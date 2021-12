A szigetcsoport, ahol még mindig nem ért véget a második világháború

Oroszország és Japán között húzódik egy vulkanikus szigetlánc, amelyet ugyan teljes egészében Oroszország birtokol, de déli részére Japán is történelmi igényt formál. A szigetek még a második világháború végén kerültek a Szovjetunióhoz, hovatartozásuk kérdése miatt Oroszország és Japán között a mai napig nem köttetett meg a világháborút hivatalosan lezáró békeszerződés. A Déli-Kuril-szigetekkel kapcsolatban tartósult a patthelyzet: Oroszország a szigetekről, Japán területi követeléseiről nem akar lemondani. A vita fenntartása ugyan érdeke Japánnak, de elmérgesedése nem, a térségben ugyanis egy sokkal fenyegetőbb ellenféllel néz szembe: Kínával. Ezért a Kuril-szigetek ügye még vélhetően hosszú ideig befagyott konfliktus lesz, a második világháborút végre lezáró orosz–japán békeszerződés pedig továbbra is várat magára.

Egy alig lakott szigetcsoport, amelyről már 76 éve vitatkozik Oroszország és Japán

A Kuril-szigetek az Oroszországhoz tartozó Kamcsatka-félsziget és a japán Hokkaidó szigete között mintegy 1300 kilométeren keresztül húzódó, 56 vulkanikus szigetből és sok kisebb sziklából álló szigetcsoport. Lakossága csupán 20 ezer fő, a szigetek nagy része lakatlan és lakhatatlan. Az időjárás zord, a szigetek jelentőségét inkább a halban gazdag halászterületek, illetve a rénium nevű ásványi anyag adja, amely a földkéreg egyik legritkább eleme, sugárhajtóművekhez és katalizátorként szokták használni, ritkasága miatt pedig nagyon drága.

A Kuril-szigetek egésze ma Oroszországhoz tartozik, azonban a legdélibb három szigetre és egy lakatlan szigetcsoportra Japán is igényt tart.

A Kuril-szigeteket egy 1855-ös szerződésben osztotta fel egymás között Japán és az Orosz Birodalom, de a II. világháború utolsó szakaszában a Szovjetunió megszállta a Japán által birtokolt három nagyobb szigetet és a kisebb szigetcsoportot. Ezeket ma Oroszország Déli-Kuril-szigeteknek, Japán viszont Északi területeknek nevezi, utalva területi igényére. A négy kérdéses sziget(csoport) Iturup, Kunashir és Shikotan szigete, illetve a Habomai-szigetek.

A Szovjetunió és Japán között éppen a Déli-Kuril-szigetek miatt nem jött létre a második világháborút lezáró békeszerződés, Oroszország és Japán között ezért hivatalosan ma sincs béke. 1956-ban a Nyikita Hruscsov vezette Szovjetunió nyilatkozatban deklarálta, hogy amennyiben megkötik a békeszerződést, a Habomai-szigetek és Shikotan szigete visszakerülhet Japánhoz. Hruscsov ezzel azt akarta elérni, hogy Japán csatlakozzon a semleges országokhoz. Csakhogy a hidegháborús konfliktus másik szuperhatalma, a Japánt kvázi gyámsága alatt tartó Egyesült Államok közbeavatkozott, és azzal fenyegette meg Japánt, hogy ha lemond a két másik szigetre vonatkozó igényéről, akkor nem fogja visszakapni a Japán és Tajvan között húzódó Rjúkjú-szigetcsoportot, amely abban az időben közvetlen amerikai irányítás alatt állt. Japán ezért lemondott a békeszerződés aláírásáról, és továbbra is magáénak követeli a Déli-Kuril-szigeteket.

A Kuril-szigetek. Piros vonallal a területi változások évszámai. Forrás: Wikimedia Commons

Befagyott konfliktus

Míg Japánnak jó oka van arra, hogy visszakövetelje a szigeteket, Oroszországnak jó oka van arra, hogy ne adja őket vissza. Bár a Japán által követelt szigetek összességében nagyon kis területű szárazföldet jelentenek, a tengerjog szerint járó 200 tengeri mérföldes kizárólagos gazdasági zónával együtt már egy 200 ezer négyzetkilométer (több mint két Magyarországnyi) kiterjedésű területről és halban gazdag vizekről van szó. Japán már csak azért sem mondhat le területi követeléséről, mert a kormányzó pártban, a Liberális Demokrata Pártban is erős japán nacionalisták körében nagy felzúdulást keltene egy ilyen lépés.

