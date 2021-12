Tízezrével menekülnek a hongkongiak Peking uralma elől – A nyugati tőke azonban rendíthetetlen

A Hongkong feletti kínai uralom egyre szorosabbá válásának újabb mérföldköveként olyan parlamenti választást tartanak ma az egykori brit gyarmaton, ahol csak Pekinghez lojális jelöltek indulhatnak el. A városállam 1997-es Kínának való átadásakor a hongkongi autonómia 50 éven át történő biztosítását vállaló Pekinget szószegéssel vádolja most a brit kormány. London a helyzetet kezelendő ez év elejétől speciális vízumot ad az erősödő kínai kontroll elől menekülni kívánó hongkongiaknak, amire szeptember végéig már közel 90 ezren jelentkeztek. Eközben úgy tűnik, a világ egyik legfőbb pénzügyi és kereskedelmi központjának számító Hongkong vonzereje a demokrácia korlátozása ellenére nem csökkent a nyugati befektetők szemében.

Parlamenti választást tartanak ma a Kínához tartozó különleges státuszú Hongkongban, amelyet a kínai törvényhozás által idén tavasszal radikálisan módosított választási törvények szerint rendeznek meg. A korábban 70 fős testület létszáma 90-re nőtt, miközben a közvetlenül választott képviselők száma az eddigi 35-ről 20-ra csökkent, vagyis a törvényhozás tagjainak kevesebb, mint negyedét választhatják meg a választópolgárok a korábbi 50 százalékos aránnyal szemben. A parlament 40 tagját az új szabályok értelmében a Pekinghez hű személyekkel teletömött 1500 fős választási bizottság választja meg, amelynek hatáskörébe amúgy Hongkong kormányzójának megválasztása is tartozik. A maradék 30 képviselői helyre pedig az úgynevezett funkcionális választókerületekből kerülnek ki a képviselők, akiket különböző érdekcsoportok (iparágak, szakszervezetek, szakmák) zömében Pekinghez hű delegáltjai választanak meg.

Az új szabályok értelmében egyben bevezetésre került egy olyan mechanizmus is, amelynek értelmében csak úgynevezett „hazafias” jelöltek, vagyis Hongkong kínai irányítása mellett elkötelezett személyek indulhatnak a választáson, akiket egy külön erre a célra felállított testület világít át.

Az új választási jogszabályok, illetve a tavaly júniusban elfogadott, az ellenzéki politizálás nagy részét kriminalizáló nemzetbiztonsági törvény hatására lényegében nem indulhat valódi ellenzéki jelölt a választáson. A demokráciapárti politikusok közül sokan börtönbe kerültek, másokat kizártak a választásból, illetve voltak, akik elmenekültek Hongkongból. Bár vannak olyan jelöltek, akik magukat demokráciapártinak, függetlenek nevezik, azonban ők nem a nagy ellenzéki pártokat képviselik, amelyek el sem indultak a választáson. Összességében a 90 parlamenti mandátumért 153, az előzetes szűrés alapján hazafinak titulált jelölt szállt versenybe. Ezen belül a közvetlenül választott 20 helyre 35-en pályáznak.

Börtönben az ellenzéki előválasztás szervezői

A nemzetbiztonsági törvényre hivatkozva januárban a rendőrség több mint 50 demokráciapárti aktivistát, képviselőjelöltet vett őrizetbe, amiért tavaly nyáron – vagyis jóval az új választási törvény elfogadása előtt – az ellenzéki jelöltek kiválasztására előválasztást szerveztek, amelyen közel 600 ezer ember vett részt, ami a 4 millió regisztrált szavazó mintegy 15 százalékának felel meg. Az őrizetbe vettek közül végül 47 személlyel szemben emeltek vádat állítólagos „felforgató” tevékenység miatt, túlnyomó többségük most a börtönben várja perük megkezdését.

