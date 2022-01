Ledobták Putyin ejtőernyőseit, heves összecsapások árán állhat helyre a rend az olajbirodalomban

A kazah elnök bejelentése szerint péntek reggelre az ország nagy részében sikerült helyreállítani az „alkotmányos rendet”. A tüntetések néhány napja törtek ki az autógáz árának duplára emelkedése miatt, és az ország nagy részére kiterjedtek. Mivel a demonstrációk a kezdeti engedmények után sem csillapodtak le, sőt véres összecsapásokba torkolltak, a kazah vezetés az Oroszország vezette katonai szövetség segítségét kérte. Oroszország – amely szerint külföldről támogatott megmozdulásokról van szó – már több mint 70 repülőgéppel küldött ejtőernyősöket az országba. A hatalmas olaj-, földgáz-, szén- és uránlelőhelyekkel rendelkező Kazahsztán, amely Moszkva egyik leghűségesebb szövetségese, régóta igyekszik kényes egyensúlyt fenntartani a Nyugat, Oroszország és Kína között – kérdés, hogy ez mennyire változik meg a mostani eseményeket követően.

Röviden a csütörtökig történtekről

Kazahsztánban az ország 1991-es függetlenedése óta a legnagyobb zavargások törtek ki az újév első napjaiban, mivel a kormányzat megszüntette a lakosság nagy része által üzemanyagként használt autógáz (LPG) hatósági árszabását, ami után majdnem duplájára ugrott az ára. A tüntetések szerte az országban kiterjedtek, a demonstrálók kormányzati épületeket támadtak meg és gyújtottak fel, és ideiglenesen elfoglalták a legnépesebb város, Almati nemzetközi repülőterét. A tüntetők és a biztonsági erők ebben a városban csaptak össze a leghevesebben, a rendőrség és a nemzeti gárda csapatai végül visszafoglalták a repülőteret. A legutóbbi jelentések szerint az összecsapásokban eddig 26 tüntető és 18 hatósági személy vesztette életét, közülük kettőt állítólag lefejeztek. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint több mint ezer a sebesültek és 400 a kórházba kerültek száma. Több mint 2000 embert tartóztattak le a hatóságok.

Míg Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök az első napokban igyekezett engedményeket tenni a tüntetőknek – lemondott a kormány, visszavezették az üzemanyagok árszabályozását, eltávolították a Biztonsági Tanács éléről a Kazahsztán 1991 és 2019 között vezető Nurszultan Nazarbajevet –, miután a tüntetések nem csillapodtak, taktikát és retorikát váltott:

segítséget kért az Oroszország vezette katonai szövetségtől, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetétől (KBSZSZ), a tüntetőket pedig banditáknak és külföldről támogatott terroristáknak nevezte.

A KBSZSZ – melynek Kazahsztán és Oroszország mellett Tádzsikisztán, Kirgizisztán, Fehéroroszország és Örményország a tagja – számára ez az első éles bevetés, eddig csak hadgyakorlatokat tartott egymással a hat ország. 2500 „békefenntartó” Kazahsztánba érkezéséről érkeztek hírek, akik állítólag pár napig, legfeljebb pár hétig maradnak majd Kazahsztánban. Az orosz csapatok – a „kéksapkásokként” ismert ejtőernyős elit alakulat – rögtön megindultak Kazahsztánba, eddig több mint 70 repülő érkezett, és az orosz katonák vették át az almati repülőtér felügyeletét.

Az orosz külügyminisztérium csütörtökön kiadott közleményében azt írta, a kazahsztáni tüntetéseket külföldről szított akciónak tekinti:

a baráti országban a közelmúltban történt eseményeket arra irányuló, kívülről szított kísérletnek tekinti, hogy kiképzett és szervezett fegyveres formációk felhasználásával, erőszakot alkalmazva aláássák az állam biztonságát és integritását.

A közlemény kiemelte, a beavatkozásról hozott döntés az 1992. május 15-i Kollektív Biztonsági Szerződés 4. cikkével összhangban született, amely kimondja, bármely tagállam elleni agresszió esetén az érintett kérésére a többi tagállam haladéktalanul biztosítja a szükséges támogatást, beleértve a katonait is.

Az internet szerdán leállt az országban, a bankok és a tőzsde működését is felfüggesztették. Mivel a bitcoinbányászat egyik legjelentősebb központja Kazahsztán, a bitcoin árfolyama is jelentős esést szenvedett el. A közép-ázsiai ország a világ legnagyobb uránkitermelője, ezért az urán világpiaci ára is kilőtt. Az orosz rubel pedig kilenchónapos mélypontra zuhant a dollárral szemben. Kazahsztán a világ kilencedik legnagyobb olajexportálója és tizedik legnagyobb szénkitermelője. A fő kőolajlelőhely, Tengiz termelése csütörtökön csökkent, az üzemeltető, a Chevron közlése szerint azért, mert egyes, a tiltakozásokkal rokonszenvező üzlettársak akadályozták a vasúti forgalmat. A tüntetések kezdete óta világszerte nőtt a kőolaj ára.

A kazah elnök szerint nagyrészt sikerült megfékezni a tüntetéseket

A kazah elnök péntek reggel bejelentette, hogy

az „alkotmányos rendet” nagyrészt sikerült helyreállítani az országban.

Csütörtök éjjel még heves összecsapások zajlottak, a tüntetők felgyújtották az Almatiban található elnöki palotát és a polgármester hivatalát. A biztonsági erők azonban reggelre – úgy tűnik – ellenőrzésük alá vonták Almati utcáit. Ugyanakkor az ország legnépesebb városában még pénteken is folytatódtak az összecsapások.

