek volna bármely másik tanknál, 75 milliméteres lövegeikkel pedig sikeresen szálltak szembe a legtöbb német harckocsival. Egy Panther vagy egy Tiger harckocsi nyilván keményebb dió volt egy Shermannek (de például oldalról, hátulról 75 milliméteressel sem kilőhetetlen), de miközben alig 1350 Tigert és 6000 Panthert vetettek be a tengelyhatalmak, az Egyesült Államok 50 ezer Shermant gyártott le.

A britek viszont „továbbgondolták” az M4-es koncepcióját és Firefly néven, egy 17 fontos tankelhárító löveggel szerelték fel a Shermaneket, amely hatékonynak bizonyult még a Tigerek és Pantherek homlokpáncélzata ellen is. Ezek a harckocsik annyira jól teljesítettek, hogy a háború vége felé az Egyesült Államok elkezdte felszereltetni saját Sherman harckocsijait is 17 fontos lövegekkel, de a háború véget ért az európai hadszíntéren, mielőtt ezek a frontra érkeztek volna, ami elképesztő számbeli fölény.

A második világháború után nagy számban használtak M4-eseket a koreai háborúban, az Izrael megalakulását követő háborúkban, de még a ’80-as években az Irán-iraki háborúban is.

Centurion

Izraeli Centurion a Yad la-Shiryon múzeumban. Fotó: Bukvoed via Commons

Nagy-Britannia saját tervezésű harcjárművei súlyos hiányosságokkal küzdöttek a második világháború során, a Crusader, a Matilda vagy épp a Churchill tankok hibáiból tanulva viszont 1945-re (1946, ha a rendszeresítést vesszük), megalkották a harckocsit, melyet sokan az ’50-es, ’60-as évek legjobb tankjának tartanak, a Centuriont.

A Centurion közepes tank aránylag gyors volt, mozgékony, illetve kiváló tűzerővel rendelkezett, különösen a 105 milliméteres löveggel ellátott Mark 5-ös típusváltozat bizonyult hatékonynak.

A brit harcjármű csatában is bizonyított a kortárs, amerikai M48 Patton tankokkal, illetve a szovjet T-55-ösökkel szemben: különösen India használta őket nagy sikerrel Pakisztán Pattonjei, illetve Izrael az arab országok T-55-ösei ellen. Izrael a mai napig használ jelentősen átalakított Centurionokat, elsősorban gyalogság szállítására és tűztámogatására.

T-54/55

T-54A Prágában. Fotó: Gerritse via Commons

A szovjet T-54, illetve T-55-ös közepes harckocsi azért érdemel említést a listán, mert ez a világtörténelem legnagyobb példányszámban gyártott harckocsija, amely akarva-akaratlanul is befolyásolta számos ország, így a Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság, illetve Észak-Korea harckocsi-gyártási módszertanát.

Eltérő források szerint 80-100 ezer T-54/55-ös harckocsit gyártottak le összesen és bár Oroszország már nem használja őket, a mai napig több tucat ország haderejében teljesítenek szolgálatot, különféle konfigurációban.

Maga a harckocsi egyébként nagyjából követi a T-34-es mérnöki alapelveit: egyszerűen legyártható, kezelhető, karbantartható, fejleszthető. Míg az ’50-es években jó harckocsinak számított, 100 milliméteres D-10T lövege és 120 milliméteres, 60 fokban döntött homlokpáncélja ma már közel sem nyújt megfelelő tűzerőt és védekezési képességeket kezelőinek. Ez már a ’90-es évek elején dúló öbölháborúban bebizonyosodott, amikor a NATO-harckocsik és páncéltörő rakéták százával pusztították a T-54/55-ösöket és 62-eseket, minimális saját veszteség mellett.

M1 Abrams

M1 Abrams harckocsi egy hadgyakorlaton. Fotó: US Army via Commons

Az 1980-as években, az Egyesült Államok haderejében szolgálatba állt M1 Abrams tank sokáig egyértelműen a világ legjobb általános harckocsija volt, a fent említett, jelentős harctéri sikereket az öbölháború során nagymértékben ezeknek a harcjárműveknek köszönhetik az amerikaiak (a légierő, kiváló gyalogsági kiképzés, hírszerzés, stb. mellett, értelemszerűen).

Az M1-es a mobilitás, páncélvédettség és tűzerő tökéletes kombinációját nyújtja a kezelőnek. A harcjármű úgynevezett Chobham kompozit páncélzatot használ, melyet szegényített uránnal is megerősítettek az A1-es típusváltozattól fogva. A tankot egy 1500 lóerős gázturbina hajtja, mellyel betonúton akár 72 kilométer / órás sebességet is képes elérni. A harckocsi 120 milliméteres, M256A1 Rheinmetall-lövege papíron 4000 méterről, gyakorlatilag pedig 2500 méterről is képes hatékony találatot leadni, ennek köszönhetően az Abramsek bőven azelőtt tudták kilőni az iraki harckocsikat, mielőtt azok egyáltalán viszonozni tudták volna a tüzet. A pontos találatleadásban számítógépes tűzvezérlő rendszer is segítette a kezelőket.

