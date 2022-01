Pár éve még autót sem vezethettek, most már a Dakaron is elindulhatnak a szaúdi nők

A prológ szakasszal ma indul a 44. Dakar-rali, amelyet sorozatban harmadik alkalommal Szaúd-Arábiában rendeznek meg. A január 14-ig tartó verseny történetében először szaúdi női pilóták is rajthoz állnak, ami azért számít kiemelendő ténynek, mert a szunnita iszlám szigorú változatát követő országban a nők számára csak 2018-ban engedélyezték az autóvezetést. Az azóta bevezetett társadalmi reformoknak köszönhetően számos más kérdésben is egyre több jogot kaptak a nők, akiknek munkaerő-piaci aránya az elmúlt hat évben közel megduplázódott. A nők foglalkoztatásának növelése a 2016-ban elfogadott, társadalmi és gazdasági reformokat lefektető Vision 2030 program része, amelynek célja, hogy felkészítse a világ egyik legnagyobb kőolajtermelőjét az olajkorszak utáni időszakra. A gazdaság diverzifikálást részben a turizmus fejlesztésével segítenék elő, és az emberi jogok helyzete miatt sokat bírált arab királyság reményei szerint a Dakar-rali azt az országimázs-erősítő szerepet töltheti be, mint amit a Tour de France Franciaország esetében.

„Négy éve még a nők autót sem vezethettek Szaúd-Arábiában, így ez a dolog (miszerint első ízben két szaúdi nő is elindul a Dakar-ralin a homokfutó kis autók, a buggy-k kategóriájában – a szerk.), valójában jóval többről szól, mint csupán a sportról” – nyilatkozta novemberben a szaúdi sportminiszter. Valóban, a szaúdi nők jogaival kapcsolatos, bár még korántsem kiteljesedett reformok azzal kezdődtek, hogy 2018 nyarán, a világ utolsó országaként a szunnita iszlám szigorú változatát, a vahabizmust követő Szaúd-Arábia is engedélyezte a nők számára az autóvezetést. Az azóta eltelt három és fél évben számos további intézkedés született a nők helyzetének javítása érdekében, így jelentősen enyhítettek a nők feletti úgynevezett gyámság szabályain. Korábban a nők ugyanis csak a „gyámjuk”, vagyis egy közeli férfi rokon, például az apa, a férj vagy a fiútestvér engedélyével tehettek meg különböző dolgokat az élet számos területén. (Természetesen a két, egyaránt 33 éves, az USA-ban, illetve Nagy-Britanniában tanult, a Dakaron most elinduló szaúdi női versenyzők nem 2018-ban ültek először volán mögé. Egyiküket már gyerekkorában kvaddal lepte meg édesapja, amivel a szaúdi sivatagban rótta a köröket.)

Most már önállóan lakhatnak, utazhatnak a szaúdi nők

2021 nyarától már nem kell a gyám engedélye ahhoz, hogy egy nő egyedül élhessen egy lakásban. Azelőtt az elvált, megözvegyült nők esetében is a gyámjuk jóváhagyása volt szükséges ehhez. A munkavállalás terén sem szükséges már a gyám engedélye, korábban a férfi rokon még azt is megtehette, hogy egy amúgy már dolgozó nő számára megtiltsa a további munkavállalást. A nők emellett 2019 óta a gyámjuk engedélye nélkül igényelhetnek útlevelet, utazhatnak külföldre. Idén tették lehetővé azt is a nők számára, hogy a mekkai zarándoklaton a gyámjuk nélkül vehessenek részt, igaz, csoportokat kellett alkotniuk.

Emellett 2019 decembere óta már a nőknek nem kell elkülönülniük az éttermekben, és a mozikban is ülhetnek már egymás mellett nők és férfiak. Továbbá egyre több sportot is megnyitottak a nők előtt – például az első női foci- és kézilabda-bajnokság 2021 végén indult el – azután, hogy az utóbbi években már nézőként is megjelenhettek a különböző sporteseményeken.

