Felfalhatja Kína Szibériát?

Egyes vélemények szerint Kína „hosszú menetelése” már elindult az orosz Távol-Kelet és Szibéria felé, és pár évtizeden belül a kínaiak elfoglalhatják Oroszország ázsiai területeit. Más vélemények szerint az egész csak mítosz: a tények azt mutatják, a kínaiak inkább elhagyják az orosz keleti területeket, mert gazdaságilag már nem gyümölcsöző számukra ott lenni. Továbbá Kína és Oroszország – az Egyesült Államokkal szemben – mostanság egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait, és Kína számára egyébként is sokkal fontosabb prioritások vannak, mint a zord klímájú, kontinensnyi vidék meghódítása.

Két nagyhatalom néz szembe egymással az egyik leghosszabb nemzetközi határon

Oroszország és Kína határa 4200 kilométeren keresztül húzódik. Nyugati–keleti irányban az Amur folyó jelenti a határt, amely Habarovszk város térségében egy határozott déli kanyart vesz, és egészen a legnagyobb keleti parti orosz város vonaláig, Vlagyivosztokig húzódik, sőt egy picivel tovább is. Ez a határ ma a világ hatodik legnagyobb nemzetközi határa.

A határ két oldalán közvetlenül – néhány évvel ezelőtti adatok szerint – 6 millió orosz néz szembe 90 millió kínaival. Moszkva egy kontinensnyi messzeségre van innen, miközben Vlagyivosztok és Peking távolsága alig több mint 1300 kilométer: az orosz főváros nagyon messze, a kínai viszont meglehetősen közel van. És bár Kína lakossága alig növekszik – sőt, egyes források szerint már csökken is –, Oroszország népességfogyása az elmúlt egy évben a legnagyobb zuhanást élte meg békeidőben.

Egy legalábbis stagnáló népesség áll tehát szemben egy rohamosan fogyatkozó populációval. Ráadásul az Oroszország területileg mintegy háromnegyedét kitevő Szibéria lakossága mindössze 38 millió, miközben Oroszország teljes lakosságszáma 144,1 millió fő. Ezek az adatok is erősítik azt a vélekedést, hogy

Kína szép lassan elnyelheti Szibériát – előbb csak bevándorlókkal és gazdasági beruházásokkal, egy idő után azonban tényleges területi követelést formálva az akkor már feltételezetten nagyrészt kínaiak lakta területekre.

Az orosz Távol-Kelet. Forrás: Wikimedia Commons

Felvetődik a kérdés, miért kellene Kínának a zord éghajlatú és jórészt valóban lakhatatlan terület, azonban az is igaz, hogy a klímaváltozás miatt egyre több része válik könnyebben lakhatóvá. Ráadásul Szibéria erőforrásokban is gazdag: olajban, földgázban vagy éppen fában, amelynek az utóbbi években Kína az egyik legnagyobb kitermelőjévé is vált.

Mítosz a kínai terjeszkedés Szibériában?

Más vélemények szerint azonban pusztán mítosz, hogy Kína hosszabb távon elfoglalná Szibériát. Egyes előrejelzések azzal riogatnak, hogy 2050-re már 10 millió kínai élhet Oroszországban, azonban egy 2017-es becslés szerint nagyjából félmillióra tehető az orosz földön élő kínaiak száma, akiknek több mint a fele ráadásul Oroszország európai egynegyedén lakik. A legnagyobb kínai közösséggel rendelkező orosz város Moszkva, nem Vlagyivosztok vagy Habarovszk. Ráadásul nem több kínai munkás érkezik orosz területre, hanem kevesebb, és az érkezők többsége is idénymunkás, nem állandó letelepedési szándékkal megy az országba.

Emellett, miközben a kínai gazdaság fejlődik, és ezzel párhuzamosan a bérek is növekednek, az orosz gazdaság már hosszú évek óta komoly válságban van. Vendégmunkásnak menni Kínából Oroszországba tehát egyre kevésbé éri meg. Az orosz Távol-Keletre már jóval több közép-ázsiai és kaukázusi bevándorló érkezik a volt szovjet tagköztársaságokból, mint Kínából. Ha önkéntesen, vendégmunkásként nem is nagyon mennek, a kínai befektetésekkel párhuzamosan érkeznek kínai munkások. Csakhogy Kína soha nem volt az öt legnagyobb befektető között az orosz távol-keleti régióban.

