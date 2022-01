Erre senki sem számított: James Bond-paródiavideóval támad Kína

Richard Moore, aki az MI6-ként ismert Secret Intelligence Service-t vezeti, novemberben tartotta meg első nyilvános beszédét azóta, hogy a szervezet vezetője lett 2020 októberében.

AZ MI6 VEZETŐJE ELMONDTA, HOGY KÍNA, OROSZORSZÁG, IRÁN ÉS A NEMZETKÖZI TERRORIZMUS JELENTI A „NÉGY NAGY” BIZTONSÁGI PROBLÉMÁT,

amellyel a brit kémek szembesülnek instabil világunkban – írta az ABC.

A kínai állami hírügynökség, a Hszinhua szerint az általuk közzétett No Time to Die Laughing, tehát a Nincs idő nevetve meghalni című videó – amely a legutóbbi James Bond-film címére, vagyis a No Time To Die-ra utal – egy kiszivárgott felvétel a brit kémek és amerikai kollégáik titkos találkozójáról.

A videóban egy elegánsan öltözött páros lép be egy vidéki házba, ahol egy kínai kémtitkokról szóló dossziét kezdenek megvitatni – vagy mégsem. A videó ekkor átvált Amerika kritizálásába, támadásaikban – többek között a lehallgatások kapcsán – megfordították a Kína és a Huawei elleni kritikákat, képmutatónak beállítva az Egyesült Államokat.

Ez nem újdonság, Oroszország is többször alkalmazta már a szovjet időkből megörökölt whataboutism taktikáját, amelynek lényege, hogy az Amerikai Egyesült Államokon belül történő igazságtalanságokat kiemelve próbálják negligálni az ellenük szóló érveket.

A Hszinhua által közzétett tweetben a CIA mellett az MI6 vezetője, Richard Moore is megjelölésre került.

Köszönjük az érdeklődést (és a váratlan ingyenes hirdetést!)

– válaszolta a brit hírszerzés C kódnévvel ellátott vezetője a Twitteren, és mellette csatolta novemberi beszéde leiratát is.

Thank you for your interest (and the unexpected free publicity!). For those able to access the link, you can read the full speech here: https://t.co/sXZiTMzJc4