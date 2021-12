Kimaradt egy fontos részlet a népszerű karácsonyi filmből

Az Igazából szerelem korunk egyik legnépszerűbb karácsony filmje, amely nemcsak az ünnepi hangulatra vágyó filmkedvelőkre, hanem a politikusokra és a közbeszédre is hatást gyakorol. A film több ikonikus jelenete is kampányeszközzé vált, miközben egy fontos részlet kimaradt. Nem, nem Billy Mack legendás ígérete. A fennálló kérdés az, hogy melyik párt frakciójában ül az Igazából szerelem népszerű miniszterelnöke?

Film és valóság

Az Igazából szerelem 2003-ban, Tony Blair munkáspárti miniszterelnök második ciklusa idején jelent meg. A romantikus dráma laza politikusát sokan a baloldali pártvezérhez hasonlították, sőt, maga Blair is beszélt az emiatt támasztott elvárásokról. Pár hónappal harmadik választási győzelme után, a Munkáspárt brightoni konferenciáján tartott beszédében került szóba a film egyik jelenete.

Beszédében Blair kijelentette, hogy az izolacionizmus éppoly elmaradott, mint a protekcionizmus. Hangsúlyozta, hogy egy akkora ország számára, mint Nagy-Britannia, nincs biztosítva a jövő erős szövetségek nélkül, ezért bármilyen nehéz is, a briteknek erős partnernek kell maradnia Európában.

Az Igazából szerelem felemelő jelenetében a Hugh Grant által alakított miniszterelnök kemény támadást intézett az amerikai elnök irányába, közös sajtótéjékoztatójukon.

Talán kis ország vagyunk, de közben nagy is. Itt van otthon Shakespeare, Churchill, a Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckham jobb lába… és a bal lába is, ha már itt tartunk.

Chris Matthews amerikai politikai kommentátor szerint a filmbeli amerikai elnök tükrözte George W. Bush, illetve elődjei hozzáállását az európai szövetségégesekhez, és egyesek szerint a filmbeli konfliktust a britek a valóságban is szívesen látták volna. Erre a vágyra reagált beszéde folytatásában Blair:

Nagy-Britanniának kell maradnia emellett az Egyesült Államok legerősebb szövetségesének is. Tudom, hogy vannak köztünk néhányan, akik azt szeretnék, ha csinálnék egy olyat, mint Hugh Grant az Igazából szerelemben, és megmondanám Amerikának, hogy húzzon el. De a különbség a jó film és a valós élet között az, hogy a való életben ott van a másnap, a következő év, a következő generáció, amikor szembesülünk a könnyű taps pusztító következményeivel.

Úgy tűnik, a hasonlóság mégis elég nagy, mivel nemrég egy Twitter-felhasználó összetévesztette Hugh Grantet és Tony Blairt, így végül egy, az Igazából szerelemből kivágott kép alatt támadta az egykori brit miniszterelnököt az iraki szerepvállalás miatt.

A filmbeli sajtótájékoztató később David Cameron konzervatív miniszterelnököt is megihlette:

Igen, mi egy kis sziget vagyunk... de bárkit kihívok arra, hogy találjon egy olyan országot, amelynek nagyszerűbb a történelme, nagyobb a szíve vagy nagyobb az ellenállóképessége.

Az Igazából szerelem mint kampányeszköz

A 2019-es, decemberben megtartott brit parlamenti választás során még aktuálisabbá vált az Igazából szerelem. Ám nem a miniszterelnök, hanem egy másik karakter jelenete vált a politikusok kedvencévé.

Először Tooting munkáspárti képviselője Rosena Allin-Khan kezdte el használni, majd Boris Johnson konzervatív miniszterelnök is elkészítette a maga verzióját. A tory politikust ezért Allin-Khan másolással vádolta meg.

Emellett nem akárki, hanem maga Hugh Grant is beszállt a kampányba. A Brexit-ellenes színész a taktikai szavazás, illetve a helyi liberális demokrata jelölt mellett szállt síkra. Grant egyébként megszólalt Johnson kampányvideója kapcsán. Elmondta, hogy magas színvonalon kivitelezett produkció, azonban szerinte míg a film jelentében fontos szerepe volt az igazmondásnak, ez Boris Johnson Brexit-párti kampányvideójából kimaradt.

Az Igazából szerelem miniszterelnökét alakító filmsztár házról házra járva kampányolt, amely miatt sokan a népszerű karácsonyi filmben érezhették magukat.

Kimaradt egy fontos részlet: melyik párt tagja a népszerű miniszterelnök?

Bár mindegyik brit párt tagjai és jelöltjei rajonganak a filmért, csak találgathatunk, melyik párt képviselője lehet az Igazából szerelem miniszterelnöke. Maga a rendező, Richard Curtis írta meg pár évvel ezelőtt: sajnos nincs válasz erre a kérdésre. Emellett még a film forgatókönyv-szerkesztője is jelezte, hogy a karakter pártállása célzottan homályos és kétértelmű volt.

Az interneten azonban különféle kevésbé komoly, illetve egyáltalán nem komoly teóriák terjednek ezzel kapcsolatban.

Míg többen csalódottan írják a Twitteren, hogy szeretett karakterük valószínűleg a tory frakcióban ül, mivel kék nyakkendőt visel és Thatcher képéhez beszél, addig mások biztosak benne, hogy a miniszterelnök munkáspárti, esetleg liberális demokrata.

Az egyik legelrugaszkodottabb teória a filmbeli miniszterelnököt, Davidet nem mással, mint Iain Duncan Smithszel állítja párhuzamba. A fejtegetés szerint, mivel a Downing Street 10., vagyis a miniszterelnöki rezidencia lépcsőjének képei alapján Tony Blair az utolsó miniszterelnök, és az új miniszterelnök arról beszél, hogy elődje zűrt hagyott maga után, a szerző biztos abban, hogy David konzervatív párti.

Hozzá kell tenni, hogy bár Iain Duncan Smith valóban a Konzervatív Párt vezetője volt 2003-ban, éppen november elején váltotta őt Michael Howard.

A film története 5 héttel karácsony előtt kezdődik, és annyi valószínűsíthető, hogy hősünk egy kormányválság után került hatalomba. Nincsen biztos válasz arra, hogy a politikus melyik párt képviselője lehet, így a kérdés vissza-visszatérő témát és szórakozást nyújthat a brit politika kedvelőinek, illetve a teóriák szerelmeseinek.

Egy valami azonban teljesen biztos: az Igazából szerelem az egyik legszívmelengetőbb karácsonyi film, amely még a politikában is képes volt maradandót alkotni.

Címlapkép forrása: Getty Images