A The Diplomat két évvel ezelőtti cikke szerint ezenfelül a kínaiak számára azért sem túl vonzó az orosz Távol-Kelet vidéke, mert a kínai kereskedőket rendszeresen ellenőrzi a rendőrség és más hatóságok, és különböző szabálytalanságok miatt büntetéseket vetnek ki rájuk. Emellett az éves üzleti vízumok megújítása és a vámtarifák is folyamatosan drágulnak, mindez pedig drámai módon növelte az üzleti tevékenység költségeit. Az igazán nagy üzleteknek, például a természeti erőforrások kiaknázásának a kisebb kínai szereplők pedig a közelébe sem kerülnek, mert abban csak a kínai állami vállalatok vehetnek részt, amelyek a jó politikai kapcsolatokkal rendelkező orosz oligarchákkal működnek együtt.

A Kreml emellett közvetlenül is igyekszik visszanyesni a kínai gazdasági jelenlétet a keleti végeken.

A 2015 óta évente Vlagyivosztokban megrendezett Keleti Gazdasági Fórum éppen azt szolgálja, hogy más, többek között dél-koreai és japán befektetőket is vonzzanak a térségbe, ezzel diverzifikálva a külföldi befektetéseket. De tisztán a gazdasági racionalitás szempontjából is egyre kevésbé éri meg a kínai kereskedőknek az orosz Távol-Keleten és Szibériában tevékenykedni, ugyanis az orosz vevők vásárlóereje csökken, amivel párhuzamosan a népességszám is visszaesik. Így a kereslet is egyre kisebb, ami miatt egyre kevésbé éri meg orosz területen üzletelni. Mindezek miatt a régió kínai lakosainak száma 2019-es adatok szerint 70 ezerre csökkent.

Vlagyivosztok városa. Forrás: Wikimedia Commons

Geopolitikai partnerség

Ha a geopolitikai nagyképet nézzük, Kína számára az orosz Távol-Keletre bejelentett igény sokkal több kárt okozna, mint hasznot. Egyrészt Kína számára vannak ennél sokkal fontosabb ügyek, kiemelten Tajvané: a renitens sziget meghódítására egyes vélemények szerint néhány éven belül háborút indíthat Kína. Emellett ott van a Dél-kínai-tenger, amelynek a nagy részére igényt tart Kína, területi igénye azonban a térségbeli országok érdekeivel ütközik. Tajvan és a Dél-kínai-tenger is olyan terület, ahol Kína legnagyobb riválisa, az Egyesült Államok is egyre inkább jelen van. A két szuperhatalom között pedig lassan egy új hidegháború bontakozik ki, miközben az Egyesült Államok és Oroszország közötti viszony is folyamatosan romlik Ukrajna miatt. Ebben a helyzetben „az ellenségem ellensége a barátom” alapon Kína számára Oroszország fontos partner lehet, ahogy Oroszország számára is Kína.

A két ország közeledését jól jelezte Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök szerdai videókonferenciája is, ahol a két vezető lényegében körbeudvarolta egymást. A kínai elnök szerint bizonyos nemzetközi erők a demokrácia és az emberi jogok álcája alatt beavatkoznak Kína és Oroszország belső ügyeibe, és brutális módon eltapossák a nemzetközi jogot és a nemzetközi kapcsolatok elismert normáit. Kínának és Oroszországnak ezért erősíteniük kell közös törekvéseiket, hogy hatékonyabban védelmezzék biztonsági érdekeiket. Putyin pedig azt mondta, hogy az együttműködés új modellje formálódik a két ország között, amely többek között a belügyekbe való be nem avatkozás és egymás közös érdekeinek kölcsönös elismerésén alapul. A két ország közötti határt pedig Putyin szavai szerint

az örök béke és a jószomszédság övezetévé

szándékoznak átalakítani.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a kínai partnerével, Hszi Csin-pinggel (a képernyőn) videokonferencia útján tartott megbeszélésen a Moszkva melletti vidéki rezidenciáján, Novo-Ogarjovóban 2021. december 15-én. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Metzel

Kína tehát inkább szövetségest keres Oroszországban, mintsem ellenséget, ráadásul nem elsősorban területi expanzióra törekszik (Tajvan kivételével), hanem gazdasági dominanciára. Hovatovább az Egyesült Államok után Oroszország és Kína a második és harmadik legnagyobb katonai hatalom, továbbá mindketten atomhatalmak, így egy esetleges katonai konfliktus kirobbanása a két ország között súlyos következményekkel járna mindkét félre nézve. Minden racionális érv amellett szól tehát, hogy Kína jobban teszi, ha nem gondolkodik az orosz Távol-Kelet és Szibéria elfoglalásán. Bár persze tudjuk, a politikában nem mindig a racionális érvek győznek.