A tavaly nyári ellenzéki előválasztás idején még nem lehetett sejteni, hogy egy új választási törvénnyel Peking teljesen ellehetetleníti a Hongkong számára minél szélesebb körű demokráciát követelő ellenzéki politikusok indulását. Sőt, az előválasztás még abban a hitben zajlott, hogy 2020 szeptemberében sor kerül a parlamenti választásra, azonban azt a Pekinghez hű kormányzó a koronavírus-járványra hivatkozva, az előválasztás után két héttel elhalasztotta. A hongkongi kormányzatot bíráló hangok – például a Wall Street Journal novemberi szerkesztőségi cikke – szerint valójában azért döntött a kormányzó a választás elhalasztása mellett, mert a 2019. novemberi önkormányzati választáson – ahol a helyi képviselőtestületeket a polgárok választják – a hongkongiak a WSJ kifejezésével élve „megalázták” Kínát azzal, hogy „rekordszámban” szavaztak a demokráciapárti jelöltekre. A helyi választáson a demokráciapárti erők valóban elsöprő győzelmet arattak, miután a 452 mandátum mintegy 90 százalékát szerezték meg 71 százalékos részvétel mellett. A helyi választást sokan egyben a 2019-es, hónapokon át tartó, jelentős tömegeket megmozgató tüntetéssorozatról ítéletet mondó népszavazásnak is tartották. Két éve ugyanis azon törvénytervezet ellen vonultak utcára a helyiek, amely lehetővé tette volna hongkongiak kiadatását Kínának. A tervezetet végül a tüntetések hatására visszavonták.

A legutóbbi parlamenti választást 2016-ban rendezték, akkor a demokráciapárti erők a közvetlen választás útján kiosztott 35 helyből 19-et szereztek meg. Továbbá 10 mandátumot nyertek a funkcionális választókerületekből, így összesen 29 parlamenti helyre tettek szert, ami azt jelentette, hogy a 70 fős testületen belül vétójoguk volt a fontosabb, kétharmados többséget igénylő kérdésekben.

Börtön jár a választás bojkottjára történő buzdításért is

Az ellenzéki jelöltek indulásának ellehetetlenítésével a demokráciapárti erők választói leginkább a távolmaradással, vagy az érvénytelen szavazatok leadásával fejezhetik ki politikai nézeteiket. Így nem is csoda, hogy a hongkongi kormányzat aktívan buzdít a választáson való részvételre. Egy viszonylag magas részvétel ugyanis azt bizonyítaná szerintük, hogy nincs is semmi probléma. Ennek érdekében a Kínában élő hongkongiak számára, akik nagyobb valószínűséggel Pekinghez hű választóknak számítanak, a határon külön szavazóhelyiségeket állítanak fel. A választási törvény módosítása egyben arra is kiterjedt, hogy akár három évig terjedő börtönbüntetés szabható ki arra, aki a szavazás bojkottjára, érvénytelen szavazásra buzdít. Az elmúlt hetekben emiatt történtek is őrizetbe vételek.

Be nem tartott pekingi vállalás

Hongkong 1997-ben, több mint 150 éves brit fennhatóság után került vissza Kínához. Akkor a pekingi vezetés azt ígérte, hogy a Kínán belül speciális közigazgatású területként szabályozott városállam számára az „egy ország, két rendszer” elv keretében 50 éven át megőrzi az addigi kapitalista gazdasági rendszerét és a részben demokratikus társadalmi berendezkedését, valamint nagyfokú autonómiát fog biztosítani számára. Ennek ellenére éveken át ellenállt a hongkongi demokrata erők azon követelésének, hogy a helyi polgárok közvetlenül választhassák meg a városállam kormányzóját. A brit külügyminiszter szerint Kína még inkább aláásta a vele szembeni nemzetközi bizalmat a választási törvény módosításával, ami „a demokratikus vita tereinek felszámolását célzó legújabb lépésként” értékelt.

London várja az elmenekülő hongkongiakat

A brit kormány szerint a mindenféle ellenvéleménnyel, a szabad sajtóval, a civil társadalommal szemben felhasználható nemzetbiztonsági törvény megsérti a Nagy-Britannia és Kína között megkötött szerződést Hongkong 1997-es átadásáról. Londonnak azonban korlátozottak a lehetőségei arra, hogy kikényszerítse a Hongkonggal kapcsolatban megígért kínai vállalásokat. Ha gazdasági szankciókat vetne ki Kína ellen, akkor az minden bizonnyal brit cégekkel szembeni válaszlépéseket váltana ki Kína részéről. Ehelyett a brit kormány egy kevésbé provokatív megoldást választott a Hongkongot egyre erősebben szorító kínai uralomra válaszul. Január végén ugyanis elindította azt a programot, amelynek értelmében a Hongkongban élő, brit útlevéllel rendelkező, úgynevezett BNO-státuszú (British National Overseas) személyek (a státusz egyfajta állampolgárságot jelent, de nem azonos a Nagy-Britanniában élők állampolgárságával) és családtagjaik öt évre szóló speciális vízumot kaphatnak, amivel munkát vállalhatnak, tanulhatnak az Egyesült Királyságban. Az öt év letelte után pedig állandó letelepedést, brit állampolgárságot kérvényezhetnek. A mechanizmus támogatására a londoni kormány áprilisban 43 millió fontos programot indított el, hogy segítse a hongkongiak lakáshoz, munkához, illetve oktatáshoz való jutását.

