Az európai szuverenitást hangsúlyozta Orbán Viktor és Emmanuel Macron

Sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnök és Emmanuel Macron francia államfő, amelyen mindkét vezető kiemelten hangsúlyozta az európai stratégiai autonómia kiépítésének szükségességét.

Az első nyilatkozatot Orbán Viktor tette, aki egyetértően szólt Macron elnök korábbi nyilatkozatáról, miszerint a francia államfő és a magyar miniszterelnök politikai ellenfelek ugyan, de európai partnerek is egyben. A kormányfő emellett kijelentette, hogy mindkettőjükben közös, hogy szeretik a hazájukat, erősebb Európát akarnak, valamint törekszenek az európai stratégai autonómia elérésére. Utóbbi esetében a miniszterelnök három kulcsterületet említett meg: a közös európai védelmi ipart, az energetikai szektort, különös tekintettel a nukleáris együttműködésre, valamint az agrárszektort.

Emmanuel Macron nyilatkozatában kifejtette, hogy örül a budapesti látogatás lehetőségének, illetve hozzátette, hogy ismert politikai nézeteltéréseik ellenére lojális, partnerei egymásnak és európapártiak. A francia elnök külön megköszönte, hogy Magyarország is küldött csapatokat Maliba a terrorizmus elleni küzdelem jegyében. Macron is sürgette az európai szintű szuverenitás elérését az energetika és a védelmi politika vonatkozásában. Utóbbi tekintetében kijelentette, hogy csökkenteni kell a kontinens gázimportját, amelyre a nukleáris energia jelenthet megoldást. A francia elnök megemlítette a migrációs politikát is, amely kapcsán szerinte a tagállamoknak közösen kell konvergenciautakat kell találni, főleg az utóbbi hetekben, az EU keleti határán történtek fényében. Macron a jogállamisági vitákat is szóba hozta, amely véleménye szerint központi kérdés. Ennek vonatkozásában szorgalmazta a tagállamok és az uniós intézmények közötti párbeszéd folytatását az elérő álláspontok ellenére.

A közös nyilatkozattétel után Orbán Viktor és Emmanuel Macron kétoldalú tárgyalásokat folytatnak a fenti témákban. Macron előtt utoljára évekkel ezelőtt járt francia államfő Magyarországon Nicolas Sarkozy személyében. A látogatás abból a szempontból is figyelmet érdemel, hogy januártól fél éven keresztül Franciaország tölti be az Európai Unió soros elnöki posztját, illetve áprilisban elnökválasztást is tartanak Franciaországban, Macron pedig igyekezni fog még egy hivatali ciklust nyerni magának az Élysée-palotában.

A hivatalos program szerint a nap további részében kerül sor a visegrádi országok (V4) miniszterelnökeinek egyeztetésére a francia államfővel, amelyet szintén sajtótájékoztató követ. Emmanuel Macron emellett a mai nap folyamán személyesen fog egyeztetni a magyar ellenzék képviselőivel, köztük Márki-Zay Péterrel, Karácsony Gergellyel és Dobrev Klárával is a francia nagykövetség épületében.

Címlapkép forrása: MTI