Készülnek az olajkorszak utáni évekre

A nőket megillető jogokkal kapcsolatos reformokat a Vision 2030 nevű, átfogó társadalmi, gazdasági reformprogram részeként vezették be az iszlám jogrendszert (sariát) alkalmazó országban. A 2016-ban elfogadott program szellemi atyjának a 36 éves Mohamed bin Szalmán trónörökös számít, aki valójában az ország tényleges vezetőjének tekinthető 2017 óta, amikor is apja, a 2015-ben trónra került, 86 éves, betegeskedő Szalmán bin Abdel-Azíz király koronahercegnek nevezte ki.

A Vision 2030 program célja, hogy felkészítse a világ egyik legnagyobb kőolajtermelőjének számító országot az olajkorszak utáni időszakra, csökkente az olajbevételektől való függést, és minél jobban diverzifikálja a gazdaságot. A program egyik alappillérét a turizmus fejlesztése, illetve minél több külföldi tőke olajiparon kívüli szektorokba történő bevonzása jelenti. Ahhoz pedig, hogy az ország vonzóvá váljon a turisták és a befektetők előtt, jelentősen javítani kell Szaúd-Arábia imázsát. A modern, nyitottabb, a vallási előírásokat kevésbé szigorúan követő ország imázsába pedig nem fér bele a nők középkori szintű elnyomása. Ezt ismerte fel a 36 éves koronaherceg, akinek az ország hatalmi elitjének konzervatívabb elemeivel is meg kellett küzdenie a reformok bevezetése érdekében. A modernizálási törekvéseket elősegíti, hogy az ország 22 millió állampolgárának kétharmada 35 éven aluli. (Szaúd-Arábia teljes lakossága a vendégmunkásokkal együtt 35 millió főt tesz ki.)

A nőjogi reformok azt a célt is szolgálják, hogy minél több nő lépjen a munkaerőpiacra, akik a szaúdi állampolgárok mintegy felét teszik ki.

Továbbá a szaúdi háztartások is egyre inkább rászorulnak arra, hogy a nők is dolgozzanak, miután az utóbbi években igencsak megugrottak a megélhetési költségek, mivel a kormányzat csökkentette az üzemanyagok, illetve az áram árának állami támogatását, valamint 2018-ban bevezette az 5 százalékos áfát, amelynek mértékét 2020-ban 15 százalékra emelte.

A Vision 2030 program konkrét célként meg is fogalmazta, hogy 2030-ra a nők munkaerő-piaci részvételének arányát 30 százalék fölé kell emelni. Ennek érdekében több új foglalkoztatási szabályt is bevezettek, így például felszámolták a munkahelyeken a nemi szegregációt, vagyis egy irodában már egymással elvegyülve dolgozhatnak a nők és a férfiak. Az ötperces kávészünetet egy férfival eltöltő nőnek így már nem kell arra számítani, hogy feljelentik a vallási rendőrségnél.

Megszűnt a munkaadók azon lehetősége is, hogy a teherbe esett női alkalmazottat elbocsáthassák. Továbbá lehetővé tették a nők számára az éjszakai műszakok vállalását is, illetve az iparban olyan munkakörökben is engedélyezték a nők munkavállalását, amelyet korábban számukra veszélyesnek tituláltak. Egyben már a szaúdi hadseregben is szolgálhatnak nők, az első fecskék szeptemberben fejezték be a kiképzésüket.

Egyre több szaúdi nő vállal munkát

Az ország statisztikai hivatalának adatai szerint a munkaerőpiacon jelen lévő (vagyis a foglalkoztatott, illetve aktívan állást kereső) szaúdi nők aránya már 2020 második negyedévében meghaladta a 30 százalékot (a pontos adat 31,4 százalék volt), vagyis a Vision 2030-ban kitűzött cél egy évtizeddel hamarabb teljesült, miközben 2016 végén még 19 százalék körül állt ez a mutató. Ma már megszokottnak számít, ha egy nő pincérként vagy bolti pénztárosként dolgozik.

Összességében elmondható, hogy 2016 eleje óta közel kétszeresére nőtt a nők munkaerő-piaci jelenléte. A jelenlegi 34 százalékos ráta a nyugati országokhoz képest ugyan alacsonynak tekinthető, de egy olyan országban, ahol a hagyományok és a korábbi jogi szabályozások a nők helyét elsősorban otthon, a konyhában jelölték ki, komoly előrelépés.

