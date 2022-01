Leomlanak a hongkongi demokrácia utolsó bástyái

December 29-én több mint 200 rendőr rohanta le az egyik utolsó ellenzéki hongkongi lap, a Stand News szerkesztőségét, és őrizetbe vettek hét embert. A vád: felforgató anyagok kiadása és a terjesztésüket célzó összeesküvés leplezése. A lap azóta beszüntette működését. Fél évvel korábban hasonló történt a jelenleg börtönben ülő hongkongi médiamogul, Jimmy Lai napilapjával, az Apple Dailyvel is. Január 2-án pedig egy harmadik független hongkongi hírportál, a Citizen News jelentette be, hogy munkatársai biztonsága érdekében bezárják a lapot. A hongkongi demokrácia kínai bedarálása a 2020-as nemzetbiztonsági törvénnyel kezdődött el, a decemberben tartott törvényhozási választások és a három ellenzéki lap megszűnése után pedig egyértelműen kijelenthető: lényegében megszűnt az „egy ország, két rendszer” elve, Hongkong ténylegesen betagozódott a kommunista Kínába.

Több mint 200 rendőr kellett, hogy átkutassák egy hírportál székhelyét

A tavalyi év végén, december 29-én látványos erődemonstrációt tartott a mára már teljesen pekingi fennhatóság alá vont hongkongi rendőrség: több mint kétszázan vonultak ki a Stand News nevű ellenzéki lap székházához, átkutatták a székhelyét, és több eszközt, köztük számítógépeket foglaltak le. Ezzel egy időben őrizetbe vették a hírportál utolsó főszerkesztőjét, korábbi főszerkesztőjét, az igazgatótanács négy korábbi tagját és egy újságírót. A letartóztatottak között volt a helyben népszerű popsztár, Denise Ho, aki korábban az igazgatótanács tagja volt, és rendszeresen kiáll a hongkongi demokrácia mellett. A lap, amelynek a vagyonát is befagyasztották, még aznap beszüntette működését, és azonnali hatállyal elbocsájtotta minden munkatársát.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 29. Több mint kétszáz rendőr csapott le az egyik utolsó hongkongi ellenzéki lap munkatársaira

A hongkongi hatóságok szerint a portálon „felforgató” cikkek jelentek meg 2020 júliusa és 2021 novembere között. A vád – felforgató kiadványok közzétételére irányuló összeesküvés – nem szerepel a 2020-ban elfogadott úgynevezett nemzetbiztonsági törvényben, ezért a hatóságok egy korábbi, még a brit gyarmati uralom idejéből származó törvényre hivatkoztak. A hongkongi nemzetbiztonsági miniszter, John Lee szerint

A LAP A SAJTÓSZABADSÁGRA JELENTETT VESZÉLYT AZÁLTAL, HOGY MUNKATÁRSAI HAMISAN MÉDIAMUNKÁSNAK ÁLCÁZTAK MAGUKAT, MIKÖZBEN OLYAN POLITIKAI CÉLOKAT ÉS MÁSFÉLE ÉRDEKEKET KÖVETTEK, MELYEK MEGSÉRTIK A TÖRVÉNYEKET ÉS FENYEGETIK A NEMZETBIZTONSÁGOT.

A miniszter felszólította a professzionális újságírókat, hogy vegyék észre a soraikban rejtőző bajkeverőket.

A Stand News hírportált még a 2014-es, „esernyős forradalomnak” nevezett hongkongi diáktüntetések idején alapították, és a 2019-es tüntetések idején tett szert hírnévre percről percre közvetítéseivel, illetve kritikus vezér- és véleménycikkeivel. A lapot a város legszókimondóbb orgánumai között tartották számon: gyakran közölt éles hangú írásokat még a nemzetbiztonsági törvény életbe lépése után is.

Rendőri erők Hongkongban a 2019-es tüntetések idején. Forrás: Stand News / Wikimedia Commons

A lap szerkesztőségének megtámadását és az őrizetbe vételeket rögtön elítélte az ENSZ Emberi Jogi Hivatala és Németország. Az Egyesült Államok külügyminisztere, Antony Blinken is nyilatkozatot adott ki, amelyben azt írta, felszólítják a Kínai Népköztársaságot és a hongkongi hatóságokat, hogy fejezzék be a szabad és független hongkongi média elleni támadásaikat, és engedjék el az igazságtalan módon őrizetbe vett újságírókat.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 30. Amerika meghátrálásra szólította fel Kínát

Az őrizetbe vett korábbi négy igazgatósági tagot a hongkongi hatóságok közben óvadék ellenében szabadon bocsájtották, a két volt főszerkesztő azonban továbbra is letartóztatásban maradt. Carrie Lam, a Peking-barát hongkongi kormányzó december 30-i évértékelő sajtótájékoztatóján tagadta azokat a vádakat, amelyek szerint Hongkongban elnyomják az ellenzéki sajtót. Lam úgy vélte, egyes nyugati kormányzatok és sajtóorgánumok a hongkongi törvények és a bizonyítékok ismerete híján jutottak egy bizonyos végkövetkeztetésre. Szerinte azok, akik a hongkongi hatóságokat a sajtó elnyomásával vádolják, lábbal tiporják a jogállamiságot.

