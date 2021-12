Többe kerülhet a királyi család a briteknek, mint gondolnák – Vannak, akik múzeummá alakítanák a királyi palotát

A királyi család életének finanszírozása több forrásból történik. A csatornák között vannak teljesen állami, illetve magánosított források is.

A királyi család állami apanázsát az úgynevezett Sovereign Grant kezeli, amelyet rengeteg kritika ért az elmúlt években. Tavaly 51,5 millió fontot (több mint 22 milliárd forint) költöttek hivatalos feladatokra – beleértve a személyzet bérét és utazásait – és az ingatlanok karbantartására a királyi család számára létrehozott alapból, a Buckingham-palota folyamatban lévő felújítására pedig 34,4 millió fontot (közel 15 milliárd forint) fordítottak. Az úgynevezett „elfoglalt királyi palotákat” a királynőre bízzák mint szuverén, fenntartásuk pedig egyike azoknak a kiadásoknak, amelyeket a kormány fizet.

A királynő és a királyi család többi tagjának hivatalos kötelezettségei mellett az alábbi királyi birtokok fenntartására költenek:

A brit uralkodók hivatalos skóciai rezidenciájának számító Holyroodhouse-palotát a Skóciai Történelmi Környezet elnevezésű szerv tartja fenn.

A kifizetés alapja a Crown Estate, vagyis az uralkodó tulajdonában lévő koronabirtokok nyeresége. A Crown Estate egy igazgatóság irányítása alatt áll, amelynek fő feladata a birtokok értékének megőrzése és növelése. Ez nem a királynő magántulajdona – csupán az uralkodóé az uralkodása idejére. Ez azt jelenti, hogy a királynő nem adhatja el a koronabirtokot, és nem tarthatja meg magának a bevételt.

A Crown Estate eredetileg az uralkodó tulajdonában lévő földek elnevezése volt, intézménye a normann hódítás idejéből származik. 1760-ban III. György király megállapodott a kormánnyal arról, hogy lemond a koronabirtokból származó jövedelméről, cserébe megegyeztek abban, hogy a király és utódai fix éves jövedelemben részesülnek – ez volt az úgynevezett Civil List. Ezt a 2012-ben kezdődő pénzügyi évben váltotta fel a Sovereign Grant rendszere.

A királynő alapvetően a Koronabirtok előző két évéből származó nyereség 15%-át kapja meg, azonban egy 2017-es döntésnek köszönhetően 10 éven át 25%-ot kap a Buckingham-palota felújítása miatt, amely 369 millió fontba (több mint 160 milliárd forint) kerül.

Ha egy adott évben a királyi család nem költi el az állami támogatást, a fennmaradó összeg egy tartalékalapba kerül. Tavaly 2,3 millió fontot (közel 1 milliárd forint) használtak fel a Buckingham-palota felújítási munkáira a tartalékból.

Kiemelendő, hogy a 2011-es törvény értelmében, amennyiben a Crown Estate nyeresége csökken, a királynő továbbra is ugyanolyan mértékű támogatást kap, mint az előző évben. Ez azt jelenti, hogy a királynő akár a koronabirtok nyereségének 25%-ánál is többet kaphat.

A Sovereign Grant a királyi család hivatalos költségeit hivatott fedezni, az uralkodónak emellett viszont jövedelme származik az úgynevezett Privy Purse-ből, a királyi magáningatlanok és -földek éves bevételéből is. A Lancasteri hercegség uralkodóról uralkodóra öröklődő hatalmas ingatlan- és több mint 18 ezer hektáros földportfóliója több mint 20 millió fontnyi (több mint 8 milliárd forint) profitot termelt az előző pénzügyi évben.

Egyéb magánjellegű kiadásai mellett az uralkodó ebből finanszírozza gyermekeit, így például a pedofilbotrányba keveredett András herceget is. Kivétel ez alól Károly herceg, aki a – Sovereign Grant támogatása mellett a – szintén óriási ingatlanportfóliót jelentő Cornwalli hercegség bevételeiből él feleségével, illetve ebből finanszírozza gyermeke, Vilmos cambridge-i herceg családját is. Harry és Meghan már nem részesül a Cornwalli hercegség forrásaiból.

A királyi család közvetlen állami támogatása 85,9 millió font (több mint 37 milliárd forint) volt a 2020–2021-es pénzügyi évben, amely állampolgáronként 1,29 fontot (körülbelül 560 forint) jelent – számolt be korábban a család pénzügyi jelentéséről a BBC.

A Republic nevű szervezet a monarchia felszámolásáért és a királynő helyébe választott, demokratikus államfő állításáért kampányol – írja le a társaságot a konzervatív Express hírportál. A köztársaságpárti csoport szerint a királyi család azt állítja, hogy nagyon kevésbe kerül eltartásuk, azonban rengeteg rejtett költség van, és a monarchia évente több mint 345 millió fontba (közel 150 milliárd forint) kerül az adófizetőknek.

A köztársaságpárti republic szerint ez 13 ezer új nővér vagy rendőr fizetésére elegendő.

The royals claim to cost very little. The truth is that they cost us more than £345m a year, enough to pay for 13,000 new nurses or police officers. And no, they don't pay for themselves from the Crown Estate. #EndTheMonarchy