Ahogy az orosz nacionalisták sem engednek egy talpalatnyi orosz területből sem. Sőt, az orosz alkotmány tavalyi módosítása értelmében alkotmányba ütköző, így tilos orosz területek más országok számára való átengedése – ennek értelmében orosz részről lényegében lezártnak tekinthető a területi vita. De orosz oldalról van egy fontos geopolitikai megfontolás is:

Japán az Egyesült Államok szövetségese, amerikai csapatok állomásoznak Japánban, így ha Japán megkapná a Déli-Kuril-szigeteket, lényegében Amerika kerülne még közelebb Oroszországhoz, és akár katonai támaszpontokat létesíthetne a szigeteken.

Putyin már csak azért sem mondhat le a szigetekről, mert ezzel gyengeséget mutatna, márpedig a Krím orosz megszállása után minden ilyen lépés presztízsveszteséget jelentene Oroszországnak, ellenfeleit pedig felbátorítaná ellene.

Japánnak eközben az az érdeke, hogy életben tartsa a vitát, és ne mondjon le a szigetekről, ugyanakkor nem érdeke az, hogy túlságosan elmérgesedjen a konfliktus. Japán fő ellenfele ugyanis a térségben nem Oroszország, hanem Kína, Japánnak ezért elsősorban a kelet-ázsiai szuperhatalomra kell koncentrálnia, miközben egy esetleges orosz–kínai szövetséget súlyos fenyegetésként élne meg. Ezért Japán stabil kapcsolatokra törekszik Oroszországgal, miközben saját nacionalistáit is megnyugtatja a területi követelések fenntartásával, illetve időnként egy-egy diplomáciai csörtével.

Ilyenre legutóbb július végén került sor, amikor Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök az egyik vitatott hovatartozású szigetre, Iturup szigetére látogatott. Japán hivatalosan tiltakozott Misusztyin látogatása ellen, és Oroszország tokiói nagykövetét is bekérette. Moszkva ezt ellenséges lépésként értékelte, azt válaszolván, hogy az orosz miniszterelnök orosz területen belül oda megy, ahova csak akar. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Moszkva tovább szeretne dolgozni Tokióval a békeszerződés tető alá hozásán.

A Vörös Hadsereg által zsákmányolt második világháborús japán tank Shikotan szigetén. Forrás: Wikimedia Commons

Eközben Oroszország folyamatosan fejleszti katonai képességeit a szigetcsoporton. Augusztusban bejelentették, hogy 51 katonai épületet terveznek építeni az elkövetkező időben, és már több mint harminc épületet emeltek, köztük hét katonai lakónegyedet a Japán által is követelt Iturup és Kunashir szigetén. December elején pedig azt jelentették be, hogy Bástya nevű rakétavédelmi rendszerüket fogják telepíteni a szigetcsoport egyik középső szigetére, Matuára. Oroszország rendszeresen folytat hadgyakorlatokat is a szigetcsoporton.

Orosz mézesmadzag

Oroszország közben a mézesmadzagot is elhúzza Japán orra előtt. Putyin szeptember elején jelentette be, hogy

tíz évre jelentős adókedvezményeket léptetnek életbe a Kuril-szigeteken, hogy ezzel ösztönözzék a térség gazdasági életét, és ezeket az adókedvezményeket külföldi, így japán befektetők számára is elérhetővé teszik.

Putyin azt is hozzátette, Moszkva és Tokió is a jó közös viszonyban érdekelt, és abszurdnak nevezte, hogy még nem tudtak békeszerződést kötni egymással. Az orosz elnök szerint ugyanakkor a labda Japán oldalán pattog: neki kellene ugyanis ígéretet tennie arra, hogy nem fognak amerikai csapatokat és rakétarendszereket telepíteni az Oroszországhoz közeli területekre.

Ha nem vitatott területekről lenne szó, Japán feltehetően örülne az adókedvezményeknek, de a jelenlegi helyzetben vissza kellett utasítania az ilyesféle puha zsarolást. A japán külügyminiszter legutóbb kedden nyilatkozott úgy, hogy bár konstruktív párbeszédet várnak Moszkvától a Dél-Kuril-szigeteken zajló kölcsönös gazdaági tevékenységekkel kapcsolatban, Oroszország különös gazdasági szféráról szóló terve szembemegy Japán pozíciójával a vitatott szigeteket illetően.

Bár már több mint 76 éve tart a lezáratlan konfliktus, úgy tűnik, várni kell még, hogy a második világháború a Déli-Kuril-szigeteken is hivatalosan véget érjen.

