Szívmelengető és szívszorító színes mozgóképeken elevenedik meg a régi idők Budapestje

Ritka, hogy a múlt század első feléből színes filmfelvételek kerüljenek elő Budapestről, így a maga teljes pompájában elevenedjen meg a világháborús rombolás által még nem érintett főváros. A hiányt a fekete-fehér felvételek utólagos színezése azonban sok tekintetben pótolja, amely technika egyre jobban elterjed. Ennek köszönhetően már több, eredetileg szín nélküli felvételt is színesben élvezhetünk. Cikkünkben színes és utólag színezett mozgóképfelvételeket gyűjtöttünk össze Budapestről 1896-tól egészen 1948-ig. Megelevenednek a boldog békeidők, amikor még lovaskocsik uralták Budapest utcáit, a két háború közötti időszak, amikor amerikai, brit, német vagy holland forgatócsoportok is csodájára jártak a magyar fővárosnak, valamint a megrendítő 1945-ös év, ami hatalmas pusztítást vitt végbe, hogy aztán a háborús helyreállítás hosszú és viszontagságos évei következzenek.

Színes és utólag színezett filmek

Bár a színes nagyjátékfilmek csak az 1930-as évek végén kezdték meghódítani a mozikat – először Amerikában, majd szerte a világon –, az első színes film a múlt század elején, 1902-ben készült. Alkotója a brit Edward Raymond Turner volt, aki még 1899-ben szabadalmaztatta eljárását. A több jelenetből álló felvételen Turner gyerekeit, egy aranyhalat, egy papagájt, egy tengerpartot, valamint a londoni Knightsbridge negyedet láthatjuk, mindegyiket csak néhány másodpercre. Turner egy évvel a film elkészítése után tragikusan fiatalon, mindössze harminc évesen elhunyt, így eljárását már nem tudta továbbfejleszteni. Az egyedülálló felvételt csak 2012-ben fedezték fel és mutatták be.

Az első sikeres színesfilm-készítési eljárást azonban részben az ő szabadalma inspirálta, ez lett a Kinemacolor nevű technika, amellyel az 1900-es évek első évtizedének végén, valamint az 1910-es évek első felében több filmalkotás is készült. 1908-ból származik a Látogatás a tengerparton (A Visit tot he Seaside) című rövidfilm, amely brightoni életképeket mutat.

Az 1912-es, Királyunkkal és királynénkkal Indián keresztül (With Our King and Queen Through India) című színes némafilmben egy történelmi eseményt láthatunk, az úgynevezett delhi darbárt, amelyen a mindenkori brit uralkodót iktatták be India császárának vagy császárnőjének. Az első darbár 1877-ben volt, amikor Viktória királynő kapta meg India császárnőjének címét, a második 1903-ban, amikor VII. Eduárd lett India császára, a harmadik és egyben utolsó pedig 1911-ben, amikor V. György királyt iktatták be császárnak. Az uralkodó személyesen csak az 1911-es a darbáron vett részt, amelyet színes videófelvételen örökítettek meg, amelyben az indiai brit hadsereg pazar felvonulása és hadgyakorlata látható.

A színesfilm-technikát aztán az 1916-ban kifejlesztett Technicolor forradalmasította, amelyet nagyjátékfilmekben az 1930-as évek kezdett el használni Hollywood: ezzel az eljárással készült a Robin Hood kalandjai (1938), az Óz, a csodák csodája (1939), vagy éppen az Elfújta a szél (1939). Magyarországon az első teljes egészében színes nagyjátékfilm az 1949-es Ludas Matyi volt. A színesfilm azonban csak lassan vette át a hatalmat a fekete-fehér film felett: utóbbi még az 1960-as években is általános volt, az 1970-es évektől viszont már inkább csak művészfilmes alkotók alkalmazzák.

A XX. század első feléből többnyire fekete-fehér mozgóképfelvételek maradtak ránk, a színesfilm-technika csak lassan terjedt el, már csak borsos ára miatt is.

A modern technológia azonban ma már lehetővé teszi, hogy mesterséges intelligencia segítségével a legrégebbi filmeket is olyan minőségben alkossuk újra, hogy a régi korok a maguk színes valójában elevenedjenek meg.

Először fekete-fehér fotókat kezdtek színessé varázsolni – ma már számtalan híres és kevésbé híres régi fényképet élvezhetünk színesben –, de az utóbbi években egyre könnyebbé vált a mozgóképek színezése is.

A régi filmfelvételek felújításának úttörője az orosz Denis Shiryaev, aki számos híres felvételt varázsolt olyanná, mintha csak nemrég készült volna. A videókat 4K felbontásúra alakítja, másodpercenként 60 képkockásra lassítja, majd pedig színeket ad nekik. Ezáltal a filmek nemcsak színesek lesznek, hanem sokkal jobb minőségűek is, illetve megszűnik a régi felvételekre jellemző „gyorsaság”, amit az okoz, hogy egy másodperc alatt jóval kevesebb képkockát játszanak le, mint amit a szem valós idejűnek érzékel.

