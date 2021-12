Észak-Korea észak-koreább, mint valaha – Kim Dzsongun kritikus válaszúthoz érkezett

2011. december 17-én halt meg Kim Dzsongil, aki államalapító apját, Kim Ir Szent követően 1993-tól vezette a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot. Utódjának kijelölt fia, Kim Dzsongun ténylegesen ettől a naptól vezeti az országot. Az észak-koreai vezető hamar világpolitikai tényezővé vált, fegyverfejlesztései fenyegetően hatnak a térség békéjére. A koronavírus-járvány és a kereskedelem leállása miatt azonban az ország gazdasága súlyos helyzetbe került, milliók élelmiszerellátása van veszélyben. Kim Dzsongun hatalmának talán legnehezebb időszakához érkezett, az orwelli típusú diktatúra azonban megbízhatóan működik.

Tíz év után Észak-Korea „észak-koreább”, mint valaha

2011. december 17-én szívelégtelenségben meghalt Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongil. Az országban hároméves gyászt hirdettek, az ország lakosai az utcákon bőgtek a „kedves vezetőt” siratva. Temetési bizottságának vezetőjéül legkisebb fiát, Kim Dzsongunt nevezték ki, akiről már évek óta hajtogatták, hogy ő lehet a betegeskedő diktátor utódja. Születése időpontjáról eltérő vélemények vannak, valahova 1982 és 1984 közé teszik. Az biztosnak tűnik, hogy a Svájcban tanult ifjabb Kim még 30 éves sem volt, mikor hatalomra került, így 40 éves kora előtt egy évtizedes uralmát ünnepelheti.

Kim Dzsongun nagy erőkkel látott neki hatalma kiépítésének és megszilárdításának. Tisztogatásai során családtagjait sem kímélte: nagyhatalmú nagybátyját, Csang Szongtheket légvédelmi ágyúkkal lövette szét 2013 végén, 2017-ben pedig már korábban kegyvesztetté vált legidősebb bátyjával, Kim Dzsongnammal végeztek észak-koreai ügynökök Kuala Lumpur repülőterén, ezúttal idegméreggel.

Kim Dzsongun uralma a nagyapja által kiépített, Orwell 1984-ét idéző diktatúra módszereiben sem hozott enyhülést. Az önkényuralom áthatja az észak-koreai mindennapokat, egészen az olyan abszurd rendelkezésekig, hogy a vezetőn kívül senki sem hordhat bőrkabátot.

A munkatáborok, családok elválasztása, a totális ideológiai indoktrináció, a különböző kulturális termékek – például a K-pop, a dél-koreai filmek és sorozatok, vagy éppen a Biblia – fogyasztása tilos, és akár halál is járhat birtoklásukért és terjesztésükért. Ahogy az Economist minap megjelent cikke írja, Kim tízéves uralma után Észak-Korea „észak-koreább”, mint valaha.

Kim Dzsongun világpolitikai tényezővé vált

De Kim Dzsongun az elmúlt egy évtizedben arról is gondoskodott, hogy a külföld ne csak szörnyülködjön vagy éppen térdet csapkodva nevessen a világ egyik legelzártabb országában történteken, hanem valódi fenyegetésnek lássa Észak-Koreát. Bár sokszor nehéz elválasztani, mi a propaganda és mi a valóság, úgy tűnik, a diktatúra már rendelkezik atomfegyverekkel, sőt interkontinentális ballisztikus rakétákkal is. Nem valószínű, hogy Észak-Korea ezeket ténylegesen használni akarná, inkább Dél-Korea, de még inkább az Egyesült Államok elrettentésére szánja fegyverfejlesztéseit. Az Észak-Korea jelentette kihívást ugyanakkor senki nem veszi félvállról: az Egyesült Államok Kína, Oroszország és Irán mellett a legnagyobb nemzetbiztonsági fenyegetésnek tekinti Kim Dzsongun diktatúráját. Uralma alatt Észak-Korea olyan globális fenyegetéssé vált, amilyen apja, Kim Dzsongil alatt sosem volt.

A vele ellenséges országokkal, elsősorban Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal való kapcsolataiban Észak-Korea állandó csiki-csuki játékot játszik. Kim és Donald Trump akkori amerikai elnök 2018 áprilisi szingapúri találkozója után például úgy tűnt, sikerülhet eredményeket elérni Észak-Korea atommentesítését illetően. A következő évben ráadásul Kim, Trump, illetve a dél-koreai elnök, Mun Dzsein együtt látogatta meg a két Korea közötti úgynevezett demilitarizált övezetet. Aztán nem sokkal később a Hanoiban tartott csúcstalálkozón megfeneklettek a tárgyalások, és azóta visszatért az ellenséges viszony az Egyesült Államok és Észak-Korea kapcsolatában. Utóbbi azonban azóta is felváltva küld Amerikának és déli szomszédjának békéltető nyilatkozatokat, illetve kemény szavakat.

Amerika súlyos gazdasági szankciókat vetett ki Észak-Koreára, amelyek visszavonását a kommunista ország szeretné elérni.

Az Egyesült Államok viszont feltételül támasztja a nukleáris leszerelést, Phenjan erre azonban csak akkor hajlandó, ha Amerika visszavonja az őt sújtó szankciókat.