Az amerikai Brookings Intézet külön elemzésben foglakozott a munkaerőpiacon jelen lévő szaúdi nők arányának rövid idő alatt történő jelentős mértékű növekedésével. Az intézet szakértői kiemelték, hogy a foglalkoztatottak (vagyis a munkaerőpiacon jelen lévők közül az állással rendelkezők) aránya a nők körében 68-ról 76 százalékra növekedett 2018 vége és 2020 vége között, amit nem az állami, hanem a magánszektor munkaerő-felvétele húzott elsősorban, miután az állami szektorban alkalmazott nők aránya csak 5 százalékkal nőtt 2019 eleje és 2020 vége között.

A nők foglalkoztatottságának megugrását a Brookings elemzése egyrészt a nőjogi reformokkal magyarázza – kiemelve többek között azt, hogy az autóvezetés lehetővé tételével számos nő számára vált egyszerűbbé a munkába történő ingázás –, másrészt a koronavírus-járvány hatásával. A járvány miatt ugyanis sok vendégmunkás hazament, így a gazdaság 2020. harmadik negyedében történő újranyitásakor helyükre sok esetben nőket vettek fel, ami különösen a kiskereskedelemre és a feldolgozóiparra volt jellemző.

Csökkentenék a vendégmunkások számát

A Vision 2030 programban nemcsak a nők munkaerő-piaci jelenlétének növelését, hanem általában az igen magas munkanélküliség csökkentését is elő kívánja segíteni, amely 2020 második negyedében 15,4 százalékos volt. A mutató 2021 második negyedére 11,3 százalékra csökkent, ami még mindig jelentős ugyan, de a legalacsonyabb értéknek számít egy évtizeden belül. Ennek részben az az oka, hogy

a szaúdi polgárok el kezdtek alacsonyabb képzettséget igénylő munkákat elvállalni, amelyeket korábban a vendégmunkások láttak el. Egy évtizede még elképzelhetetlen lett volna, hogy egy szaúdi például egy kávézóban dolgozzon.

A szaúdi rezsim egy évtizede úgy is próbálja csökkenteni az állampolgárok körében a magas munkanélküliséget, hogy különböző intézkedésekkel arra ösztökéli a helyi cégeket, a vendégmunkások helyett szaúdiakat alkalmazzanak. Bizonyos szektorokban, például a kiskereskedelemben a szaúdiak alkalmazására emiatt kvótákat írnak elő.

A turizmustól várják az új munkahelyeket

A munkahelyek teremtését elsősorban a turizmus fejlesztésétől várja a rijádi kormányzat. A tervek szerint 2030-ra az ágazat fedi majd le a foglakoztatás 10 százalékát. 2019-ben be is vezették a turisták beutazását lehetővé tevő vízumot, amelyet addig csak üzleti utakra vagy zarándoklatra adtak ki. Jelenleg mintegy 50 ország polgárai számára teszik lehetővé a beutazást.

A kormányzat célkitűzése szerint 2030-ra a bel- és külföldi turisták száma eléri majd a 100 millió főt. Októberben a turizmusért felelős miniszter azt közölte, hogy több mint ezer milliárd dollárt terveznek fektetni a turizmusba a következő tíz évben, amivel akár egymillió új munkahely jöhet létre. A célkitűzések szerint a turizmus az ország GDP-jének több mint 10 százalékát fogja adni 2030-ra a jelenlegi mintegy 3 százalékos aránnyal szemben.

A Vision 2030 a turizmus fejlesztése mellett a nyugati típusú szórakoztatóipar kiszolgálása előtt is megnyitotta az utat, így nemzetközi sportesemények mellett már könnyűzenei koncerteket is tartanak az országban, októberben például az amerikai énekes, Pitbull lépett fel Rijádban. Továbbá 2017 végén 35 évnyi tilalom után ismét engedélyezték a mozik működését. A nyugati szokások betüremkedését jelzi az is, hogy Valentin napkor a virágárusok már anélkül árulhatnak rózsákat, hogy nem kell attól tartaniuk a vallási rendőrség lecsap rájuk. De a Halloweenra különböző maszkokat, kelléketeket árusító boltoknak sem kell már ilyen retorzióktól tartaniuk. A vallási rendőrség jogkörei a koronaherceg által bevezetett reformok következtében jelentősen gyengültek, már nem veheti őrizetbe a Korán előírásait megsértő embereket.

