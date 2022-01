A forradalmat hirdető bandavezéren múlhat ki lesz Haiti következő államfője

Egyre kaotikusabb a helyzet Haitin. Mintegy fél évvel azután, hogy meggyilkolták az ország államfőjét, újév napján az ügyvivő államfő, vagyis a kormányfő ellen követtek el merényletet, igaz, ez most sikertelen volt. Az igen bizonytalan politikai helyzetű országban azonban egy valami biztos: az ország mintegy 60 százalékát ellenőrző, sok tucatnyi fegyveres banda befolyása egyre erősebb, ami a váltságdíjért elkövetett emberrablások számában is látszik. A legnagyobb befolyással bíró bandavezér, Jimmy Cherizier fél éve egyenesen forradalmat hirdetett az ország politikai, gazdasági elitjével szemben. Bár még nem tudni, mikor tartják az új elnökről döntő választást, jelenleg úgy tűnik, csak olyan politikusnak van esélye a győzelemre, aki élvezi a főváros nagy részét ellenőrző Cherizier támogatását is.

Haiti kaotikus politikai helyzetének kezelése érdekében jövő csütörtökön egyhetes csúcs kezdődik az amerikai Louisiana állam fővárosában, Baton Rouge-ban. A találkozón a Bloomberg beszámolója szerint Haiti legalább hat politikai pártjának delegáltjai, illetve NGO-k képviselői vesznek részt, amelynek célja, hogy az átmeneti kormányzat felállításáról, illetve a választások megtartásáról megállapodás szülessen.

Az amerikai kontinens legszegényebb államának számító 11 milliós országban a már addig is igen feszült politikai helyzet tavaly júliusban tovább eszkalálódott, amikor is egy, volt kolumbiai katonákból álló zsoldos különítmény meggyilkolta a 2017-ben hatalomra jutott Jovenel Moise államfőt. A gyilkosság kapcsán több mint 40 embert vettek őrizetbe Haitin, illetve egy személyt az USA-ban, azonban mindeddig nem derült ki, hogy ki volt az államfő likvidálásának megrendelője. A The New York Times decemberben viszont arról írt, hogy információi szerint Moise arra készült, hogy egy listát ad át az amerikai hatóságoknak azoknak a haiti tisztviselőknek, üzletembereknek neveivel, akik kapcsolatban állnak drogkereskedő hálózatokkal. Az USA számára ez a lista azért lehet fontos, mert Haiti a dél-amerikai kábítószert USA-ba juttató droghálózatok útvonalában fontos állomásnak számít.

Elrablás helyett gyilkosság

Az amerikai lap szerint a gyilkosságot végrehajtó különítmény egyes tagjai azt vallották, hogy akciójuk fő célja a Moise által összeállított lista megszerzése volt. Ezzel valamelyest egybevág az amerikai igazságügyi minisztérium héten kiadott közleménye is, amelyet egy, a napokban amerikai őrizetbe került, a likvidálási akcióban való részvétellel gyanúsított kolumbiai személy elleni vádemeléssel kapcsolatban adtak ki. Eszerint a kolumbiai egység akciójának célja eredetileg nem a haiti elnök meggyilkolása, hanem csak elrablása volt. Az akció pedig azért fajult el, mert a kolumbiai különítmény nem tudott repülőgépet szerezni Moise Haitiből való elszállítására.