Tokajev televíziós beszédében bejelentette, elrendelte, hogy a biztonsági erők figyelmeztetés nélkül lőhetnek bárkire. Elmondta, 20 ezer „bandita” támadta meg Almatit, akik szerinte külföldön kiképzett terroristák, ám erre nem szolgáltatott bizonyítékot. A tüntetőkkel való tárgyalásokat értelmetlennek nevezte, szerinte „gyilkosokkal” és „terroristákkal” nem tárgyalni kell, hanem meg kell semmisíteni őket. Jelentések szerint a repülőforgalom újraindult Almati nemzetközi repülőterén, és a korábban leállított vasúti forgalom is helyreállt.

Mivel Kazahsztánban jelentősen korlátozott a sajtó- és szólásszabadság, ráadásul már napok óta internet sincs, nehéz megmondani, hogy mennyire jelentős a tüntetések népi támogatottsága. Az biztos, hogy a fosztogatásokról szárnyra kapó hírek nem növelik a tüntetések népszerűségét. Az egyik Reuters által megkérdezett almati lakos például azt mondta, örül a katonák megérkezésének, mert az éjjel fosztogatók jöttek, és betörték az autók ablakait.

Miért jelentős geopolitikailag Kazahsztán?

Kazahsztán a legnagyobb kiterjedésű közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaság, területe Magyarország területének majdnem harmincszorosa, azonban a sokszor zord földrajzi viszonyok miatt a lakosság száma mindössze 19 millió.

Geopolitikailag azonban nagyon fontos helyen: Oroszország és Kína között helyezkedik el az ország, mindkettővel hosszan elnyúló határa van.

Kazahsztán Oroszországgal ápolja a legszorosabb kapcsolatokat: a KBSZSZ mellett alapító tagja az Eurázsiai Gazdasági Uniónak is. Ugyanakkor Kínával is jó kapcsolatokai vannak, fontos része a Kína gazdasági terjeszkedését szolgáló „egy övezet, egy út” kezdeményezésnek. Központi elhelyezkedése miatt nélkülözhetetlen közvetítő a Kína, Oroszország és Európa közötti kereskedelemben.

Kazahsztán ugyanakkor a Nyugat számára is fontos, ugyanis az olajkitermelésben és más iparágakban jelentős nyugati befektetések történtek az elmúlt évtizedekben, számos nyugati nagyvállalat van jelen az országban.

Kazahsztán ezért mindeddig egyensúlyra törekedett Kína, Oroszország és a Nyugat között – a mostani események azonban az egyensúly felborulásával fenyegetnek.

A Fitch Solutions elemzése szerint Kína számára a legfontosabb lenne a stabilitás megőrzése Kazahsztánban, részben az „Új Selyemútban” betöltött kulcsszerepe miatt, részben azért, mert az országban él kínai és ujgur kisebbség is. Ha a helyzet destabilizálódna, és a határvédelem gyengülne, Kazahsztán és a kínai Hszincsiang-Ujgur Autonóm Terület között szabadon mozoghatnának az ujgur szeparatisták. Kína számára az orosz beavatkozás ezért rövid távon kívánatos, hosszabb távon viszont nem lenne jó neki, ha erősödne az orosz befolyás Kazahsztánban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök számára kulcsfontosságú, hogy megmaradjon az eddigi Moszkva-hű vezetés Kazahsztánban. A volt szovjet tagköztársaságokban kirobbant és sikeres „színes forradalmak”, például a grúziai vagy az ukrajnai forradalom, mindenhol a Kreml-párti irányvonal bukását okozták, és oroszellenes vezetést ültettek az ország élére. Nem véletlen, hogy 2020-ban Moszkva megmentette egyik fontos szövetségese, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hatalmát.

A mostani kazahsztáni beavatkozás ugyanakkor kockázatokat is tartalmaz Oroszország számára. A Fitch Solutions elemzése szerint ugyanis Oroszország népszerűsége csorbulhat Kazahsztánban, ha úgy tekintik, hogy egy népszerűtlen rezsimet támogat. Másrészt a beavatkozás egy elhúzódó krízis esetén akár súlyos vér- és anyagi veszteségeket okozhat Oroszországnak. Harmadrészt a kazahsztáni események elvonhatják a Kreml figyelmét az ukrán helyzetről, miközben éppen csapatösszevonások zajlanak az ukrán határ mentén. Ez gyengítheti Moszkva tárgyalási pozícióit Washingtonnal szemben. Ráadásul Kazahsztánban jelentős számú orosz kisebbség él: a lakosság majdnem 20 százaléka orosz, Moszkvának az ő érdekeikre is tekintettel kell lennie.

Kazahsztán Európa magjától messze van, a nyugati vállalatok jelenléte miatt azonban fontos ország a Nyugat számára. Az Egyesült Államok és az Európai Unió egyelőre mást nem nagyon tud tenni, minthogy figyeli az eseményeket, és elítélő nyilatkozatokat ad ki, esetleg szankciókat vet ki, ha megtorlások és emberijog-sértések következnek az országban a tüntetések után. A Fitch Solutions szerint ha esetleg egy nyugatbarát ellenzék kerülne hatalomra, az újabb proxyküzdelmet eredményezhetne a Nyugat és Oroszország és/vagy Kína között, ahogy azt Fehéroroszországban, Hongkongban, Szíriában vagy Venezuelában láthattuk. Egy ellenzéki fordulat azonban nem tűnik reális opciónak, nemcsak azért, mert a KBSZSZ segítségével vélhetően sikerül leverni a tüntetéseket, hanem mert nincs igazi ellenzék az erős kézzel irányított országban, és a tüntetéseknek sincsenek vezetői.

Címlapkép: Kazahsztán legnépesebb városa, Almati 2022. január 6-án. Forrás: Getty Images