Shiryaev elkészítette a világ első filmfelvétele, a Roundhayi kerti jelenet színes változatát, modernizálta a mozi feltalálóinak, a Lumiére fivéreknek A vonat érkezése című híres rövidfilmjét, felújított az 1800-as évek végi Párizsáról készült felvételeket, vagy éppen restaurált egy 1911-es, a korabeli New Yorkról készült svéd mozgóképet.

Hogy hogyan is zajlik a filmek automatikus restaurálása gépi tanulással, arról magyarul Csala Dénestől olvashatunk összefoglalót, akinek több, Budapestről készült fekete-fehér felvétel feljavítását és kiszínezését is köszönhetjük.

Budapest közvetlenül a II. világháború előtt és után

A XX. század első felének Budapestjéről számos fekete-fehér felvétel fennmaradt, ám színes annál kevesebb. 1938-ban a híres amerikai filmstúdió, a Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) készített egy több mint 8 perces összeállítást Budapestről Beautiful Budapest címmel, Liszt Ferenc zenéjével és angol nyelvi kommentárral. A rövid ismeretterjesztő film Budapest turisztikai jellegzetességeit mutatja be, így a Parlamentet, amely „a világ egyik legnagyobb parlamentje”, a Magyar Országos Levéltár épületét, egy belvárosi utcaképet, a régi Erzsébet hidat és a Lánchidat, a Lánchíd alatt elhaladó Zsófia gőzhajót, a budavári palotát, a Mátyás-templomot és a Halászbástyát, a Városligetet, a Margit-szigetet a Palatinus fürdővel, végül a Gellért fürdőt a hullámmedencével. De láthatunk egy vendéglőt is, ahol népviseletbe öltözött pincérnők viszik ki a vendégeknek a fogásokat.

A filmben szóba kerül Liszt Ferenc mint az egyik leghíresebb magyar, illetve Szent István mint az első keresztény magyar király. A Szabadság téren látható, a „csonka Magyarországot”, illetve az elszakított területeket ábrázoló virágágyás kapcsán a narrátor szót ejt a trianoni békeszerződésről, illetve arról, hogy Magyarország a békeszerződés revíziójára törekszik. Az MGM felvétele Budapest-imázsfilmnek sem lenne utolsó, különös értékét pedig az adja, hogy a II. világháború előtti Budapest elevenedik meg, így még a háborús dúlás előtti fővárost láthatjuk.

Szinte szóról szóra ezeket a nevezetességeket mutatja be egy 1939 tavaszi, szintén eredetileg színes felvétel, amely a német nyelvű főcím szerint egy Magyarországra és Romániába történt tanulmányi kirándulás keretében készült. Az MGM filmjéhez hasonlóan a Gellért hegyről láthatunk távlati képet Budapestről, majd a budai vár következik, ahol a díszőrség felvonulását mutatják hosszabban. Az amerikai mozgóképen is látható látványosságokon (Parlament, Margit-sziget, Palatinus, Gellért fürdő) kívül megelevenedik a Rákóczi téri szabadtéri vásár népviseletbe öltözött árusokkal, valamint néhány képkocka erejéig az akkor még önálló városként működő Budafok.

A két, közvetlenül a háború előtt készült felvétel éles kontrasztban áll egy mindössze pár évvel későbbi mozgóképpel, amely Budapest 1945-ös ostromát, illetve az ostrom után szétlőtt várost mutatja. Az eredetileg fekete-fehér filmet a Botond Bereczki Archive nevű YouTube-csatorna rekonstruálta és színezte ki mesterséges intelligencia segítségével. A felvételen láthatjuk a Budapestet ágyúkkal, aknavetőkkel és tankokkal támadó szovjet Vörös Hadsereget, a magukat megadó magyar katonákat, majd pedig a rommá lőtt várost. A képek szívszorító látványt nyújtanak: az ablakait vesztett budavári palota, a Lánchíd, a régi Erzsébet híd, a Szabadság híd és a Margit híd, amelyeknek csak a pillérjei maradtak meg, a lakhatatlanná tett vagy teljesen romossá lett házak. Néhány rövid életkép is feltűnik a szovjet katonákról, illetve a hátukon súlyos batyukat cipelő budapestiekről.

Ugyancsak a háborús dúlást láthatjuk egy három évvel későbbi, 1948-as felvételen, amelyet a több fekete-fehér felvételt is színesben rekonstruáló Szikra Benedeknek köszönhetünk, akinek Bergen néven fut YouTube-csatornája. A videón a budapesti hidak maradványainak eltakarításából, illetve újjáépítésükből vett rövid felvételek szerepelnek, a mozgókép legvégén pedig Tildy Zoltán akkori köztársasági elnök jelenik meg egy pillanatra.