Sokáig egyébként az a legenda keringett, hogy soha, egyetlen Abrams-harckocsi sem veszett el ellenséges tűz következtében, ma már úgy tudni, legalább 2-3 tankot kilőttek az irakiak, szegényített urán lövedékekkel csak az öbölháború során. Szolgáltak Abramsek az iraki háborúban is, illetve Afganisztánban is, itt legalább egy harckocsik improvizált robbanóeszköz tett harcképtelenné, több tucat pedig annyira megsérült, hogy vissza kellett szállítani az Egyesült Államokba. Mindenesetre, ha nem is „kilőhetetlen” az Abrams, ezek a veszteségek igencsak minimálisnak számítanak. Még széljegyzeten annyit érdemes megjegyezni, hogy a szaúdi és iraki kezelők körében jóval nagyobb az Abramsek veszteségi aránya, így az alacsony amerikai veszteségek a képzettségi fölénynek is betudhatók.

Az Egyesült Államok a mai napig fejlesztgeti az Abrams harckocsikat, most épp az M1A2 SEPv4 típusváltozat összeállításán dolgoznak. Az Abrams-harckocsik számos más, legújabb generációs harcjármű fejlesztési elveit inspirálták, világszerte. Ma már vitatható, hogy az Abramsek-e még mindig *A* legjobb tankok a világon, viszont kétségtelen, hogy 40 éves koruk ellenére a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően még mindig az élvonalba tartoznak.

T-14 Armata

Armata harckocsik egy katonai parádén. Fotó: Vitaly V. Kuzmin via Wikimedia Commons

Az orosz Armata-platform létezését 2015-ben fedték fel a világ előtt, a májusi győzelem napi ünnepségen; a járműtípus olyan technológiai vívmányokat tartalmazott, melyeket látva a fél világ szája tátva maradt. Két fős kezelőszemélyzet, testből irányítható, kezelő nélküli lövegtorony, számítógép-asszisztált védelmi rendszerek, egy olyan löveg, amely állítólag felülmúlja az évtizedekig csúcstartó Rh-120-as teljesítményét. Az Armata erős üzenet volt a világ számára: Oroszország újra fejleszti haderejét.

Aztán kiderült, hogy valószínűleg nagyobb az Armata-projekt füstje, mint a lángja, hiszen a harckocsi sorozatgyártása a mai napig nem indult meg, a típus rendszeresítése és fenntartása rendkívül drága és körülményes, illetve komoly műszaki problémák hátráltatják a harckocsi harctéri hatékonyságát.

Még mindig nem látszik teljesen, hogy mi lesz az Armata jövője: Oroszország most inkább a régebbi, T-72-es, T-80-as és T-90-es harckocsi-állományának fejlesztésére feküdt rá. Mindenesetre folyamatosan toldozgatják-foltozgatják, tesztelgetik az Armatát, így nem kizárt, hogy a következő generációs harckocsi előbb-utóbb széles körben is az orosz haderő szolgálatába áll.

Ha lesz valami az Armatából, ha nem, sok országnak ez a harcjármű azt üzente meg, hogy a harckocsi-hadviselés nem halt meg, igenis szükséges a páncélos képességek fejlesztése.

UGV-k

Az Uran-9-es, Oroszország rendszeresítés alatt álló UGV-je. Fotó: Dmitriy Fomin / Wikimedia Commons

Az Armata vívmányai ellenére a mostani fejlesztési irányok alapján úgy látszik, hogy hosszú távon nem az 1-2 fő által irányított, hanem a távirányított, illetve teljesen önálló, waypoint-alapú mozgásra képes harcjárművek fogják majd uralni a csatatereket.

Az ilyen harcjárművek fejlesztésében is elöl jár Oroszország, amely már önálló, Uran-9-es "robottankokkal" felszerelt katonai egységet is létrehozott tavasszal. Ezek a harcjárművek persze még nem képesek teljesen önálló célkeresésre és navigációra, viszont személyzet nélkül üzemelnek, felderítésre és tűztámogatásra használják őket.

Oroszországon kívül számos másik ország is dolgozik hasonló, az Uran-9-esnél nagyobb autonómiával rendelkező katonai járművek fejlesztésén. Ilyen például a Milrem Type-X, a GDLS TRX, vagy éppen a Rheinmetall Mission Master, melynek waypoint-alapú navigációs technológiája még ebben az évtizedben a magyar harcjárművekben is megjelenhet.

2030-ra valószínűleg elkezdődik majd az olyan harckocsik rendszeresítése, amelyek már teljesen önálló útkeresésre, célkeresésre lesznek képesek, a távoli eléréssel dolgozó emberi kezelő mindössze arra kell majd, hogy célazonosítás után kiadja a tűzparancsot.

Címlapkép: Scott Barbour/Getty Images