Fokozatosan szorult a hurok a hongkongi demokrácia nyakán

A 2021-es év igencsak vészterhes esztendő volt a hongkongi demokrácia szempontjából. A Stand News szerkesztőségének lerohanása csak a hab volt a tortán, miután alig néhány nappal korábban kizárólag Peking-barát jelöltek kerültek be a hongkongi törvényhozásba az újonnan meghozott választási szabályok szerint.

A Hongkong kínai bekebelezésére irányuló pekingi törekvések 2019-ben gyorsultak fel, amikor több hónapig tartó tüntetések kezdődtek az úgynevezett kiadatási törvény miatt, amelyek aztán a koronavírus-járvány miatt abbamaradtak. Miután 2020 májusában ismét tömegesen mentek ki az utcára a hongkongiak, a kínai kommunista vezetés május 28-án elfogadta a nemzetbiztonsági törvényt.

A hét pontból álló törvénynek több kifejezetten aggályos része van:

megtilt minden olyan „kínai nemzetbiztonságot veszélyeztető” tevékenységet, ami „szeparatizmusban” vagy „terrorizmusban” nyilvánul meg,

a pekingi parlament beleszólhat a hongkongi autonóm régió törvényhozásába a „biztonságos jogrend kiépítésének érdekében”,

a kínai anyaország rendvédelmi szervei működtethetnek alegységeket Hongkongon belül is.

A törvénnyel tehát Peking sokkal durvább kontroll szerez explicit módon Hongkong felett, mint a korábbi kiadatási törvény:

LÉNYEGÉBEN FELHATALMAZÁST ADOTT MAGÁNAK A KOMMUNISTA PÁRT, HOGY BÁRKIT LETARTÓZTASSANAK, AKI AZ ÁLLÁSPONTJUKKAL SZEMBENI VÉLEMÉNYT FOGALMAZ MEG, ÉS TOVÁBBI TÖRVÉNYEKET HOZHATNAK, HOGY A RÉGIÓ FELETTI KONTROLLJUKAT ERŐSÍTSÉK.

Ahogy akkoriban írtuk, ez gyakorlatilag semmissé teszi az „egy ország, két rendszer” elvét, amelyről még 1997-ben született megállapodás a Hongkongot korábban birtokló Nagy-Britannia és a Kínai Népköztársaság között, és amelynek 2047-ig kellene érvényben maradnia. Az egyik legfontosabb ázsiai pénzügyi központnak tartott város azóta hivatalosan autonómiát élvez a népi Kínán belül, de Hszi Csin-ping hatalomra kerülése óta látványosan megkezdődött a város teljes bekebelezése.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 29. Sötét fejezet nyílik Ázsia pénzügyi központjában: örökre megváltozhat az élet

A nemzetbiztonsági törvény értelmében aztán tavaly tavasszal több demokráciapárti ellenzékit is elítéltek, köztük Jimmy Lai hongkongi médiamogult, az egykori Apple Daily napilap tulajdonosát, akinek a vagyonát is zárolták. Ez volt az első alkalom, hogy a nemzetbiztonsági törvényre hivatkozva lefoglalták valakinek a vagyonát. Május végén újabb büntetést szabtak ki a médiamogulra engedély nélküli felvonulás szervezése miatt, így a most 74 éves vállalkozó már összesen 20 hónapnyi börtönbüntetést kapott. Lait december közepén aztán a 1989-es Tienanmen téri események évfordulóján, a 2020-ban állítólag engedély nélkül megtartott megemlékezés miatt is elítélték, amely miatt újabb 13 hónapot csaptak hozzá büntetéséhez.

Június 17-én az Apple Daily több munkatársát, köztük a főszerkesztőt is őrizetbe vették a hongkongi hatóságok, miközben több mint kétszáz rendőr tartott házkutatást a napilap székházában. A hatóságok által kifogásolt írások egyebek mellett Hongkonggal és a kínai anyaországgal szembeni külföldi szankciókat szorgalmaztak, ami a rendőrség szerint bizonyíték arra, hogy a lap vezetősége külföldi erőkkel folytatott összeesküvést. John Lee hongkongi biztonsági miniszter akkor meg is fenyegette az újságírókat, hogy a hongkongi kormányzat a legszigorúbb intézkedésekkel fog szembeszállni bármilyen személlyel vagy vállalattal, ha újságírói munka mögé bújva próbálja fenyegetni a nemzetbiztonságot. Az Apple Daily végül egy héttel később, június 24-én fejezte be működését.