Budapest a századfordulótól az utolsó békeévekig

Az első filmfelvétel, amely Budapestről készült, a mozi feltalálóinak, a Lumiére testvéreknek köszönhető. A francia filmkészítők stábja 1896 tavaszán, a Millenium lázában égő Budapestre érkezett meg, és több felvételt is készített, amelyekből kettő maradt meg az utókorra. Az eredeti fekete-fehér felvételek a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum YouTube-csatornáján láthatók, de Csala Dénesnek köszönhetően megtekinthető egy automatikusan színezett és lassított változatuk is. Az első felvételen a várbeli Dísz teret láthatjuk, ahol éppen a Milleniumra rendezett katonai díszfelvonulás zajlik. A második felvételen pedig a Lánchíd tűnik fel a Clark Ádám térről, ahogy lovaskocsik hajtanak rá és hajtanak le róla.

Csupán négy éve került elő az osztrák filmarchívumból egy 1916-os, német feliratos fekete-fehér némafilm az I. világháború alatti Budapestről, amely a legtöbb régi felvételhez hasonlóan a főváros legnevezetesebb helyszíneit mutatja be. Láthatjuk a várnegyedet, a Városligeti-tavat, a Hősök terét a Szépművészeti Múzeummal, az Oktogont és a Kossuth Lajos utcát a villamosokkal, a régi Erzsébet hidat, vagy éppen Andrássy Gyula Kossuth téren található lovasszobrát is, amely a II. világháborúban megsemmisült, de néhány éve újraalkották, és ma régi helyén áll. A teljes eredeti, fekete-fehér felvétel a Vimeón érhető el, de Szikra Benedeknek köszönhetően a nagy részét színesben is élvezhetjük:

1927-ben egy holland forgatócsoport készített filmet hazánkról Magyarország földje és népe (Land en volk van Hongarije) címmel. A felvételeken nagyrészt a magyar vidéket láthatjuk, de néhány perc erejéig Budapest is megelevenedik. Feltűnik az Erzsébet körút a Rákóczi úti kereszteződésnél, ahogy éppen befut a 6-os villamos – igaz, akkor még nem az út közepén, hanem a szélén, a járda mellett közlekedve. Megelevenedik a külső-erzsébetvárosi Szövetség utca a Dohány utca felől, majd láthatjuk a budai várat, onnan nézve a Dunát a hidakkal és a Parlament épületét, majd a Lánchidat a budai hídfő felől tekintve. A budapesti felvételek ugyancsak Szikra Benedeknek köszönhetően színesben is élvezhetőek.

Már a 30-as évekbeli Budapestet mutatja a British Pathé nevű filmhíradó-vállalat kétperces felvétele. Itt is látható a kihagyhatatlan Halászbástya Szent István lovasszobrával, a Szentháromság tér a Mátyás-templommal, a Levéltár épülete, a Parlament, majd a Vígszínház épülete az előtte elhaladó körúti villamosokkal, az Oktogon, a Kossuth tér, a Blaha Lujza tér és a Hősök tere, a Szabadság híd, a régi Erzsébet híd és a Gellért-hegy az onnan feltáruló dunai panorámával.

Az 1896 és az 1939 között készült felvételeket egymás után nézve jól nyomon követhető, hogyan alakul át Budapest közlekedése: míg a Lumiére fivérek-féle videón még csak lovaskocsik közlekednek a Lánchídon, az automobilok az évtizedek alatt szép lassan eluralják a fővárosi utcaképet. Feltűnő, hogy a legtöbb felvétel ugyanazokat a budapesti nevezetességeket mutatja, amelyek ma is kiemelt helyen szerepelnek minden Budapest-útikönyvben. De olyan látványosságok is megelevenednek, amelyeket manapság már csak fénykép- és videófelvételeken láthatunk, mert a világháborús pusztítás a nyomukat is eltörölte. Ilyen a régi Erzsébet híd, amely szinte minden régi videófelvételen feltűnik.

Végül a teljesség igénye nélkül álljon még itt néhány Budapestről készült színes vagy színezett felvétel a legnagyobb közösségi videómegosztóról:

Felvételek 1912-ből (gőzhajók a Dunán), illetve az 1920-as évekből

Egy német turistacsoport budapesti utazását megörökítő 1933-as felvétel

Egy videófelvétel 1938-ból

Egy másik felvétel ugyanebből az évből

Illetve Csala Dénes saját színezéseinek válogatása 1896 és 1930 között készült felvételekből:

Címlapkép: A régi Erzsébet híd a Piarista közből 1942-ben. Fortepan / Szőke Annamária / Anonime