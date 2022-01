Lehet, hogy az omikron hullám a magánlaborok tesztelési kapacitásait is túlterheli majd

Az omikron vírusvariáns gyors terjedése miatt rengetegen szeretnének PCR tesztet csináltatni, és ez kihívás elé állíthatja az utóbbi két évben egyébként már komoly tapasztalatokat rendelkező magánlaborokat is. Egyelőre nehéz megbecsülni, hogy hol jön el az a pont, ahol akár egy-egy PCR teszt megszervezése is nehézségekbe fog ütközni az időpontok és túlterheltség miatt, de a fertőzések nagyon gyors felfutása és a magas pozitív arány mind arra utalnak, hogy az eddiginél sokkal nagyobb kapacitásokra is szükség lehet. Ez a félelmem egy személyes tapasztalat útján is megerősödött.

Szerda kora este enyhe megfázásos tüneteket kezdtem el észlelni magamon. Mivel a hétfői napom úgy alakult, hogy jó pár emberrel találkoztam zárt térben, akik közül más is jelezte, hogy nem érzi jól magát, ezért kértem másnap délelőttre egy időpontot a Budaörsön lévő Whitelab-be. Ez egy kültéren álló konténerből átalakított minilabor. Olyasmi, amelyből több cég rengeteget helyezett el az utóbbi másfél évben országszerte, főként bevásárlóközpontok parkolóiban. Az időpont tudatában abban a reményben érkeztem meg 5 perccel korábban a helyszínre, hogy legrosszabb esetben is tíz percet fog elvenni a napomból az egyébként mintegy két percet igénybe vevő tesztelés, ahogyan ezt korábban már tapasztaltam is. Tévedtem.

Amikor megérkeztem már láttam, hogy jó páran állnak a konténer előtt. Először azt hittem, hogy sokan naivan, időpont nélkül érkeztek, mert kell nekik a gyors eredmény. Gyorsan kiderült, hogy én voltam a naiv. Ahogy körbekérdeztem az ott állókat (értelemszerűen mindenki maszkban volt és betartotta a két méteres távolságot, kivéve családon belül),

rádöbbentem, hogy mindenki ugyanarra az időpontra jött, mint én.

A mínusz négy fokos időjárás olyan volt, mintha az időt is megfagyasztotta volna, így nagyon lassan telt, ha másért nem, akkor megfázás miatt így előbb vagy utóbb még az is észlel magán tüneteket, aki csak egy utazás, vagy munkához való igazolás miatt jött tesztelni.

Összesen kilencen voltunk ugyanarra az időpontra, és nekem szerencsém volt, mert az email-ben előre kiküldött sorszámomat a rendszer ötödikként dobta ki, így bár az egész eseményt csak pár percre terveztem, összesen 25 percet töltöttem ott, ennek a nagy részét a kellemes téli időben ácsorogva. Ez még nem a világ vége, még akkor sem ha az ember mélyen a zsebébe nyúl hogy legyen minél gyorsabban teszteredménye, de

akiket a gép a sor végére dobott ki azok akár 50 percet is várhattak a csípős téli időben, annak ellenére, hogy időpontra érkeztek.

A tesztelés előtti rövid adategyeztetés közben gyorsan feltettem a kérdést az ott dolgozó hölgynek, hogy mi az oka a nagy torlódásnak, és miért hívtak be ennyi embert. Röviden azzal indokolta, hogy valójában nem időpontra hívják be az embereket, hanem negyedórás időintervallumokra, amelynek csak a kezdő időpontja az, amikorra érkezni kell. Az email-ben valóban volt a tesztelés végére is egy időpont, de az nem volt világos, hogy ez egyszerre több emberre is vonatkozik. Azonban a csúszás még így is sokakat érint, akik nem jutnak be ezen időtartamon belül, de ezt ott már nem akartam tovább feszegetni, mert ezzel már a többi várakozó idejét raboltam volna, és a mintavételt végző munkatárson látszott, hogy nagyon keményen dolgozik azon, hogy minél gyorsabban végezzen minden teszttel. Maga a teljes folyamat egyébként nagyon profin meg volt szervezve,

a probléma az volt, hogy túl sokan voltunk.



Amikor kiértem, már a megjelölt időintervallumon kívül voltam, és ahogy fent írtam még sokan vártak ugyanebben az időablakban, akár 50 percet is ott álldogálva a hidegben. Ám nem túl meglepő módon addigra már jó páran megérkeztek a következő időpontra, vagy ha úgy tetszik idősávra, és ők akaratlanul is tovább növelték a csúszást a még később érkezők számára. Több ismerősömmel és munkatársammal is egyeztettem, akik különböző cégek, különböző helyszínein hasonló tapasztalatokról számoltak be, de olyan is volt, aki előtt csak egy ember volt és ténylegesen is csak pár percet kellett várnia.

Mivel az új fertőzések száma az omikron hullámban exponenciálisan nő, ezért fokozódik annak a kockázata, hogy a mintavételi pontokon olyan sokan szeretnének tesztet csináltatni, ami miatt akár órákat is várni kellene, vagy nem marad szabad időpont,

így sokan inkább le is mondanak arról, hogy teszteltessék magukat, és a bizonyosság hiányában lazábban veszik a szabályokat, ajánlásokat. Részben ez is közrejátszhat abban, hogy a tesztek pozitivitási aránya látványosan megemelkedett. Mindez nyilván nem tesz jót a vírus amúgy is gyors terjedésének, és bár mind az átoltottság, mind az omikron általánosságban enyhébb lefolyású betegsége miatt arányaiban kevesebben kerülhetnek kórházba, de a tesztelési kapacitások túlterheltsége így is rejt veszélyeket, még ha a sorban állással elvesztegetett idő problémájával nem is foglalkozunk.

Ezzel kapcsolatban, illetve az ötödik hullámra való felkészülés kapcsán a kérdéseinket a Whitelab részére is elküldtük, amint ezekre választ kapunk, cikkünket ezekkel kiegészítjük.

Címlapkép: Faluvégi Balázs