Így a két ország kapcsolatában lényegében állandósult a patthelyzet, amelyből egyik fél sem akar elmozdulni. Észak-Koreának szüksége lenne arra, hogy feloldják a szankciókat, az Egyesült Államoknak azonban nem sietős a denuklearizációról szóló megegyezés, ezért kivárásra játszik, arra, hogy Kim Dzsongun tegye meg az első lépéseket. Ha azonban utóbbi feladja nukleáris programját, azzal sebezhetővé válik, így valószínűtlen, hogy ezt megtenné.

Szimbolikus lépés lenne, ha Észak-Korea és Dél-Korea között az 1950 és 1953 között zajló koreai háborút hivatalos békeszerződéssel zárnák le – egyelőre csak fegyverszünet van érvényben, így a háború elvileg a mai napig tart –, de hiába próbálja ezt elérni a dél-koreai elnök, erre eddig kevés esély mutatkozott. Mun Dzsein épp a minap jelentette be, hogy a két Korea, valamint Kína és az Egyesült Államok elviekben megállapodtak a háború végének hivatalos kinyilvánításában, de az észak-koreai követelések (alapvetően a szankciók megszüntetése) miatt egyelőre nem tudnak tárgyalóasztalhoz ülni. Úgy tűnik, a hivatalos békekötés inkább a márciusban távozó dél-koreai elnök személyes ügye, Észak-Korea és az Egyesült Államok kevésbé hajlik erre a szimbolikus, mégis történelmi jelentőségű lépésre.

Egy évtizede nem látott gazdasági nehézségek

A koronavírus-járvány kitöréséig úgy tűnt, bár Észak-Korea gazdaságilag jóval elmaradottabb, mint déli szomszédja, a lakosság pedig ennek megfelelően jóval szerényebb életkörülmények között él, a kis gazdasági fejlődés és persze a hatékony elnyomás miatt nem kell attól félni, hogy szociális alapú társadalmi elégedetlenség jelenjen meg az elzárt diktatúrában. A járvány és nyomában a teljes elzárkózás azonban ebben is kisebb fordulatot hozott, olyannyira, hogy Kim Dzsongunnak magának is el kellett ismernie a lakosság egyre zordabb életkörülményeit. Egyes jelentések szerint milliókat fenyeget éhezés Észak-Koreában, az alultápláltság már a hadsereget is elérte, miközben az állami propaganda fekete hattyúk fogyasztását ajánlja az állampolgároknak.

Különösen a Kínával való kereskedelem leállása tett be nagyon Észak-Koreának, hiszen lényegében Kína az, amely gazdasági lélegeztetőgépen tartja az országot. Csakhogy 2020-ban az Észak-Koreába irányuló kínai export 81 százalékkal csökkent 2019-hez képest, míg a Kína felé irányuló észak-koreai export 78 százalékos visszaesést szenvedett el. Javulás 2021-ben sem érzékelhető: idén októberig a Kínából érkező import 61 százalékkal esett vissza, Észak-Korea Kínába irányuló exportja „csak” 21 százalékkal.

Idén májustól szeptemberig ugyan nőtt a két ország közötti kereskedelem, de októberben 40 százalékos visszaesés jött (ez többnyire a kínai szénhiánynak volt betudható). A kereskedelem mértékét a koronavírus-járvány miatti újabb és újabb szigorítások és korlátozások alapvetően befolyásolják: elég, ha csak egy Észak-Koreához közeli kínai várost lezárnak, máris leáll a két ország közötti vasúti összeköttetés.

Mindkét ország rendkívül szigorú karanténszabályokat alkalmaz, ami praktikusan lehetetlenné teszi a kereskedelem normális újraindulását.

A Financial Times közben arról ír, hogy Észak-Korea Kínától való függősége egyre kényelmetlenebb a phenjani vezetésnek, amely már régóta Kínát, és nem Amerikát tekinti a rezsim hosszútávú túlélése legnagyobb veszélyének, mivel csak Kína lenne képes arra, hogy belülről bomlassza szét a rendszert.

Egy washingtoni Kína-szakértő szerint Észak-Koreában az a mondás tartja, hogy a XX. században Koreát elfoglaló és szinte rabszolgasorba taszító Japán 100 éves ellenség, Kína viszont 1000 éves ellenség. Észak-Korea számára Kína legnagyobb árulása az volt, mikor 1992-ben normalizálta kapcsolatait Dél-Koreával, cserébe viszont nem kérte Észak-Korea elismerését az Egyesült Államoktól. Kína számára fontos, hogy Észak-Korea pufferzóna legyen közte és a Dél-Koreában állomásozó amerikai csapatok között (vagyis praktikusan nem szeretné a két Korea Dél-Korea vezetésével történő újraegyesítését), ugyanakkor az sem érdeke, hogy szomszédja megerősödjön.

Kína az abszolút minimumot teszi. Álláspontja az, hogy az észak-koreaiak ne éhezzenek, de ne is tömjék meg őket teljesen

– mondta egy másik szakértő. Washington és Peking egyre erőteljesebb szembenállásából azonban Észak-Korea profitálhat, hiszen jelentősége nő Kína szemében.

Az Associated Press cikke szerint tízévnyi uralkodás után Kim Dzsongun kritikus válaszúthoz érkezett, mivel a szankciók, a járvány és a gazdasági bajok hatásai összeadódnak. Ha az észak-koreai vezető nem tudja betartani ígéretét, hogy egyszerre fejleszti a nukleáris arzenált és a haldokló gazdaságot, az szakértők szerint veszélybe sodorhatja hosszútávú hatalmát. Márpedig jelen helyzetben ez igen nehéz feladatnak látszik.

