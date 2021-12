Kijev ellen küldheti Putyin a kéksapkásokat - Mit tudnak Oroszország rettegett elitkatonái?

Az ukrán katonai hírszerzés november végén tette közzé Oroszország állítólagos inváziós terveit Ukrajna ellen. Ezek szerint Oroszország összesen 40 taktikai zászlóalj-csoporttal (BTG) tervezi megtámadni Ukrajnát, az invázió során pedig az ukrán fővárost, Kijevet is az ellenőrzésük alá akarják vonni. Az állítólagos tervek tartalmáról itt írtunk részletesen:

Egy ilyen invázióban – ha tényleg sor kerül rá, ami továbbra is kétséges -, kulcsfontosságú szerepet játszana az orosz légideszant, vagyis a VDV. Oroszország állítólag több ezer (az ukránok szerint kb. 3500) deszantost csoportosított a határra, a Zapad-2021 hadgyakorlaton pedig állítólag azt gyakorolták, hogy tudják őket hatékonyan alkalmazni egy invázió során.

Russia to attack Ukraine by the end of January • 92K troops amassed around Ukraine• Artillery strikes• Airbone attacks in the east • Amphibious attacks in Odessa, Mariupul • Smaller incursion through Belarus — Ukraine’s defense intelligence agency to Military Times pic.twitter.com/zz9BZXm7xR