A turizmus mellett a sport, illetve az ahhoz szükséges létesítmények fejlesztése is a Vision 2030 program kiemelt pillére.

Ennek keretében 2016 novemberében bin Szalmán döntése alapján létrehozták a Sports Development Fundot azzal a céllal, hogy minél több nagy nemzetközi sporteseményt hozzanak az országba. A 2009 és 2019 között Dél-Amerikában tartott Dakar-rali öt évre szóló megrendezésének elnyerése is ebbe a képbe illeszkedik. (Az első szaúdi Dakar-ralit 2020-ban tartották, a mostani a sorozatban harmadik verseny az arab királyságban). E törekvések jegyében rendezték meg 2021 decemberében az első szaúdi Forma1-es futamot is Dzsiddában.

A Dakarral az országimázst erősítenék

A rijádi vezetés azt szeretné, ha a Dakar-rali körülbelül azt a szerepet töltené be Szaúd-Arábia számára, mint amit a Tour de France Franciaország számára: a külföldi turisták felé nyitó ország ugyanis a rali révén kívánja bemutatni tájait, kulturális örökségét. A turisztikai célú országbemutatás mellett a Dakar megrendezése egyben az emberi jogi kérdésekben a nemzetközi közösség által folyamatosan bírált ország számára saját imázsának javítását is szolgálja. A nemzetközi bírálatok főként az emigráns szaúdi újságíró, a rijádi rezsim kritikusának számító Dzsamál Hasogdzsi 2018-as isztambuli szaúdi követségen történő meggyilkolása után tovább fokozódtak, amelynek felelősének az amerikai hírszerzés jelentése egyértelműen a szaúdi trónörököst nevezte meg.

Az emberi jogi szervezetek továbbra is rendszeresen felhívják a figyelmet arra, hogy a bevezetett reformok ellenére még mindig jelentős mértékű a nőkkel szembeni diszkrimináció Szaúd-Arábiában. A gyámsági szabályozás lazítása ellenére a nőknek ugyanis továbbra is a gyámjuk engedélye szükséges a házasságkötéshez, az abortuszhoz (amit csak egészségügyi okokból lehet elvégezni), valamint a bántalmazott nők számára fenntartott állami menedékhelyről történő távozáshoz, börtönbüntetés esetén a börtön elhagyásához. Arról nem is beszélve, hogy számos nőjogi aktivista jelenleg is börtönben ül. A társadalmi reformok ellenére ugyanis a politikai szabadságjogok korlátozása fokozódott a konzervatív királyságban magát reformerként beállító Mohamed bin Szalmán koronaherceggé történő kinevezése óta. Emberi jogi szervezetek szerint az azóta eltelt időszakban több mint 100 nőjogi aktivistát vettek őrizetbe, és közülük mintegy 60 még mindig börtönben van.

A nőjogi aktivisták mellett az ellenvéleményt megfogalmazó mindenféle közéleti szereplővel, újságíróval szemben is ellentmondást nem tűrően lép fel a kormányzat.

Szalmán koronaherceggé történő kinevezése utáni két évben az őrizetbe vett újságírók száma megháromszorozódott. A szaúdi emberi jogi kérdésekkel foglalkozó berlini székhelyű szervezet (ESOHR) kutatója, Duaa Dhainy a nyáron azt nyilatkozta a Deutsche Wellének, hogy a bevezetett társadalmi reformok, köztük a nők jogaira vonatkozó intézkedések valójában érdemben nem változtattak az emberi jogok szaúd-arábiai helyzetén, és amíg ez nem történik meg, addig ezek valójában csak az ország nemzetközi imázsának javítását célzó propagandacélokat szolgálják.