A 7,5 milliós Hongkongban mintegy 2,9 millió ember rendelkezik BNO-státusszal, akiknek családtagjai további mintegy 2,3 millió főt jelentenek. A státusszal az rendelkezhet, aki 1997 előtt, Hongkong Kínának való átadása előtt született. Szeptember végéig közel 90 ezer BNO-státuszú hongkongi kérvényezte a speciális vízumot. A brit kormány számításai szerint a következő öt évben mintegy 320 ezren fogják kérni a BNO-vízumot. London korábban ara számított, hogy idén 123-153 ezer hongkongi érkezhet Nagy-Britanniába.

A globális pénzügyi cégek bővítenek Hongkongban

Miközben több tízezer hongkongi a Nagy-Britanniába való kivándorlást tervezi, addig a világ egyik legfőbb pénzügyi központjának számító Hongkongban jelen lévő globális pénzügyi szolgáltató cégek bővítik helyi képviseleteiket. A Reuters nyáron számolt be arról, hogy több globális bank, pénzügyi szolgáltató közölte: növelik a helyi munkatársaik létszámát. A Citigroup például 1500 fővel növeli munkatársai számát, amivel megduplázza az állományt a tavaly nyári szinthez képest. A Goldman Sachs tervei 20 százalékos létszámbővítésről szóltak, a HSBC Holdings 400 munkatárs felvételével számolt, míg az UBS a márciusig tartó pénzügyi évben 200 embert vett fel.

A Bloomberg pedig júliusban arról írt, hogy több mint egy évvel a nemzetbiztonsági törvény elfogadása után, nem látszik, hogy a befektetők menekülnének Hongkongból. Az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) nyáron megjelent jelentése is ezt látszik igazolni. Eszerint Hongkong a beáramló közvetlen külföldi tőkebefektetések (FDI) terén a globális rangsor harmadik helyén áll a tavalyi adatok szerint. 2019-hez képest tavaly 61,7 százalékkal 119 milliárd dollárra nőtt a Hongkongba beáramló FDI mértéke. Az UNCTAD idén nyáron kiadott jelentése szerint Hongkong továbbra is fontos pénzügyi központnak számít a kedvező adórendszere, a tőkekorlátozások hiánya, a jó szabályozási környezet, a tőzsdére lépés viszonylagosan könnyen megvalósítható folyamata miatt. Továbbá az is elmondható, hogy az IPO-k száma alapján továbbra is a világ egyik legnagyobb börzéjének számít hongkongi tőzsde forgalma közel 70 százalékkal nőtt a 2021 júniusáig tartó 12 hónapban.

Hongkong: kapu Kína felé

Ebből az látszik, hogy Hongkong unikális helyzete, miszerint a világ második legnagyobb gazdaságának számító Kína felé a kapu szerepét tölti be a nyugati országok számára, háttérbe szorítja azokat az aggodalmakat, miszerint Peking egyre erősebb kontroll alá vonja a városállamot. Kereskedelmi központként az ellátási láncok terén Kínát a világ többi részével összekötő Hongkong a tavalyi adatok szerint a világ nyolcadik legnagyobb importőre, és a hatodik legnagyobb exportőre volt.

Andrew Collier, az Orient Capital Research ügyvezető igazgatója szerint nem feltétlen kell a jogállamiság teljes mértékű biztosítása ahhoz, hogy a globális pénzügyi szolgáltatók és egyéb cégek számára továbbra is vonzó helyszín legyen Hongkong. Számukra ugyanis leginkább az fontos, hogy a helyi jogrendszer az üzleti szerződéseik tiszteletben tartását, megfelelő védelmét biztosítsák.

Elemzők szerint Kína azért nem tartja magát a Hongkong átadásával kapcsolatosan megígért vállalásaihoz, és építi le egyre jobban a demokratikus kereteket, mert a kommunista vezetés által követett logika szerint nem engedheti meg magának, hogy gyengének mutatkozzon, és hónapokon át a nemzetközi közvélemény élénk érdeklődését kiváltó, a pekingi rezsimmel szembeni tömegtüntetések legyenek Hongkongban.

Gabriel Wildau, az amerikai központú Teneo tanácsadó cég elemzője szerint Kína egyszerre akarja a teljes politikai kontrollt biztosítani Hongkong felett, illetve azt is, hogy a városállam továbbra is fontos globális pénzügyi központ maradjon. Úgy tűnik, ez a modell működik.