Utcai barikád Hongkongban 2020. január 26-án. Forrás: Stand News / Wikimedia Commons

A kommunista vezetés nyomulása nemcsak a média területén folytatódott: augusztusban például a legnagyobb hongkongi szakszervezet, az 1973-ban alapított Hongkongi Tanárok Egyesülete volt kénytelen bejelenteni, hogy feloszlatják önmagukat. A szervezet, amelyet a kínai állami médiában „rosszindulatú tumornak” minősítettek, a hatóságok felől érkező erős nyomásra hivatkozott.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 08. 10. Feloszlatja magát a legnagyobb hongkongi szakszervezet

Október végén azt is törvénybe iktatták, hogy cenzúrázni fogják a nemzetbiztonságra veszélyesnek ítélt filmeket. December 19-én aztán megtartották a korábban elhalasztott törvényhozói tanácsi választásokat, amelyben a választási törvény átírása után a hongkongi ellenzéknek már nem osztottak lapot, és végül mind a 90 képviselői helyet Peking-párti jelöltek szerezték meg.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 10. 27. Már a filmeket is cenzúrázni fogják Hongkongban

Eközben az Egyesült Államok és a volt gyarmattartó Egyesült Királyság is bejelentette, hogy hajlandó menedéket adni a pekingi uralom elől menekülő hongkongiaknak. 2021 január végén Nagy-Britannia elindította azt a programot, amelynek értelmében a Hongkongban élő, brit útlevéllel rendelkező, úgynevezett BNO-státuszú (British National Overseas) személyek és családtagjaik öt évre szóló speciális vízumot kaphatnak, amivel munkát vállalhatnak, tanulhatnak az Egyesült Királyságban. A 7,5 milliós Hongkongban mintegy 2,9 millió ember rendelkezik BNO-státusszal, akiknek családtagjai további mintegy 2,3 millió főt jelentenek. A státusszal az rendelkezhet, aki 1997 előtt, Hongkong Kínának való átadása előtt született. Tavaly szeptember végéig közel 90 ezer BNO-státuszú hongkongi kérvényezte a speciális vízumot, de a brit kormány számításai szerint a következő öt évben mintegy 320 ezren fogják azt kérni. Joe Biden amerikai elnök pedig augusztusban jelentette be, hogy azok a hongkongiak, akik Amerikában tartózkodnak, a vízumuk lejárta után akár még 18 hónapig az országban maradhatnak.



Újabb független lap megszűnésével indult az újév Hongkongban

Könnygáz bevetésére kerül sor a hongkongi tüntetések idején, 2019. november 3-án. Forrás: Stand News / Wikimedia Commons

A Stand News lerohanása után pár nappal újabb demokráciapárti hírportál, a Citizen News is bejelentette, hogy megszűnik. Náluk ugyan nem jártak a hongkongi rendőrök, de a romló médiakörnyezetben munkatársaik biztonsága érdekében a vezetés jobbnak látta, ha nem folytatják tevékenységüket. A 2017-ben alapított portál közleményében azt írta:

Sajnálatos módon társadalmunk rohamos változásai és a romló médiakörnyezet lehetetlenné teszi, hogy félelem nélkül érjük el céljainkat. Ebben a válságban először is biztosítunk kell, hogy mindenki biztonságban legyen a fedélzeten.

Másnap a lap vezetése elismerte, döntésüket a Stand News hírportál lerohanása váltotta ki. Az egyik vezető munkatárs, Chris Yeung szerint rövid idő alatt hozták meg a döntést, mivel nem tudták kizárni, hogy a munkatársak ne legyenek kockázatoknak kitéve.

Így alig több mint fél év alatt három fontos demokráciapárti lap – az Apple Daily, a Stand News és a Citizen News – is megszűnt Hongkongban. Az első kettő megszüntetéséhez még rendőrségi felvonulás kellett, a harmadik már „értett a szóból”, és maga fejezte be működését. A sajtószabadságot ezzel lényegében felszámolták az immár teljesen Peking ellenőrzése alá vont városban.

Címlapkép: Rendőrök a hongkongi ellenzéki körökben népszerű Stand News hírportál székházánál Hongkongban 2021. december 29-én. MTI/EPA/Miguel Candela